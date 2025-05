La jugosa desvinculación cobrada por la exdirectora de Prodemu Ñuble

¡Bienvenidos, estimados lectores!

Aquí estamos nuevamente con su ración semanal de noticias bien frescas, así que prepárense para enterarse de todo lo que pasa en la Región de Ñuble, desde lo más serio hasta lo más sabrosón (aunque vamos a obviar la historia de uno que se cayó a la pileta de la explanada por venir mirando lo que no debía). Noticias, eventos, datos sabrosos y todo lo que se comenta hasta en la fila del pan, se lo traemos en Aquí Ñuble

Por ahí nos llegó el dato de que sería bueno echarle una miradita a Prodemu, cuestión que por supuesto hicimos. ¡Y vaya que nos encontramos con sorpresas!, pues resulta que quedamos de una pieza cuando corroboramos que la exdirectora regional del organismo, América Burboa, quien dejó su cargo en diciembre pasado en medio de diversas denuncias por acoso laboral y vulneración de derechos, recibió un monto de desvinculación de $ 32 millones. ¿Cómo se explica esto considerando las delicadas razones que originaron su salida? Obviamente, nos fuimos en busca de explicaciones, así que si quieren saber qué nos contaron, no tienen más que pasar a leer la nota que hemos preparado.

Un tema que nos ha impactado ha sido el enorme aumento de niños en edad preescolar diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por eso quisimos saber más de esta situación, pues Ñuble no ha quedado ajeno a este fenómeno, donde se estima que 1 de cada 54 niños tiene condición TEA. Por eso nos fuimos raudos a conversar con una especialista en el tema, quien aportó luz al camino, nos contó las problemáticas actuales y respondió a varias interrogantes que nos acechaban acerca de una situación que si bien no cuenta con estadísticas oficiales, los especialistas han observado un evidente crecimiento. ¿Quieren saber qué averiguamos?, aquí les contamos todo al detalle.

Y los caminos de Ñuble no solo se están pavimentando, sino que también se están llenando de nuevas oportunidades para las mujeres. Y es que gracias al MOP no solo se han duplicado los empleos en la región, llegando a los cuatro mil puestos de trabajo, sino que también se experimentó un notable aumento del 24% en mano de obra femenina, abriendo espacio en un nicho laboral históricamente masculinizado y demostrando que el desarrollo también se construye con equidad. Aquí les informamos de todos los detalles porque Ñuble avanza cuando ellas se ponen el casco y así, ¡no hay proyecto que no prospere pues!

Como ustedes ya se habrán dado cuenta, las fiscalizaciones policiales en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos han logrado darle duro al narcotráfico y a varias otras incivilidades con resultados bien positivos. Y aquí viene la buena noticia para la gente (y mala para los delincuentes) porque estos operativos se extenderán a tres nuevas comunas al menos, una de cada provincia ñublensina, donde el foco no solo estará puesto en el combate al tráfico de drogas, sino también en controles carreteros. ¡Y cómo no!, si todos los entretelones se los dejamos claritos como el agua en esta edición.

Para el cierre, esto le va a gustar porque la Región de Ñuble tirará toda la carne a la parrilla para celebrar como se debe el Día de los Patrimonios el próximo 24 y 25 de mayo con diversos panoramas que se están horneando en las 21 comunas del territorio, y que incluso trae una sorpresa relacionada con el Séptimo Arte. Y si el año pasado fue una verdadera fiesta con masiva participación ciudadana, esta ocasión promete una jornada inolvidable. Así que no se desespere que aquí les vamos a contar todo al respecto.

Antes de comenzar, queremos agradecerles su compañía semanal con ese pancito calientito que hasta aquí se huele y el ojo lector siempre atento.

Así que sin más…….¡arrancamos!

El millonario monto cobrado por la exdirectora de PRODEMU Ñuble tras ser desvinculada por acusaciones de acoso laboral

En tiempos como los que corren, donde priman los llamados a que la gente economice y el aparato fiscal ha entrado en fase de ahorro presupuestario, no deja de ser llamativa una situación que tiene relación con la Fundación Prodemu respecto de millonarias indemnizaciones que pueden ser cuestionables de acuerdo con las condiciones en que esas autoridades fueron desvinculadas. Pasemos a ver.

En diciembre de 2024, la hoy exdirectora de Prodemu Ñuble, América Burboa, fue cesada en su cargo en medio de diversas denuncias por acoso laboral y vulneración de derechos, situación que incluso fue evidenciada por los sindicatos correspondientes, que dieron cuenta de que hasta se habría violado la intimidad de una funcionaria. Sin embargo, al revisar el portal de Transparencia Activa, Burboa aparece en ese mismo mes con un monto cobrado por desvinculación equivalente a $ 32.749.938, algo que dista mucho de su remuneración mensual que era de $ 2.500.000.

