Joseph Ramos, tras Enade 2026: El Presidente Kast “ha decepcionado” a los empresarios

El doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos cuestionó el desempeño económico del Gobierno de José Antonio Kast y aseguró que el Mandatario “ha decepcionado” a los empresarios, en medio de un escenario marcado por la debilidad de la actividad y la falta de inversión.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el economista analizó los anuncios realizados por el Presidente y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, donde el Ejecutivo presentó sus expectativas de crecimiento e inversión.

En esa instancia, Kast llamó al sector privado a destinar los recursos provenientes de futuras rebajas tributarias a la contratación de trabajadores, en lugar de mantenerlos en instrumentos de ahorro.

“Así como vamos a rebajar impuestos, necesitamos que eso que no va al Estado no quede en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo. Necesitamos que con esos recursos se contrate a más personas”, señaló el Mandatario.

También proyectó que la inversión crecería cerca de un 8,1% en 2027, cifra que contrastó con el promedio de 1,7% de la última década.

Sin embargo, Ramos advirtió que las expectativas favorables al Gobierno no se han traducido en decisiones concretas de inversión. “Bueno, yo creo que ha decepcionado”, afirmó al ser consultado por la relación entre Kast y los empresarios.

El académico explicó que la falta de inversión no responde necesariamente a diferencias políticas con el Ejecutivo, sino a las condiciones económicas que enfrentan las empresas. “Si yo no estoy vendiendo, si la gente no está comprando mi producto, yo postergo las inversiones para ampliar mi capacidad productiva”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que la debilidad de las ventas es un problema que el Gobierno debe enfrentar con medidas inmediatas, en lugar de concentrar sus esfuerzos exclusivamente en reformas cuyos efectos se observarían más adelante. “Tiene que atacar ese problema, y ese es un problema de corto plazo”, planteó.

Ramos dirigió también sus críticas a la conducción económica del ministro Jorge Quiroz, a quien atribuyó una falta de atención sobre las dificultades actuales. “Él se dedicó al mediano plazo y descuidó el corto plazo”, afirmó.

Según el economista, la persistencia de resultados negativos en la actividad refleja un deterioro de las expectativas que requiere una respuesta del Ejecutivo. “Cuando tú tienes seis meses de crecimiento negativo, aunque sea trivialmente negativo, es porque la gente está con expectativas negativas, y eso lo tienes que revertir”, señaló.

Como alternativa, propuso impulsar la actividad mediante una mayor inyección de recursos a la economía, particularmente a través de proyectos de construcción. “Una de las maneras clásicas de revertirlo es inyectar más dinero a la economía por medio típicamente de proyectos de construcción”, explicó.

No obstante, aclaró que ese tipo de iniciativas no constituye una solución definitiva. A su juicio, también resulta necesario generar señales económicas favorables que permitan recuperar la confianza. “Yo te pregunto, ¿cuál es la última noticia positiva que tenemos? O en inflación, o en empleo, o en crecimiento. No las tenemos”, cuestionó.

Finalmente, Ramos puso en duda que las proyecciones anunciadas por el Gobierno durante Enade sean suficientes para modificar las decisiones de inversión del sector privado. “O sea, lo que tenemos es proyecciones. Esas proyecciones son aspiraciones”, concluyó.