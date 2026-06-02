Ni en las metáforas: Los Ríos queda fuera de la Cuenta Pública

Fueron más de dos horas de Cuenta Pública, varias regiones nombradas y decenas de anuncios. Los Ríos no estuvo entre ellas. Valdivia tampoco. Ni en los datos, ni en los saludos, tampoco en las metáforas.

Pero que no nos hayan nombrado no significa que no nos toque.

En esta edición:

La Cuenta Pública no mencionó a Los Ríos , pero dejó tres flancos con bajada regional según parlamentarios: el diputado Sabat apuntó a Guacamayo y al puente Cochrane ; Fernández advirtió que el destrabe de proyectos tensará el río San Pedro y la cuenca del río Bueno ; y ambos rechazaron el recorte presupuestario al Hospital Base Valdivia .

, pero dejó según parlamentarios: el diputado apuntó a y al ; advirtió que el destrabe de proyectos tensará el y la ; y ambos rechazaron el . Seguimos la situación del río San Pedro , donde organizaciones cuestionan la reactivación de una piscicultura de Salmones Antártica con RCA vigente desde 2008 . También abordamos la denuncia por contaminación en el río Collileufu , donde vecinos de Los Lagos y Paillaco reportaron turbiedad y un olor similar a leche en descomposición .

, donde organizaciones cuestionan la reactivación de una piscicultura de con . También abordamos la denuncia por contaminación en el , donde vecinos de reportaron y un olor similar a . En menos de una semana, dos escuelas de la región quedaron bajo cuestionamiento por presencia de roedores . En Futrono , Salud abrió sumario tras detectar fecas de ratón y alimentos dañados en el Colegio José Manuel Balmaceda. En Chaihuín , apoderados denunciaron una nueva situación sanitaria y acusaron demora del SLEP Valdivia .

. En , Salud abrió sumario tras detectar y alimentos dañados en el Colegio José Manuel Balmaceda. En , apoderados denunciaron una nueva situación sanitaria y acusaron demora del . Ayer volvieron los parquímetros al centro de Valdivia, con una tarifa de $26 por minuto, 675 cupos y una nueva concesión municipal.

Antes de comenzar, recuerda que Aquí Los Ríos es gratis y llega todos los martes a tu correo. Si conoces a alguien que debería leerlo, compártelo. Si llegaste por recomendación, puedes suscribirte aquí.

1

Cuenta Pública sin Los Ríos: los flancos regionales que abrió Kast en vivienda, ambiente y salud

La Cuenta Pública del lunes no mencionó a Los Ríos ni a Valdivia, pero dejó al menos dos flancos con bajada regional. El primero apareció en una frase: “crecer y cuidar no son opuestos”. Kast la dijo al defender la aceleración de inversiones y la reducción de trabas administrativas. En la región, esa idea aterrizó en proyectos habitacionales sin financiamiento, obras de conectividad pendientes y conflictos ambientales activos en dos cuencas.

Para el diputado Omar Sabat, independiente electo por cupo UDI, la promesa presidencial debe aterrizar sobre todo en vivienda y conectividad. El exalcalde de Valdivia apuntó al proyecto Guacamayo 3, que beneficiaría a 575 familias y sigue sin resolución. “Uno de los más complicados que hemos visto todos los días en las noticias es el problema que tiene la construcción de vivienda en Guacamayo 3”, dijo. Faltan recursos, agregó, y se está buscando cómo asignarlos para activar el proyecto.

Sabat conectó ese caso con el diagnóstico presidencial sobre la demora habitacional. Kast afirmó que una familia que postula al Minvu espera, en promedio, 11 años por su casa. En conversación con Aquí Los Ríos, el diputado fue más lejos: en Los Ríos, dijo, el déficit supera las 7.000 viviendas y los plazos reales pueden ser más largos. “En lo personal, conozco familias que llevan postulando 20 años. Hay comités que llevan 14”, dijo.

