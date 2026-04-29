Colmed Valparaiso: rechazar a Jeannette Vega es privar a San Antonio de una profesional calificada

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio De la Torre, salió en defensa de la designación de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en medio de la controversia que terminó con la salida de la directora del recinto, Loreto Maturana.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el dirigente gremial cuestionó que se objete el nombramiento de Vega por razones políticas, asegurando que el cargo corresponde a una función “netamente técnica”.

“¿Por qué privar a la gente de San Antonio de alguien con un currículum nutrido para este cargo?”, planteó De la Torre. El presidente regional del Colmed explicó que el puesto de subdirector médico requiere experiencia clínica, conocimiento en gestión hospitalaria y liderazgo dentro de la red pública de salud.

“Tiene que tener experiencia clínica, tiene que tener experiencia en gestión, en gestión en la red pública (…) pero también tiene que ser un líder reconocido y reconocible”, afirmó. Agregó que el cargo corresponde “normalmente” al “corazón clínico del funcionamiento del hospital”.

La controversia se originó luego de que el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro, solicitara la renuncia no voluntaria de la entonces directora del hospital, Loreto Maturana, tras concretarse la contratación de Vega.

Según explicó De la Torre, Maturana realizó un proceso amplio antes de llegar a la exministra.

“Ella decía: yo ofrecí este cargo a más de 14 personas antes, médicos de la zona, médicos de otras regiones, personas de un espectro político amplio, y la única que estuvo dispuesta a venir fue la doctora Vega”, señaló.

El dirigente sostuvo además que el procedimiento administrativo se realizó conforme a los canales establecidos.

“Ella siguió el conducto regular, que es enviar un oficio (…) desde el hospital de San Antonio al servicio de salud (…) informando la contratación de la doctora Vega, y el servicio de salud lo recibe, toma conocimiento de aquello”, afirmó.

De la Torre insistió en que el debate no debería centrarse en la militancia o trayectoria política de Vega, sino en sus capacidades profesionales.

“Esto no estoy defendiendo la orientación política de la doctora Vega, que no tiene nada que ver con esta discusión (…) porque no la nombraron embajadora, no la nombraron ministra, no la nombraron subsecretaria, sino que la nombraron subdirectora médica”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que habría mantenido la misma postura si el caso involucrara a una figura ligada a otro sector político.

“Si estuviéramos hablando hace un año (…) y hubiesen nombrado, por ejemplo, a Luis Castillo (…) yo habría alertado y habría levantado la voz con los mismos argumentos”, indicó.

El dirigente gremial también cuestionó la señal entregada desde el Ejecutivo frente al caso y afirmó que esperaba una defensa más clara del criterio técnico en los nombramientos dentro del sistema de salud.

“Hubiera preferido que (…) simplemente nos dijera: vamos a trabajar en el Ministerio de Salud para que los mejores profesionales estén en los cargos que el país necesita, independiente de su color político”, afirmó.

Finalmente, advirtió que privilegiar afinidades políticas en cargos técnicos puede afectar directamente a la ciudadanía.

“Con esa lógica, nosotros vamos a quedar anclados en el subdesarrollo, y lo peor, que en esta área que es la salud, vamos a retrasar y vamos a afectar a la comunidad”, concluyó.