Puentes mecanos mejoran conectividad en paso fronterizo Minas-Ñuble

Presentado por:

¡Hola a todos!

Ya estamos de vuelta para llevarles el querido newsletter Aquí Ñuble con lo más granado del acontecer noticioso de la Región de Ñuble. Esta fue una semana absolutamente marcada por la llegada de marzo, con su bolsón de gastos y el difícil regreso a la rutina diaria. No les vamos a negar que nos movimos más que un saco con ratones pensando en el regreso a clases de los más pequeños, pero andábamos felices porque el retorno al trajín trae más acción también, de esa que nos gusta y nos pone los pelos de punta. Eso nos tiene más contentos que a la señora que vende sándwichs cerca de la plaza de Chillán (que ofrece unos especímenes de ave pimentón de dos pisos que son francamente sublimes), porque las ventas se le empezaron a nivelar nuevamente. Así que con su buen desayuno en el cuerpo y más bravos que perro de chacra, nos lanzamos a husmear por cuanto rincón noticioso pilláramos. Vean ustedes mismos cómo nos fue.

Para comenzar este banquete informativo, decidimos estar atentos a cómo respondería Chillán a la llegada del temido Supermiércoles, y como sabíamos que las autoridades andaban caminando por el techo con la preocupación a cuestas, estuvimos toda la semana en faenas de monitoreo hasta que llegó ese gran día, jornada en la que nos levantamos tempranito (porque quien madruga… encuentra todo cerrado) a ver si la capital regional aprobaba su gran prueba de fuego vial. ¿Qué pasó?, acá les contamos todos los entretelones.

Y ya que estábamos pendientes del retorno a clases, les dejamos una nota que más que eso, es un llamado a la responsabilidad. Nos referimos a la cantidad de ñublensinos que integran el llamado Registro de Inhabilidades para trabajar con menores, consulta que a estas alturas ya debiera ser tan importante para padres y apoderados como comprar los útiles escolares, los descubrimientos de la Nasa o ver la final de la Champions. Así que aquí les dejamos todo lo que tienen que saber de este tema y cómo consultar este registro para que tengan la tranquilidad de que sus hijos están en las manos correctas. ¿O hay que recordarles que en la confianza está el peligro?

Como no solo de jornadas cansadoras vivimos por estas tierras y considerando que Ñuble es más sorprendente que la fábrica de Willy Wonka, le pegamos una miradita a la situación económica de la región para encontrarnos con una buena noticia. Resulta que los proyectos de inversión extranjera en el territorio local se anotaron flor de poroto y superaron los US$ 1.800 millones, cifra que se espera aumente incluso este año y que tiene a las autoridades muy contentas porque la billetera regional está más gorda que arquero de barrio.

Otro tema que nos interesa mucho y que estamos siguiendo permanentemente es el relacionado con el paso fronterizo Minas-Ñuble. En ese necesario ejercicio de observación nos enteramos de que el MOP instalaría dos puentes mecano en el camino que conduce a lo que, esperamos, sea el futuro complejo aduanero regional. Si bien esto es una mejora sustancial para ese objetivo, también favorece la conectividad de los sanfabianinos que viven en zonas más lejanas que el final de Dragon Ball. Así que desde esta humilde tribuna les enviamos nuestras felicitaciones a las autoridades por una obra que se agradece en demasía, porque quienes conocemos esa zona -que se ubica literalmente donde se acaba Chile-, sabemos lo difícil que es vivir allá, y una manito de apoyo es siempre bien recibida. Si pues, si lo bueno hay que destacarlo también.

Finalmente, nos empapamos completitos en un tema que para quienes vivimos en una región rural es de suma importancia si se considera que el acceso a la salud debe estar garantizado para todos quienes habitamos este largo, angosto y hermoso país. Así que conocimos más acerca de la postas de salud rural, el trabajo que desarrollan actualmente y cómo se relacionan con las comunidades rurales, porque lejanos están aquellos días en que con suerte se encontraba ahí una aspirina. Las mejoras en ese sentido han sido sustanciales y, por supuesto, aquí les contamos más.

