Hospital Regional registra más de $ 8 mil millones en deudas

Presentado por:

¡Hola, Biobío! Como dice ya el famoso meme: “Muy frío, no habíamos visto un frío tanto este año, como este año tanto frío”. Y si en las ciudades costeras se siente la helada (3° de mínima en el Gran Concepción), en la zona precordillerana es mucho más intenso, ya que las temperaturas han llegado a bajo cero.

Por eso mismo, Desarrollo Social activó el “código azul” en la Provincia del Biobío, para proteger a personas en situación de calle a través de la entrega de alimentación, de abrigo y derivaciones a albergues si es necesario.

Y cuando comienza el frío, los servicios asistenciales son más requeridos. Por eso en Aquí Biobío pusimos nuevamente el foco en el área salud. Más precisamente en el principal hospital de la región: el Guillermo Grant Benavente. Según las propias cifras del recinto, la situación es compleja.

El Hospital Regional arrastra una deuda de $ 8.471 millones y no ha logrado cumplir sus metas de reducción de la lista de espera quirúrgica, por lo que hay más de mil usuarios aún esperando su cirugía. También hay incumplimientos de metas en resolución de GES y de garantías oncológicas.

En esta edición también incluimos:

Retrasan inicio del juicio por el caso del ataque a la familia Grollmus. En total son 21 acusados, dos de ellos menores de edad, los cuales según Fiscalía pertenecen a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche. Los líderes de este grupo, los hermanos Astete, tienen otras causas judiciales anteriores y paralelas. Entre ellas, un juicio por abuso sexual a una menor, por el que salieron absueltos en 2014.

Camila Polizzi quería viajar a Rumania por una oferta de trabajo, pero el tribunal le negó la salida. Al que sí le flexibilizaron su medida cautelar, fue a su expareja, Sebastián Polanco, que entrará a estudiar Derecho en formato vespertino.

“El Caballo Verde” cierra sus puertas definitivamente. Su dueña, Carmen Azócar, de 90 años, narra parte de la historia de esta galería de arte, que se transformó en un ícono de la cultura penquista. En ella aún se pueden ver obras de Matta, Antúnez, Aldunate y Bororo, entre otras.

Panoramas de vacaciones de invierno en el Cicat de Coronel. Desde armar una minicatapulta hasta un piano de grafito. La idea es aprender de ciencia y tecnología, jugando.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Hospital Guillermo Grant arrastra deuda de $ 8.471 millones

Aunque las autoridades de salud aseguran que los recortes no afectarán a los pacientes, hay cifras que llaman a la preocupación. En el caso del Hospital Guillermo Grant Benavente, el más importante de la región, la misma dirección del recinto acaba de confirmar en su cuenta pública que quedó con una deuda de arrastre del año 2025 de $ 8.471 millones. A esto se le suma el recorte anunciado por el decreto 333 del Ministerio de Hacienda, el cual significa $ 2.696 millones menos para el recinto.

La deuda no es la única cifra preocupante que exhibe el centro asistencial. Además, el año pasado no se logró cumplir con cinco de las nueve metas establecidas en la Ley Médica.

Una de estas metas era la disminución de la lista de espera para intervenciones quirúrgicas electivas mayores y menores: se debía resolver el 80%, pero se alcanzó un 69%. Esto significa más de mil usuarios a los que no se les ha podido sacar de esta lista. En cuanto a la meta “Resolución de garantías oncológicas exceptuadas transitorias acumuladas sin prestación”, la meta también era resolver el 80%, pero se llegó a solo 66%.

Tampoco se cumplieron las metas de reducción de cesáreas – la mitad de los partos en el Hospital Guillermo Grant Benavente se realizan por esa vía, pese a que la OMS recomienda limitar su uso a casos médicamente justificados- ni las asociadas al cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES), cuyo objetivo era alcanzar una cobertura del 100% y que finalmente llegó al 95%.

la mitad de los partos en el Hospital Guillermo Grant Benavente se realizan por esa vía, pese a que la OMS recomienda limitar su uso a casos médicamente justificados- ni las asociadas al cumplimiento de las cuyo objetivo era alcanzar una cobertura del 100% y que finalmente llegó al 95%. Otro indicador con resultados deficitarios fue el de “Pacientes con indicación de hospitalización desde la Unidad de Emergencia Hospitalaria que acceden a una cama de dotación en menos de 12 horas”. En este caso, la meta era de 85%, pero solo se alcanzó un 53%.

