Kast levanta el teléfono buscando apoyo a Rabat en medio de enfrentamiento entre UDI y republicanos

El Presidente José Antonio Kast asumió personalmente la defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y activó gestiones directas con parlamentarios oficialistas para evitar que prospere la acusación constitucional que prepara la oposición. La ofensiva presidencial se produce en medio de crecientes cuestionamientos por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, condenados por violaciones a los derechos humanos, asesinos y de nuevas tensiones entre la UDI y el Partido Republicano.

Según informó La Tercera, el Mandatario realizó varias llamadas durante el miércoles, mientras Rabat comparecía ante la Cámara de Diputados para explicar los decretos cuestionados. Kast felicitó a legisladores que defendieron al secretario de Estado y llamó la atención a otros por sus posiciones frente a la controversia.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, confirmó las gestiones presidenciales en una entrevista con 13C Radio. “En esto el Presidente Kast está súper activo”, sostuvo la dirigente, quien detalló que el jefe de Estado intervino directamente después de la sesión especial para agradecer discursos y expresar reparos ante otras intervenciones.

Hoffmann aseguró que ese despliegue demuestra el compromiso presidencial con la continuidad del ministro y anticipó que el Ejecutivo intensificará las conversaciones para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.

Votación en la Cámara enciende alarmas en La Moneda

La preocupación del Ejecutivo tiene un fundamento concreto. Durante la jornada del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la renuncia de Rabat, con 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones.

Entre quienes apoyaron la petición estuvieron Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos independientes de la bancada UDI, quienes previamente habían anticipado que respaldarían una eventual acusación constitucional contra el ministro.

Las abstenciones también generaron inquietud. Los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego y Ximena Ossandón optaron por esa fórmula, al igual que los gremialistas Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Este último explicó posteriormente que se trató de un error, pues su intención era votar en contra de la resolución.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), había advertido antes de la comparecencia que Rabat enfrentaba un escenario parlamentario adverso. También planteó que, habitualmente, los ministros terminan absorbiendo el costo de las crisis para proteger al Presidente, pero que en este caso el respaldo explícito de Kast cambiaba esa lógica.

“Dado el apoyo que le ha dado el Presidente Kast, imagino que asume el costo político de esa crisis y lo lleva a La Moneda”, afirmó Alessandri.

UDI eleva la presión sobre republicanos

A la controversia por el futuro del secretario de Estado se suma el enfrentamiento entre las colectividades oficialistas. La tensión quedó reflejada en la advertencia de diputados gremialistas a sus socios republicanos: “Si quieren que abandonemos el Gobierno, que lo digan”.

El emplazamiento instala una nueva disputa entre los partidos que respaldan al Ejecutivo, precisamente cuando La Moneda necesita coordinar a sus bancadas para impedir que la acusación constitucional reúna los votos necesarios.

La situación también ha expuesto diferencias sobre cómo enfrentar políticamente la crisis. Mientras Kast insiste en mantener a Rabat, algunos dirigentes oficialistas han transmitido a integrantes del gabinete que su permanencia se ha vuelto difícil de sostener y han advertido sobre el riesgo de una acusación constitucional respaldada por diputados del propio sector.

Gobierno descarta fundamentos para acusar a Rabat

Pese a las señales de incomodidad parlamentaria, el Ejecutivo mantiene su defensa jurídica del ministro. La Moneda sostiene que las decisiones adoptadas por Rabat no constituyen infracciones legales ni constitucionales que permitan sustentar una acusación.

El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró que el secretario de Estado conserva la confianza del Presidente y descartó que existan fundamentos suficientes para impulsar el libelo.

“No hay base para una acusación constitucional y vamos a defender al ministro”, aseguró Arenas en conversación con Radio Duna.

Rabat, por su parte, defendió ante la Cámara los criterios empleados para conceder las rebajas de condenas y cuestionó las interpretaciones sobre las competencias que corresponden al Ministerio de Justicia en estos procedimientos.

La discusión, sin embargo, ya no se limita al terreno jurídico. En el Ejecutivo reconocen que los desmarques de parlamentarios oficialistas representan un problema para su estrategia y obligan a reforzar las conversaciones políticas.

Kast ha decidido mantener su respaldo al ministro pese a las advertencias de su entorno sobre el costo de prolongar la controversia. Su objetivo inmediato es impedir que las dudas expresadas por legisladores de Chile Vamos terminen convirtiéndose en votos favorables a la acusación constitucional, mientras la relación entre la UDI y los republicanos suma un nuevo episodio de confrontación.