CBR de Coihueco suma 40 recursos de protección por demoras en los trámites

Si usted pensaba que a veces la micro es lenta y se demora en pasar, debe ser porque no le ha tocado ir al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Coihueco. Es que ahí los trámites no demoran, sino más bien maduran, porque según supimos, hay árboles que han crecido, florecido y dado sombra a familias enteras mientras una escritura sigue “en revisión”. La paciencia de los coihuecanos está siendo puesta a prueba con trámites que llevan hasta dos años entrampados por un CBR que suma 40 recursos de protección en su contra por este motivo. Así que hacia allá partimos, y si quieren saber más detalles de esta historia, entonces pasen a leer que aquí les contamos todo.

¿Cuántos campamentos hay en Ñuble? Depende a quien se le pregunte, porque los datos que contiene el informe recientemente entregado por la Fundación Techo Chile no calzan con los que posee Minvu. La pregunta que ataca de sopetón es dónde se ubica la diferencia porque nos cuesta creer que mientras uno cuenta campamentos con casas, el otro enumere casas con campamentos. Así que con la cabeza erguida y la melena al viento, nos fuimos a buscar respuestas y vaya que las encontramos… Entonces, entren con confianza que no solo les vamos a dejar claro qué ocurrió, sino también el número real de asentamientos precarios y las razones de esta diferencia.

Y para que lo tenga clarito, se acabó eso de vender leña de cualquier tipo como si fuera pan caliente en un canasto porque las autoridades afilaron sus lápices y controles para fiscalizar la venta de leña, asegurándose de que sea seca y cumpla con la normativa para que todos tengamos derecho a respirar sin toser. Y en esto todos podemos contribuir, no solo comprando leña seca, sino también denunciando al que se pasa la ley por buena parte. Así que a prepararse porque la temporada de estufas viene con calor, pero sin humo y con bastante control.

Chillán ya nos ha dado longanizas, los goles de Ñublense y las inmortales frases de Bernardo O´Higgins, pero también se cuadra exportando talento musical a lo grande. En esta edición, les presentamos la historia de dos artistas nacidos en esta tierra que, como diría Franco de Vita, es de cálido y frío. Ambos irrumpen con sus pegajosos ritmos en la escena musical chilena, haciendo mover hasta al bailarín más tieso, pues aunque no vienen con fogata, sí traen fuego y flow. De quiénes estamos hablando, cómo ha sido para ellos este tránsito por el mundo de la música y en qué están actualmente, pues se lo contamos en esta nota que huele a aplausos y suena a Ñuble.

Llegó el frío y de su mano las ganas de comer. Ahí empieza a sonar esa voz interna que repite una y otra vez “total, con parka no se nota”, así que muchas veces caemos en la tentación de entrarle fuerte al pan amasado, los chocolates y otras cositas que terminan haciéndonos vivir un invierno XL. Pero tranquilos que nada está perdido porque es posible comer rico sin declararle la guerra al cinturón. Con esa premisa nos fuimos a conversar con los que saben para que podamos combatir el frío sin sumarnos kilitos adicionales. Así que ármense de un tenedor con confianza que vamos a conocer el lado más fitness del invierno y sin dejar de ser felices, ¿qué mejor?

1

¡Insólito!: CBR de Coihueco suma 40 recursos de protección en su contra por retraso de hasta dos años en diversos trámites

Literalmente, en la comuna de Coihueco se agotó la paciencia y todo gracias a la gestión del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de dicha comuna, cuya lentitud en la tramitación de documentos como la inscripción de traslados de títulos de dominio y demases ha generado una espera que en algunos casos llega a los dos años. Esto ha provocado una situación sin precedentes que rebalsó el vaso, al punto de que actualmente existen cerca de 40 recursos de protección presentados en contra de dicho organismo.

Cuando el CBR llegó a la tierra coihuecana en 2022, fue recibido con alegría, pues la idea de evitarse el viaje a Chillán para estos trámites, más una descongestión y celeridad adicional, generó esperanza en los vecinos. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquello. Ya a finales de 2024 comenzaron a saltar las primeras alertas de que las demoras en las distintas tramitaciones que ahí se realizan eran aterradoras. Y para muestra, está la situación del Colegio San Agustín de Coihueco, que en total lleva un año y siete meses esperando por la autorización de un trámite ante el CBR coihuecano. Francamente de no creerse.