Donde sí hubo buenos resultados, fue en la disminución de las licencias médicas por funcionario: se bajó de 48,7 días promedio a 44 días promedio.

Entrevistado por Aquí Biobío, el director del establecimiento, Claudio Baeza, sostuvo que los ajustes financieros se limitarán al ámbito administrativo para resguardar la atención directa de los pacientes. “Nuestra primera prioridad fue enfocarnos en los grandes proveedores que tenemos, que son los de insumos y medicamentos, para poder mantener la cadena asistencial. Hasta el momento, a pesar de todas las medidas que se han implementado, mantenemos una atención sin ninguna dificultad”, manifestó.

Sobre las metas no cumplidas, Baeza explicó que este año se están enfocando en el GES, especialmente en materia oncológica, y en las intervenciones quirúrgicas. “Para eso establecimos medidas de optimización de la gestión de los pacientes en horario institucional y de ampliación de horarios de atención después de las 5 de la tarde”, dijo.

Pero para el dirigente de la Fenats en el Hospital Guillermo Grant, Adolfo Bécar, la situación en el recinto es crítica. “Nos vamos a quedar sin recursos y eso significa que el hospital, que ya tiene varias décadas, va a empezar a hacer agua por diferentes lados. Llegamos a fin de año sin materiales, ni siquiera para arreglar una puerta. A esto se suma que no se están cubriendo las horas extra, se están cortando contratos de servicio, etc”.

Bécar manifiestó que si esto sigue así, por más que las autoridades lo nieguen, van a empezar a disminuir las atenciones. “Esto afecta directamente y principalmente a los que no tienen otra alternativa que no sea la salud pública”, afirmó.

2

El historial judicial de los hermanos acusados por ataque en Contulmo: incluye un juicio por abuso sexual

Este martes debía comenzar el juicio oral contra los acusados del ataque contra la familia Grollmus, ocurrido en Contulmo en 2022, y que fue reivindicado por la organización radicalizada Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral de Cañete determinó posponer el inicio del proceso, debido a la renuncia de un abogado defensor particular. Por lo anterior, la Defensoría debió hacerse cargo de la representación de ese imputado.

En total son 21 acusados, incluidos dos menores de edad, quienes -según la Fiscalía- participaron del ataque en que se incendió el histórico molino Grollmus, y se hirió gravemente a dos miembros de la familia Grollmus (a uno de ellos se le debió amputar una pierna) y a un trabajador (quien perdió la visión de un ojo).

El tribunal informó que el juicio comenzará el lunes 6 de julio. Eso sí, tres días antes (el viernes 3 de julio) debe resolverse si el acusado Javier Mariñán, quien enfrenta otro juicio en Temuco, podrá o no estar presente en el proceso de Cañete. Mariñán no es el único de los imputados que ya ha enfrentado a la justicia antes o que tiene causas paralelas.

De hecho dos de los principales acusados, Federico Astete Catrileo y Camilo Astete Catrileo, registran causas anteriores. Federico Astete, quien es sindicado como el líder de RML, estaba prófugo desde 2017, ya que era buscado por otro ataque incendiario. Además, está imputado en una causa por asociación ilícita, en la cual su pareja -Claudia Nahuelán- ya fue condenada en octubre de 2025, en un juicio abreviado, a libertad vigilada intensiva.

Según se puede leer en la sentencia contra Nahuelán, Federico Astete estaba vinculado al empresario Javier Ramírez, alias “El Coipo”. Este último fue quien permitió, según la Fiscalía, que el grupo de Astete blanqueara la madera que robaban. Ramírez también fue condenado, en un juicio abreviado, a libertad vigilada intensiva.