Y así se nos fue una semana intensa que nos demandó harto movimiento y en la que batimos tanto la lengua que si nos hubiesen puesto dos huevos en la boca, hacíamos mayonesa sin mucho esfuerzo. Pero miren, lo importante es que marcamos tendencias en tierras ñublensinas y en eso tienen mucho que ver ustedes también mis queridos lectores, que son parte importante a la hora de hacer realidad nuestro lema de que Santiago no es Chile. Ya estamos retomando el ritmo de siempre y hasta el clima lo sabe, al punto que incluso la lluvia nos visitó. Así que pónganse cómodos y vengan con nosotros en este viaje informativo que está más intenso que las películas de John Wick… bueno, quizás no tanto, pero de que se va a entretener, se va a entretener.

¡Nos fuimos!

Antes de comenzar, queremos invitarte a que compartas Aquí Ñuble. Así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas (cosa que no comprendemos), o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invitamos a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y noticias de la región. Acompáñanos en este gran viaje informativo semanal y únete a esta gran tribuna regional. ¡Te esperamos!

1

¡Partimos bien! Pese a algunos puntos de gran congestión en la ciudad, Chillán aprobó la llegada del temido “Supermiércoles”

Todos esperaban con ansias la llegada del llamado «Supermiércoles», porque ver el comportamiento de las distintas arterias de Chillán era clave, considerando la cantidad de calles con trabajos pendientes y semáforos que aún no estaban en funcionamiento. De solo pensar en ese día, nos daba más miedo que a un globo en una fábrica de agujas, y los chillanejos comenzaron a planificarse con tiempo para cumplir con el sagrado protocolo de llevar a los niños a su primer día de clases, pero evitando los tacos con maestría.

Y para ser sinceros, la ciudad respondió bastante bien a una jornada que se advertía más compleja que ponerle calcetines a un ciempiés, pero con medidas acertadas que se tomaron con tiempo, como la aplicación de un horario de entrada diferido de los escolares a los establecimientos educacionales para favorecer el flujo vehicular. Si a eso se suma que no se registraron accidentes vehiculares y que Carabineros tenía claro cuáles eran los puntos más álgidos, el balance de las autoridades fue bastante alegre.

“Pese a que se registraron atochamientos, el flujo vehicular fue normal. No hubo grandes problemas para la llegada de los estudiantes a sus establecimientos escolares. Nosotros estuvimos monitoreando desde muy temprano y creemos que las medidas que se tomaron dieron buenos resultados. El Serviu nos informó además que las medidas tomadas en el sector de Diagonal Las Termas han permitido un normal tránsito de vehículos y la Seremi de Transportes también apoyó, aumentando el flujo del transporte público”, aseveró el delegado presidencial regional, Rodrigo García, a la hora de tirar la raya en la suma.

Por su parte, la jefa de Carabineros Ñuble, general Loreto Osses, explicó que los funcionarios policiales se desplegaron desde muy temprano por las arterias más complejas de la capital regional, sin que se generaran mayores inconvenientes.

“Hubo congestiones que se deben principalmente al diseño vial de las calles de distintas comunas, principalmente en Chillán. Esto sucede porque se produce un aumento de vehículos que, entendemos, llega para quedarse porque todos retomamos las actividades laborales y escolares. Por lo mismo, invitamos a las familias a ser pacientes e ir de a poco para adaptarnos a este inicio del año estudiantil y que todos seamos parte de este trabajo mancomunado que hemos desarrollado”, apuntó, añadiendo que la institución tiene claros cuáles son los horarios de mayor tránsito, ya sea en la mañana o en la tarde, por lo que han dispuesto servicios para facilitar el desplazamiento de los conductores en esas horas.

