No es solo uva y tradición, sino el corazón financiero de nuestros valles. La Cooperativa Control Pisquero da el vamos a su vendimia este 16 de febrero con una noticia que saca cuentas alegres: una inyección directa de $ 8.642 millones a la economía local. Con 13 mil empleos estacionarios en marcha y una producción que este año es 100% "de la casa", la cooperativa más antigua de Chile demuestra que a sus 95 años está más fuerte que nunca.

La espera terminó para la avenida más icónica de La Serena. Con la colocación de la primera piedra, comienza la transformación total de la Avenida de Aguirre entre la Ruta 5 y el mar. Son casi $ 8 mil millones de inversión para convertir este tramo en un parque urbano de estándar internacional. Entre nuevas luminarias, cámaras de seguridad y espacios inclusivos, el camino a la playa está a punto de cambiar su cara para siempre.

Vendimia 2026: Cooperativa Control inyectará más de $ 8.600 millones a la economía regional

Más que una tradición agrícola, la Vendimia 2026 de la Cooperativa Control Pisquero se posiciona este año como uno de los motores económicos más potentes del Norte Chico. Con un impacto total proyectado sobre los $ 8.642.182.000, la institución —que celebra su 95° aniversario— dinamizará de manera directa el empleo, el transporte y el comercio en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.

Este flujo de recursos se desglosa en cifras que impactan directamente en la calidad de vida de la región:

Empleo masivo: se generarán un aproximado de 13 mil puestos de trabajo , lo que representa un pilar de estabilidad para miles de familias.

se generarán un aproximado de , lo que representa un pilar de estabilidad para miles de familias. Masa salarial: la operación inyectará $ 661.232.000 exclusivamente por concepto de remuneraciones para el sector.

la operación inyectará exclusivamente por concepto de remuneraciones para el sector. Logística y fletes: el movimiento de millones de kilos de uva generará ingresos por $ 405.000.000 para el sector transporte.

el movimiento de millones de kilos de uva generará ingresos por para el sector transporte. Retorno a productores: los 400 cooperados recibirán ingresos directos estimados en $ 6.300.000.000 .

los 400 cooperados recibirán ingresos directos estimados en . Aporte fiscal: la actividad generará ingresos al fisco por concepto de IVA e impuestos superiores a los $ 1.273.950.000.

Eficiencia y autonomía: el éxito de la producción propia

Una de las grandes noticias económicas de este año es la autosuficiencia productiva. Por primera vez en años, la Cooperativa proyecta cumplir su ambiciosa meta de abastecimiento para la Compañía Pisquera de Chile (alianza estratégica con CCU desde 2005) utilizando exclusivamente la producción de sus socios y de su predio institucional Campo Lindo, en Ovalle.

A diferencia de temporadas anteriores en las que la escasez obligaba a comprar uva a terceros, el fortalecimiento de las más de mil hectáreas de los cooperados y del propio campo puede dar cumplimiento a la meta esperada. Desde la Cooperativa explican que en el caso de no ser así, la proyección de compra externa sería muy marginal.

La voz de la presidencia

Aquí Coquimbo dialogó con Mauricio Stay Urqueta, presidente de la Cooperativa Control Pisquero, quien señaló que el foco de este año está en la responsabilidad y el aporte económico de la institución con la región.

“Nuestra prioridad es el impacto económico que entregamos a la región. Al cumplir 95 años, no solo celebramos una historia, sino una realidad financiera: estamos movilizando más de $ 8.600 millones que dinamizan desde el pequeño comercio hasta los servicios de transporte. Los cooperados de Control han demostrado que son un motor de desarrollo, aportando más de 1.200 millones en impuestos al Estado y asegurando empleo para más de 13 mil personas. Somos una empresa de agricultores que hoy, más que nunca, sostiene la economía del norte”, destacó Stay.

Inicio de vendimia

La cosecha de las variedades Pedro Jiménez y moscateles (Alejandría, Rosada y Austria) comenzará oficialmente el 16 de febrero y se extenderá hasta los primeros días de mayo. Con este despliegue, Control Pisquero reafirma su posición como la cooperativa más antigua y sólida en su rubro en Chile, cumpliendo su rol de proveedor estratégico de uva pisquera.

Universidad Central sede región de Coquimbo fortalece su vínculo con la astronomía tras visita a Gemini

La visita al Observatorio Gemini permitió relevar las ventajas comparativas de la Región de Coquimbo y proyectar el desarrollo de investigación avanzada y formación doctoral desde la sede regional.

