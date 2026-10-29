Museo y tienda rescata el patrimonio de Magallanes: “La gente valora mucho la historia regional”

Vieja Patagonia es el nombre de la tienda que actualmente se encuentra en la esquina de Lautaro Navarro con José Menéndez, en el centro de Punta Arenas. Ahí mismo vivió el Dr. Navarro en el siglo XIX, histórico personaje de la región, destacado por sus labores en la medicina, el periodismo (fundó el periódico El Magallanes en 1894), sus investigaciones históricas y su labor social como bombero.

Muy conocida fue antes cuando se llamaba La Esquina del Remate. Ahí la gente acudía a buscar un espacio real donde vender sus cosas, antes de que existieran Marketplace y las redes sociales. La tienda la fundó el matrimonio compuesto por Mónica Arriaza y José Mejías a mediados de los noventa y, tras el fallecimiento de Mejías en 2014, funcionó hasta el 2021.

Alejandro Toro, fundador de Vieja Patagonia, afirma que colaboró con su suegra Mónica Arriaza cuando quedó viuda. Hoy, la tienda ofrece un concepto amplio de venta de antigüedades, libros, música y otros.

“Muchos visitantes de la tienda me decían que parecía un museo. Fue ahí que empecé a pensar, ¿por qué no hago un museo también?”, comenta Toro, quien en ese momento decidió emprender un proyecto que él define como rescate patrimonial integral.

El Museo de las Cosas, proyecto que se encuentra al interior de la tienda Vieja Patagonia, abrió en agosto y surgió como una necesidad de su dueño de canalizar su propia inquietud por el coleccionismo. “Siempre he sido bueno para juntar cosas”, comentó Toro, quien decidió ponerle ese nombre porque “son diversas cosas antiguas, cotidianas, otras no tanto, pero me permite tener una amplia variedad de cosas y, así, cada visitante logra conectar al menos con un objeto del museo”.

Artículos de cine antiguo, almacén, taberna, peluquería, consolas de videojuego, fútbol, música, periodismo y mucho más. El Museo de las Cosas reúne una gran colección que Toro decidió “sacrificar” de sus ventas para armar su propia exhibición. De hecho, de cada diez cosas que compra, tres las guarda para el museo.

“Vieja Patagonia es un proyecto de rescate patrimonial integral, porque por un lado está la tienda, el museo, y también el periódico Vieja Patagonia, que rescata la historia regional a través del periodismo”, comenta el mismo Toro, quien es periodista y publica mensualmente el proyecto editorial de manera digital.

El Museo de las Cosas tiene una gran oportunidad de seguir creciendo no solo por la voluntad de su creador, sino porque también cuenta con más espacio que está siendo habilitado paulatinamente para su constante expansión. Y eso es justamente lo que busca su fundador: consolidar hacia los próximos años una propuesta museográfica que predomine por sobre la tienda.

“Este espacio busca preservar la memoria individual, porque la gente se emociona cuando conecta con algún objeto que es parte de su historia personal. Por otro lado, por ejemplo, los niños no conocen los juguetes de lata y yo se los muestro. Al mismo tiempo, le da un espacio a mis gustos personales y también a la ciudad, para tener un lugar más donde poder visitar”, agrega Toro.

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena cuenta con una historia muy nutrida y marcada por el clima extremo, el aislamiento, la inmigración y por los constantes cambios en la forma de concebir la economía y la sociedad. Según el fundador de Vieja Patagonia, el magallánico se destaca por su alta valoración de la historia regional, de la época dorada, de la vida de estancia y de las vivencias de los antiguos.

“Magallanes nos entrega una gran riqueza que es su historia, por eso también mucha gente visita la región. Pienso que independientemente de la edad, uno tiene que seguir haciendo diversas cosas. En lo personal, lo que me mueve es entregar y consolidar una propuesta cultural, patrimonial y educativa que vaya más allá del negocio”, reflexiona Toro.

Para reencontrarse con algún objeto que le evoque alguna época pasada de su vida o descubrir cómo eran las cosas antes, el Museo de las Cosas abre sus puertas en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. La entrada es liberada, con aporte voluntario, y se puede visitar de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 horas, y los sábados, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30 horas.