Puntos complejos

Desde temprano, varios automovilistas las vieron negras precisamente en el cruce de las avenidas Los Puelches y Alonso de Ercilla, donde la gran cantidad de vehículos que provenían desde la zona oriente de Chillán desembocaban en un sector que mantiene trabajos en marcha. A pesar de que el Serviu tomó medidas para facilitar el tránsito, el taco no se hizo esperar y las caras de los conductores indicaban que estaban más incomodos que Batman en el autocine.

A juicio del director regional de Serviu, Roberto Grandón, si bien el tránsito tuvo un comportamiento normal, hubo situaciones difíciles, como la presencia de un semáforo en calle Vicuña Mackenna que no funcionó; por lo que darle fluidez al tráfico de vehículos fue pega de Carabineros, quienes solucionaron la situación.

“En la esquina de Los Puelches con Alonso de Ercilla, las dos vías propuestas para abrirse y favorecer el desplazamiento desde camino a Las Mariposas funcionaron de manera adecuada. Lo que debemos reforzar es que hay un desvío de tránsito, pues la locomoción que viene por Diagonal Las Termas tiene que virar hacia Alonso de Ercilla, y quienes vienen por Los Puelches se obligan a tomar la rotonda. Eso no está aún internalizado por los conductores, por lo que vamos a realizarlo durante los primeros días para facilitar la adaptación de los conductores”, detalló, agregando que además se fortalecerá la señalética en el lugar.

Quienes tomaron avenida Los Puelches con dirección a avenida Argentina para desembocar en la zona del Hospital Herminda Martín, vivieron una segunda dosis de adrenalina por los trabajos que se desarrollan en el sector del puente Las Lilas, lo que en un momento provocó un taco más molesto que una mosca en un velorio.

“Ese punto es parte de la ejecución de las obras en calle Francisco Ramírez. El puente está en el proyecto e identificamos nuevos requerimientos de servicios de colectores, por lo que es parte de una obra que está en sus plazos. Son inconvenientes que se generan a la comunidad y lo lamentamos, pero son los costos del progreso. Esto se va a ir normalizando con el tiempo y esperamos abrir pronto las obras de avenida Coihueco, donde estamos cambiando un colector y así poder pavimentar para abrir el tránsito. El desvío se va a mantener hasta terminar el puente peatonal que se está construyendo”, destacó Grandón.

En concreto, Chillán respondió de buena manera a este «Supermiércoles», con puntos de congestión que eran esperables de antemano. Efectivamente, y tal como sucede cada año, con el tiempo se va a ir regularizando la situación, por lo que no queda más que adaptarse y tener paciencia. Sabemos que es difícil, pero no queda de otra; así que le aconsejamos que se planifique con tiempo y se tome la situación con más calma, respire hondo y reprima sus instintos criminales cada mañana, pues no hay mal que dure cien años. ¡Y aquí estamos hablando de meses nomás!

2

¡A poner ojo! Ñuble tiene a 391 personas anotadas en el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores

En este tema hay que ser absolutamente responsables. Un llamado general a los padres y apoderados para que se tomen el tiempo de revisar el Registro de Inhabilidades para personas impedidas de trabajar con menores de edad, fue el que realizaron las autoridades locales al inicio del presente año escolar. Para el caso de la Región de Ñuble, el listado en cuestión existente desde 2018 mantiene un total de 391 personas con este impedimento a cuestas, de las cuales seis corresponden a mujeres.

Al respecto, el seremi de Justicia, Cristopher Reyes, precisó que “velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es prioridad para el gobierno. Es por ello que hacemos un llamado a todas aquellas personas que tienen bajo su cuidado a menores de edad a revisar este registro antes de contratar cualquier servicio que tenga relación directa con un menor, evitando así posibles riesgos en nuestros niños”.

Pero, ¿de qué forma funciona este listado? Consultado sobre aquello, el director regional del Registro Civil, Ricardo Olivos, indicó que “el Registro de Inhabilidades se abastece de la información que entregan los tribunales de justicia a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La ciudadanía puede acceder a este informe a través de la página web del servicio, ingresando sus datos y los de la persona consultada. El sistema entrega una respuesta inmediata, informando si la persona registra o no inhabilidades para trabajar con menores o personas vulnerables. Es una herramienta clave para garantizar la seguridad de quienes más lo necesitan”.