En el marco de la sesión del Comité I+D+i realizada en la Universidad Central sede Región de Coquimbo, autoridades universitarias y especialistas visitaron el Observatorio Gemini, instancia que permitió relevar las ventajas comparativas que ofrece la región para el desarrollo de investigación astronómica de alto nivel. La actividad buscó fortalecer una visión estratégica anclada en el territorio, alineada con los desafíos institucionales en investigación, innovación y postgrado.

La sede regional ha consolidado un desarrollo sostenido en astronomía y física, a través del Centro de Investigación en Ciencias del Espacio y Física (CICEF), y avanza en el diseño de un doctorado en Astronomía, iniciativas que dialogan directamente con el ecosistema científico presente en la Región de Coquimbo. La visita al observatorio permitió sensibilizar a las autoridades respecto del potencial de articulación entre capacidades institucionales, infraestructura científica de clase mundial y proyección académica.

Esta experiencia reafirma el posicionamiento de la Universidad Central Coquimbo como un actor estratégico para el desarrollo de investigación avanzada, innovación y vinculación con el entorno científico y productivo nacional.

Un nuevo rostro para La Serena: inician histórica transformación de la Avenida de Aguirre

Considerada una de las arterias más emblemática de la capital regional, la Avenida Francisco de Aguirre ha comenzado oficialmente su proceso de metamorfosis. La semana pasada se instaló la primera piedra del proyecto de remodelación integral del tramo que conecta la Ruta 5 con la Avenida del Mar, una obra que busca saldar una deuda histórica con el urbanismo y la seguridad de la ciudad.

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo con $ 7.990.782.851, contempla la intervención de más de 31 mil m2. No se trata solo de un cambio de pavimento; el proyecto apunta a crear un pulmón recreativo y cultural que conectará el centro histórico con el borde costero con un “alto estándar”.

Más que una avenida: un parque seguro e inclusivo

La nueva cara de la Avenida de Aguirre priorizará la vida al aire libre y la seguridad ciudadana. Entre las novedades técnicas destacan:

Seguridad reforzada: instalación de 239 luminarias nuevas y 6 cámaras de televigilancia conectadas para prevenir delitos.

instalación de y conectadas para prevenir delitos. Puesta en valor patrimonial: la Plaza de los Poetas será renovada, incluyendo el traslado y tratamiento de 13 bustos y un monolito de piedra.

la será renovada, incluyendo el traslado y tratamiento de 13 bustos y un monolito de piedra. Equipamiento moderno: se instalarán 440 bancas , 14 bebederos, máquinas de ejercicio y juegos inclusivos.

se instalarán , 14 bebederos, máquinas de ejercicio y juegos inclusivos. Conectividad peatonal: uso de baldosas microvibradas y un diseño pensado para la accesibilidad universal.

“La Serena se pone de pie”

El gobernador regional Cristóbal Juliá destacó que esta obra de 18 meses de ejecución transformará el sector en un “gran parque” que la comuna merece. “Queremos recuperar este eje histórico para devolverle la seguridad y el brillo que los vecinos y turistas esperan”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, subrayó el cambio de ciclo que vive la ciudad: ““Hoy La Serena se pone de pie, avanza con decisión y proyecta su futuro, gracias a un Gobierno Regional activo que ha decidido invertir en su capital regional. Por eso estamos profundamente agradecidos, porque esta obra marca el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo para la ciudad”.

Reacciones de la ciudadanía

Aquí Coquimbo conversó con distintos residentes de La Serena que se verán beneficiados con esta obra. Una de ellas es Marjorie Zapata, quien reside en un condominio de la Avenida del Mar, cercano a El Faro.

“Es una tremenda noticia. La Serena estuvo botada años, ahora hay cambios, se nota el nuevo trabajo que se está ejecutando. Si bien vamos a vivir las molestias del trabajo, pero lo importante es el futuro, así que contenta”, expresó Zapata.

Carlos Celis es un jubilado residente de La Serena desde hace años. Comenta que esta noticia era un anhelo: “Por fin se da esto, ojalá se concrete, es necesario; años que esta arteria estaba colapsada y en mal estado. Mi Serena necesita cambios modernos, es algo muy positivo para la ciudad, agradezco a la alcaldesa”, sostuvo.

Solicitan paciencia

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a tener paciencia ante las molestias que puedan generar las faenas. Con un plazo de un año y medio, la Avenida de Aguirre se encamina a ser el eje moderno, accesible y seguro que definirá el futuro urbano de La Serena.

