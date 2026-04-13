Alcaldes mandan a diputado Sulantay a darse “un baño de realidad”

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quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. . Partimos abordando la crisis financiera y operativa de la salud municipal en La Serena, que en 2025 llegó a un punto crítico. Sin embargo, hay una nueva hoja de ruta en el horizonte. La alcaldesa de La Serena busca implementar una estrategia de rescate intensivo para sacar a la salud primaria del sistema de la “Unidad de Cuidados Intensivos”.

¿Suspender el royalty minero a los municipios? Un grupo de alcaldes de la zona decidió elevar el tono y “golpear la mesa” ante las recientes declaraciones del diputado Marco Antonio Sulantay . Con una invitación explícita a abandonar los discursos de oficina y darse un “baño de realidad” en los territorios, los ediles marcan una línea de fuego sobre las prioridades que, según ellos, el parlamentario parece haber olvidado.

. Con una invitación explícita a abandonar los discursos de oficina y darse un “baño de realidad” en los territorios, los ediles marcan una línea de fuego sobre las prioridades que, según ellos, el parlamentario parece haber olvidado. Un fallo histórico pone de relieve la urgencia de protocolos efectivos contra el maltrato en el Poder Judicial. El fisco ha sido condenado por la vulneración de derechos fundamentales contra una magistrada de La Serena, quien falleció tras enfrentar un sostenido cuadro de acoso laboral.

Finalmente, te contamos que el futuro de uno de los pulmones hídricos más importantes de la provincia de Choapa comienza a definirse bajo criterios científicos. Se ha dado luz verde a un nuevo estudio en el Humedal Las Salinas, con el objetivo de establecer las bases técnicas que aseguren su equilibrio ecosistémico frente al avance urbano y el cambio climático.

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¿De la UCI a la recuperación?: “el Plan Norambuena” que intenta rescatar la salud municipal de La Serena

La salud municipal de La Serena ha dejado de ser el “paciente terminal” para iniciar un proceso de rehabilitación profunda. El diagnóstico inicial era desolador: una “maquinaria” de fraude al fisco instalada en la Corporación Municipal Gabriel González Videla por años, que el año pasado culminó con exfuncionarios imputados y en prisión preventiva por el desvío de recursos públicos. Pero no solo eso: malas gestiones, contrataciones para pagar favores políticos y un hoyo financiero in crescendo que no únicamente desangró el presupuesto, sino que dejó al sistema de salud primaria en un estado de abandono constante.

Ante esta situación, la actual administración municipal -liderada por la actual alcaldesa Daniela Norambuena- ha decidido enfrentar esta crisis, tal como ella lo ha señalado, con una política de “tolerancia cero”.

El hito que marcó el inicio de esta nueva etapa fue el traspaso de la Atención Primaria de Salud (APS) a la gestión directa del municipio el pasado 1 de febrero de 2026. Este movimiento, lejos de ser un mero trámite administrativo, ha implicado una reestructuración total, orientada a eliminar las malas prácticas y privilegios para buscar fórmulas de mejorar la gestión, indican desde el municipio.

Uno de los golpes más certeros a la estructura de beneficios irregulares provino de la Dirección del Trabajo. Mediante el dictamen Ord. N°226, el organismo sepultó la denominada “cláusula tácita”, una figura que durante años permitió el pago de bonos e incentivos sin base legal bajo el pretexto de ser “derechos adquiridos” por costumbre.

La resolución de la DT fue taxativa: el personal de salud municipal solo puede percibir las remuneraciones establecidas expresamente en la Ley N° 19.378. Con este respaldo jurídico, la administración municipal cerró la puerta a pagos discrecionales que desestabilizaban el presupuesto, exigiendo a los gremios un compromiso estricto con la legalidad y la eficiencia en la atención.

Gremio de salud: a volver a trabajar y cumplir con la ley

El saneamiento también ha alcanzado las cúpulas gremiales. El municipio exigió el cumplimiento de la normativa vigente sobre horas sindicales. Esto obligó a los dirigentes de Afusam a reducir su dedicación exclusiva a labores gremiales de 44 a las 11 horas que establece la ley, permitiendo que estos funcionarios retomen la atención directa de pacientes en los Cesfam.

