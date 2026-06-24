Hora de conversar: abandono escolar y delincuencia juvenil
En este capítulo de Hora de Conversar, Ximena Torres Cautivo estará junto a Manuel Alcaíno, uno de los autores del estudio, y Carolina Gana, directora de Fundación Súmate.
Aunque existe una relación evidente entre abandono escolar y delito adolescente, el tema sigue siendo difícil de abordar.
Un reciente estudio muestra que menos del 0,5% de los estudiantes comete delitos, pero esa cifra sube a cerca de un 7% entre quienes han dejado la escuela. La mayoría de estos delitos ocurre durante el mismo periodo o inmediatamente después del abandono.
¿Qué nos dice esto? Que la deserción escolar no solo refleja vulnerabilidades previas: también abre una ventana de riesgo inmediata. Pero, como advierte Carolina Gana, directora de Fundación Súmate de Hogar de Cristo, ese 7% debe mirarse junto al 93% de jóvenes que abandona la escuela y no delinque.