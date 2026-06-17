Macroalga magallánica muestra potencial para combatir el cáncer

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Muy buenos días, estimados lectores:

Como cada miércoles, aquí va una nueva edición de Aquí Magallanes, el newsletter más austral del mundo.

En ediciones anteriores les comentaba que el frío ya estaba llegando a Magallanes. Pero esta última semana volvió a ocurrir algo que se repite cada año: cuando uno cree que ya entró de lleno al invierno, aparece una nueva mañana más helada o una ráfaga más intensa que recuerda que todavía puede hacer más frío. Es una especie de ajuste progresivo a un clima y a una jornada que se hace cada vez más corta: cuando ya son las 9 a. m., aún está casi completamente oscuro, y cuando aún no termina la tarde, cerca de las 6 p. m., ya es de noche de nuevo.

Y con él también comienzan a consolidarse algunas de las actividades que han ido dando forma a una identidad invernal propia. Durante años, gran parte de la conversación turística regional estuvo centrada en el verano, pero cada vez aparecen más iniciativas que buscan aprovechar el frío, la nieve y el paisaje de esta época del año. Algunas ya son tradicionales, como el Chapuzón del Estrecho o el Carnaval de Invierno. Otras recién comienzan a abrirse espacio, como los Trineos Locos que abordamos en esta edición.

Mientras el invierno se hace sentir, también comienza a tomar forma una narrativa distinta sobre esta temporada: no solo como un período que hay que resistir, sino también como una oportunidad para encontrarse, recorrer el territorio y descubrir nuevas formas de vivir Magallanes…

Vamos con la pauta de la semana:

Macroalga subantártica muestra actividad antitumoral en laboratorio. Un estudio realizado por investigadores de Brasil, el CHIC y la UMAG, detectó actividad antitumoral en compuestos extraídos de una macroalga subantártica de Magallanes. Los resultados abren nuevas perspectivas sobre el potencial biomédico de la biodiversidad marina austral.

Enap Magallanes incorpora inédita perforación horizontal mientras avanza en hidrógeno verde. La estatal ingresó a evaluación ambiental su primer proyecto de perforación horizontal en Magallanes, una tecnología inédita para la empresa en la región. El anuncio ocurre mientras la estatal continúa desarrollando iniciativas vinculadas al hidrógeno verde.

Barranco Amarillo expone desafíos pendientes en las caletas de Punta Arenas. Los daños provocados por el reciente temporal reabrieron el debate sobre la capacidad de resguardo e infraestructura para la pesca artesanal. El caso vuelve a poner atención en proyectos como Punta Carrera y Bahía Mansa.

Empresa magallánica de turismo obtiene sello nacional de sustentabilidad. Turismo Kayak Agua Fresca se convirtió en la única empresa de Magallanes en obtener el Sello Impacta Sustentable. El reconocimiento destaca una trayectoria de 15 años impulsando experiencias de naturaleza en torno al Estrecho de Magallanes.

Los “Autos Locos” tendrán versión invernal en Punta Arenas. El Club Andino prepara “Trineos Locos”, una adaptación invernal del evento realizado el verano pasado. La actividad busca sumar creatividad y diversión a una temporada donde Punta Arenas sigue fortaleciendo su oferta de panoramas invernales.

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Macroalga subantártica muestra actividad antitumoral en laboratorio

En las heladas aguas subantárticas se encuentran diversas clases de macroalgas, las cuales habitan ecosistemas extremos, caracterizados por bajas temperaturas, alta radiación UV y escasa luminosidad. Para adaptarse a estas condiciones, producen diversas moléculas bioactivas, entre ellas ácidos grasos que han despertado creciente interés científico por sus posibles aplicaciones en salud.

Un estudio analizó el efecto de ácidos grasos extraídos de la macroalga subantártica “Sarcopeltis skottsbergii” sobre células de leucemia y cáncer de mama cultivadas en laboratorio. Los investigadores también evaluaron su impacto en células no tumorales para determinar si estos compuestos podrían actuar de forma selectiva sobre las células cancerosas.

Los resultados mostraron que estos compuestos no solo fueron capaces de inhibir el crecimiento de células cancerosas, sino también de activar mecanismos asociados a la respuesta inmunitaria. Además, no evidenciaron efectos relevantes sobre células no tumorales, una característica especialmente valorada en la búsqueda de nuevas terapias.

