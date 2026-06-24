Muy buenos días, estimadísimos lectores:

Desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del newsletter más austral del mundo.

En Magallanes recibimos el We Tripantu a nuestro estilo. Mientras en gran parte del país se daba la bienvenida a un nuevo ciclo, el pasado domingo 21 de junio, a las 17:46 horas, un sismo de magnitud 5,1 se registró a más de 300 kilómetros al noroeste de Base Frei, en el Territorio Chileno Antártico. No se percibió en Punta Arenas ni generó mayores consecuencias, pero sirve para recordar que incluso en los territorios más australes la naturaleza siempre encuentra la forma de hacerse presente.

Hace apenas unas semanas les comentábamos sobre la presencia de un grupo de ballenas sei que fueron halladas muertas en las islas Wollaston. Esta semana la noticia fue distinta: un operativo encabezado por Sernapesca confirmó el varamiento de un ejemplar de esta especie en el seno Otway, 65 km al noroeste de Punta Arenas, luego de una denuncia realizada durante el fin de semana. Dos noticias que en pocas semanas vuelven a poner a estos gigantes del océano en el centro de la conversación regional.

Y antes de comenzar, una confesión personal. La primera versión del Chapuzón del Estrecho se realizó en julio de 2008, cuando apenas 14 valientes se lanzaron a las aguas de Punta Arenas. Desde entonces, el evento se transformó en una tradición del invierno magallánico. Este sábado, por mi parte, cumpliré 18 años consecutivos sin participar de la actividad, una marca de perseverancia que probablemente no merezca medalla, pero que ya comienza a convertirse en una tradición tan local como el propio chapuzón.

Ahora sí, vamos con los temas de esta semana.

Más de 1.200 asistentes paralizan la educación preescolar del SLEP Magallanes. La paralización de los asistentes de la educación obligó a suspender actividades en los jardines infantiles del SLEP en Punta Arenas y Puerto Natales. El conflicto por asignaciones adeudadas vuelve a poner la atención sobre las condiciones laborales de uno de los sectores de menores ingresos del sistema educativo.

Hace 40 años Puerto Williams comenzó a construir su ciudad. Hace cuatro décadas se instaló la Municipalidad de Navarino en Puerto Williams. Desde entonces, la ciudad ha incorporado nuevos servicios, infraestructura, conectividad y capacidades científicas, en un proceso que transformó una pequeña localidad austral en una comunidad con funciones mucho más diversas que las existentes en 1986.

Punta Arenas suma una pieza clave para su logística antártica. La futura incorporación del LPD-93 “Magallanes” a la Tercera Zona Naval se suma a otras inversiones navales y portuarias desarrolladas en Punta Arenas durante la última década. El nuevo buque refuerza las capacidades logísticas vinculadas a la Antártica y al extremo sur del país.

Cupón de gas licuado apenas llega a las principales ciudades de Magallanes. El nuevo cupón nacional para la compra de gas licuado tiene un alcance limitado en las principales ciudades de la región. La amplia cobertura del gas natural por cañería y el histórico subsidio regional hacen que el beneficio se concentre principalmente en sectores rurales o aislados.

Un hotel de Torres del Paine entre los mejores del mundo. Patagonia Camp fue reconocido como el segundo mejor hotel all inclusive del mundo por Tripadvisor. El premio vuelve a posicionar a Torres del Paine y la oferta turística regional dentro de los principales destinos internacionales.

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Nueva paralización en Magallanes revive crisis del SLEP y amenaza el retorno a clases tras vacaciones de invierno

La educación pública de Magallanes enfrenta un nuevo episodio de conflictividad laboral. Cerca de 1.200 asistentes de la educación de Punta Arenas y Puerto Natales iniciaron una paralización indefinida que ya comenzó a afectar el funcionamiento de jardines infantiles, salas cuna y establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.

La movilización obligó a suspender actividades en algunos recintos debido a la falta del personal mínimo necesario para operar. Los dirigentes advirtieron además que, si no existe una solución concreta, los trabajadores podrían no reincorporarse una vez finalizado el receso escolar de invierno, prolongando los efectos del conflicto sobre miles de estudiantes y sus familias.

La paralización fue acordada de manera conjunta por los asistentes de la educación de Punta Arenas y Puerto Natales, quienes exigen el pago íntegro del 40% de la Asignación de Zona, el Bono Trimestral, el Bono de Escolaridad y la aplicación del reajuste salarial de 1,4%, beneficios que consideran derechos adquiridos y que, según denuncian, permanecen impagos desde comienzos de año.

