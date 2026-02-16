La batalla por el poder: se sacan los ojos por un cupo en una delegación provincial o seremía

Presentado por:

¡Hola a todos y todas!

Espero que estén disfrutando de estos días. Aunque el verano sigue su curso y la invitación es a mantener el modo relajo, es imposible ignorar la dura semana que ha vivido nuestra conurbación y región. Una jornada manchada por tres asesinatos en un solo día y el espeluznante caso de canibalismo en la cárcel de La Serena tuvieron a nuestra zona en el epicentro noticioso nacional.

Sin embargo, en esta edición de “solo dos temas” por ser febrero, hemos decidido ir más allá de la crónica roja que ya viste en otros medios.

En esta edición abordamos un tema relacionado con el servicio público y otro político. Pero no se diga más y vamos directo a la presentación de los temas. ¡Bienvenidos a Aquí Coquimbo!

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Mientras la opinión pública se estremece con la crónica roja de la semana, nosotros ponemos el foco en lo que ocurre puertas adentro del sistema. En esta edición, revelamos el crudo testimonio de Raisa Malinarich, una trabajadora social que vivió una auténtica pesadilla en el Centro de Internación Provisoria de Las Compañías, en La Serena. Hoy, este caso escala hasta la Seremi de Justicia y la Corte de Apelaciones, dejando al descubierto una trama de negligencia y abandono que las autoridades regionales aún no logran explicar.

La política regional arde tras bambalinas en una descarnada “guerra de guerrillas” por los cupos del futuro gabinete de José Antonio Kast. Lejos de la unidad, la pugna está a la orden del día. En nuestro segundo tema y final, te contamos cómo la pelea por un cargo de seremi o delegación provincial tiene a algunos fuera de foco. El consenso no existe en los partidos del futuro oficialismo.

Vamos, entonces, por una edición más de tu newsletter favorito: Aquí Coquimbo.

1

30 minutos de terror: a funcionaria la dejaron sola y se encerró en oficina ante ataque de internos en La Serena

Raisa Malinarich Varas, trabajadora social y madre de tres hijos, decidió romper el silencio. Su denuncia apunta a un grave cuadro de violencia al interior del Centro de Internación Provisoria e Internación de Régimen Cerrado (IP-IRC) de Las Compañías, en La Serena, además de eventuales hechos de corrupción interna y negligencia administrativa.

Malinarich ingresó a trabajar al recinto en noviembre de 2024, desempeñándose como tutora diurna. Sin embargo, según su testimonio, lo ocurrido el 1 de junio de 2025 fue un atentado en contra de su integridad que puso en riesgo su integridad física y cuyas consecuencias aún se arrastran.

La “encerrona”: 30 minutos bajo ataque

Según el relato de la víctima, el 1 de junio de 2025 fue instruida para trasladarse a la denominada “Casa 3”, un módulo catalogado de alta complejidad, pese al riesgo de alteraciones del orden por tratarse de un día de visitas.

Al llegar, los menores y jóvenes privados de libertad manifestaron un rechazo inmediato a su presencia. De acuerdo con su testimonio, el funcionario de seguridad Francisco Castro fue advertido del peligro inminente; sin embargo, se retiró del lugar señalando que los riesgos eran “parte de la pega”.

Tras su salida, la violencia se desató. Raisa logró refugiarse en una oficina, donde permaneció encerrada durante aproximadamente 30 minutos mientras era objeto de amenazas, golpes y patadas. Durante ese tiempo, realizó reiterados llamados de auxilio por radio que -asegura- no obtuvieron respuesta.

“Permanecí encerrada bajo constantes amenazas, golpes y patadas, sin recibir auxilio alguno”, denuncia la profesional.

Finalmente fue retirada del lugar en estado de shock. Según su versión, no recibió contención médica inmediata y, por el contrario, desde la administración le pidieron “ponerse una armadura” y continuar su jornada laboral en otra unidad, pese a presentar dolor torácico y signos de colapso físico.

El episodio culminó, afirma, con una revelación que califica como devastadora: la jefatura sabía desde la noche anterior que los internos no la recibirían y, aun así, instruyó su traslado al módulo. “Me dejaron atrapada y temiendo por mi vida”, sostiene.

Respecto de los posibles motivos, la denunciante plantea que la situación podría estar relacionada con sus constantes quejas y reclamos sobre presuntas falencias en los protocolos de seguridad internos. “Los internos tienen drogas, celulares; es una situación que siempre reclamé”, afirma.