Y cómo no, los parlamentarios se metieron a tallar duro en la situación tras recibir un sinnúmero de quejas de la comunidad. Ante ello, el diputado Felipe Camaño comentó que ya ofició al Ministerio de Justicia por el colapso del CBR de Coihueco. “Este tema lo habíamos conversado con el alcalde Wilson Palma, y ya nos reunimos con el ministro de Justicia (Jaime Gajardo) para ver la situación. También estamos gestionando una reunión con el presidente de la Corte Suprema (Ricardo Blanco) para buscar una pronta solución a esta grave problemática”, sostuvo, añadiendo que llegará hasta las últimas instancias para que se cumpla con entregar una buena atención a los vecinos coihuecanos. Asimismo, se consiguió el compromiso ministerial de oficiar a la Corte de Apelaciones de Chillán para analizar esta situación.

En la misma línea, el diputado Cristóbal Martínez indicó que “lo que está ocurriendo en la comuna escapa de lo razonable, porque es absolutamente intolerable tener que esperar incluso dos años para que se apruebe un trámite. Se suponía que la creación de un Conservador de Bienes Raíces en Coihueco iba a mejorar la atención de los vecinos, pero lamentablemente se ha convertido en un verdadero problema que, por ahora, no ha logrado ser solucionado. Por eso nos reunimos en el Congreso con el ministro de Justicia, porque es fundamental que el Gobierno a nivel central tome nota de esta situación y busque alternativas que permitan agilizar los trámites y reducir los tiempos desproporcionados que hoy existen”.

Desesperación total

¿Y cómo sobrellevan los coihuecanos esta situación? Para saber más, conversamos con el concejal de la comuna, Juan Guillermo Arteaga, quien nos contó que están agotados con una situación que se inició cuando la gente comenzó a trasladar su documentación. Eso produjo un aumento de trámites que se fueron acumulando hasta convertirse hoy en un cerro de solicitudes que cada día sube más. Nunca baja.

“Este señor tiene una forma bien particular de responder a las consultas de la gente y muchas veces ni siquiera los recibe. Me llegó un caso de un adulto mayor que necesita inscribir la venta de un terreno para hacerse un tratamiento por una enfermedad terminal, y también hay terrenos que nosotros como municipio buscamos subvencionar en la compra para construir infraestructura comunitaria, lo que tampoco hemos podido hacer. Es un problema a todo nivel”, sostiene.

El edil aseguró que esta situación ha generado una tensión que va en escalada. Tanto así que incluso algunos vecinos han tenido reacciones violentas en las oficinas del CBR de Coihueco ante la pérdida de la paciencia por tardanzas que ya son inexplicables. Según comentó, lo que ocurre preocupa en el municipio ante el temor de que la desesperación de la comunidad derive en algo peor, pues más encima, tampoco se les ofrecen soluciones.

“Creo que no calculó lo grande que es Coihueco, donde hay siempre mucho movimiento con temas de ventas de terrenos. Además, tienen poco personal trabajando, creo que tres o cuatro personas, pero inicialmente eran solo dos. Más encima, las condiciones en que se está trabajando creo que no son las mejores porque inicialmente arrendó una propiedad cerca de la plaza, pero era muy chica. Luego se cambió y está ubicado en una casa interior. La infraestructura no es la mejor porque no hay espacio suficiente para atender a todas las personas que llegan cada día”, dijo.

2

Campamentos en Ñuble: ¿por qué no cuadran las cifras de Techo Chile con las de Minvu?

En la Región de Ñuble aún quedan campamentos, con asentamientos que ya suman más de 15 años esperando una solución habitacional. Sin embargo, el trabajo por reducirlos ha sido intenso, logrando bajar este triste listado en un 48%, aunque mucho de esto se debe a acciones como desalojos, traslados o migraciones, y no a soluciones habitacionales. Pero haciendo la raya de la suma, actualmente subsisten 17 campamentos precarios, concentrados mayormente en las comunas de Chillán, Bulnes, Coelemu y San Nicolás, situación que involucra a más de 200 familias que viven en esta situación.

El análisis antes mencionado deriva de un estudio realizado por la Fundación Techo Chile, pero resulta que en el Minvu poseen datos que difieren en algunos puntos con el mencionado informe, lo que bien puede explicarse en la diferencia de los instrumentos de medición ocupados. Así lo explicó el Seremi de Vivienda, Antonio Marchant, precisando que las cifras gubernamentales indican que ya se erradicaron totalmente los campamentos en la comuna de Chillán y que según sus sondeos, a ciencia cierta existirían 19 campamentos en toda la región.