Esta readecuación no solo fortalece la capacidad de atención del sistema, sino que ha generado un ahorro mensual superior a los $ 20 millones, al evitar nuevas contrataciones para suplir esas funciones. Estos recursos ya están siendo redestinados a la compra de medicamentos, un área históricamente crítica para la comunidad.

Según indican desde el municipio a Aquí Coquimbo, por primera vez en años el escenario financiero del Departamento de Salud municipal muestra signos positivos. Los recursos transferidos desde el Ministerio de Salud permitieron cerrar el mes con “números azules” cercanos a los $ 100 millones.

Asimismo, este reordenamiento ha generado cumplimiento salarial -que contrasta con la gestión de la Corporación-, por lo que hoy no existen retrasos en el pago de sueldos ni de cotizaciones, aunque persiste el desafío de regularizar deudas de años anteriores heredadas de la administración previa.

Alcaldesa golpea la mesa

En la arena política, la alcaldesa Norambuena ha endurecido el tono contra quienes siguen criticando gestiones para ordenar la salud municipal.

Durante la última sesión del Concejo Municipal, denunció una “complicidad silenciosa” de diversos actores que guardaron silencio mientras el fraude operaba impunemente.

“Muchas personas, incluso las mismas que hoy levantan la voz, han sido cómplices de las sinvergüenzuras de quienes hoy están presos en Huachalalume por las boletas falsas. Durante más de 12 años existieron hechos de corrupción que nunca fueron denunciados“, fustigó la jefa comunal.

La hoja de ruta de la alcaldesa se resume en una metáfora clínica: “Estamos pasando de la UCI a la UTI, luego a medicina general y finalmente al alta“. Norambuena ha sido clara en que no hay “recursos mágicos“, pero sí una decisión de avanzar “peso a peso” para que el tiempo de los favores políticos sea reemplazado por un compromiso real con el vecino.

Concejo aprueba compra de medicamentos

Uno de los graves problemas era la falta de stock de medicamentos. No obstante, el Concejo Municipal aprobó recientemente una inversión de $ 154 millones para asegurar el abastecimiento de insumos críticos:

Instrumental quirúrgico: $ 49,9 millones en agujas, catéteres y jeringas.

Materiales de aseo: $ 65,9 millones en desinfectantes e higiene para todos los centros.

Materiales de oficina: $ 40,4 millones para la gestión administrativa.

Esta compra garantiza que el sistema, desde los CESFAM urbanos hasta las postas rurales de Algarrobito, Lambert y El Romero, cuente con los suministros básicos para operar sin interrupciones. La salud en La Serena ha salido de cuidados intensivos, pero su recuperación definitiva dependerá de mantener la firmeza administrativa frente a las presiones del pasado.

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Alcaldes critican propuesta del diputado Sulantay de suspender el royalty minero a los municipios

Tras el informe de Contraloría General de la República consignado en el consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 22, el cual detectó múltiples casos en los que municipalidades del país gastaron más recursos en celebraciones que en asistencia social destinada a personas naturales, el diputado (UDI) Marco Sulantay propuso suspender los recursos del royalty minero para financiar paliativos que combatan el alza de combustibles. ¡Quedó la grande!

Sulantay calificó de “inaceptable” que se gasten “millonarios recursos en financiar actividades recreativas” en medio de la crisis.

Por lo mismo, propuso suspender el royalty minero a municipios y destinarlo a nuevas ayudas ante el alza de los combustibles.

“Un baño de realidad”

Aquí Coquimbo conversó con los alcaldes de Coquimbo y Monte Patria, junto con la alcaldesa de La Huiguera, quienes reaccionaron con molestia ante la propuesta de Sulantay.

Ali Manouchehri (Coquimbo): El presidente de la asociación regional de municipios fue claro al señalar que estas platas son justicia social. “Los recursos se utilizan en resolver lo que la comunidad nos solicita, mejorando la calidad de vida de las personas e invirtiéndolos en obras e iniciativas concretas“.