El breve refugio en la Seremi

Tras ser diagnosticada por la ACHS con un Trastorno de Estrés Postraumático severo, y pese a que la SUSESO ratificó el origen laboral de su enfermedad (Dictamen R-171828-2025), la funcionaria acusa un abandono total por parte de la seremi de Justicia, María José Rojas.

Tras la resolución de la ACHS que confirmó su enfermedad profesional (PTSD severo), la directora regional del Servicio de Reinserción, Loreto Rebolledo, ofreció una alternativa que parecía el camino definitivo a la recuperación: una comisión de servicio en las oficinas de la Seremi de Justicia.

Durante su permanencia en la Seremi, Malinarich no solo demostró su capacidad profesional, sino que se convirtió en un pilar administrativo. “Me encontré con un ambiente favorable. Realizaba apoyo administrativo y cubría las funciones de la secretaria y dirigente gremial Viviana Muñoz durante sus horas sindicales. Mi presencia alivió la sobrecarga laboral y mejoró el clima interno”, explica Raisa.

Pese a los informes médicos y al evidente éxito de este esquema de trabajo, la seremi María José Rojas decidió no prorrogar la comisión de servicio más allá de enero de 2026.

La autoridad argumentó una supuesta “necesidad de personal” en el servicio de origen, una explicación que Raisa califica de contradictoria: “La seremi sabía que yo no podía volver a la cárcel por orden médica y judicial. Cortar mi comisión de servicio fue sentenciarme a volver al lugar donde casi me matan. Es una falta de sensibilidad humana y política desoladora”.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Justicia, AFUMINJU, su secretaria y funcionaria de la seremi de Justicia en Coquimbo, Viviana Gangas, da a conocer el respaldo del gremio a Raisa: “Como Directorio Nacional de AFUMINJU hemos levantado una alerta ante nuestra preocupación por la conducción en general de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo y las decisiones adoptadas en este caso en particular, las que consideramos lamentables tanto desde el punto de vista humano como institucional”.

Gangas también señala que la labor de Malinarich descomprimió la carga laboral de la seremía: “Como funcionarios y funcionarias de la Seremía de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo hemos presentado una carta solicitando su continuidad, tanto para resguardar su situación laboral como por razones de buen servicio y atención a la comunidad”.

Corte de Apelaciones le da el favor a denunciante

La situación escaló a la justicia ordinaria. La Corte de Apelaciones de La Serena (Rol 115-2026) acogió un recurso de protección y dictó una Orden de No Innovar, prohibiendo que la trabajadora fuera reintegrada al centro de menores. Sin embargo, el Servicio de Reinserción la envió al centro LAE (Libertad Asistida Especial), donde debía tener trato directo con los mismos perfiles de internos.

El resultado fue un colapso total. El último informe médico de la ACHS (febrero de 2026) muestra a una paciente “desbordada”, con medicación de alta complejidad y una incapacidad laboral vigente hasta mediados de febrero.

Raisa Malinarich, representada por la abogada Claudia Toro, no descarta iniciar una demanda por tutela laboral ante la persistente hostilidad de las jefaturas y la falta de medidas de seguridad reales. “Siento que están esperando que me aburra y renuncie para que esto quede en nada”, finalizó.

Respuesta del Servicio

Desde el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de la Región de Coquimbo informaron a Aquí Coquimbo que, tras los hechos reportados por la funcionaria, se activaron de inmediato los protocolos institucionales, incluyendo su derivación a la ACHS y el refuerzo de la seguridad interna. Asimismo, confirmaron que se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, proceso que hoy se encuentra en manos de la Contraloría General de la República.

Respecto a la batalla judicial iniciada por la trabajadora, el Servicio señaló estar a la espera de un fallo definitivo, reconociendo que actualmente rige una medida cautelar de no innovar. En su declaración, la institución enfatizó: “Reiteramos nuestro compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de nuestros funcionarios y funcionarias, junto con el adecuado resguardo de los derechos de los jóvenes bajo responsabilidad del Servicio”.

Aquí Coquimbo se contactó, mediante correo electrónico oficial, con la seremi de Justicia para conocer su posición respecto a esta denuncia, pero no hubo respuestas.

