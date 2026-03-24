Fact checking: datos oficiales desmienten afirmaciones de delegada presidencial de Los Ríos

Tras la entrevista, Aquí Los Ríos consultó al equipo de comunicaciones de la Delegación Presidencial Regional intentando obtener respuesta a tres afirmaciones de la delegada Vicky Carrasco: una sobre desempleo, otra sobre el alza en los sueldos de asesores y una tercera sobre su voto cuando el Concejo Municipal de Valdivia revocó los títulos honoríficos de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart. Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

En la entrevista, Carrasco dijo que la región enfrenta un escenario “similar al que teníamos postestallido social” en materia de desempleo, afirmó que el aumento de los asesores “no es de este Gobierno” y señaló no recordar si se abstuvo o rechazó la revocación de esos reconocimientos.

Sobre el empleo, Carrasco sostuvo que la desocupación regional se ha mantenido “dentro de un promedio nacional, como del 6,9%” y que la situación actual es “similar” a la del período posterior al estallido social, especialmente por el impacto en las mujeres. Según el INE, la Región de Los Ríos registró una tasa de desocupación de 6,9% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, mientras el promedio nacional fue de 8,3%. En el peor momento de la crisis de 2020, en cambio, la región llegó a 15,9% en el trimestre junio-agosto. El desempleo femenino regional fue de 8,0%, con una variación anual de -0,3 puntos porcentuales. FALSO.

Donde sí aparece una debilidad persistente es en la subutilización laboral femenina. En la región, la tasa compuesta de fuerza de trabajo potencial y desocupación en mujeres llegó a 25%, con una brecha de género de 10,5 puntos.

Sobre los sueldos de los asesores, Carrasco respondió: “Eso con respecto al aumento de los asesores no es de este Gobierno”, “viene de arrastre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric” y “viene establecido ya desde el Gobierno anterior”. El Oficio Circular N° 15 de la Dipres, fechado el 17 de marzo de 2026, fijó un tope de $ 9.963.058 mensuales para asesores del Presidente. Bajo el Gobierno anterior, el techo para asesores a honorarios era de $ 5,5 millones. La base normativa del nuevo sistema venía de antes: la Ley 21.233, de 2020, creó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, y la Resolución N° 5 de 2024 estableció el régimen aplicable. Pero la entrada en vigencia del nuevo esquema ocurrió desde el 11 de marzo de 2026, ya con el actual Gobierno instalado. FALSO

Pinochet: En la parte final de la entrevista, al ser consultada por su votación en el Concejo que revocó los títulos honoríficos de Pinochet y Lucía Hiriart, Carrasco dijo: “Creo que fui la única concejala, no sé si me abstuve o rechacé, no recuerdo”. El registro público de esa sesión muestra que la votación fue 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Carrasco fue el único voto en contra. Francisco Eguiluz se abstuvo. FALSO.