Fuentes de Aquí Ñuble, ligadas a la mencionada fundación en el nivel central, explicaron que esta situación se debe a que las acusaciones que originaron la salida de América Burboa no pasaron de ser relatos de las afectadas, por lo que no se inició ningún proceso de sumario o una investigación en su contra.

“El equipo de Ñuble nunca activó los protocolos de investigación de violencia por temor, pues América Burboa era muy cercana a la exdirectora nacional Cristina Martin, y sabían que la acusación no tendría ningún efecto. Entonces, en una acción desesperada, enviaron una carta a la ministra de la Mujer (Antonia Orellana), que es nuestra autoridad superior, siendo ella quien tomó la decisión de desvincularla antes que la situación creciera”, indicaron.

La cosa toma un ribete aún más interesante, pues en enero de este año fue cesada en su cargo la hoy exdirectora nacional del mismo organismo, Cristina Martin, quien curiosamente también recibió un monto de desvinculación equivalente a $ 5.364.963.

“PRODEMU está actualmente en una crisis financiera. Nosotros dependemos del Ministerio de la Mujer y recibimos un presupuesto de continuidad, lo cual nos ha afectado porque todo sube. En ese contexto, hemos tenido que reducir nuestro presupuesto para desarrollar talleres, lo que no se condice con la entrega de estas indemnizaciones. Lo que sabemos es que la exdirectora nacional fue desvinculada por la pérdida de confianza de parte de la ministra”, precisaron.

El explosivo aumento de niños con autismo: se estima que 1 de cada 54 niños en Ñuble tiene esta neurodivergencia

Según cifras emanadas desde el Ministerio de Educación, el aumento de casos en niños en edad preescolar diagnosticados con autismo equivale a un 1.000% aproximadamente. En ese escenario, la Región de Ñuble tiene las cosas cuesta arriba, pues descontando que no existen cifras exactas de niños con esta neurodivergencia, especialistas aseguran que han aumentado los casos. Ello ha desembocado en que la discusión de este tema se ponga sobre el tapete, no solo buscando la fórmula para saber de cuántos niños hablamos exactamente, sino también para entregar una mayor visualización si se considera que solo se tiene conciencia de los menores de 18 años con este problema, no de quienes ya son adultos.

La psicóloga ñublensina y reconocida activista por la neurodivergencia, Karen Navarrete, explicó que la región lidera a nivel nacional los índices de discapacidad, según datos recientes del Ministerio de Desarrollo Social. El problema está en que la infraestructura pública, los servicios especializados y la presencia de profesionales en salud mental y especialistas en estas materias siguen siendo escasos. Y si esto pasa en Chillán, imagínese qué realidad se vive en aquellas comunas más alejadas.

“La verdad es que no hay una explicación para este aumento de casos. Los especialistas creemos que lo que hay es un mayor número de profesionales que han sido capaces de hacer diagnósticos a tiempo. Hay varias hipótesis, entre esas la pandemia, pues muchos niños llegaron a segundo o tercero básico sin el estímulo social que se da en la educación prebásica. A eso se suma que en el tiempo que estuvieron en casa fue excesivo el uso de los teléfonos, lo cual no corresponde a una edad tan corta”, indicó.

La especialista afirma que hoy se hace necesario determinar la cantidad de personas afectadas por algún tipo de neurodivergencia, por lo que recalcó que han solicitado la realización de un Censo que entregue cifras acabadas al respecto. Además, según comenta, las afectaciones al neurodesarrollo son cuantificadas en el número de personas que padecen algún tipo de discapacidad, pero en realidad son situaciones que no tienen relación entre sí.

“La realidad en Ñuble indica que a nivel de primero básico existen entre 4 a 5 niños con autismo por nivel, lo que es alto. Antes era 1 alumno entre 100, luego pasamos a 1 entre 75 y ahora vamos en 1 de cada 54. Ahí hay un tema también con el MINEDUC, porque el autismo es un diagnóstico permanente, pero de los cinco niños diagnosticados, los programas PIE solo cubren dos casos permanentes y tres transitorios”, precisa.

Para que se tome conciencia de la real situación del autismo en Chile, le contamos que la prevalencia del TEA a nivel nacional se estima en 1 de cada 51 personas, lo que representa una tasa alta a nivel mundial. Globalmente, se estima que 1 de cada 100 niños presenta esta neurodivergencia, aunque algunos estudios han registrado cifras más altas. Por lo demás, Chile se encuentra entre los países con mayor prevalencia del TEA, superando a naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, España y México.

¡El MOP se cuadra con Ñuble!: los puestos de trabajo se duplicaron y la mano de obra femenina crece un 24%

Si hay algo que la Región de Ñuble necesita con urgencia son empleos y, por lo mismo, todos los esfuerzos en esa dirección se agradecen. Así las cosas, las buenas noticias llegaron de la mano del Ministerio de Obras Públicas, tras anunciar que durante el mes de abril y lo que va de mayo, en la región se han duplicado los empleos directos gracias al mundo de la construcción, pues comparando al mismo periodo del año anterior, pasamos de 1.960 empleos en 2024 a 4.010 este 2025. A eso se suma que un 24% de los trabajos generados corresponde a mano de obra femenina, una cifra que supera ampliamente lo que por norma establece un mínimo de 10% de participación de mujeres en obras.

“Hemos duplicado los empleos directos en Ñuble. Gracias a una inversión histórica del MOP, más de cuatro mil personas trabajan en obras públicas en la región. Las obras del MOP no solo mejoran caminos, sino que también generan oportunidades concretas para las familias de Ñuble. Cada obra que iniciamos es también un empleo que se crea, una familia que se beneficia y una comunidad que progresa. Esta inversión no se mide solo en cemento o asfalto, sino también en dignidad, empleo y futuro para la región”, recalcó el seremi del ramo, Fredy Jelves, precisando que esta labor busca impulsar obras de alto impacto social y económico.

En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Ñuble, Sebastián Godoy, sostuvo que “junto al MOP estamos haciendo visitas inspectivas, no tan solo a caminos, sino también a obras que generan empleo en la región. La última temporada se aumentó la cantidad de mano de obra en más de cuatro mil personas, no obstante, el rubro de la construcción ha perdido en los últimos años más de tres mil puestos de trabajo, por lo que valoramos este esfuerzo del MOP en aportar con dos mil empleos más de aquí a fin de año”.

Entre las principales obras generadoras de empleo en la región están las concesionadas, como las de la Ruta 5 y la Ruta del Itata que suman cerca de dos mil puestos de trabajo. A ellas se agregarán nuevas plazas laborales cuando comiencen los trabajos en el tramo Talca–Chillán, a cargo de la concesionaria Survías, que contempla mejoras como terceras pistas entre San Carlos y Chillán Viejo y nuevos accesos a Chillán.

Otros aportes significativos provienen de la Dirección de Vialidad, contándose 990 empleos en 42 contratos activos. En tanto, la Dirección de Obras Hidráulicas se ha cuadrado con 594 empleos en proyectos de Servicios Sanitarios Rurales y encauzamientos, mientras que la Dirección de Arquitectura aportó con 453 empleos con obras destacadas como la construcción del Instituto Teletón de Chillán.

El brazo de la ley se hace más fuerte: operativos policiales y fiscalizaciones se extenderán a nuevas comunas de Ñuble

Los trabajos de fiscalización que desarrollan normalmente Carabineros y PDI en la Región de Ñuble se han concentrado específicamente en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, obteniendo buenos resultados, sobre todo en incautación de drogas. Pero si algunos antisociales creen que estarán tranquilos haciendo de las suyas en otras comunas, se equivocan rotundamente, pues dicho trabajo se ampliará a, por lo menos, tres comunas más, una de cada provincia.

“La ampliación de los operativos intercomunales tiene también el objetivo de mejorar la percepción de seguridad, pues queremos ver también la dinámica de otras provincias. Los detalles del día y hora de estas fiscalizaciones quedan en reserva por supuesto, pero agradecemos a Carabineros y PDI por su plena disposición. Es en esa línea que queremos seguir trabajando”, aseguró el seremi de Seguridad, Jorge Muñoz, recordando que la estrategia de copamiento realizada por las policías ha permitido no solo asestar duros golpes al narcotráfico, sino también recuperar vehículos robados y detener a prófugos de la justicia, entre otras incivilidades.

La autoridad recordó que una de las estrategias a fortalecer es el control de los caminos, cuestión que permitirá detectar vehículos con orden de búsqueda o que generen sospecha. “Eso es parte del trabajo de inteligencia que están desarrollando las policías y vamos a continuar también apoyando esas labores que permiten desbaratar circuitos delictuales que se muevan por las rutas regionales”, dijo, añadiendo que el foco principal estará centrado en el combate al narcotráfico y los controles vehiculares, principalmente.

El trabajo policial

Cabe señalar que independientemente de lo antes mencionado, tanto Carabineros como PDI no han perdido de vista lo que ocurre en otras comunas de la región. Así es como han podido desbaratar redes de tráfico de drogas que operaban libremente. Esto representa de cierta forma un refresco a las estrategias policiales con resultados favorables que han sido permanentes.