Cabe mencionar que este registro se actualiza constantemente y desde sus inicios en 2012 ha recibido más de 16 millones de consultas a nivel nacional por parte de la ciudadanía, transformándose en una herramienta gratuita de enorme utilidad para aquellos que deben escoger a las personas que se vinculan diariamente con el cuidado de los menores de edad a su cargo.

Uno de los rubros más tocados con este tema es precisamente el del transporte escolar, toda vez que los padres y madres desean tener tranquilidad respecto de quién moviliza a sus hijos hasta y/o desde el establecimiento educacional respectivo. Por lo mismo, nos fuimos a preguntarle sobre la importancia de este registro a la presidenta de la agrupación local de transportistas escolares, Lorena Muñoz, quien llamó a la responsabilidad que debe haber en el hogar con este tema.

“Nosotros como transportistas fiscalizados, legales e inscritos en el Ministerio de Transportes hacemos un llamado a los papás a evitar la contratación de furgones piratas e ilegales, y a solicitar el RUT de la persona previamente para revisar el Registro de Inhabilidad. Ese certificado le dice al apoderado si la persona está o no inhabilitada para trabajar con un menor de edad y si cumple los requisitos. En Chillán tenemos personas que se encuentran en ese registro, por eso es muy importante que lo revisen y chequeen previamente”, advirtió.

Y como nosotros nos desvelamos pensando en cómo facilitarles la vida, les contamos que para realizar una consulta en el Registro de Inhabilidades, se debe acceder a www.registrocivil.cl y pinchar el link “servicios en línea”; luego seleccionar “consultas de registros en línea” para ingresar a “inhabilidades para trabajar con menores”. En dicha pantalla, se requerirá el nombre y RUT, tanto del solicitante como de la persona consultada, para acceder a la información requerida.

3

¡Engorda la billetera regional! Proyectos de inversión extranjera en Ñuble superaron los US$ 1.861 millones durante 2024

Por estos lados, tenemos puestos todos los santos de cabeza para ver si llega platita fresca que ayude a superar los índices de pobreza y desempleo que tiene la Región de Ñuble. Pues bien, parece que tanta plegaria está surtiendo efecto, ya que InvestChile, la agencia de promoción de la inversión extranjera del país, cerró su cartera de proyectos 2024 con una cifra récord de US$ 56.235 millones, que fue liderada por proyectos regionales. Aquí viene la buena noticia para la región, pues considerando que un 88% de ellos correspondió a proyectos fuera de la Región Metropolitana (US$ 49.468 millones), resulta que Ñuble representó el 3,31% del total país, con inversiones que equivalen a US$ 1.861 millones.

La directora de InvestChile, Karla Flores, subrayó la relevancia de la inversión extranjera en el país, no solo como motor de crecimiento y dinamización económica, sino también por su impacto positivo en la generación de empleo de calidad, el fortalecimiento de las pymes locales, la incorporación de mejores prácticas y nuevas tecnologías, y los beneficios que esto genera en las comunidades.

«La inversión extranjera puede ser una herramienta clave para el desarrollo de las regiones, no solo de manera directa, sino también con la participación activa de las compañías foráneas en el tejido económico local, inyectando tecnología, buenas prácticas y ofreciendo oportunidades para potenciar el talento local. En concreto, esto quiere decir: más y mejor trabajo para la gente de regiones, y más negocios para las pymes proveedoras locales», señaló.

En el caso de Ñuble, la región se posicionó como la séptima del país con proyectos de inversión extranjera en distintas etapas de desarrollo, en donde se destaca lo que están realizando empresas como SoftServe de Ucrania y Ferrero/AgriChile de Italia, ambas operando ya en tierras locales.

Al respecto, el esremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, señaló que “este muy relevante monto de inversiones extranjeras reafirma las potencialidades que tiene Ñuble para la llegada de múltiples proyectos. Los números son muy esclarecedores, ya que con estas inversiones que ascienden a más de US$ 1.800 millones, superamos a regiones como Maule y Biobío”.

El secretario regional agregó que son más de una docena de proyectos los llegados al territorio, los que se distribuyen en áreas como energía, infraestructura, alimentos, misceláneas y servicios globales, entre otras. “Eso demuestra la capacidad y diversidad de Ñuble como territorio para albergar proyectos de inversión. Empresas del mundo han estado observando la región y los diversos avances en temas claves como el energético, han estado rindiendo frutos. Estas acciones que hemos materializado o gestionado se reflejarán en un mediano plazo”, subrayó.

4

¡Habemus progreso! Con dos puentes mecano mejoran la conectividad hacia el paso fronterizo Minas-Ñuble

Si queremos que el paso fronterizo Minas-Ñuble sea una realidad, lo primero que hay que mejorar es la conectividad. Aquí fue el MOP el que apostó por ponerle el cascabel al gato y, entendiendo que hay obras de conservación y rectificación que son necesarias en un camino que solo estaba habilitado hasta el sector del río Ñuble en la comuna de San Fabián de Alico, se lanzaron de cabeza a dar respuesta a un problema que involucraba acciones arriesgadas, pues para atravesar el mencionado brazo de agua no había más que lanzarse a la corriente.

Pero todo eso quedará en el pasado con la ejecución de unos trabajos que forman parte del Plan de Reconstrucción que lleva adelante el MOP Ñuble, postafectación del invierno de 2023, con una inversión superior a los $ 6.414 millones. Estas obras involucran el cambio de trazado de la mencionada ruta y la instalación de dos puentes mecano en los sectores Los Sauces y Las Truchas, los que permitirán contar con una nueva ruta en la región, quedando a solo 23,5 kilómetros del límite con Argentina y conectando así con el futuro paso fronterizo Minas-Ñuble.

“Estamos en obras en la Ruta N-313, donde nuestra administración directa de Vialidad junto a la empresa Icafal han estado trabajando en un contrato de $ 6 mil millones para reparar y conservar esta ruta; pero además instalar dos puentes mecano: uno de 70 metros y dos de 40 metros, los que van a estar instalados antes de este invierno. Esta es una obra que fue mandatada por el Presidente Gabriel Boric, producto de la emergencia del corte del camino. Además, con esto generamos un camino en mejores condiciones hacia el límite fronterizo, entendiendo que cada año existe avanzadas que pasan por ahí, y hoy queda cimentada esta ruta en mejores condiciones, avanzando en concretar el anhelo regional de contar con un paso internacional”, destacó el seremi de OO.PP., Freddy Jelves, en el marco de una visita inspectiva realizada a dicha zona.

Las obras fueron también valoradas por el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien también estuvo presente en el lugar. En ese sentido, la autoridad aseguró que “el último invierno tuvimos aquí mucha inundación, donde las familias quedaron completamente aisladas y eso generó una situación de emergencia. Nos comprometimos en esa ocasión a generar diversas infraestructuras que permitieran que las personas nunca más quedaran aisladas y por eso estamos visitando dos grandes estructuras: dos puentes mecanos que se van a instalar ya a mediados de marzo. Pero esto también tiene un segundo foco, porque nos permite seguir avanzando en un anhelo que tiene la Región de Ñuble con el paso internacional Minas-Ñuble. De aquí son 23 kilómetros que nos van a quedar para poder arreglar el camino y dejarlo en perfectas condiciones”.

Finalmente, el alcalde de San Fabián, Cristofer Valdés, agradeció esta inversión para su comuna, indicando que “se está trabajando, y la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos por la inversión que se está desarrollando en nuestra comuna. Sin duda esto nos permite tener mejor conectividad y ya no tener a nuestras familias aisladas que hacían patria en esta zona. Además, estas obras permiten potenciar lo que significa nuestra alta cordillera y el paso fronterizo”.

