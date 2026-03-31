La merluza austral ilegal que cruza Los Ríos

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Semana Santa arranca en Los Ríos con dos velocidades. En el paseo peatonal Camilo Henríquez, la municipalidad inauguró hoy el Paseo del Chocolate, una feria de 16 emprendedores locales que estará abierta hasta el 5 de abril. En el otro extremo de la ciudad, el humedal Las Mulatas empieza a mostrar algo que hace meses parecía improbable: después de que un operativo interinstitucional retirara 1.781 toneladas de residuos tras el cierre del campamento a inicios de marzo, el Servicio de Biodiversidad confirmó el regreso de garzas y anátidas a espejos de agua que antes estaban cubiertos de basura.

En la Delegación Presidencial, en cambio, el gabinete regional sigue armándose. La delegada Vicky Carrasco oficializó este lunes a Oriet Montecinos como seremi de la Mujer y la Equidad de Género y al exsenador Hugo Ortiz de Filippi, de 88 años, como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ortiz de Filippi fue senador por Aysén entre 1990 y 1994, consejero regional de Los Ríos y seremi del Trabajo durante el primer gobierno de Piñera. Con su llegada, y sumados los casos que abordamos más abajo, el nuevo gabinete empieza a tomar forma entre nombramientos que avanzan y otros que se complican.

Eso por un lado. Lo que nos convoca, por acá:

Dos camiones fueron interceptados en la Ruta 5 con casi dos toneladas de merluza austral sin respaldo legal. No es un episodio aislado: según datos de Sernapesca , las incautaciones en la región pasaron de 3.763 kilos en 2024 a 23.581 kilos en 2025 . Prácticamente todo fue decomisado en controles carreteros . El fiscal Carlos Bahamondes explicó a Aquí Los Ríos el negocio que hay detrás.

con casi sin respaldo legal. No es un episodio aislado: según datos de , las incautaciones en la región pasaron de a . Prácticamente todo fue decomisado en . El fiscal explicó a el negocio que hay detrás. Aquí Los Ríos solicitó declaraciones a tres seremis designados cuyos nombramientos han estado cruzados por antecedentes públicos previos : Carlos Crot (Educación), vinculado a la exoneración de docentes durante la dictadura; Enrique Gillmore (Medio Ambiente), ligado al caso SQM ; y Jorge Salazar (Obras Públicas), que cayó antes de asumir . En los tres casos, las consultas quedaron sin respuesta de fondo .

solicitó declaraciones a cuyos nombramientos han estado cruzados por : (Educación), vinculado a la exoneración de docentes durante la dictadura; (Medio Ambiente), ligado al caso ; y (Obras Públicas), que . En los tres casos, las consultas quedaron . Antes de figurar entre los mayores apostadores del Estado en el informe de Contraloría , René Milanca ya había sido cesado de la Municipalidad de Valdivia por irregularidades en el uso de horas extras en el Departamento Territorial de la Costa, con base en Niebla. El administrador municipal Cristián Oñate reconstruyó el caso en entrevista con Aquí Los Río s. La pregunta que queda abierta: ¿ de dónde salió el dinero ?

, ya había sido por irregularidades en el uso de en el Departamento Territorial de la Costa, con base en Niebla. El administrador municipal reconstruyó el caso en entrevista con s. La pregunta que queda abierta: ¿ ? El diésel subió $580 por litro y el Gobierno congeló tarifas del transporte público solo en Santiago. En Los Ríos, los colectiveros de Río Bueno-La Unión decidieron mantener sus tarifas a la espera del bono prometido. Expresos a la Costa, en cambio, ya subió los pasajes hasta en $500 por tramo. El de Curiñanco pasó de $1.800 a $2.300.

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Mueve millones: el tráfico de merluza austral que cruza Los Ríos

En la antesala de Semana Santa, dos camiones fueron interceptados en la Ruta 5 Sur, a la altura de la Región de Los Ríos. Entre ambos transportaban más de tres toneladas de recursos del mar, principalmente merluza austral, pero solo una fracción contaba con respaldo legal. El operativo, coordinado por Sernapesca y Carabineros, terminó con la incautación de 1.982 kilos de productos del mar transportado en los dos vehículos.