Uberlinda Aquea (La Higuera): Fue la más incisiva al emplazar directamente al parlamentario: “Tiene que tener el diputado, ojalá, un bañito de realidad“. Aquea criticó la falta de coherencia, mencionando que el propio gobierno del Presidente Kast está disminuyendo presupuestos ministeriales que afectan programas municipales: “Nosotros representamos a la comunidad con necesidades que, con el escaso presupuesto que tenemos, sobre todo en municipios pequeños y rurales, el royalty es un tremendo aporte“.

“Nosotros representamos a la comunidad con necesidades que, con el escaso presupuesto que tenemos, sobre todo en municipios pequeños y rurales, el royalty es un tremendo aporte“. Cristian Herrera (Monte Patria): Lamentó la percepción de Sulantay y acusó que “no es bueno disparar a la bandada por datos que no son del todo certeros (…) Yo esperaría que cuando anuncie una medida, sea una medida seria y que destine el trabajo a sus profesionales en buscar las mejores soluciones, que esta no es el caso“. Herrera además subrayó que la propuesta termina afectando nuevamente a quienes peor lo están pasando.

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Condenan al fisco por vulneración contra magistrada de La Serena fallecida tras acoso laboral

La justicia laboral ha dictado una sentencia que marca un precedente crítico sobre la asimetría de poder y el deber de protección dentro de la judicatura. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia de tutela laboral interpuesta originalmente por la jueza titular del Juzgado de Familia de La Serena, María Patricia Rodríguez Aspillaga (Q.E.P.D.), determinando que el fisco de Chile vulneró su derecho a la integridad física y psíquica.

Esta resolución e información fue dada a conocer por Radio BioBio, pero fue este newsletter el que hizo público el conflicto al interior del Poder Judicial en La Serena en 2024 (ver nota).

La magistrada, quien sirvió por más de 31 años en el Poder Judicial, fue diagnosticada en junio de 2023 por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con una enfermedad profesional derivada de un “liderazgo disfuncional” y una “sobrecarga laboral”. El agente agresor identificado fue el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo.

Según este fallo, la jueza operaba con una sobrecarga del 169% de su capacidad máxima. Pese a que la ACHS prescribió medidas de mitigación inmediatas, como la implementación de teletrabajo, reducción de carga y la separación del agente agresor, el tribunal estableció que la institución omitió el cumplimiento efectivo de estas órdenes.

Una negligencia con desenlace fatal

La sentencia describe un escenario de “indolencia institucional”. Un hecho que la jueza Germaine Nicole Petit-Laurent calificó de extrema gravedad fue la notificación de una sanción disciplinaria a la magistrada Rodríguez en su único día de retorno tras meses de licencia psiquiátrica. Esta acción “fulminó cualquier intento de reintegro laboral” de una profesional que, hasta la llegada de la nueva jefatura, ostentaba décadas de calificaciones sobresalientes.

A fines de 2024, tras un colapso de salud, se le diagnosticó un cáncer terminal neuroendocrino con metástasis múltiples. Sus hijos, Catalina y Pedro Pablo Reyes Rodríguez, relataron ante el tribunal la transformación radical de su madre, quien pasó de ser una mujer vital a perder toda su energía debido al hostigamiento. La magistrada falleció el 6 de febrero de 2025.

El fallo: daño moral e instrucciones de no repetición

Si bien el tribunal determinó que no existe prueba científica para vincular biológicamente el estrés con el desarrollo del cáncer, sí acreditó un “inmenso daño psicológico, aflicción y estado de angustia“ en los últimos años de vida de la jueza.

En consecuencia, el tribunal resolvió:

Indemnización: condenar al fisco de Chile al pago de $ 60.000.000 a la sucesión de la actora por concepto de daño moral.

condenar al fisco de Chile al pago de a la sucesión de la actora por concepto de daño moral. Protocolos de seguridad: ordenar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) diseñar un protocolo estricto para la ejecución inmediata de medidas de mitigación de la ACHS.

ordenar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) diseñar un protocolo estricto para la ejecución inmediata de medidas de mitigación de la ACHS. Intervención de género: requerir a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema realizar un diagnóstico de clima laboral en el Juzgado de Familia de La Serena para prevenir futuros acosos y riesgos psicosociales.