“Nosotros tenemos un sistema de patrullas mixtas que ya se está trabajando en distintas comunas de la región. Ellas se van a reforzar con personal de la Seremi de Transportes y la propia PDI, de modo tal que podamos abarcar otras comunas de la región”, sostuvo el jefe de operaciones de la Zona Ñuble, coronel Diego Salas, agregando que solo este año llevan más de 230 kilos de drogas decomisadas en la región.

Por su parte, el jefe regional de PDI, prefecto inspector Enrique Zamora, indicó que a principios de este año la policía civil resolvió priorizar su trabajo hacia aquellos delitos que son más sensibles para la comunidad, como los relacionados con drogas y violencia asociada.

“Eso ha dado buenos resultados, por lo que estas investigaciones priorizadas van a continuar. Otra de las estrategias planteadas dice relación con la cercanía de la información, es decir, que la ciudadanía nos aporte esa información. Nosotros ya tenemos comunicación con los 21 encargados de seguridad municipal de Ñuble, así que invitamos a la comunidad a usar este mismo canal de comunicación para que nos surtan de información, la podamos procesar y fortalezcamos así nuestras investigaciones criminales”, subrayó.

¡Una batería de actividades y hasta cine! Ñuble prepara toda su artillería cultural para celebrar el Día de los Patrimonios

Todo se está afinando en Ñuble para que el Día de los Patrimonios se celebre como Dios manda. Y es que existe gran interés por participar en un evento que para este año prepara un sinnúmero de actividades en las 21 comunas de la región para que nadie se quede afuera. Se espera entonces que el próximo 24 y 25 de mayo esto se convierta en una fiesta masiva en todo la región.

Para que los interesados vayan sabiéndolo desde ya, la agenda para inscribir actividades estará abierta hasta el 20 de mayo, y de hecho, ya tiene iniciativas anotadas, como es el caso de la Muestra Gastronómica Patrimonial, que se llevará a cabo en la comuna de San Ignacio. Ese es un claro ejemplo de que el objetivo es superar los resultados del año pasado, cuando se inscribieron 109 actividades y participaron más de 48 mil personas en las diversas actividades realizadas. Así que ahora la idea es derechamente romper el molde.

“Son 26 años de historia de la fiesta cultural más importante del país, y como región estaremos presentes con una nutrida oferta cultural que invita a conectarnos con lo que somos, cuidar lo que heredamos y disfrutar lo que compartimos. A través de una cartelera de actividades gratuitas y accesibles, se promueve el derecho a participar de las culturas, el buen trato, la sana convivencia y una educación patrimonial que fortalezca los vínculos entre las personas y su entorno”, afirmó la seremi de Cultura, Scarlet Hidalgo, agregando que las instituciones que deseen participar pueden inscribirse en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl y decir presente en esta magna fiesta cultural.

Denominación de origen

Y para ponerle más sabor a este gran evento, también se ha confirmado la proyección de la película sancarlina “Denominación de origen” del cineasta ñublensino Tomás Alzamora para el domingo 25 de mayo en la gran sala del Teatro Municipal de Chillán, en una actividad que será gratuita, previo retiro de entradas en la boletería.

La cinta trata sobre la eterna rivalidad entre Chillán y San Carlos por atribuirse la procedencia de la longaniza, producto estrella de la gastronomía regional. El filme ya ha recibido reconocimientos internacionales como el premio por Mejor Dirección obtenido en el Festival de Cine Independiente 2024 de Buenos Aires, Argentina, y un galardón especial de parte del jurado en el Festival Internacional de Valdivia, celebrado el año pasado.

“(La película) es una carta de amor para Ñuble, San Carlos y Chillán, porque yo también estudié en Chillán, hago el Festival de Cine Internacional de Ñuble en Chillán, (…) muy feliz también porque supe que se constituyó el gremio de longaniceros de San Carlos y también felicitar al gremio de Chillán por obtener esta denominación de origen. De eso habla la película, de organización, de cómo juntos podemos hacer grandes cosas. Sería lindo tener una denominación de origen para Ñuble porque en las diferentes comunas hay muy buenos fabricantes de longanizas”, apuntó Alzamora. Su película ya se encuentra en cartelera desde el 24 de abril en todos los cines del país, y desde su estreno se ha transformado ya en una de las realizaciones más vistas y aclamadas del país.

Así que ya sabe, aquí le dejamos un buen dato para que no solo disfrute de esta película, sino que también se anime a probar ambas longanizas y decida usted mismo cuál es la mejor. Igual está bueno el desafío, ¿no le parece?