No era la primera vez. En febrero, un control en Paillaco había retirado de circulación más de siete toneladas de mariscos sin factura ni acreditación de origen, junto a merluza austral y congrio dorado sin documentación. Semanas después, otro furgón fue detenido en el mismo tramo con más de una tonelada de merluza austral; el conductor ya tenía antecedentes por el mismo delito. En marzo, una tercera fiscalización en la Ruta 5 detectó merluza austral y congrio dorado sin acreditación de origen legal, además de bivalvos sin certificado sanitario de marea roja.

Según datos entregados por Sernapesca a Aquí Los Ríos, en 2024 los controles en la región incautaron 3.763 kilos de merluza austral. En 2025 fueron 23.581 kilos. Prácticamente todo fue decomisado en controles carreteros, con la excepción de 170 kilos retirados desde una pescadería.

La secuencia se suma a lo registrado en años anteriores. En el cuarto trimestre de 2024, Sernapesca reportó un control con 2.092 kilos de merluza austral sin acreditación. En el primer trimestre de 2025, tres furgones fueron interceptados en La Unión y Lanco con 6.143 kilos de merluza austral y 227 kilos de congrio dorado. En marzo de ese año, otro operativo en las cercanías de Lanco sacó de circulación 2.053 kilos más.

Para la Fiscalía Regional de Los Ríos, detrás de estos procedimientos hay un negocio. El fiscal Carlos Bahamondes, de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, explicó a Aquí Los Ríos que las cargas salen, en general, desde la Región de Los Lagos con destino a la Región Metropolitana, en un circuito donde la acreditación documental del origen legal de la carga resulta clave. La merluza austral, además, es un recurso sobreexplotado y, en determinados períodos, está sujeta a veda biológica, lo que agrava su transporte sin respaldo.

Bahamondes sostuvo que el incentivo económico es alto: las incautaciones muchas veces superan los $ 20 millones . Las investigaciones, dijo, nacen en general de fiscalizaciones pesqueras, aunque en algunos casos se han abierto indagaciones más complejas que han vuelto a apuntar hacia la Región de Los Lagos. Una de las debilidades del sistema, agregó, es la falta de personal fiscalizador: Sernapesca no puede cubrir todos los puntos ni todos los días del año, pese a la eficacia de sus funcionarios en la región.

En cada procedimiento reciente, además, los vehículos han sido incautados junto a la carga y la Fiscalía ha pedido su comiso, una de las medidas más relevantes desde el punto de vista penal para golpear la logística del circuito.

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El regreso de Crot y la sombra de los 151 docentes exonerados en dictadura

El Gobierno lleva tres semanas instalando su gabinete regional en Los Ríos. Aquí Los Ríos solicitó declaraciones a tres de los seremis designados cuyos nombramientos han estado cruzados por antecedentes públicos previos. En los tres casos, las consultas quedaron sin respuesta de fondo: uno no dará entrevistas hasta que su decreto esté firmado, otro no está dando entrevistas por ahora y el tercero no respondió.

Carlos Crot fue designado en Educación. Es la segunda vez que asume ese cargo en la región. La primera, en 2010, el Colegio de Profesores de Los Ríos rechazó su nombramiento y lo acusó de haber tenido responsabilidad en la exoneración por motivos políticos de 151 docentes en Valdivia durante la dictadura. En esa ocasión, Crot reconoció que en esas decisiones habían influido factores “técnicos” y “políticos”. Aquí Los Ríos consultó por ese antecedente específico. Desde el equipo de comunicaciones de la repartición se indicó que la consulta había sido transmitida, pero que la instrucción es no realizar entrevistas ni entregar cuñas mientras el decreto de nombramiento no esté firmado.

Enrique Gillmore fue designado en Medio Ambiente. Su nombre había aparecido públicamente vinculado al caso SQM: distintos medios lo mencionaron entre las personas ligadas al mundo político que emitieron boletas a la minera en 2010 por montos publicados entre $ 13 millones y $ 14.472.230. En el informe de la Fiscalía Nacional de 2020 sobre financiamiento irregular de la política figura como “Gillmore Carmona, Enrique Javier Oscar”, con salida por suspensión condicional del procedimiento en una arista tributaria. No aparece como condenado, pero sí como parte de una investigación que terminó por esa vía. Gillmore no está dando entrevistas por ahora, según se indicó a este medio, ni por este ni por otros asuntos.