2

La batalla por el poder: se sacan los ojos por un cupo en una delegación provincial o seremía

Lo que debería ser un proceso ordenado de instalación para el próximo gobierno de José Antonio Kast en la Región de Coquimbo, se ha transformado en un escenario de “discusiones de grueso calibre”. La pelea por los cupos en seremías y delegaciones provinciales ha fracturado la relación entre la interna de los partidos de Chile Vamos y lo mismo con el Partido Republicano, donde las acusaciones cruzadas y la guerra sucia están a la orden del día.

Pese a los intentos de los presidentes regionales de los partidos por imponer sus listas, el peso político real parece estar lejos de sus manos. Tal como lo señaló Aquí Coquimbo en ediciones anteriores, el gobernador regional Cristóbal Juliá, junto a los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, ya habrían articulado una nómina de nombres priorizados ante la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Santiago.

Esta situación dejó en una posición de debilidad a los timoneles locales, quienes buscaron sin éxito el respaldo de figuras como el diputado electo del Partido Libertario, Erich Grosh, y el gremialista Marco Sulantay.

No obstante, tras el nombramiento de Víctor Pino, los dirigentes de Chile Vamos y del Partido Republicano han redoblado sus esfuerzos por “recuperar terreno”, forzando incluso una reunión anticipada el pasado jueves en La Serena, gestionada bajo fuerte insistencia, encabezada por la presidenta de RN, Vinka Pusich.

Choapa: el escándalo que mezcla la política con temas maritales

El punto más crítico de esta batalla se concentra en la Delegación Presidencial Provincial de Choapa. El cupo, asignado a Renovación Nacional, enfrenta a dos figuras en una trama que parece sacada de un libreto de ficción, mezclando ambiciones públicas con rencillas familiares.

Por un lado, aparece Juan Pablo Gálvez, exgobernador de la provincia y actual ejecutivo en Minera Tres Valles, quien contaría con el favoritismo técnico para el cargo. Sin embargo, su nombramiento ha encontrado un muro infranqueable: la propia presidenta regional de su partido, Vinka Pusich.

La disputa no es solo por el cargo -ya que Pusich también aspiraría a la delegación-, sino que tiene un trasfondo personal explosivo. Gálvez fue, hasta hace poco, cuñado de Pusich. Fuentes cercanas indican que el quiebre matrimonial del exgobernador con la hermana de la presidenta, marcado por supuestas infidelidades, ha transformado esta designación en un asunto complejo.

La tensión ha escalado al punto de la amenaza directa. Distintas fuentes de Chile Vamos aseguran a este medio que Pusich habría advertido que, de confirmarse el nombre de Gálvez, ella misma se encargaría de revelar pruebas que afectarían la “moral y buenas costumbres” del candidato, buscando dinamitar su regreso a la esfera política.

La intrascendencia política de republicanos

El partido del Presidente Kast enfrenta en la región un escenario complejo antes de asumir el Gobierno. A pesar de ser la fuerza oficialista, la colectividad carece de peso político y de un diseño estratégico que le permita imponer sus términos en la zona.

Las disputas internas y las constantes “trifulcas” entre distintos bandos han derivado en una lista de nombres para el gabinete regional que, dentro del propio sector, califican como “inocuos”, proyectando una imagen de inexperiencia y falta de carácter político.

A lo anterior se suma que no cuentan con una figura parlamentaria en la región y el mal antecedente del vínculo con el robo de cables por parte de uno de sus exmilitantes, hoy imputado, lo que termina por anular su peso político.

Este mal manejo ha generado quiebres profundos. Una fuente interna de republicanos confiesa: “No tenemos liderazgos claros; la ambición es más fuerte que el proyecto colectivo. Si no logramos ordenarnos, pasaremos sin pena ni gloria por la administración regional”.

El poder de Matías Walker

Por otro lado, el senador Matías Walker demuestra que su influencia sigue intacta pese a la disolución de Demócratas. Mientras se especula sobre su posible desembarco en las filas de Chile Vamos -tras ser calificado como el “expríncipe de la DC”-, Walker ha sabido capitalizar su peso en el Senado.

Su respaldo fue clave para asegurar que el nombre de Víctor Pino fuera el elegido por Kast para representar al Ejecutivo en la región. El diseño del senador es a largo plazo: con la mira puesta en la fuerte batalla por la senatorial, Walker ya comenzó a mover sus piezas. Para él y su equipo, la campaña para la reelección comienza a partir del 11 de marzo.