Una mirada con perspectiva de género

La sentencia subraya que el Estado fracasó en su deber de protección, revictimizando a una mujer y adulta mayor frente a una asimetría de poder jerárquica. “Se configuró un escenario donde el poder se ejerció para anular a una mujer madura, altamente calificada“, reza el texto legal, calificando el actuar institucional de “tendencioso” al no otorgar los beneficios de resguardo que la ley exigía.

Este dictamen, que surge tras años de seguimiento de casos de conflicto interno en la jurisdicción de Coquimbo, ratifica las denuncias iniciales sobre la crisis de gestión y maltrato al interior del Poder Judicial regional.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo, se adjudicó cuatro proyectos de investigación aplicada en el marco del Fondo Regional de Productividad y Desarrollo (FRPD), del Gobierno Regional, que financia propuestas orientadas al desarrollo territorial. Estos proyectos abordan áreas estratégicas como la incorporación de inteligencia artificial en educación, el fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles, la valorización de relaves mineros desde la economía circular y la promoción de una atención en salud con enfoque de derechos.

Este resultado posiciona a la institución como un actor relevante dentro del ecosistema regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, fortaleciendo su capacidad para desarrollar soluciones vinculadas a problemáticas locales. Actualmente, los equipos se encuentran trabajando en su implementación, con el objetivo de generar impacto directo en las comunidades. Asimismo, la articulación entre el Gobierno Regional y la universidad permite proyectar iniciativas de investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región de Coquimbo.

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Iniciarán estudio en Humedal Las Salinas para asegurar equilibrio ecosistémico

La Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes pondrá en marcha la continuación del estudio técnico y monitoreo del Humedal Las Salinas de Huentelauquén, provincia de Choapa.

Esta iniciativa se enmarca estrictamente en el cumplimiento de los objetivos del Código de Aguas, el cual exige la preservación de los ecosistemas y la mantención del equilibrio hídrico en las cuencas del país.

Esta nueva fase, cuyo inicio está previsto para el primer semestre de 2026, se construirá sobre los sólidos cimientos establecidos en 2024, año en que se ejecutó la Fase 1 del proyecto.

Dicha etapa consistió en una exhaustiva caracterización del humedal, realizada en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que logró identificar y documentar la flora, fauna, geología y sedimentos del sector. Este hito fue posible gracias al financiamiento del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos (FIIE) de la Dirección General de Aguas (DGA), sumado a los recursos aportados directamente por la Junta de Vigilancia.

Al respecto, Ricardo Cortés Núñez, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, subrayó el carácter normativo y ético de esta labor. “Nuestra labor hoy tiene un doble propósito: cumplir rigurosamente con lo que nos mandata el Código de Aguas en términos de preservación ecosistémica y dar transparencia a nuestro acuerdo de redistribución. El monitoreo del Humedal Las Salinas de Huentelauquén nos permite demostrar que una gestión organizada del agua es la garantía para que el desarrollo agrícola y la protección de humedales avancen de la mano“.

Hitos y compromisos de la gestión

La ejecución de este estudio técnico contempla los siguientes ejes de acción:

Preservación de ecosistemas: monitoreo constante de las variables hídricas que sustentan la biodiversidad del humedal, acorde a las exigencias legales vigentes.

monitoreo constante de las variables hídricas que sustentan la biodiversidad del humedal, acorde a las exigencias legales vigentes. Cumplimiento del Acuerdo de Redistribución de la JVRCH: generación de datos técnicos que validan la entrega de caudales y el respeto por las secciones de la cuenca.

generación de datos técnicos que validan la entrega de caudales y el respeto por las secciones de la cuenca. Seguridad jurídica y ambiental: fortalecimiento del rol de la Junta de Vigilancia como garante del cumplimiento normativo ante la Dirección General de Aguas (DGA).

fortalecimiento del rol de la Junta de Vigilancia como garante del cumplimiento normativo ante la Dirección General de Aguas (DGA). Sostenibilidad a largo plazo:integración de la información recolectada para optimizar la eficiencia hídrica en beneficio de todos los usuarios y del entorno natural.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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