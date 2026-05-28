Duró 6 meses: Gobierno remueve a Macarena Cortés como directora de Defensoría de las Víctimas

El Gobierno decidió remover a Macarena Cortés como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, convirtiéndose así en una de las salidas más tempranas dentro de la nueva institucionalidad creada para fortalecer el acceso a la justicia.

La abogada había asumido hace menos de seis meses y fue la primera autoridad en encabezar el organismo.

Según informó el diario La Tercera, la salida se concretó luego de una reunión sostenida con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva (Republicano), instancia en la que se le solicitó la renuncia.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Cortés mantenía una buena evaluación por parte del Ejecutivo, aunque la decisión respondería a la intención de “dar otro enfoque a la entidad”.

Recordemos que Cortés fue nombrada en diciembre del 2025 por el entonces presidente Gabriel Boric, cerrando la puerta en aquella ocasión a la otra candidata que competía por el puesto: Patricia Muñoz, cuyo arribo había encendido críticas desde la oposición.

Cortés era en esa época la actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Desde el Gobierno señalaron que su reemplazo será definido a través del sistema de Alta Dirección Pública.