De acuerdo con las organizaciones gremiales, algunos funcionarios acumulan montos adeudados que fluctúan entre los $ 600 mil y $ 700 mil por trabajador. Los dirigentes sostienen además que los recursos retenidos asociados a estos beneficios superarían los $ 3 mil millones entre 2024 y 2026.

El dictamen que reactivó el conflicto

La crisis escaló luego de un reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre el pago de la Asignación de Zona del 40%, beneficio que afecta a más de 1.200 trabajadores de la educación en la región.

Según las organizaciones, el organismo fiscalizador ratificó que el beneficio debe ser pagado, respaldando la interpretación que los gremios venían sosteniendo desde hace meses. Sin embargo, el dictamen también estableció que la responsabilidad directa del pago no recaería en el SLEP Magallanes, lo que abrió una controversia sobre quién debe financiar efectivamente la asignación.

Los dirigentes argumentan que se trata de un acuerdo colectivo suscrito antes del traspaso de la educación desde las corporaciones municipales al Estado y sostienen que las municipalidades ya habrían sufrido los descuentos correspondientes a través de mecanismos asociados al Fondo Común Municipal. Por ello, enviaron oficios al SLEP Magallanes y a la Dirección de Educación Pública (DEP) exigiendo aclarar el destino de los recursos y las razones que explican la interrupción de los pagos.

Aunque el dictamen es considerado un respaldo por los trabajadores, aún quedan trámites administrativos pendientes entre el SLEP Magallanes, la DEP, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la propia Contraloría para definir el mecanismo que permita concretar los pagos.

Una crisis que se arrastra desde 2025

La actual movilización no es un hecho aislado. Por el contrario, se suma a una serie de conflictos que han marcado la implementación del SLEP Magallanes y que han convertido a la región en uno de los casos más complejos del proceso de Nueva Educación Pública.

El episodio más crítico ocurrió en marzo de 2025, cuando los profesores de los establecimientos públicos iniciaron una extensa paralización que se prolongó durante más de un mes y dejó a miles de estudiantes sin clases.

En ese momento, los docentes denunciaron incumplimientos de compromisos salariales y laborales adquiridos durante el proceso de traspaso desde las municipalidades al nuevo sistema de administración estatal. Las negociaciones se extendieron durante semanas y generaron una fuerte tensión entre el Gobierno, el SLEP y los gremios.

Durante el conflicto, la Dirección de Educación Pública sostuvo que el entonces director del SLEP Magallanes, Mario García, había generado expectativas de mejoras remuneracionales que carecían de respaldo legal y presupuestario. Paralelamente, el Ministerio de Educación reconoció que el servicio enfrentaba importantes dificultades financieras heredadas desde las antiguas administraciones municipales.

La crisis alcanzó tal magnitud que se transformó en uno de los principales cuestionamientos al proceso de desmunicipalización impulsado por el Estado. Finalmente, los profesores depusieron la movilización en abril de 2025, aunque varias de sus demandas quedaron pendientes.

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Cupón de gas licuado apenas llega a las principales ciudades de Magallanes

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la calefacción no es un gasto ocasional ni puramente invernal. Durante varios meses del año, miles de hogares mantienen encendida la calefacción gran parte del día para enfrentar temperaturas que pueden permanecer bajo cero durante semanas. El gas, más que un combustible, es una condición básica para habitar la región.

Por eso, el nuevo cupón de gas licuado, impulsado por el Gobierno, presenta una particularidad en Magallanes: el combustible que busca subsidiar tiene una presencia muy reducida en las principales ciudades de la región.

Mientras el beneficio entrega un cupón de $ 27 mil para la compra de cilindros de gas licuado a hogares vulnerables, la matriz energética de la región se construyó durante décadas sobre el gas natural distribuido por cañería.

Actualmente, cerca del 99% de las viviendas urbanas de la región utiliza gas de red, una de las coberturas más altas del país. A diferencia de otras regiones, Magallanes cuenta además con un sistema permanente de subsidio al gas natural que durante décadas ayudó a consolidar esta matriz energética.

Además, la mayor parte de la población regional se concentra precisamente en ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales, donde el gas por cañería forma parte de la vida cotidiana y prácticamente desplazó al gas licuado hace años.