Por su parte, Camilo Astete, hermano menor de Federico, actualmente cumple una pena de tres años y un día por el delito tentado de homicidio simple y una pena de tres años y un día por el delito de incendio. Los hechos por los que se le condenó, ocurrieron en 2015 en el sector de Pocuno, lugar donde junto a otros dos sujetos disparó contra un vecino y luego quemó inmuebles y un vehículo.

Pero además de esas causas, los hermanos Astete, junto a un tercer sujeto, ya habían sido enjuiciados antes, aunque no fueron condenados. En 2014 enfrentaron un juicio oral por abuso sexual contra una menor de edad en un sector rural de Cañete, donde llegaron a vivir a mediados de la década pasada. Según la denuncia, interceptaron a la víctima, que volvía del colegio, y la amenazaron con una herramienta de poda. La víctima solo habría logrado escapar gracias a que aparecieron otras personas que les gritaron que la soltaran.

A pesar de los testimonios de la doctora que atendió a la denunciante y que corroboró que las lesiones coincidían con que la víctima había sido arrastrada, y de la psicóloga que sostuvo que su relato era creíble, en ese juicio finalmente se absolvió a los acusados por falta de pruebas.

3

Tribunal le niega viaje a Europa a Camila Polizzi

Este martes, Camila Polizzi y su expareja Sebastián Polanco, dos de los acusados del caso Convenios en su arista de la Fundación En Ti, solicitaron al Tribunal de Garantía de Concepción modificar sus medidas cautelares. Polanco pedía rebajar su cautelar de arresto domiciliario nocturno para poder estudiar Derecho en jornada vespertina. El tribunal acogió su solicitud, por lo que ahora cumplirá arresto nocturno de 23.30 horas a 7 de la mañana (sus clases terminan a las 22.30 horas).

Pero a Polizzi no le fue tan bien. Su solicitud apuntaba a que se le permitiera viajar a Bucarest, Rumanía, ya que tenía una invitación de oportunidades laborales.

La jueza de Garantía Milena Ubilla determinó que de acuerdo a los antecedentes presentados por la misma defensa de Polizzi, esta no tiene necesidades laborales que justifiquen su salida del país para explorar una oportunidad laboral. De hecho, la excandidata política ganaría más de $ 6 millones mensuales, principalmente por la venta de contenido en plataformas para adultos.

La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opuso a la solicitud, argumentando que no había detalles precisos sobre la oferta laboral que tenía Polizzi. De esta forma, ella se mantendrá con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Cabe recordar que tanto Polizzi como Polanco enfrentarán un juicio oral. La audiencia de preparación, que ha sufrido tres recalendarizaciones, fue programada para el 25 de agosto.

Un mensaje de Inacap

Sedes de INACAP Biobío participan de Mesa Regional para fortalecer la Formación Técnico Profesional

Representantes de instituciones de educación técnico-profesional, organismos públicos y autoridades regionales participaron de la primera jornada de trabajo de la Mesa de Coordinación de Formación Técnica Profesional del Biobío, instancia que busca impulsar acciones en conjuntas para fortalecer el desarrollo de empleabilidad, pertinencia formativa y vinculación con las necesidades de la región. Jornada en la que participaron el vicerrector de INACAP Sedes Concepción-Talcahuano y San Pedro de la Paz, Henry Monks, junto al Vicerrector de Sede Los Ángeles, Sebastián Cabello.

Durante el encuentro se definieron los objetivos, mecanismos de funcionamiento y las primeras líneas de trabajo colaborativo de la mesa cuyo propósito es aportar en políticas públicas orientadas visibilizar el rol de la formación TP en la región y el país, y su aporte al desarrollo económico y social. Para ello, la contribución de INACAP se estableció con la participación de los Vicerrectores de la Región de Biobío en la comisión de “Fortalecimiento relación Estado/Empresas/Gremios” con el fin de robustecer la articulación entre diferentes actores del sector público, empresarial y académico.

4

El Caballo Verde no correrá más: famosa galería de arte cierra sus puertas

Es un espacio por el que han pasado los más importantes pintores nacionales y que ha inspirado a artistas locales, pero que tras 40 años debe cerrar sus puertas. Se trata de la galería El Caballo Verde, propiedad de Carmen Azócar (en la foto).