Jorge Salazar Ruiz fue anunciado como seremi de Obras Públicas. Menos de un día después, el Gobierno dejó sin efecto su nombramiento. La explicación oficial fue que la designación fue retirada cuando aún no existía decreto materializado. El retroceso ocurrió luego de que Deportes Valdivia rechazara públicamente su llegada al cargo y cuestionara su gestión al mando del club, aludiendo a irregularidades financieras, deudas y conflictos judiciales. Salazar no respondió los mensajes enviados por este medio.

La delegada presidencial Vicky Carrasco tampoco concedió entrevista para abordar estos casos. Desde su equipo se indicó que no había disponibilidad de agenda.

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El exjefe municipal que cayó antes de figurar entre los mayores apostadores detectados por Contraloría

Antes de que la Contraloría lo pusiera entre los funcionarios públicos con mayor gasto en apuestas, René Milanca ya estaba en caída libre. Lo que lo sacó de la Municipalidad de Valdivia no fueron los casinos, sino una maniobra con horas extras en la oficina costera de Niebla. El contexto del caso fue reconstruido en entrevista con el administrador municipal de Valdivia, Cristián Oñate. La identificación de Milanca, en cambio, fue establecida por Aquí Los Ríos a partir de documentación a la que accedió este medio.

Según Oñate, la administración venía revisando con mayor rigor el uso de horas extraordinarias, una práctica que algunos funcionarios ya veían como parte del sueldo. Fue en ese proceso que aparecieron alertas sobre el Departamento Territorial de la Costa, en Niebla. Allí detectaron una maniobra reiterada: funcionarios que abandonaban la jornada en la tarde y volvían a las 19 o 20 horas solo para marcar asistencia extraordinaria. La alerta surgió desde los propios compañeros de trabajo. El municipio revisó cámaras, registros documentales y antecedentes de guardias, y concluyó que las inconsistencias eran reales. El principal involucrado, sostuvo Oñate, era la jefatura del departamento, un directivo y uno de los funcionarios más antiguos de la casa.

El sumario se instruyó hacia mediados de agosto de 2025. La fiscal del procedimiento suspendió rápidamente al funcionario y el proceso terminó con su cese a inicios de 2026. Un mes antes de esta entrevista, dijo Oñate, el municipio recibió el rechazo de la última acción que el exfuncionario intentó para revertir su salida, por lo que la decisión quedó firme. Oñate agregó que la práctica venía arrastrándose por al menos dos años en ese departamento.

El 23 de marzo, la Contraloría publicó el Consolidado de Información Circularizada N° 20: 910 funcionarios públicos y municipales habían transado más de $ 11.490 millones en casinos de juego entre enero de 2024 y junio de 2025, pese a tener prohibición legal. En la Municipalidad de Valdivia, el informe identificó tres casos que suman más de $ 240 millones. Dos figuran entre los 20 mayores montos del país. Oñate confirmó a este medio que el exfuncionario cesado por el sumario de horas extras es la misma persona involucrada en uno de esos casos. Los antecedentes reunidos por Aquí Los Ríos permitieron establecer que se trata de Milanca.

De los otros dos casos detectados en Valdivia, uno corresponde a un funcionario activo que fue suspendido la semana previa a la entrevista. El tercero involucra a una mujer con un monto considerablemente menor que, según Oñate, no sería funcionaria municipal sino del área de Educación.

Milanca se ha desempeñado como inspector técnico de obras en contratos administrativos del municipio, un rol que implica supervisión directa sobre la ejecución y los pagos de contratos públicos.

El municipio, dice Oñate, no puede revisar cuentas corrientes ni avanzar sobre el origen de los fondos por la vía del procedimiento disciplinario. Y como Milanca ya no trabaja en el servicio, la administración no tiene jurisdicción para seguir investigándolo. Los antecedentes, dijo, serán derivados una vez que el fiscal del sumario activo reúna más elementos, con el objetivo de aportar indicios a una eventual investigación penal.

