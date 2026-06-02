Terremoto en Seguridad: ministro Arrau pide la renuncia de subsecretarios Jouannet y Quintana

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, concretó este martes uno de los cambios más relevantes desde su llegada al gabinete al solicitar la renuncia de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes encabezaban las áreas de Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

La decisión fue comunicada durante la mañana por el propio secretario de Estado, en el marco de un proceso de revisión interna que comenzó tras el cambio de gabinete que significó la salida de Trinidad Steinert de la cartera.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, Arrau sostuvo reuniones con ambas autoridades cerca de las 08:00 horas para informarles personalmente su salida. La medida responde a la intención del ministro de reorganizar el funcionamiento de la cartera y comenzar a imprimir un sello propio a la gestión de seguridad del Gobierno.

Aunque la designación de subsecretarios corresponde formalmente al Presidente de la República, desde el Ejecutivo señalan que José Antonio Kast otorgó amplio margen de acción a Arrau para conformar su equipo y desarrollar la agenda de seguridad que pretende impulsar durante los próximos meses.

La remoción de Jouannet, el único representante del partido Amarillos que estaba en el Gobierno, marca además el fin de una de las apuestas políticas más relevantes que realizó José Antonio Kast al conformar el Ministerio de Seguridad. El exdiputado y presidente de Amarillos por Chile había sido defendido públicamente por el entonces Mandatario electo cuando enfrentó cuestionamientos por antiguos vínculos societarios con empresarios posteriormente involucrados en el caso “Tragamonedas”, que es investigado judicialmente.

En febrero, Kast fue enfático al respaldarlo. “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”, afirmó entonces, agregando que los antecedentes eran conocidos con anterioridad a su nombramiento y que no existían cuestionamientos a su desempeño. El hoy Presidente también destacó la experiencia del exparlamentario como diputado, exdelegado provincial e intendente, señalando que conocía en profundidad materias vinculadas a seguridad y crimen organizado.

Desde el entorno presidencial se consideraba que Jouannet cumplía un rol relevante en el diseño político de la cartera debido a su experiencia legislativa y a las redes que mantenía en el Congreso, particularmente en materias de seguridad pública y Macrozona Sur. Incluso, pese a los cuestionamientos surgidos antes de asumir el cargo, el Ejecutivo ratificó en su momento que los antecedentes habían sido revisados y que no constituían un impedimento para su nombramiento.

El vínculo político entre ambos también se fortaleció tras la elección presidencial. Luego del triunfo de Kast, Jouannet sostuvo que “nadie se puede restar a este gran desafío que es sacar este país adelante” y manifestó su disposición a colaborar con la nueva administración. Incluso, al ser consultado sobre una eventual incorporación al gobierno, señaló que prefería mantenerse ligado al mundo académico, aunque advirtió que “a los presidentes es muy difícil decirles que no”.

Por eso, su salida, junto con la de Quintana, ocurre en una semana especialmente sensible para el Gobierno. La seguridad fue uno de los ejes principales de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast y durante las próximas horas el ministro deberá presentar ante el Congreso los lineamientos de la nueva estrategia de seguridad pública.

Está previsto que Arrau exponga este martes ante el Senado y que el miércoles haga lo propio ante la Cámara de Diputados, en una serie de encuentros donde se detallarán las principales medidas que el Ejecutivo busca implementar en la materia.

Durante sus primeras semanas en el cargo, el ministro ha desarrollado una intensa agenda de trabajo, que ha incluido visitas a unidades policiales, recintos penitenciarios y reuniones con autoridades vinculadas al combate del delito y el crimen organizado.

Asimismo, ha sostenido encuentros con exautoridades del sector, entre ellos el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario Felipe Harboe. Ambos figuran entre los nombres que Arrau pretende incorporar a un futuro consejo consultivo que apoye el diseño y seguimiento de las políticas públicas en seguridad.

La salida de los subsecretarios también se interpreta como un intento por cerrar el ciclo marcado por la gestión de Trinidad Steinert y las tensiones que derivaron en su salida del gabinete, especialmente tras los cuestionamientos por la ausencia de un plan formal de seguridad presentado ante el Congreso.

Respecto de los reemplazos, desde el Ejecutivo indicaron que los nombres están siendo evaluados y que serán informados próximamente. Mientras tanto, el ministerio continuará trabajando en la implementación de la agenda que el Gobierno considera prioritaria en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.