El estudio fue liderado por equipos de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), de los laboratorios de Biotecnología del Cáncer, Biotecnología Infecto-Parasitaria y el de Innovación y Soluciones en Química, en colaboración con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y el Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la Universidad de Magallanes (UMAG).

La investigación se nutre de una línea de trabajo desarrollada desde Magallanes por el LEMAS y actualmente articulada también a través del CHIC, centrada en el estudio del potencial biotecnológico de las macroalgas subantárticas. Esta labor forma parte de una colaboración científica de más de una década entre la Universidad Federal de Pelotas y la UMAG, que ha dado origen a proyectos, tesis doctorales y publicaciones conjuntas.

“Las algas han sido utilizadas desde tiempos ancestrales. En Chile, estamos avanzando en diversas aplicaciones, como biomedicina, biofertilizantes y alimentación saludable, entre muchas otras”, comentó Andrés Mansilla, director del LEMAS, investigador del CHIC y participante del estudio.

Por su parte, la investigadora del Laboratorio de Biotecnología del Cáncer de la UFPel, Fabiana Kommling, destacó que la selectividad hallada es especialmente importante, ya que uno de los principales desafíos en oncología es identificar compuestos que actúen preferentemente sobre las células cancerosas, minimizando los efectos sobre los tejidos sanos.

“Consideramos que esta línea de investigación representa mucho más que un resultado académico puntual. La convergencia de evidencias obtenidas a lo largo de los últimos años refuerza el potencial biotecnológico de las macroalgas polares como fuente de moléculas bioactivas con relevancia para futuras aplicaciones biomédicas”, comentó la investigadora.

A pesar de los avances en el conocimiento de las macroalgas polares, los investigadores sostienen que aún existe escasa información sobre la composición y variabilidad de los ácidos grasos presentes en especies subantárticas chilenas.

“Si bien todavía son necesarios numerosos estudios antes de una posible aplicación clínica, los resultados sugieren que estos lípidos marinos podrían servir como moléculas prototipo para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas o como adyuvantes en tratamientos oncológicos”, añadió Kommling.

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Enap Magallanes incorporará inédita perforación horizontal mientras avanza en hidrógeno verde

Durante los últimos años, Enap ha comenzado a redefinir el rol que busca desempeñar en Magallanes durante las próximas décadas. Sin abandonar la explotación de hidrocarburos, la estatal ha incorporado progresivamente nuevas líneas de trabajo vinculadas a la transición energética y al desarrollo de combustibles de menor huella de carbono.

En ese contexto, la empresa ha asumido un papel relevante en la estrategia regional de hidrógeno verde. A través de acuerdos con compañías internacionales como HIF Global, Total Eren, EDF, RWE y HNH Energy, ha impulsado iniciativas para reutilizar y adaptar infraestructura existente, particularmente en los terminales marítimos Gregorio y Laredo, con el objetivo de facilitar futuras operaciones asociadas a esta industria.

Paralelamente, Enap decidió desarrollar su propio proyecto piloto de hidrógeno verde en Cabo Negro. La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 14 millones y busca generar experiencia tecnológica y operativa en torno a esta nueva industria. A fines de 2025, la empresa reportaba más de un 70% de avance en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde del país, cuya entrada en operación está prevista para 2026.

Sin embargo, mientras los grandes proyectos de hidrógeno verde continúan avanzando en distintas etapas de evaluación e inversión, Enap mantiene su apuesta por fortalecer la producción de hidrocarburos, actividad que sigue siendo el núcleo de su operación en Magallanes.

Prueba de ello es el reciente ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Coipo ZG-A y Trébol ZG-C, en Tierra del Fuego. La iniciativa contempla una inversión de US$ 96 millones y marca un hito para la empresa al incorporar por primera vez en la región una combinación de perforación horizontal y fracturación hidráulica para la extracción de gas natural.

El proyecto considera hasta 32 pozos de desarrollo y una vida útil estimada de 20 años. Para Enap, la perforación horizontal representa una nueva etapa en la búsqueda de reservas más eficientes y productivas, tecnología ampliamente utilizada en otros mercados, pero que hasta ahora no había sido implementada por la compañía en Magallanes.

Estos movimientos muestran una estrategia de diversificación en la Enap. Mientras explora nuevas oportunidades asociadas al hidrógeno verde y otros combustibles de baja emisión, la empresa estatal continúa modernizando su actividad histórica de producción de hidrocarburos, buscando asegurar su presencia en un escenario energético global cada vez más complejo y diverso.

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Barranco Amarillo expone desafíos pendientes en las caletas de Punta Arenas

Con más de 190 embarcaciones registradas, Caleta Barranco Amarillo, ubicada en Punta Arenas, constituye el principal punto de operación de la pesca artesanal en la provincia de Magallanes y uno de los más relevantes a nivel regional. Desde allí se concentran actividades de desembarco, abastecimiento y embarque para buena parte de la flota que opera en el Estrecho de Magallanes.

Los daños provocados por el temporal del pasado jueves volvieron a poner en evidencia algunas de las limitaciones que enfrenta esta infraestructura. El sistema frontal que afectó a Punta Arenas dejó como saldo la destrucción total de una embarcación, el semihundimiento de una barcaza y diversos daños menores en otras naves, reabriendo el debate sobre las condiciones de resguardo disponibles para la pesca artesanal.

Aunque durante los últimos años se han ejecutado inversiones y mejoras en la caleta, dirigentes y pescadores coinciden en que persisten desafíos asociados a la capacidad de operación y protección frente a determinados eventos climáticos. La ausencia de infraestructura de abrigo para ciertos componentes de viento sigue siendo una de las principales preocupaciones.

“Es el único punto artesanal acá en Punta Arenas para desembarcar, embarcar y abastecerse, así que es complicado. Se aglomeran hartas embarcaciones y la caleta no cumple con todas las necesidades porque es una caleta chica, no tiene la capacidad para resguardarnos con esas condiciones“, señaló María Arismendi, presidenta del Sindicato de Pescadores y Armadores de Punta Carrera.

La dirigenta sostiene que el problema no es nuevo. A su juicio, los daños observados tras el último temporal responden a una situación recurrente que históricamente ha afectado a las embarcaciones que operan en la zona.

“Siempre ha sido así, solo que ahora se reporta más. Siempre ha habido destrozos, pérdidas totales, varazones y encallamientos. Cuando vienen estos temporales el riesgo aumenta“, afirmó.

En este contexto, distintos actores del sector apuntan a la necesidad de diversificar los puntos de operación y resguardo disponibles para la pesca artesanal. Entre las alternativas aparece Punta Carrera, ubicado en el kilómetro 51 al sur de Punta Arenas, donde existe un estudio desarrollado para avanzar en infraestructura de apoyo, así como iniciativas históricas vinculadas a Bahía Mansa, situada a tres kilómetros al sur de Punta Carrera.

Precisamente, la Dirección de Obras Portuarias viene evaluando desde hace más de una década el desarrollo de infraestructura pesquera en Bahía Mansa. El sector concentra una importante actividad de desembarque de recursos bentónicos y ha sido identificado por el Ministerio de Obras Públicas como un punto estratégico para fortalecer la operación de los pescadores artesanales de la zona.

En este sector operan principalmente lanchas artesanales de entre 10 y 12 metros de eslora, que, a pesar de no contar con ningún tipo de facilidad portuaria, prefieren desembarcar en forma manual y trasladar el producto en camiones por la ruta pavimentada, en lugar de navegar unas cuatro horas adicionales para llegar a Barranco Amarillo, en cuyo trayecto pueden cambiar abruptamente las condiciones climáticas, lo que incrementa el peligro para las embarcaciones y tripulantes.

En 2015 se planteó la construcción de una caleta con muelle, explanadas de operación, zonas de varado y servicios para los pescadores. Posteriormente, en 2023, Obras Portuarias informó avances en el diseño de una infraestructura estimada en $ 4.500 millones que podría beneficiar a más de 1.200 pescadores.

La persistencia de estos proyectos refleja una discusión que lleva años presente en el sector: cómo fortalecer la capacidad de operación y resguardo de la pesca artesanal en una costa marcada por condiciones climáticas exigentes y una alta concentración de actividad en pocos puntos de desembarque.