También echó de menos una bajada regional en infraestructura. Mientras el Presidente destacó el Plan Ruta Austral, Sabat puso sobre la mesa el puente Cochrane, una obra que sigue en estudios. “Era un proyecto muy avanzado en el Gobierno del Presidente Piñera y se arrasó absolutamente en el gobierno anterior”, explicó. En febrero, el MOP anunció sondajes por $1.321 millones, con un plazo de 510 días, para levantar información técnica que permita definir el costo real del viaducto.

El segundo flanco fue ambiental. Matías Fernández, diputado del Frente Amplio, leyó la frase desde los conflictos que siguen abiertos en la región: una piscicultura en el río San Pedro, parques eólicos y pisciculturas en la cuenca del río Bueno. “El primero y más latente, que se aprovecha de un área gris en nuestra legislación, tiene que ver con la salmonera que se pretende instalar en el río San Pedro”, dijo. En los días previos, el movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras había cuestionado la reactivación de obras de la piscicultura en las cercanías de Los Lagos, y vecinos de Los Lagos y Paillaco habían denunciado contaminación en el río Collileufu.

“Yo creo que habla más bien de poner un eslogan para tratar de dejar tranquilos a todo el mundo, pero en realidad hay una decisión concreta”, expresó Fernández. A su juicio, el Gobierno estaría avanzando en destrabar proyectos “sin los elementos que permitan revisar y analizar en profundidad el impacto de estos proyectos en las comunidades”. También advirtió que esa orientación puede afectar al turismo regional.

Sabat, en tanto, recordó que como alcalde de Valdivia impulsó la ordenanza de humedales de la comuna y que esos ecosistemas deben cuidarse también porque funcionan como “lagunas de alivio”. “Eso tendrá que verse en cada uno de los proyectos que se vaya a ejecutar”, sostuvo.

Pero la lectura regional de la Cuenta Pública no se agotó en inversión y medioambiente. También tuvo un cruce con salud. Kast habló de las listas de espera y del plan oncológico, pero en Los Ríos el debate venía marcado por el recorte presupuestario al Hospital Base Valdivia, principal centro asistencial de la región. Según antecedentes recogidos por Mirada SurTv, la rebaja alcanzaría los $2.232 millones, en el marco del ajuste al Ministerio de Salud.

Ese punto ya había generado un rechazo transversal. Sabat lo calificó como “un error” y dijo que había oficiado para saber qué partidas serían rebajadas. “El Hospital Regional todos sabemos que hoy día no está en condiciones de enfrentar este tipo de recortes”, afirmó. Fernández, por su parte, advirtió que una falta de financiamiento al hospital puede provocar fallas en el funcionamiento de toda la red.

2

San Pedro y Collileufu: dos ríos en alerta

En los últimos días, dos ríos de la Región de Los Ríos volvieron a la agenda ambiental por razones distintas. En el San Pedro, el movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras cuestionó la reactivación de obras de una piscicultura de Salmones Antártica S.A. en las cercanías de Los Lagos. En el Collileufu, vecinos de Los Lagos y Paillaco denunciaron alteraciones visibles en el agua: alta turbiedad, manchas flotantes, coloración blanquecina y olores similares a leche en descomposición, anomalías que, según los afectados, se observan desde hace varios meses.

El caso del San Pedro tiene historia larga. El proyecto fue calificado ambientalmente favorable en 2008 y contempla una piscicultura para producción de ovas, alevines y smolt, con 400 bateas, 300 estanques y una producción esperada de 11 millones de ejemplares en cinco años. En enero de 2026, el Tercer Tribunal Ambiental rechazó una reclamación que pedía revisar la caducidad de la RCA: el tribunal confirmó que la SMA actuó conforme a derecho al archivar la denuncia, porque el SEA había constatado en 2016 el inicio de la ejecución del proyecto y esa decisión estaba firme. El expediente público de la SMA registra una fiscalización en 2025, sin medidas provisionales, procedimientos sancionatorios ni sanciones asociadas.