Según el estudio “Consumo de leña y otros biocombustibles sólidos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena” elaborado en 2025 por el Observatorio Bosques, Energía y Sociedad, el gas licuado está presente en apenas el 1% de las viviendas urbanas. En los sectores rurales, en cambio, su utilización alcanza al 35% de los hogares.

Las excepciones se encuentran principalmente en territorios aislados como Puerto Williams, donde una nueva planta de GLP busca ampliar la disponibilidad de gas y reducir la dependencia de la leña.

Esto significa que el nuevo subsidio podría resultar relevante para viviendas rurales o aisladas que no cuentan con acceso a la red de gas, pero tendría una incidencia mucho menor en las principales ciudades de la región, donde la calefacción y el consumo energético residencial continúan dependiendo casi por completo del gas natural subsidiado.

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Hace 40 años Puerto Williams comenzó a construir su ciudad

El 19 de junio de 1986, en una ceremonia realizada en el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths, se instaló oficialmente la Municipalidad de Navarino. El acto contó con la presencia del intendente regional Luis Danús Covián, autoridades navales y el primer alcalde designado, José Andrade Urzúa. Para una localidad que hasta entonces mantenía una fuerte impronta naval y administrativa, la creación del municipio representó la instalación de una institucionalidad civil permanente en uno de los territorios más aislados del país.

Durante las décadas siguientes, Puerto Williams creció lentamente. Mientras en 1982 la localidad registraba poco más de mil habitantes y mantenía la condición de pequeño poblado austral, hacia 2002 la población se acercaba a las dos mil personas.

La comuna, creada originalmente como Navarino y rebautizada como Cabo de Hornos en 2001, seguía siendo un territorio marcado por el aislamiento geográfico y la dependencia de los servicios estatales y de la Armada. Sin embargo, durante los últimos veinte años comenzó a experimentar una transformación más acelerada.

El reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos por parte de la Unesco en 2005 cambió la manera en que el territorio comenzó a ser observado desde el exterior. Desde ese momento comenzó a ser reconocido como uno de los ecosistemas subantárticos más prístinos del planeta, un laboratorio natural para la ciencia y un destino de turismo de intereses especiales.

Uno de los cambios más visibles durante las últimas décadas ha sido la reducción del aislamiento. La incorporación del ferry Yaghan en 2011 mejoró la conexión marítima con Punta Arenas, mientras que la ampliación del aeródromo Guardiamarina Zañartu facilitó el transporte aéreo de pasajeros y el desarrollo del turismo. Posteriormente, la llegada de la Fibra Óptica Austral permitió acceder a internet de alta velocidad en una de las localidades más australes del mundo.

El acceso a la salud también experimentó un cambio importante. En 2016 se inauguró el Hospital Comunitario Cristina Calderón, el recinto asistencial más austral del país, reemplazando una infraestructura de menor complejidad y permitiendo ampliar la atención médica permanente en la isla. La instalación del hospital representó uno de los mayores saltos en servicios públicos para una comunidad que durante décadas dependió de derivaciones y de la conectividad con Punta Arenas.

Aunque las dificultades de conectividad siguen siendo parte de la vida cotidiana, la isla Navarino dispone hoy de servicios y conexiones que hace treinta o cuarenta años parecían difíciles de imaginar.

La inauguración del Centro Subantártico Cabo de Hornos en 2023 representa una de las transformaciones más singulares de la ciudad. Financiado principalmente por el Gobierno Regional e impulsado por la Universidad de Magallanes, el proyecto ha desplegado sus esfuerzos en el desarrollo de investigación sobre los ecosistemas subantárticos y la conservación biocultural en uno de los laboratorios naturales más australes del planeta.

El desarrollo del muelle multipropósito de Puerto Williams constituye una de las apuestas de infraestructura más importantes de la última década. La obra busca atender embarcaciones científicas, cruceros y operaciones de abastecimiento, ampliando las capacidades portuarias de una ciudad que históricamente dependió de instalaciones más limitadas. La obra muestra cómo actividades vinculadas al turismo, la ciencia y la logística antártica han comenzado a adquirir un peso creciente en el desarrollo de la ciudad.

La municipalidad llegó antes que gran parte de los servicios, la infraestructura y las funciones que hoy forman parte de Puerto Williams. Cuatro décadas después, la ciudad continúa enfrentando problemas de aislamiento, costos de transporte y provisión de servicios, desafíos que siguen condicionando la vida cotidiana de una comunidad de menos de dos mil habitantes.

