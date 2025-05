Contraloría clava el ojo a Chillán Viejo: instruye procedimiento por irregularidades en licitaciones

¡Hola, amigos!

Fíjense que inventamos una nueva palabra: ñublinidad. Según nosotros, es eso que se siente al saborear unas aromáticas longanizas, cruzarse y saludar a alguien en la calle o admirar la cordillera en invierno. Todo eso lo queremos capturar y entregárselo cada semana. No importa si estás en Chillán o en algún otro rincón de esta mágica región porque ponerte al día es lo que importa. Así que si están listos para acompañarnos en esta nueva aventura informativa, afírmense del paraguas, enciendan la estufa y sírvanse un reconfortante cafecito porque Aquí Ñuble trae lo mejor de la semana, aunque afuera el frío cale los huesos. Sin más preámbulos, ¡nos vamos!

Esta semana, el revuelo se trasladó hasta Chillán Viejo, donde la municipalidad está en el ojo del huracán (o mejor dicho de la investigación) con un tema que estamos siguiendo con lupa, botas de agua y ojo detectivesco. Y es que a grandes rasgos, Contraloría instruyó realizar un procedimiento disciplinario en la mencionada corporación, atendiendo a una acusación de eventuales irregularidades en licitaciones para diversos eventos. ¿Qué está pasando exactamente?, todos los detalles se los contamos con datos y sin aderezos.

Resulta que de la delincuencia desbocada no se salvan ni los trenes. Esto porque varios antisociales andan con más chispa de la que deberían y no precisamente por buenas razones, pues el robo de cables eléctricos en las líneas férreas ha generado cortes en el servicio ferroviario durante todo el año y más de un dolor de cabeza a los usuarios. Así que obviamente nos zambullimos en este tema, nos enteramos de los detalles del problema y qué se está haciendo con esta práctica que ya tiene agotadas a las autoridades.

Todo indica que nuevamente tendremos que hacer el esfuerzo y apretarnos el cinturón. El Gobierno ya anunció recortes presupuestarios y el miedo se hizo sentir en Ñuble al punto que mantiene a los gremios productivos con el corazón a flor de boca porque, al parecer, tendremos que hacer más con menos. ¿Cuál es la solicitud del mundo empresarial local, cuáles son sus temores y cómo podrían afectarnos estas anunciadas medidas a todos? Pues, en Aquí Ñuble se lo contamos, con los zapatos bien atados y los pantalones mejor afirmados aún.

Y si usted es de los que disfruta de un humilde, pero sabroso plato de arroz con huevo, resulta que Ñuble puede darle en el gusto. No todo es longaniza y embutidos por estas latitudes, pues el arroz y el huevo están cocinándose como los nuevos protagonistas del desarrollo agrícola regional. Así que pasen a leer por qué estos humildes alimentos van rumbo a transformarse en verdaderos tesoros económicos regionales. Esta nota les dejará claro cómo en esta región se preparan para romper el cascarón y sembrar futuro.

El Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Ñuble cumplió su primer año y el balance no solo fue positivo: ¡sacó aplausos! Sí, porque apoyó a emprendedores, impulsó proyectos y ahora, en su segundo año, tendrá más presupuesto para seguir potenciando el talento local. Y nosotros en Aquí Ñuble les contamos cómo le fue y qué viene ahora que va a entrar a escribir un nuevo capítulo, uno que promete más power y también más pymes felices.

Bueno, ya calentamos motores como en una feria sabatina, hicimos las presentaciones respectivas y nos reímos un poco. Es momento de que comiencen las noticias que retratan nuestra región con sabor a campo, lluvia y corazón. Acomódense porque Aquí Ñuble ya está en marcha con su acostumbrado perfume a tierra húmeda, gastronomía casera y alma de región. Ya comienzan las historias que le dan calor, sabor y describen lo que ha sido la semana de esta zona que lo que tiene de noble, lo tiene también de noticiosa.

¡Vamos leyendo!

Pero antes de todo, queremos decirte que si te gusta viajar con nosotros cada semana por el universo noticioso de Ñuble, imagínate lo grato que sería recibirlo cada semana sin mover un dedo (bueno, solo el que hace click) y en la comodidad de tu correo electrónico. Así que te invitamos a que te inscribas gratisen este mismo enlace y seas parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

Inscríbete gratis

1

Ahora la cosa es en Chillán Viejo: Contraloría instruye realizar procedimiento disciplinario por irregularidades en licitaciones

El ojo examinador de Contraloría salió de paseo y aterrizó en Chillán Viejo. Y es que resulta que el órgano fiscalizador decidió iniciar un proceso de investigación a dicho municipio, luego de recibir una denuncia sobre eventuales irregularidades en diversas licitaciones públicas de eventos realizados en la comuna.