Para el movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras, que la obra tenga RCA vigente no resuelve el problema: la reactivación ocurre 18 años después de la aprobación, en un escenario ambiental distinto. La organización sostiene que la instalación no traerá plantas de procesamiento ni empleo local significativo, sino crianza intensiva, uso de antibióticos y descarga de aguas al entorno del río San Pedro-Calle Calle y la cuenca del Valdivia.

En el Collileufu, el estado del caso es diferente. Tras recibir los antecedentes de los vecinos, el diputado Marcos Ilabaca ofició a la Municipalidad de Los Lagos, la de Paillaco, la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio del Medio Ambiente, la DGA, el MOP y la SMA para pedir fiscalización urgente y determinar eventuales responsabilidades. Hasta ahora, no hay un resultado de fiscalización que establezca el origen de las alteraciones denunciadas ni identifique responsables.

3

Escuelas con ratones II: Futrono y Chaihuín bajo cuestionamiento sanitario

En menos de una semana, dos establecimientos educacionales de Los Ríos quedaron bajo cuestionamiento sanitario por presencia de roedores. En Futrono, la Seremi de Salud inició un sumario en el Colegio José Manuel Balmaceda tras fiscalizar el recinto y constatar fecas de ratón en bodegas de almacenamiento y alimentos dañados por roedores. La cocina quedó con prohibición de funcionamiento mientras el establecimiento no resuelva el problema. El colegio suspendió las clases durante dos días y las retomó el miércoles 27 de mayo.

En Chaihuín, comuna de Corral, apoderados de la Escuela Rural de Chaihuín anunciaron que no enviarían a sus hijos mientras no existan garantías de seguridad y salubridad, y acusaron demora del SLEP Valdivia en resolver una situación que incluía presencia de roedores en las cercanías de las salas de clases.

El caso de Chaihuín no es nuevo. En mayo de 2025, la misma escuela ya había sido reportada sin clases por una plaga de roedores, excrementos en salas y bodegas e infraestructura deteriorada. Y hace menos de un mes, este newsletter abordó otro caso similar en la Escuela Rural Bonifacio, en la costa de Valdivia: la Seremi de Salud prohibió el funcionamiento del establecimiento tras detectar fecas de roedores en salas y bodega, lo que dejó a 57 estudiantes sin clases presenciales.

El antecedente estructural es más amplio. En julio del año pasado, el Mineduc informó que invertiría más de $3 mil millones para reparar infraestructura en recintos del SLEP Valdivia. De los 179 establecimientos recibidos por el servicio en enero de ese año, 75 no tenían sello verde, 105 presentaban problemas eléctricos y 96 escuelas rurales tenían deficiencias sanitarias o falta de resolución sanitaria.

En Futrono, la Seremi de Salud fiscalizó, constató y abrió sumario. En Chaihuín, los apoderados acusan que el problema se arrastra desde hace meses y que el SLEP Valdivia no ha entregado una solución definitiva.

4

Vuelven los parquímetros al centro de Valdivia

Este lunes comenzó a operar el nuevo servicio de parquímetros en el centro de Valdivia, con la entrada en vigencia de la licitación adjudicada por el municipio a la empresa Neogreen. Son 675 cupos de estacionamiento con una tarifa de $26 por minuto, menor a los $31 que se cobraban en la concesión anterior. El servicio funcionará de lunes a viernes entre 09:00 y 19:30 horas y los sábados hasta las 14:30. Domingos y festivos, sin cobro.

La puesta en marcha estaba prevista para abril, pero el municipio la postergó en el contexto del alza en el costo de la vida. El regreso del cobro llega después de un año de gratuidad transitoria: desde junio de 2025, el municipio había suspendido el servicio antes que permitir que continuara operando la empresa anterior, que tenía deudas con la comuna. La alcaldesa Carla Amtmann señaló que la nueva licitación combina tarifa más baja para los usuarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores y mayor ordenamiento del uso de estacionamientos en el centro.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.