La alcaldesa Carla Amtmann anunció la apertura de procedimientos disciplinarios el mismo día en que se conoció el informe de Contraloría, y declaró que durante su gestión han sido destituidos nueve funcionarios por faltas graves a la probidad. Aquí Los Ríos intentó contactar a René Milanca para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. El nuevo caso que lo afecta abre una pregunta que sigue fuera del alcance del expediente administrativo: ¿de dónde salió el dinero que apostó?

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Ranking internacional posiciona a Ciencias Veterinarias y Suelos UACh en primer lugar a nivel nacional

Ciencias Forestales y agricultura también figuran en los primeros lugares.

La excelencia académica y la destacada labor de investigación de la Universidad Austral de Chile son nuevamente reconocidas a nivel nacional e internacional, en los prestigiosos Ranking SCImago Institutions y en el QS World University Ranking by Subject.

Es así como las áreas de Ciencias Veterinarias y Suelos de la UACh, nuevamente este año, se ubicaron en primer lugar en el Ranking SCImago Institutions a nivel nacional mientras que, la Facultad de Ciencias Veterinarias mantiene este logro por quinto año consecutivo.

Este hito consolida su posición como una institución de referencia en la región, ocupando el decimosegundo lugar a nivel latinoamericano, y el 168vo lugar a nivel mundial, en la disciplina de ciencias veterinarias.

El Ránking SCImago también destacan a nivel nacional las siguientes áreas de la UACh: Ciencia Animal y Zoología (2º), Forestal (2º), Geología (4º), Leyes (4°), Ciencias Acuáticas (4º), Ciencias Sociales (6º), Química (7º), Oceanografía (7º), Historia (8º), Educación (8º), Energía (9º), Geología y Planificación Territorial (9º), Ecología y Evolución (10º), y Economía, Econometría y Finanzas (10º).

En tanto, el Ránking QS World University Ranking by Subject 2026 sitúa al área de Ciencias Veterinarias en el primer lugar nacional y en tercer lugar a las áreas de Agricultura y Forestal.

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dr. Luis Miguel Pardo sostuvo que “estamos muy orgullosos por esta noticia, la que ratifica la excelencia de la calidad de las áreas disciplinares que desarrollan las diferentes facultades de la Universidad. Nosotros estamos trabajando de manera constante para mantener este nivel el que confirma que somos una Universidad de excelencia “.

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Colectivos congelan, buses suben: el desigual impacto del alza del diésel en Los Ríos

El jueves 26 de marzo, el precio del diésel subió $ 580 por litro en todo Chile, un alza de 62% que el Gobierno vinculó al conflicto en Medio Oriente y que volvió a tensionar al transporte público. Mientras en Santiago el Ejecutivo congeló hasta diciembre de 2026 las tarifas del Sistema Red, para regiones anunció recursos de contención, pero sin un mecanismo equivalente. La subvención de $ 100 mil mensuales ofrecida a taxis y colectivos por hasta seis meses, de hecho, sigue sujeta a su tramitación en el Congreso.

En Los Ríos, ese escenario ya empezó a mostrar efectos distintos según el servicio y el territorio.

Los colectiveros que operan entre Río Bueno y La Unión resolvieron el sábado, en asamblea, mantener congeladas sus tarifas. La decisión quedó supeditada a la eventual llegada del bono anunciado por el Gobierno y será reevaluada en un plazo de dos a tres meses, dependiendo de cómo evolucionen los combustibles.

En la costa valdiviana, en cambio, ocurrió lo contrario. Expresos a la Costa informó que desde este lunes rige un nuevo esquema tarifario con alzas de entre $ 200 y $ 500 por tramo. El pasaje a Los Molinos subió de $ 1.000 a $ 1.300, mientras que el de Curiñanco pasó de $ 1.800 a $ 2.300. La empresa atribuyó el ajuste al alza del petróleo y sostuvo que no cuenta con subsidios que le permitan absorber ese impacto.

La Asociación de Buses Interurbanos de Chile ya advirtió que los pasajes interurbanos podrían subir entre 35% y 45%, dado que el Gobierno no incluyó al transporte fuera de Santiago en el congelamiento de tarifas. Dirigentes del transporte intercomunal de Los Ríos, por su parte, anticiparon incrementos de al menos $ 500 en distintos recorridos de la región.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

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