La acusación imputada dice relación con 17 actividades masivas realizadas en distintos años. En ellas, se habría detectado la contratación de personal específico para desarrollar estos eventos, algunos de ellos siendo funcionarios del propio municipio chillanvejano en calidad de contrata u honorarios. De hecho, algunas de estas contrataciones habrían sido precisadas como requerimientos.

Asimismo, Contraloría observó la ausencia de segregación de funciones en el proceso de licitaciones públicas, ya que se identificó que el director de Desarrollo Comunitario (Hernán Calderón) participaba de la elaboración de las bases administrativas y también en la comisión de evaluación de una misma licitación. Ello contravendría el decreto alcaldicio N° 4.462, de 29 de diciembre de 2017, que aprueba la actualización del manual de descripción de cargos municipales, en el que se señala que la elaboración de las bases generales y específicas de los llamados a licitación corresponde a las funciones principales del director de SECPLAN y no de DIDECO. También se constató la ausencia de un inspector técnico de contratos realizados en 12 eventos.

A la hora de las conclusiones, Contraloría instruyó al municipio de Chillán Viejo la realización de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los hechos en cuestión, implementar actividades de control y asegurar a futuro la presencia de un inspector técnico.

Consultado sobre esta situación, el alcalde chillanvejano Jorge del Pozo puso el pecho a las balas manifestando que “nuestro compromiso constante es con la transparencia y la buena gestión en el uso de los recursos públicos. Agradecemos a la Contraloría por su trabajo fiscalizador, el que contribuye a mejorar nuestras prácticas administrativas. El municipio de Chillán Viejo está completamente dispuesto a subsanar todas las observaciones realizadas y tomar las medidas necesarias para mejorar los procesos administrativos. Estamos revisando cada uno de los puntos señalados y trabajaremos para implementar las mejoras necesarias en nuestros procesos. La colaboración con las instancias de control es fundamental para garantizar que estemos en el camino correcto, y es nuestro deber como administración pública actuar con responsabilidad”.

2

Guerra total al robo de cables: EFE suma más de cien viajes suspendidos durante este año por culpa de este delito

El robo de cables se ha vuelto casi una rutina. Más allá de dejar a miles de hogares sin suministro eléctrico, también ha afectado el transporte ferroviario. De hecho, hace poco debió suspenderse un servicio porque antisociales hicieron de las suyas en un punto cercano a la ciudad de Talca. En este contexto, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se ha visto superada por un delito que solo este año registra más de 40 episodios y sobre 100 servicios ferroviarios interrumpidos entre Chillán y Santiago.

Y es que la venta de cables de cobre en el mercado informal es un lucrativo negocio, considerando que su valor oscila en los $ 7 mil por kilo, pero si el metal es de primera calidad, el precio sube; pues no es lo mismo el cable de pelillo que aquel de suministro domiciliario o esmaltado. Ahora, si la venta es por extensión, entonces calcule unos $5 mil por cada metro. De ahí que este delito vaya en aumento.

Ante nuestras consultas, el subgerente de Seguridad de EFE, Jorge Miranda, explicó que todos los robos que han afectado la infraestructura ferroviaria han perjudicado a miles de pasajeros que optan por el tren para sus viajes y, por lo mismo, han adoptado una serie de medidas para reducir los puntos de posibles afectaciones.

“Hemos reforzado la seguridad con cámaras y sensores. Estamos incursionando en una mejor tecnología, utilizando vigilancia con drones y distintos tipos de patrullajes. También hemos activado las denuncias correspondientes para futuras investigaciones del Ministerio Público y estamos trabajando en mesas de trabajo constituidas por el robo de cables, precisamente donde algunas han permitido evitar el contrabando de cobre chipeado o trozos de cable”, precisó, añadiendo que para denunciar este ilícito es posible acceder al número *5008, o bien mediante redes sociales, pues sostuvo que el apoyo ciudadano es importante para pararle la mano a los delincuentes.

Reuniones y coordinaciones

La situación es seguida de cerca por parte de las autoridades. En esa línea, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, adelantó que el próximo jueves 8 de mayo sostendrá una reunión con EFE, en la que participarán también los seremis de Seguridad, Energía y Transporte para coordinar acciones que ayuden a combatir el robo de cables.

“Por otro lado, Carabineros mantiene una mesa de trabajo con la Seremi de Energía para enlazar la coordinación con las empresas afectadas por el robo de conductor eléctrico, además de trabajar en la investigación de los casos que han afectado a Ñuble en el último tiempo para poner a los responsables a disposición de los tribunales. El llamado es a denunciar este tipo de ilícitos para seguir fortaleciendo este medio de transporte”, dijo.

El diputado Felipe Camaño abordó el tema también en su calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja, donde la situación también ha sido analizada. En ese sentido, recordó que además de los inconvenientes al transporte ferroviario, también se han generado otros problemas en Ñuble, como fue el robo de cables en la comuna de Portezuelo durante el gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a medio país, cuando antisociales se afanaron ni más ni menos que seis mil metros de conductor.

“Es necesario fortalecer el marco legal y castigar con rigurosidad a quienes cometen este delito, que afecta el diario vivir de muchos chilenos. El robo de cables eléctricos es parte de una mafia que entra en la categoría de crimen organizado y como tal debe ser tratado, aplicando el máximo rigor de la ley tanto a quien los roba como a quien los compra y reduce”, subrayó.

3

Los temores de Ñuble ante al fuerte recorte presupuestario anunciado por el Gobierno

El anuncio de recorte presupuestario realizado por el Ejecutivo recientemente no cayó para nada bien en el mundo de los gremios productivos de la Región de Ñuble. Lo anterior se explica en razón de que el famoso reajuste oscilaría en los US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 870 millones se lograrían a través de distintas medidas emanadas del Congreso. ¿Y dónde radica el miedo entonces? En que la tijera corte también proyectos de inversión, lo que generaría un problema de marca mayor en un territorio donde el desempleo ya es elevado.

Para el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Sebastián Godoy, son las iniciativas en infraestructura pública y vivienda las que generan crecimiento en la región. “Esta es la oportunidad de que el Congreso apresure proyectos como la Ley de Permisología. Cuando el Estado tiene que hacer recortes, el sector privado se obliga a trabajar más fuerte para generar crecimiento y para eso necesitamos con urgencia leyes como esta”, sentenció.

En tanto, el presidente regional del Comité de Adelanto y Desarrollo de Ñuble (CORÑUBLE), Ricardo Salman, indicó que es importante una buena ejecución del presupuesto fiscal, y por lo tanto solicitó cautela al Ejecutivo a la hora de realizar este anunciado reajuste económico.

“Cuando focalizamos en inversión y damos señales claras, como por ejemplo sacando adelante proyectos como la Ley de Permisología, es posible que retomemos las tasas de crecimiento de un 4% o más. Eso nos va a favorecer en materia de empleo e ingresos fiscales. Los énfasis tienen que estar bien puestos y si el foco está en las empresas y la inversión, naturalmente vamos a cambiar la realidad actual. El gasto que debe reducirse es el ineficiente, pues debemos profundizar las inversiones que están permitiendo impulsar la región”, aseguró, apuntando al fortalecimiento de obras como los embalses y las rutas viales proyectadas o ya en ejecución.

El esfuerzo estatal

Para el diputado Frank Sauerbaum, la situación económica del país es delicada si solo se considera que, según proyecciones, el crecimiento de la nación llegará con suerte al 2%, lo que a su vez será golpeado por la problemática arancelaria generada por Estados Unidos. Según explicó, los recortes presupuestarios se extenderían por al menos cuatro años para alcanzar un ahorro de unos US$ 7.500 millones en total para poder reducir la deuda nacional que actualmente ronda el 43%.

“Nosotros esperamos que el Gobierno logre estabilizar la deuda y la reduzca, al menos, al 41%. Para eso se requiere generar ingresos y esperamos que haya más inversión y se genere crecimiento, pero junto a un gasto eficiente por parte del Estado. Hoy tenemos unos 700 programas ejecutados por el Gobierno, de los cuales un 45% están mal evaluados. Entonces, lo peor que podría pasar es que los recortes se hagan donde provoquen daño”, destacó.

El legislador recordó que en 2024 se realizaron recortes equivalentes a US$ 600 millones de cara al presente año, pero haciendo excepciones en áreas sensibles como obras públicas, vivienda, salud y seguridad. Por ende, dijo que esperan un criterio similar en esta ocasión, considerando que el Congreso deberá generar proyectos de recorte que logren recaudar unos US$ 1.000 millones.

“La verdad es que veo muy difícil que sea el propio Congreso quien se desdiga de la Ley de Presupuesto que ya aprobó en noviembre pasado porque hay compromisos sociales asumidos y anunciados. Creo que vamos a tener una conversación muy seria con el Gobierno respecto de cómo hacemos este recorte porque le vamos a pedir que no solo le solicite este ajuste al mundo legislativo, sino que también ellos lo hagan en una gran cantidad de gasto estatal. En los últimos años han contratado cerca de 100 mil personas, aumentando así el costo de administración. Tienen que hacer un esfuerzo también en ese sentido”, finalizó.

4

Arroz y huevos: los productos estrella que se posicionan en los campos de Ñuble

Si bien Ñuble se ha transformado en una región productora de fruta, sepa usted que existen otros productos que vienen ganando terreno en los campos locales. Se trata de dos alimentos que se están posicionando fuerte y a la vez abriendo nuevas alternativas de inversión agrícola. Nos referimos al arroz y los huevos que, paulatinamente, ganan interesados y también crecen en producción.

Las zonas de San Carlos y Ñiquén se han transformado en las predilectas para el cultivo del arroz japónico, variedad de grano más largo y ancho que no solo es más saludable, sino que también presenta mejores condiciones de adaptabilidad al frío y la falta de agua. Además, es el más austral del planeta, lo que le da un plus adicional.

“En Ñuble ya tenemos una ventaja en ese sentido. Además, se produce de manera más orgánica y con muy pocos niveles de trazas o metales pesados. Esta variedad de arroz tiene características muy interesantes y lo que buscamos es potenciarlo, buscando nichos de mercado adicionales a las grandes arroceras. La idea es buscar nuevos mercados y usos para este grano”, explicó el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, aunque añadió que el suministro de agua sigue siendo un desafío importante para este cereal. Además, agregó que este arroz permite una buena rotación agrícola asociada al cultivo de trigo.

Cabe consignar que hace solo unos días se realizó el tercer capítulo de la llamada Ruta del Arroz, iniciativa que no solo busca aumentar la producción de este grano, sino también abrir nuevos mercados para pavimentar el camino a la exportación. La idea es buscar mejores precios que favorezcan toda la cadena productiva del mencionado cereal.

Como dato anexo, le comentamos que el arroz es una excelente fuente de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina) y minerales como el hierro y el calcio. Es una buena opción para obtener energía y mantener la salud digestiva, así que integrarlo a su dieta es una nutritiva opción. Y si es de Ñuble, mejor.

El prometedor mundo de los huevos

Por si usted no lo sabía, le contamos que Ñuble se ha transformado en el tercer productor nacional de huevos, considerando que en 2024 contribuyó al 9,4% de la producción total de este nutritivo alimento, tan querido en los hogares chilenos. Dicho crecimiento ha presentado interesantes oportunidades de emprendimiento que ya están siendo explotadas en la región.

Este salto que se ha pegado el mercado del huevo generó que se instalara en la región la Primera Mesa Regional Avícola para fortalecer su producción. “No queremos perder la posición que tenemos a nivel país, pues el negocio de los huevos está prosperando cada día más. En Ñuble tenemos muchos planteles avícolas de distintos tamaños que lo han transformado en un tremendo eje de trabajo”, comentó Arriagada.

Fíjese que en Chile se consumen anualmente un promedio de 240 huevos per cápita. Y eso no es menor si se toma en cuenta que es un alimento muy completo nutricionalmente: ofrece proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Contiene, además, vitaminas A, B12, D y E, junto con minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio, entre otros.

Y si usted anda alegando por el precio de los huevos, nos vamos a permitir explicarle que la baja producción de este alimento en las épocas más frías es un fenómeno natural que ocurre cada año, lo que hace que aumente su valor. En síntesis, no es que el precio suba por antojo, sino porque simplemente las gallinas ponen menos. A fin de cuentas, ellas son las que mandan.

5

El balance del primer año del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Ñuble: un trampolín para el emprendimiento regional

El Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) ya cumplió un año de funcionamiento y la verdad es que el balance que hacen las autoridades es totalmente positivo. Si bien inicialmente se destinaron $ 1.367 millones a CORFO para financiar 36 iniciativas de alto impacto en empresas, cadenas de valor y generación de empleo, a estos recursos se sumaron aportes del sector privado por $ 1.118 millones, consolidando un modelo de inversión público-privada que funcionó como reloj suizo.

Para este 2025, el CDPR Ñuble cuenta con $ 1.424 millones disponibles para respaldar a emprendedores y empresas a través de Corfo. Además, se suman recursos adicionales provenientes del Gobierno Regional de Ñuble, totalizando $ 14 mil millones, destinados a lanzar convocatorias en un período de tres años. De esta cifra, se asignarán $ 5.500 millones durante el presente año.

“La creación del CDPR marcó un punto de inflexión en la gestión de los recursos para el fomento, el emprendimiento y la innovación en nuestra región. Hoy, las decisiones sobre la focalización de los programas y la asignación de fondos están en manos de representantes de Ñuble, lo que permite un enfoque más cercano a las necesidades del territorio y un impacto concreto en sectores estratégicos. Este primer año de gestión ha demostrado que Ñuble cuenta con el talento y el potencial para seguir creciendo, por lo que continuaremos impulsando la inversión y el empleo en favor del desarrollo de la región”, expresó el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien además preside el mencionado consejo.

De las 13 iniciativas comprometidas para este año, 11 ya iniciaron su camino. Entre ellas se cuentan programas como Semilla Inicia, Viraliza Eventos, Viraliza Formación, Focal, Red Proveedores (etapa de diagnóstico y desarrollo), Activa Riego (intrapredial y extrapredial), Red Asociativa, Red Tecnológica GTT y Red Mercado.

“Gracias a este enfoque, los proyectos Activa Inversión comprometieron la creación de más de cien empleos, contribuyendo al dinamismo económico de Ñuble y fortaleciendo áreas clave como la agroindustria, agropecuaria, economía circular, reciclaje y el turismo, rubros que generan empleo y dinamizan la economía”, puntualizó el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, presidente del Subcomité de Fomento del CDPR de Ñuble.

Mujeres con decisión

Un avance clave en la consolidación del CDPR de Ñuble fue la renovación parcial de su Consejo, destacando la incorporación de nuevas consejeras que refuerzan la presencia femenina en la toma de decisiones. Con la llegada de Carmen Navarrete, jefa (s) de la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional de Ñuble; Alejandra Sandoval, directora regional de SERCOTEC; Daniela Guzmán, consejera regional; y María Fernanda Alvarado como representante del Ministerio de Economía, se dio un paso importante hacia la equidad de género en la gestión del desarrollo productivo.

“Este Consejo, compuesto por 14 representantes del sector público, privado y académico, es fundamental en la definición de estrategias clave para el crecimiento económico de la región, y su renovada composición refleja el compromiso de promover la participación de las mujeres en espacios decisionales”, enfatizó Macarena Dávila, directora regional de CORFO.

La renovación también incluye al consejero regional Dalibor Franulic, quien se incorpora al equipo para aportar a los desafíos del desarrollo económico regional.

No queremos despedirnos sin antes pasarles un dato útil. Las autoridades regionales de salud siguen impulsando la campaña de vacunación ante una mayor circulación viral. Por eso queremos invitarlos a acercarse a algún punto de inoculación (hay muchos y se pueden encontrar fácilmente) para que enfrenten bien el invierno y debidamente protegidos. Tengan en cuenta que cuidarse siempre será más barato que mejorarse.

Y bueno, ahora sí será hasta la próxima vuelta por Ñuble. Se nos acabó esta edición, pero jamás las ganas de seguirles contando lo que acontece por esta tierra linda. ¡Es que así somos en El Mostrador! Así que gracias por hacerse el tiempo de acompañarnos en medio del ajetreo diario. Nos reencontramos pronto con más noticias, historias interesantes y, ojalá, algo menos de frío. Cuídense harto y no se olviden de mirar al cielo porque Ñuble siempre tiene algo lindo que mostrar.

¡Hasta la próxima!

Inscríbete gratis

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir con nosotros?, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.clque estaremos felices de recibir tus inquietudes.