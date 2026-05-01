Corte revisará prisión preventiva de Ángela Vivanco tras presentar nuevos antecedentes

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa, consiguió que se fije una audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan en su contra, específicamente su prisión preventiva.

La defensora penal pública Patricia Alvarado, quien asumió recientemente la representación de Vivanco, presentó el martes 28 de abril un escrito solicitando la revisión de la cautelar. En el documento, la abogada argumentó que cuenta con “nuevos antecedentes que tornan desproporcionada la cautelar impuesta a mi representada”.

“Que, conforme lo establece el artículo 10 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a SS., se pueda fijar audiencia para efectos de revisar medidas cautelares, en lo concreto, prisión preventiva”, se lee en la presentación.

Además, la defensora pidió que, dada la complejidad de la causa, la audiencia se realice de forma separada solo para su representada y en una fecha distinta a la de los demás imputados, según reportó La Tercera.

El juez Jaime Fuica del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud y citó a audiencia para el próximo 4 de junio a las 9:00 horas.

Cambios en la defensa y medidas cautelares

Este es el segundo cambio de abogado de la exjueza en pocos meses. Tras ser detenida a fines de enero, Vivanco dejó al penalista Carlos Mora Jano y contrató a Jorge Valladares. Sin embargo, hace algunas semanas Valladares renunció al patrocinio, lo que derivó en que la Defensoría Penal Pública asumiera su defensa.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta semana las medidas cautelares solicitadas por Codelco para retener bienes y dineros por más de $17 mil millones de los imputados, entre ellos Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y Mario Vargas.

El tribunal de alzada respaldó la decisión argumentando que existe riesgo para la efectividad del eventual resarcimiento que busca la estatal, tras el pago irregular que habría realizado a la empresa CBM. Con esta resolución, se mantiene el aseguramiento de los bienes mientras avanza la investigación.