Sin embargo, la evolución de estos años muestra cómo una institucionalidad creada para administrar un territorio remoto terminó acompañando la aparición de una ciudad con funciones mucho más diversas que las imaginadas en 1986.

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Punta Arenas suma una pieza clave para su logística antártica

La botadura del LPD-93 “Magallanes”, realizada el pasado jueves en ASMAR Talcahuano, confirmó que el nuevo buque anfibio de la Armada tendrá como zona de operación la Tercera Zona Naval en Punta Arenas. La decisión marca un nuevo paso en el fortalecimiento de las capacidades logísticas vinculadas a Magallanes y la Antártica Chilena.

Con 110 metros de eslora y cerca de 8 mil toneladas de desplazamiento, el buque fue diseñado para operaciones anfibias, transporte de carga, apoyo logístico, asistencia ante emergencias y abastecimiento en zonas australes, incluida la Antártica. También podrá operar helicópteros, embarcaciones menores y transportar hasta 250 efectivos adicionales.

El proyecto se enmarca además en la Política Nacional Continua de Construcción Naval, iniciativa que busca asegurar la renovación gradual de las unidades de la Armada y mantener capacidades de construcción naval en los astilleros nacionales.

La logística antártica chilena ha tenido históricamente uno de sus principales puntos de apoyo en Punta Arenas, aunque durante las últimas décadas la ciudad ha ido ampliando gradualmente sus capacidades. A la incorporación del remolcador Lautaro en 1990 se sumaron posteriormente el patrullero Marinero Fuentealba y el buque multipropósito Sargento Aldea en 2014, el remolcador Lientur en 2023 y el rompehielos Almirante Viel, que comenzó sus operaciones en 2025.

La última Comisión Antártica Institucional (COMANTAR) movilizó cerca de ocho mil toneladas de carga desde Punta Arenas hacia Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, principal puerta de entrada a la Antártica chilena. Parte importante de ese material está destinada a las obras de mejoramiento del aeródromo Teniente Marsh y a la construcción de un nuevo muelle, proyectos impulsados por el Ministerio de Obras Públicas que buscan fortalecer la infraestructura logística y científica del país en el continente blanco.

A ello se suma el proyecto de nueva infraestructura portuaria para la Base Naval de Punta Arenas, que contempla una dársena de más de 400 metros y nuevos sitios de atraque para atender unidades de mayor tamaño, entre ellas el rompehielos Almirante Viel y el futuro LPD-93.

Aunque cada uno de estos proyectos responde a necesidades distintas, en conjunto muestran cómo Punta Arenas ha ido concentrando capacidades navales, logísticas e infraestructura vinculadas a la actividad antártica.

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Un hotel de Torres del Paine se ubica entre los mejores del mundo

Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro, fue reconocido como el segundo mejor hotel all inclusive del mundo en el ranking Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor. El establecimiento se convirtió además en el único representante chileno en el listado global y en el mejor evaluado de Sudamérica dentro de su categoría.

La distinción se otorga a partir de las evaluaciones realizadas por viajeros y alcanza a menos del 1% de los hoteles presentes en la plataforma.

El recinto, que opera mediante yurtas distribuidas en las cercanías de Torres del Paine, ha desarrollado una propuesta centrada en la experiencia de naturaleza, la gastronomía basada en productos regionales y criterios de sustentabilidad. Entre las medidas implementadas figuran la reducción del uso de plásticos, sistemas de tratamiento de aguas y una política de compras donde cerca del 60% de los proveedores son locales o regionales.

Patagonia Camp emplea además a cerca de 150 personas y este año obtuvo la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en el primer hotel independiente del país en alcanzar ese reconocimiento.

El reconocimiento vuelve a situar a Torres del Paine dentro de los principales destinos de naturaleza del país y muestra cómo factores como la experiencia del visitante, la sustentabilidad y la vinculación con proveedores locales también forman parte de la oferta turística regional.

Si llegaste hasta aquí es que has leído completa esta edición de Aquí Magallanes, el newsletter más austral del mundo.

Como siempre, si tienes algún comentario, una historia que compartir o simplemente quieres escribir, puedes hacerlo a aquimagallanes@elmostrador.cl.

Espero que nos reencontremos la próxima semana, cuando el invierno magallánico seguramente nos habrá dejado nuevas noticias, nuevas conversaciones y, quién sabe, alguna que otra sorpresa austral.

¡Que tengas una excelente semana!

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