Aquí Biobío conversó con Azócar, quien acaba de lanzar un libro con sus memorias y la historia de la galería. En la publicación cuenta cómo partió en el mundo de la venta de arte por insistencia de Delia del Carril, la pintora y dibujante argentina que fue pareja de Pablo Neruda.

“Me despidieron (en la década del 80, durante la dictadura) de la Universidad de Concepción, donde era docente en Trabajo Social. La Hormiguita (Delia del Carril), que era amiga de mi madre, me dijo: ‘Tienes que dedicarte a mostrar, a promover a los artistas plásticos, porque Chile es un país tan centralista que solamente la gente en Santiago tiene acceso a esto’. Yo encontré que era una idea fantástica”, narró.

Carmen Azócar relata que se preparó, estudió arte, vio cómo eran los procesos de los grabados, por ejemplo, y empezó a armar muestras en Concepción, con pintores de la talla de Nemesio Antúnez. Hasta que, en 1985, inauguró formalmente El Caballo Verde. El nombre de la galería es un homenaje a la revista Caballo verde para la poesía, fundada por Neruda en Madrid. “Neruda era amigo de mi padre, entonces en la mesa siempre escuchaba que hablaban del caballo verde. Yo, con mi mente infantil, pensaba que era un ser real y lo buscaba”, recuerda.

Ese “caballo verde” finalmente no fue encontrado, sino más bien recreado por Carmen, pero en forma de galería de arte. Por ese espacio también pasaron artistas locales icónicos, como Julio Escámez, a quien Carmen Azócar considera el pintor más importante del sur de Chile. “Fue un tipo culto, viajado, serio y meticuloso”, recuerda.

Ahora esta galería que cobijó a tantos artistas y permitió que los penquistas accedieran a los más grandes pintores chilenos, se tomará un descanso final. Sin embargo, aún se puede visitar de martes a viernes, de 11 a 14 horas. Actualmente su colección exhibe obras de Matta, Antúnez, Benmayor, Bororo y Aldunate, entre otros. La dirección es Caupolicán 321, local 5, Concepción. Para conocer más, se puede visitar su instagram aquí.

5

De un piano de grafito a una minicatapulta: Cicat ofrece vacaciones con ciencia

El Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología (Cicat) abrirá sus puertas estas vacaciones de invierno para que los niños, jóvenes y adultos puedan aprender ciencia y tecnología a través del juego. El centro, ubicado en Av. Cordillera #3582, Coronel, tendrá un horario especial durante este periodo: de martes a domingo de 11.15 a 18.15 horas.

Entre los talleres programados destaca “Piano de grafito: tecnología creativa”, una actividad que muestra de manera práctica cómo el grafito puede conducir la electricidad. Mediante el uso de dispositivos Makey Makey, papel, lápiz y un teléfono celular, los participantes construirán un piano funcional dibujando sus propias teclas, mientras exploran conceptos de circuitos eléctricos y programación de forma lúdica y accesible.

En tanto, el taller “Minicatapulta: desafíos de ingeniería y física aplicada” permitirá a los participantes diseñar, probar y mejorar una catapulta funcional.

Además estarán disponibles los talleres “Vibra animal: el origen de los sonidos”, “Express-Arte: comunicación y empatía en movimiento” y el taller “Emocion-Arte”.

El encargado del CICAT, Cristián Gutiérrez, detalló que “lo que se va a encontrar el público, van a ser talleres dedicados o intencionados hacia el juego. No solo construir una catapulta, por ejemplo, sino que luego podemos crear con ella”.

Para más información sobre las actividades y cómo reservar tickets, los interesados pueden visitar el siguiente link.

Y antes de despedirme: meteorología pronostica chubascos y temperaturas bajas de aquí al viernes en Concepción y Los Ángeles, por lo que puede ser un buen momento para disfrutar de un plato tradicional de estas fechas: el estofado de la noche de San Juan.

Hoy a las 19 horas, en la Terraza Puya del Barrio Universitario de Concepción, hay una actividad gratuita de conversatorio de mitos y tradiciones, en la cual también habrá venta de estofado y candola. Sugieren a quienes quieran asistir, llevar mate.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: