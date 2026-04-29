Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense, Patti Smith, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. La candidatura fue propuesta por la escritora Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras.

El jurado, presidido por María Pagés e integrado por destacadas personalidades del ámbito cultural, ha destacado la trayectoria de Patricia Lee ‘Patti’ Smith (Chicago, 1946), considerada ‘la madrina del punk’ y una de las artistas más influyentes del rock, por una obra que trasciende la música y abarca la poesía, la fotografía y la performance.

Referente cultural durante más de cinco décadas, Smith irrumpió en la escena musical con el sencillo ‘Hey Joe / Piss Factory’ (1974) y alcanzó notoriedad con el álbum ‘Horses’ (1975), considerado uno de los trabajos fundamentales del punk rock. Posteriormente publicó discos como ‘Easter’ (1978), que incluye la conocida canción ‘Because the Night’, ‘Wave’ (1979), ‘Dream of Life’ (1988) o ‘Gone Again’ (1996), entre otros.

Su producción literaria incluye poemarios como ‘Seventh Heaven’ (1972) o ‘Auguries of Innocence’ (2005), así como memorias de gran reconocimiento como ‘Just Kids’ (2010), galardonado con el National Book Award, ‘M Train’ (2015) y ‘Year of the Monkey’ (2019). En 2025 publicó ‘Bread of Angels’.

Comprometida con diversas causas sociales y políticas, Smith ha desarrollado también una intensa actividad artística en disciplinas como la fotografía y la instalación. En los últimos años ha presentado proyectos como ‘Correspondences’, junto a Soundwalk Collective, centrado en la crisis climática.

Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019), el Premio Polar de la Música (2011) y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente continúa ofreciendo conciertos y recitales dentro de una gira internacional conmemorativa del 50 aniversario de ‘Horses’.

Agradecimiento

Smith ha asegurado que el premio la hace sentir “rejuvenecida” y con la energía necesaria para continuar con su compromiso artístico y personal, tras recibir la noticia de la concesión del galardón.

La cantante, compositora, artista visual y escritora ha afirmado que este reconocimiento simboliza el “profundo sentimiento de gratitud” y el amor que siente por España, un país que le ha expresado su “cariño y apoyo” durante décadas.

Según ha manifestado la artista estadounidense en unas declaraciones distribuidas por la Fundación Princesa de Asturias, la noticia le ha infundido una energía renovada, describiendo la sensación “como si mil palomas” le hubieran dado la bienvenida al conocer el fallo del jurado.

La premiada ha destacado que el galardón representa para ella dos conceptos fundamentales, “Arte y Amor”, y ha querido dedicar un agradecimiento especial a los creadores españoles que han marcado su trayectoria.

“Por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso me han inspirado, y por todo el afecto que he recibido, especialmente de la gente joven”, ha subrayado Smith al valorar el significado de esta distinción en su carrera.

Smith ha recordado que el próximo 20 de octubre, fecha próxima a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, se cumplirán exactamente 50 años de su primer concierto en España, celebrado en Badalona en 1976, por lo que ha expresado su deseo de llegar a Asturias “unos días antes de la ceremonia”.

La artista ha incidido en la coincidencia de estas fechas significativas, resaltando el vínculo histórico y emocional que mantiene con el público español desde los inicios de su andadura profesional.

A pesar de que cumplirá ochenta años el próximo mes de diciembre, la autora ha asegurado que este Premio hace que se sienta “rejuvenecida” en lugar de tener la sensación de estar “llegando al final” de su camino. Smith ha recalcado que el reconocimiento refuerza su vitalidad para afrontar nuevos proyectos y mantener su actividad creativa en el futuro inmediato.

Finalmente, la artista ha bendecido cada jornada como “el comienzo de algo nuevo” y ha hecho un llamamiento al compromiso colectivo en el contexto actual. En sus propias palabras, ha señalado que el mundo necesita “más que nunca” de la comprensión y el trabajo de todos para seguir llenándolo de “amor y de respeto hacia los demás”.