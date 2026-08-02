“Historias de fantasmas” de Siri Hustvedt: aprender a vivir después del nosotros

En Historias de fantasmas (Seix Barral), Siri Hustvedt revisa más de cuarenta años de vida junto a Paul Auster para comprender qué ocurre cuando una identidad construida en pareja pierde a uno de sus integrantes. La viudez aparece como una transformación profunda del yo y como la necesidad de volver a recorrer la historia común para descubrir una nueva forma de continuar.

La autora construye ese recorrido mediante cartas, notas, recuerdos y documentos personales. El libro reúne escenas familiares, conversaciones literarias y huellas cotidianas de Auster, formando un archivo íntimo que conserva la historia de la pareja y revela la dificultad de ordenar los rastros de alguien que acaba de morir.

Hustvedt amplía su experiencia a través de la neurología, la filosofía, el psicoanálisis y los estudios sobre la percepción. Las apariciones, los olores y los gestos asociados a Auster muestran cómo la memoria afectiva participa en la construcción de la realidad y cómo el cuerpo continúa esperando una presencia que ya desapareció.

El duelo adquiere también una dimensión política. La muerte de Auster coincide con el avance del conservadurismo extremo en Estados Unidos y con la sensación de que un mundo cultural ligado a la literatura, al pensamiento crítico y a ciertos ideales democráticos también comienza a desaparecer.



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

HISTORIAS DE FANTASMAS

Siri Hustvedt

Ediciones Seix Barral

2026

Páginas: 382