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Empresa magallánica de turismo obtiene sello nacional de sustentabilidad

Hace 15 años, Turismo Kayak Agua Fresca nació con la idea de transformar el Estrecho de Magallanes en un destino para el turismo de naturaleza y experiencias náuticas. A 28 kilómetros al sur de Punta Arenas, la empresa ha desarrollado actividades vinculadas a la exploración del entorno costero, apostando por una oferta de baja escala asociada a los paisajes y ecosistemas australes.

La empresa ha construido una oferta especializada en experiencias de naturaleza y exploración en torno al Estrecho de Magallanes. Entre ellas destacan expediciones de kayak de mar, cabalgatas, navegación zodiac, trekking y rutas hacia lugares como Cabo Froward, el Parque Nacional Alberto de Agostini y el Parque Marino Francisco Coloane, combinando aventura y conocimiento del territorio.

Uno de sus productos más distintivos es la experiencia de observación y fotografía de ballenas jorobadas en el Parque Marino Francisco Coloane, uno de los principales sitios de alimentación de cetáceos del hemisferio sur. La empresa también desarrolló una de las pocas experiencias de kayak junto a ballenas en la Patagonia, permitiendo a los visitantes aproximarse a estos ecosistemas acompañados por guías especializados y medidas de seguridad adaptadas a las condiciones del extremo austral.

Esa trayectoria le permitió convertirse este año en la única empresa de Magallanes en obtener el Sello Impacta Sustentable, reconocimiento entregado por Sercotec y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a organizaciones que destacan por sus prácticas económicas, sociales y ambientales. Solo 20 empresas del país han recibido esta certificación.

Turismo Kayak Agua Fresca ha sido parte de diversos programas de apoyo al emprendimiento y desarrollo productivo, entre ellos instrumentos como Capital Semilla y Crece, además del acompañamiento del Centro de Negocios de Sercotec. Según sus responsables, este respaldo permitió fortalecer su modelo de negocio y avanzar en los estándares exigidos para obtener la certificación.

De cara al futuro, esta empresa turística proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, reducir emisiones en sus operaciones y ampliar su oferta hacia segmentos vinculados al turismo de expediciones, cruceros y experiencias de naturaleza.

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Los “Autos Locos” tendrán versión invernal en Punta Arenas

Tras la alta convocatoria que tuvo la primera versión de “Autos Locos” realizada el verano pasado en el Club Andino, los organizadores preparan ahora una adaptación invernal de la iniciativa. Bajo el nombre de Trineos Locos, el evento invitará a participantes individuales, grupos de amigos, familias y empresas a diseñar y construir originales vehículos para deslizarse sobre la nieve.

Inspirados en competencias recreativas que se realizan en distintos países del mundo, los “Autos Locos” combinan vehículos construidos artesanalmente, creatividad y trabajo en equipo. El formato se ha popularizado internacionalmente como una actividad en la que el diseño, los disfraces y el espectáculo suelen ser tan importantes como la propia carrera.

La actividad contempla categorías para ski, snowboard y trineos especialmente diseñados para la ocasión, además de premiar las mejores puestas en escena y los diseños más innovadores. La fecha tentativa es el 26 de julio, aunque dependerá de las condiciones de nieve y podría trasladarse a los primeros fines de semana de agosto.

Esta iniciativa refleja cómo el invierno comienza a consolidarse como una temporada con identidad propia en Punta Arenas. A la creciente promoción turística de la temporada invernal se han sumado durante los últimos años actividades que buscan aprovechar las características del territorio y convocar a la comunidad en torno al frío, la nieve y el paisaje austral.

En ese contexto, “Trineos Locos” se incorpora a un calendario en el que ya destacan eventos como el tradicional Chapuzón del Estrecho y el Carnaval de Invierno, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad. La apuesta es sumar nuevas experiencias que fortalezcan la oferta recreativa local y aporten a la construcción de una temporada invernal cada vez más activa y reconocible para la capital magallánica.

Como cada semana, agradezco sinceramente que hayan llegado hasta este punto: el final del newsletter.

Recuerden que estamos siempre atentos a sus comentarios, sugerencias y dudas sobre Aquí Magallanes y los temas que abordamos. Pueden escribirnos a: aquimagallanes@elmostrador.cl.

Un abrazo desde el frío.

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