“El estudio sí ratifica la realidad que tenemos en la región con este tema. Son campamentos rurales, familiares. Hay una baja pertenencia de gente extranjera, pues el estudio habla de un 11% y nosotros tenemos registrada a una sola persona. Lo otro importante es que existe una mayor prevalencia de adultos mayores en lo que respecta a Ñuble. Hemos hecho harta pega en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), pudiendo sacar muchos campamentos en un solo acto. Básicamente, Coelemu y San Nicolás concentran la mayor cantidad de asentamientos precarios”, comentó.

Y entonces, ¿cómo se explican estas diferencias entre un estudio y otro? Según Marchant, lo entregado por Techo Chile considera un campamento llamado Verde Esperanza que en realidad se trataría de un loteo irregular donde los habitantes poseen títulos de dominio, por lo que no pueden considerarse asentamientos precarios. También la fundación pone en esta categoría al barrio transitorio Oro Verde, pero aquello ya fue cerrado por Minvu y las viviendas están entregadas, estando a punto de hacerles llegar las escrituras respectivas. Esta misma situación se repetiría en la comuna de Bulnes con el loteo irregular Nueva Aurora, sumándose otro que el estudio en cuestión no precisa en ubicación.

“Básicamente, creo que hay una diferencia de criterio en la tenencia. Para ellos, una toma tiene que ver con la precariedad habitacional, independientemente de la propiedad del terreno; pero para nosotros tiene que ver con la tenencia”, aseguró.

3

Partió la fiscalización a la venta de leña: ya van cinco episodios críticos de mala calidad del aire en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo

Entramos en tierra derecha con la temporada de estufas y eso trae consigo el problema de la calidad del aire. Claro, si el combustible preferido de los chillanejos para calefaccionarse sigue siendo la leña, pero cuando está húmeda, la básica acción de respirar se ve perjudicada en una zona de poca ventilación natural como es la intercomuna Chillán-Chillán Viejo. Así que como ha de suponerse, las autoridades salieron en plan de fiscalización a las leñerías para asegurarse de que las astillas estén secas y no generen ese humo denso que es un verdadero cacho.

El llamado a la ciudadanía es claro: se deben privilegiar aquellos sistemas de calefacción más limpios y eficientes, especialmente durante las jornadas con mala calidad del aire. Este mensaje es necesario de asimilar, pues desde que comenzó la Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2025 el pasado 1 de abril, ya se suman cinco jornadas críticas, lo que supera lo ocurrido el año pasado a igual fecha.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, sostuvo que “estamos realizando una fiscalización enfocada en la venta de leña certificada, especialmente en lo que respecta al contenido de humedad que debe ser igual o inferior al 25%. El llamado más importante a la comunidad de Chillán y Chillán Viejo es a comprar leña seca, ya que esto va en directo beneficio de la salud de las vecinas y vecinos. Sabemos que la contaminación del aire es una fuente importante de enfermedades respiratorias, por lo que debemos tomar conciencia sobre nuestras formas de calefacción y cumplir con la normativa vigente”.

Estos operativos serán inflexibles con la humedad de la leña, así que si alguien es sorprendido pasándose de listo, la Superintendencia de Medio Ambiente pondrá las peras de a cuatro con infracciones que van desde los $ 800 mil para pequeños comerciantes hasta los $ 15 millones en el caso de grandes empresas. Y ojo, que el GEC estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, el jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Cristian Lineros, señaló que “en la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo hemos observado un buen nivel de cumplimiento, aunque eso no impide que citemos a infracción a quienes no cumplen con la normativa. Recordamos que cualquier uso o venta inadecuada de leña puede ser denunciada a través de nuestra plataforma digital (https://denuncia.sma.gob.cl). Además, es responsabilidad de cada comerciante contar con stock de leña seca, disponer de instrumentos de medición de humedad, y manejar información sobre el potencial calórico de los distintos tipos de biomasa, según lo requiera el comprador”.

Históricamente, el mes de mayo suele presentar escenarios complejos respecto de la calidad del aire, pese a que las precipitaciones y eventuales mejores condiciones de ventilación pueden ser de gran ayuda en ese sentido. Pero la idea es que todos contribuyamos a utilizar leña seca, más considerando que las autoridades andarán vivo el ojo detectando a los frescolines de turno. No diga que no le avisamos.

4

Talento made in Ñuble: la historia de dos músicos chillanejos que irrumpen en la escena nacional

En una tierra de artistas como Ñuble es imposible no asumir que la región sea un verdadero semillero cultural. Y en eso la música tiene mucho que decir, con exponentes de primer nivel que emergen seguros cultivando melodías y canciones que ya dan que hablar, dando vida a una escena diversa. Este fenómeno no solo habla de talento local, sino también de una identidad cultural que se expresa a través del arte sonoro. He aquí la historia y experiencia de dos talentosos músicos ñublensinos que ya brillan con luces propias.

Una de ellas es la cantante Valentina Silva. Quizás su nombre no le diga nada, pero si le hablamos de Vale Bloom, seguro que en su cabeza comienzan a sonar canciones como “Muero por bailar”, “Baby, me enamoré” y “Mirona”, todos éxitos de la aclamada cantante chillaneja que cultiva el Urban/Pop con interesantes pincelazos de R&B y soul.

El camino de esta periodista a convertirse en artista no ha sido sencillo. Tras un intenso paso por el famoso programa de talentos Rojo, ya en sus primeros años de vida supo que quería a la música cerca suyo. “La música en general es muy amplia y eso es lo bonito también, pero finalmente es difícil porque se abren oportunidades diferentes que hay que saber tomar y llevarlas. La plata es un factor muy importante y vivir en comuna lo hace más complejo aún porque no existen los espacios suficientes”, comenta, añadiendo que si bien incursionó en la capital con su talento, la pandemia la golpeó duro, obligándola a volver a su Chillán natal.

¿Y en que está actualmente Vale Bloom? Pues nos cuenta que trabaja en la creación de un álbum que espera sea lanzado a finales de este año, labor que no ha sido fácil en un país donde lamentablemente el arte no alcanza para vivir. “Me arriesgo a decir que ese es un problema de Chile. Estuve en Argentina gracias a una beca y es otra cosa. Allá el arte se respira día y noche, con plata o sin ella el arte es una prioridad. Los actores argentinos cantan y bailan. Allá el arte se percibe de otra manera y eso se ve también en que tienen grandes exponentes a nivel mundial. Nosotros también los tenemos, pero cuesta”, dice.

Lo cierto es que Vale Bloom y la música son uno solo, no se abandonan y seguirán caminando juntos por siempre. Y por lo pronto, usted puede disfrutar de la música de esta aplaudida cantante local en plataformas como Spotify, así que lo invitamos a sentarse cómodamente, cerrar los ojos y disfrutar de sus canciones. Créanos, es un viaje a otro nivel.

Alabado sea el rock

Entre guitarras y partituras encontramos al músico Andy Sepúlveda. Este psicólogo de profesión ya lleva más de 20 años inmerso en el mundo de la música, dueño de un talento sin igual que ha entregado destacados temas como “Ema”, “Ciclo vital” y “Al salir el sol”, entre tantos otros, en los que es posible admirar la pasión con la que cultiva el rock alternativo y el folk rock de forma magistral.

“Vengo de una familia de músicos. Mis tíos fueron los fundadores de la banda Prisma de Chillán, así que de chiquitito me metí en el mundo de la música. A mí me gusta el rock clásico, así que mi música tiene mucha influencia de The Beatles (su banda favorita), Rolling Stones, Deep Purple y Led Zeppelin; pero también tengo mucho del rock de los noventa con bandas como Nirvana y Stone Temple Pilots, entre otras”, cuenta.

Si bien su amiga inseparable es la guitarra, Andy Sepúlveda es más bien un multinstrumentista, pues toca también algo de bajo, teclado y lo que sea que regale sonidos armoniosos, lo cual le ha permitido también producir sus canciones a cuenta propia. Ha sido un trabajo arduo, pero que ha valido la pena. “Hoy tengo casi listo un nuevo video de la canción «Ema» y estoy trabajando en un compilado de canciones que se llama Abril. Si bien tengo tres discos en el mercado, también hay tres más que no están en él. Por ahora el objetivo es terminar este trabajo, seguir grabando y continuar con mis presentaciones”, explica.

Así que si le gusta el rock, lo invitamos a disfrutar de la música de Andy Sepúlveda, sus profundos matices musicales y letras cautivantes que también puede encontrar en Spotify. Déjese envolver por sus acordes melodiosos y goce del talento de este músico chillanejo que tiene mucho que decir en la escena artística. Nos lo agradecerá.

5

La gran duda de los golosos: ¿qué comer durante el invierno sin temor a engordar?

Llega el invierno y también la temporada de ingerir alimentos con mayor poder calórico, cosa que nos ayuda a combatir las bajas temperaturas de buena forma. La cuestión está en saber qué debemos ingerir y qué no, porque la salud es importante de mantener y nadie quiere sumarse kilitos adicionales gratuitamente. Fíjese que no han sido pocos quienes nos han pedido averiguar más sobre qué podemos comer en invierno sin temor a engordar y, como somos muy cumplidores, allá partimos a satisfacer los deseos de nuestros queridos lectores con esta nota.

La gran interrogante entonces es qué se recomienda comer cuando el frío arrecia. Y para responderla nos fuimos a conversar con la nutricionista encargada (s) del Programa Vida Sana del SSÑ, Vanessa Ortiz, quien afirmó que en esta época del año, caracterizada por bajas temperaturas y en la que se hace frecuente pasar más tiempo en espacios cerrados, se suele incrementar el consumo de alimentos calóricos.

“Comer saludablemente significa consumir productos de calidad, en las porciones adecuadas y una combinación balanceada. Se debe evitar el exceso de alimentos procesados y ultraprocesados, como snacks, embutidos, bebidas azucaradas y productos altos en sal, azúcar o grasas saturadas. Las frutas y verduras son clave, contribuyen al bienestar general, mejoran la salud y actúan como factores protectores frente a enfermedades crónicas como diabetes, patologías cardiovasculares, deterioro cognitivo e incluso algunos tipos de cáncer”, afirmó, añadiendo que se recomienda ingerir diariamente al menos tres porciones de verduras y dos de frutas, privilegiando las de temporada, como repollo, betarraga, alcachofa, apio, acelga, manzana, pepino dulce, kiwi y naranja.

La profesional agregó que es importante privilegiar preparaciones caseras y calientes, como sopas y guisos con legumbres, cereales integrales y verduras, que aportan energía y nutrientes esenciales. Asimismo, incorporar proteínas saludables como pescado, huevos, carnes magras y legumbres ayudan al buen funcionamiento del sistema inmune y a la regeneración de tejidos

“Es recomendable priorizar preparaciones caseras y calientes, como sopas y guisos con legumbres, cereales integrales y verduras, que entregan energía y nutrientes esenciales. Del mismo modo, incluir proteínas saludables como pescados, huevos, carnes magras y legumbres es clave para la regeneración de tejidos y el funcionamiento del sistema inmune. Es normal que en esta época se consuman alimentos más densos calóricamente como pan amasado, sopaipillas o calzones rotos. No se trata de eliminarlos, sino de disfrutarlos con moderación y de manera consciente”, apuntó, agregando que la hidratación es clave, debiendo consumirse entre seis y ocho vasos de agua, mineral o infusiones, pero evitando jugos o bebidas azucaradas.

Tradiciones a la deriva

Ya que estábamos en esos menesteres, aprovechamos de preguntarnos qué tanto se han perdido las tradiciones culinarias en el país y como es bueno rescatarlas. Porque no hay que ser un experto cocinero para darse cuenta de que las comidas de antaño se han extraviado, junto con esos sabores tan propios de la gastronomía nacional.

Al respecto, el chef Julio Zurita comentó que efectivamente se han perdido ciertas tradiciones de la cocina nacional, lo que se ha visto incrementado con los cambios sustanciales que ha sufrido la vida de la gente, desapareciendo costumbres como el diario compartir de la mesa familiar.

“Los tiempos actuales están más acelerados y hay costumbres que se están perdiendo. La gente de campo va en disminución y no estamos recuperando ese conocimiento de preparaciones ancestrales. En Ñuble se ha hecho un trabajo especial por cierto, rescatando recetas como el caldo de cochezuela que ya la gente no lo prepara por falta de tiempo. Son preparaciones de cocciones largas que, además, son más sabrosas y sanas también”, explicó.

Es pertinente decir que la cocina chilena es producto de una fusión de culturas. Eso porque a la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos indígenas mostraron alimentos que les eran desconocidos como la papa, el maíz, el zapallo y el ají. Por su parte, los europeos hicieron también su aporte, lo que aderezado con diversas técnicas culinarias dieron vida a una suerte de cocina mestiza que acabó fortaleciéndose con recetas propias de la gastronomía del Viejo Continente, más específicamente de la cocina francesa.