En la jornada y junto a Carabineros, se revisaron también los terrenos para la instalación de un nuevo cuartel, ya que el actual, que está ubicado en Paso El Roble, se encuentra en la ruta antigua que quedará fuera de servicio. El nuevo lugar también albergará otros organismos que intervienen en el control fronterizo, como la PDI, Aduana y el SAG.

5

Ñuble cuenta con una red regional de 54 postas de salud rural

Si hablamos de atención primaria de salud en zonas rurales o apartadas, créannos que las postas rurales cumplen una labor esencial, pues entregan la primera ayuda a quien la necesite. Y como estamos insertos en la región más rural del país, no es menor que Ñuble cuente con una red de 54 postas distribuidas en 20 comunas. Solamente Bulnes no posee alguno de estos establecimientos que, en total, prestan apoyo de salud a 43.637 personas en toda la región.

“La labor que realizan las postas de salud rural en nuestro territorio es fundamental, puesto que permiten acercar las prestaciones de salud a los sectores más apartados, ofreciendo servicios de calidad, generalmente a través de rondas médicas. Ellas, según un calendario establecido, posibilitan que profesionales realicen exámenes de medicina preventiva, atenciones de morbilidad, controles de enfermedades crónicas, procedimientos de enfermería, atención en salud sexual y reproductiva, y controles de salud infantil; además de la entrega de medicamentos y alimentos del programa alimentario, entre otros”, destacó la directora de Atención Primaria del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Marianela Sandoval.

La directora añadió que cada uno de estos recintos cuenta con un técnico en enfermería, quien además de brindar atención, coordina el funcionamiento del recinto. A esto se suman los profesionales que participan en las rondas médicas, entre ellos médicos, profesionales de enfermería, nutricionistas, matronas, trabajadores sociales y psicólogos. En algunos casos, por cierto, es posible contar también con kinesiólogo, podólogo, terapeutas complementarios y educadoras de párvulos.

Gastón Sandoval, TENS encargado de la posta Capilla Sur de El Carmen desde hace 23 años, relevó la importancia de las postas de salud rural en los territorios, indicando que “estos establecimientos son esenciales para quienes viven aquí, pues representan el primer acercamiento que tienen con la salud. A lo largo de los años ha sido un trabajo muy gratificante porque he visto la evolución del sistema y cómo los beneficios han llegado hasta los rincones más apartados de nuestra región, y yo he sido parte de eso junto con las familias del sector”.

Pero, ¿ha cambiado la forma de acercar la salud en el último tiempo? Al respecto, el profesional agregó que “ha evolucionado, pues ahora es mucho más preventiva. Antes era de curación y ahora ha ido variando mediante la información y educación. La gente ha ido cambiando un poco la cultura en relación a su salud personal y familiar. Antes, las personas acudían más por dolencias típicas de morbilidad y buscaban una solución, una inyección, un antiinflamatorio; pero ahora vienen buscando más información, vienen a la posta para saber y prevenir”.

El equipo de Aquí Ñuble tiene claro que nos debemos a ustedes, nuestros queridos y siempre fieles lectores, y eso lo agradecemos más que cuando baja la bencina. Así que no podemos despedirnos sin antes desearles un buen inicio formal de año y también corresponder todos sus mensajes, correos, palmaditas en la espalda, felicitaciones y sugerencias. Para nosotros no hay nada más importante que la opinión de quienes nos siguen cada semana, así que sepan que sus comentarios no caen en un saco roto. Si a veces no podemos llegar a todos los rincones donde nos llaman no es por indiferencia, sino porque nos falta tiempo nomás. A fin de cuentas, la pauta diaria es la que manda y ante eso, no nos queda más que someternos.

Pero estamos más atentos que un sordo jugando al bingo, así que desde ya les anunciamos que se preparen porque se nos vienen hartas novedades prontamente que, sabemos, les van a resultar tan sorprendentes como pillar una vaca en una terraza. Es que cuando decimos que vamos por más, es muy en serio.

Saludos y hasta la próxima.

Presentado por: