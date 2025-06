Candidatos a diputados aguardan resultado de primarias para ver “cuánta agua hay en la piscina”

Presentado por:

¿Qué tal, amigos ñublensinos?

¡Qué frío ni que ocho cuartos! Un cafecito bien caliente, un par de sopaipillas si el cariño alcanza y su buen abrigo encima. Eso es todo lo que necesitamos para iniciar cada día y atacar la calle para ver con qué nos sorprende la siempre increíble Región de Ñuble con sus historias, noticias y datos que no dejan de endulzarnos el paladar. En Aquí Ñuble creemos a pies juntos en las ideas frescas, los descubrimientos geniales y una que otra tontería con mucho sentido.

Si el cambio climático fuera un examen, en Ñuble reprobaríamos sin siquiera alcanzar a escribir el nombre. Y es que los municipios de la región tuvieron varios años para elaborar los llamados PACCC (Planes de Acción Comunal para el Cambio Climático), los que precisamente deben estar listos este viernes 13 de junio, tal como lo mandata la Ley N° 21.455. ¿Pero qué cree que pasó? ¡A nadie le importó! Y a solo dos días de que se deba tener listo el documento, más de la mitad de las municipalidades ñublensinas ni siquiera han comenzado a elaborarlo. ¿Quieren saber más detalles y cuáles son las sanciones por no tomarse en serio la ley? Acá les contamos todito de todo.

El próximo 29 de junio se celebrarán las Primarias Presidenciales del oficialismo y en Ñuble hay varios que esperan los resultados con interés. Esto porque lo que suceda en esas elecciones marcará el destino de varias autoridades que tienen los colmillos largos por pegarse el salto a ser candidatos a diputado(a), pero dichos comicios les dejarán claro si hay agua en la piscina o les aguarda un doloroso costalazo. Y es que aunque muchos quieren participar del asado electoral de las parlamentarias, todavía no está claro quién pondrá la carne, y como nosotros somos intrusos, partimos a conversar con nuestras fuentes sobre lo que se comenta en el subsuelo del bloque oficialista. Aquí les dejamos todos los detalles.

Para ser candidato a un cargo de elección popular en Chile se deben cumplir varios requisitos, tales como ser mayor de edad, tener derecho a voto y no tenerle miedo a los micrófonos. ¿Test de drogas?, no, eso no, porque pareciera ser que se confía más en la buena fe de los postulantes y en que nadie andará demasiado “inspirado” para redactar leyes. Así que de acuerdo a los tiempos que corren, nos preguntamos profundamente por qué a estas alturas no se exige este examen de la blancura a cualquiera que quiera someterse al escrutinio popular. ¿Quieren saber cómo nos fue y qué descubrimos? Entonces, pasen a leer la nota que les hemos preparado desde lo más profundo de nuestro cálido corazón.

Mientras en el Gobierno Regional celebran con todo que Ñuble sea hasta ahora la región con la más alta ejecución presupuestaria del país, fíjense que no todos están contentos. Y es que fueron los consejeros regionales, precisamente los encargados de aprobar los proyectos en los que se invierte, quienes advirtieron que los números hay que leerlos bien porque, según explicaron, no todo lo que brilla es oro. Y es que ya nos parecía raro que los aplausos no bajaran desbordantes desde la galería política ante semejante noticia, y como ya estamos entrenados para mirar debajo del barro, iniciamos nuestra procesión investigativa. Las razones de estas opiniones tan dispares y todos sus recovecos, no tengan la más mínima duda que se las vamos a explicar hasta con porotos.

Y si bien en Ñuble tenemos el corazón grande, no es menos cierto también que anda con la presión alta. Por eso no podemos pasar por alto una realidad preocupante: un 16% de la población regional está siendo controlada en el sistema de salud público por una patología que puede traer consigo problemas cardiacos, cerebrovasculares o insuficiencia renal, solo por nombrar algunos derivados. Las cifras asustan, así que nos dimos a la tarea de saber más acerca de esta enfermedad que puede ser más peligrosa que un mono con navaja si no se controla correctamente. Entonces, como nos preocupa la salud de nuestra querida gente, quisimos conocer más de esta realidad. ¿Que cómo nos fue?, pues pasen a informarse de todos los entretelones de este problema que acecha desde el silencio.

Hay que decir que este viaje noticioso fue como ir cuesta abajo y sin frenos. Esta semana hemos tenido de todo un poco y eso nos pone contentos porque demuestra una vez más que Ñuble tiene mucho que decir. Ustedes saben que nuestra principal motivación es siempre dejar claro que Santiago no es Chile y mientras la tierra ñublensina respire y emane inquietudes, nosotros estaremos ahí para llevarlas a cualquier mesa donde se debata el presente regional. Así que si pensaban que esta edición podría ser más fome que una reunión sin café, se equivocaron porque les traemos la crema y nata noticiosa. ¡Y cómo no!, si siempre dormimos sagradamente nuestras ocho horas para andar con los cinco sentidos afinados y atentos a todo lo que pasa. Absolutamente a todo.

Comencemos, entonces, que, como dijo Pitágoras, “el principio es solo la mitad del todo”.

¡Nos fuimos!

1

No están ni ahí con el cambio climático: más del 50% de las municipalidades de Ñuble no han iniciado la elaboración de los PACCC

Para que comprendamos bien el tenor de esta historia, hay que tener claro que la Ley Marco del Cambio Climático (N° 21.455) exige a todos los municipios del país la elaboración de los llamados PACCC (Planes de Acción Comunal para el Cambio Climático), con el fin de estar preparados para enfrentar y amortiguar la nueva realidad que propone este fenómeno que llegó con cero intención de marcharse.

La idea entonces es que las corporaciones generen estrategias de acuerdo a sus realidades para mitigar y adaptarse al cambio climático. La ley que obliga a generar estos planes data de 2022 y, de hecho, sostiene que deben estar listos justamente este viernes 13 de junio de 2025, o sea, en dos días más. Así entonces, Contraloría se abocó a ver cómo estaban los avances en todo el país y, francamente, la realidad nos acabó sorprendiendo otra vez.

De las 345 municipalidades del país, solo 22 tienen sus PACCC aprobados, lo que equivale al 6% del total nacional. Son 147 las entidades edilicias que ya han iniciado el proceso de elaboración, pero 107 municipios aún no estaban en esa tarea, lo que representa un 31%. Para el caso de la Región de Ñuble, son 12 las municipalidades que aún no lo han iniciado y 2 las que ya comenzaron a elaborarlo, lo que significa que más del 50% de los ayuntamientos ñublensinos no le ha dado esférica a esta norma legal. Por cierto, esa categoría la comparte con Tarapacá, Coquimbo, Aysén y Magallanes. A la sazón, solo Los Ríos aprobó este examen con sus 12 municipios, pues 11 ya aprobaron sus PACCC y uno está trabajándolo.

El tema no es menor si se considera que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, según lo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nuestro país cumple con siete de los nueve criterios definidos para ser considerado en esta categoría, como tener zonas costeras bajas, terrenos áridos y semiáridos, junto con zonas con cobertura forestal y expuestas al deterioro arbóreo. Además, se deben tener áreas propensas a los desastres socionaturales; otras expuestas a la sequía y a la desertificación; terrenos de alta contaminación atmosférica urbana y ecosistemas frágiles, incluidos los de origen montañoso.

Y para asustar más a los irresponsables municipios, les comentamos que de no estar listos los PACCC en la fecha establecida, se vienen multas que son equivalentes a una remuneración mensual de alcalde. Y como todo indica que el tiempo límite los va a pillar, sería bueno que los municipios vayan desempolvando desde ya las billeteras. Así no los agarran por sorpresa.

2

Primarias Presidenciales: las señales que espera la centroizquierda en Ñuble para diseñar sus listas parlamentarias

Las Elecciones Primarias Presidenciales del oficialismo que se celebrarán el próximo 29 de junio tienen un significado muy profundo. No solo permitirán dejar en claro quién será el abanderado de la centroizquierda que buscará retener el sillón presidencial, sino que también será la señal que varios aspirantes al Congreso están esperando para saber si darán el paso a la aventura electoral. Y esa realidad es clave para la Región de Ñuble.

Raudos nos fuimos a conversar con nuestras fuentes ligadas al Gobierno, quienes nos confirmaron que efectivamente varios de los potenciales candidatos a diputado aguardan el resultado de las primarias para ver “cuánta agua hay en la piscina”. Eso explica que distintas autoridades con aspiraciones electorales aún no hayan renunciado, salvo el exseremi de Educación, César Riquelme, que la tenía clara desde hace tiempo.

“Las primarias van a marcar el rumbo electoral en un gobierno local que no está ordenado y donde las confabulaciones andan a la orden del día. El Frente Amplio aún no decide si va a enfrentar las parlamentarias con una sola lista, y al interior del gabinete regional hay varios que ya están apoyando a seremis que sí tienen intenciones de competir. Se están formando bandos, pero ese mapa puede cambiar de acuerdo al resultado de las primarias. Ahí está la clave”, nos comenta una fuente estrechamente ligada al Gobierno.

Sin embargo, eso no quita que existan seremis que ya están quemando sus cartuchos para alzarse como candidatos, y eso se ha visto reflejado en las propias redes sociales institucionales. “Hay seremis y directores de servicio que están abusando de la exposición en redes sociales y eso causa incomodidad en Santiago. Hay certeza de una seremi que ya fue advertida desde el nivel central por esta situación, pues se sabe que Contraloría está atenta a este comportamiento y la verdad es que el barco del Gobierno ya no aguanta otro torpedo, menos si se trata de una torpeza que pudo evitarse”, nos comenta el mismo personero.

Según nuestras fuentes, los seremis Erick Solo de Zaldívar (Economía) y Scarlet Hidalgo (Cultura) tienen resuelta su decisión de postular al Congreso, pero hay otros nombres en el abanico. “Es interesante lo que vaya a suceder en el Partido Comunista porque tienen dos cartas muy buenas. Por un lado está Marta Carvajal (Mideso) y por el otro, Antonio Marchant (Vivienda), ambos de muy buena evaluación en sus respectivas carteras. Sin embargo, Marta tiene más peso al interior del partido y eso puede marcar la diferencia”, nos aseguran.

De igual forma, se nos indicó que hay un grupo de eventuales postulantes denominados “los caídos”, pues se trata de aspirantes cuyas intenciones electorales estarían lejos de concretarse. En ese listado anotan a la seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, y a los exdelegados presidenciales regionales Claudio Ferrada y Gabriel Pradenas. “En algún momento, efectivamente sonaron, pero hoy estarían virtualmente descartados. Para ser sincero, hoy no tienen apoyo alguno y sus intenciones no pasan de ser solo eso. Simples intenciones”, finaliza.

3

¿Por qué aún no se exige un test de drogas a todos quienes postulen a cargos de elección popular?

Corren tiempos en que la probidad y la transparencia son demandadas con fuerza por parte de la ciudadanía y, por lo mismo, las señales de las autoridades deben ser claras y concisas si se desea que la gente recupere la confianza en el mundo político. Y cuando se habla tanto de un combate sin cuartel al narcotráfico, vuelve a aparecer el debate acerca de la necesidad de que quienes deseen postular a cargos de elección popular, se realicen necesariamente un test de drogas. La idea no es nueva, pero los vientos que soplan la están trayendo de regreso a la agenda nacional.

Sin ir más lejos, en Ñuble apareció un buen ejemplo al respecto. Fue el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, quien voluntariamente concurrió a realizarse un test de drogas para dar una señal clara a propósito de la aparición de su comuna en un estudio de SENDA como una zona donde preocupa el alto consumo de cocaína. De hecho, el jefe comunal aseguró que espera replicar esta acción con los directores municipales e instó a los concejales carmelinos a realizarse el examen.

Tan interesante nos pareció este caso que nos preguntamos al toque por qué a estas alturas no es obligatoria la realización de un examen de drogas para quienes deseen optar a cargos de elección popular. Así comenzamos este periplo, haciendo nuestra primera escala con el diputado Cristóbal Martínez.

“Como bancada hemos impulsado desde hace varios años la realización de tests de drogas obligatorios y aleatorios a las actuales autoridades y a quienes aspiran a ocupar un cargo público, pero nos hemos encontrado permanentemente con la oposición del Gobierno y el oficialismo. Los diputados nos sometemos semestralmente a un test de drogas aleatorio de pelo, cuyo resultado debemos hacerlo público, pero el Gobierno pretende que para el Presidente, sus ministros y subsecretarios sea un examen de pelo que solo mide un consumo de hasta 72 horas, con resultados confidenciales y la toma de muestra previa coordinación con ellos, es decir, que no sea aleatoria. O sea, es el mundo al revés”, comenta.

Para ser exactos, la semana pasada ingresó un proyecto de ley que busca imponer la obligatoriedad de este examen para todas las autoridades. Este proyecto no solo fue confirmado por Martínez, sino también por su par Marta Bravo. En ese sentido, la legisladora sostuvo que en abril pasado se aprobó un proyecto de ley que precisamente exige a los candidatos a cualquier cargo de elección popular, como también a las autoridades en ejercicio, someterse a un examen de drogas, tal como desde el año 2022 lo realizan los diputados.

“Es un primer paso, pero aquí se requiere el compromiso del Gobierno por hacer más estricta esta norma y establecer que cualquier caso positivo debe implicar la inmediata pérdida del cargo. Sin embargo, no hemos visto el suficiente respaldo por parte del Ejecutivo, pese a que es una medida indispensable pensando que uno de los objetivos del narcotráfico y el crimen organizado es infiltrar las instituciones del Estado, tal como lo hemos visto en otros países del continente”, aseveró.

Finalmente, el diputado Felipe Camaño también encontró pertinente la iniciativa, sosteniendo que “los tiempos actuales demandan que quienes postulen a cargos de elección popular, sea el que sea, se realicen un test de drogas para responder a la transparencia que la ciudadanía exige. A estas alturas, ya debiera ser obligatorio, solo si se considera que el narcotráfico ha permeado nuestra sociedad en distintos niveles y se deben dar señales claras de combate a este flagelo. En ese sentido, quienes tenemos cargos de poder debemos ser los primeros en dar señales de transparencia absoluta. Los parlamentarios ya nos realizamos tests de drogas aleatorios y lo justo es que todas las autoridades lo hagan”.

4

GORE de Ñuble tiene la mejor ejecución presupuestaria del país, pero ¿por qué no todos aplauden?

Todos los años vamos sabiendo de casos en que los gobiernos regionales, incluido Ñuble, tienen problemas para completar su ejecución presupuestaria, siendo el último trimestre cuando se pone el pie en el acelerador para cumplir con la meta. ¿Por qué?, pues porque de no hacerlo, el presupuesto regional de la siguiente temporada puede venir recortado al no haber podido cumplir con su ejecución total. Pero parece que este año las cosas cambiarán porque en el balance del primer cuatrimestre de 2025 es Ñuble la región que lidera esta materia a nivel nacional con un 39,2%, lo que se traduce en un gasto superior a los $33 mil millones.

La noticia fue aplaudida por el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien precisó que “esto confirma que el trabajo planificado y mancomunado con los municipios y servicios públicos ha permitido avanzar de manera exitosa en la ejecución del presupuesto regional. Hemos programado una agenda de trabajo para agilizar procesos administrativos que están a nuestro alcance y así cambiar al ritmo que requieren las inversiones públicas en nuestra región. Nos enorgullece que siendo un Gobierno Regional pequeño, seamos el que mejor ha cumplido con su programa de inversión durante estos primeros cuatro meses del año”.

De esta forma, el Gore de Ñuble lidera el listado nacional de ejecución presupuestaria, con un gasto momentáneo que supera ampliamente el 15,1%, que se había alcanzado en esta misma fecha del año pasado. Y antes que se nos olvide, les comentamos que Maule y Magallanes son las regiones que siguen en este ranking, con un 34%, y 33,5% respectivamente.

Un pequeño gran detalle

Sin embargo, los consejeros regionales ñublensinos no comparten la dicha de la misma manera y tienen sus reparos con la cifra. Así lo expuso el CORE Carlos Chandía al indicar que si bien los informes indican que Ñuble tiene la ejecución presupuestaria más alta, hay un detalle no menor a considerar: todos los gastos que elevan la ejecución presupuestaria de este año corresponden a proyectos adjudicados en 2024 y no son del presente año.

“El único proyecto grande que hemos aprobado este año corresponde al Parque La Rufina por $5.300 millones, pero no hay ningún otro que consolide la economía regional. Yo he manifestado mi preocupación al respecto porque este Consejo Regional lleva casi siete meses de trabajo y los proyectos escasean. Eso me preocupa y espero que cambie”, indicó.

En tanto, la consejera regional Lorena Jardua aseveró que la ejecución presupuestaria debe analizarse desde la composición del gasto y no en términos absolutos, pues eso explicaría que al desmembrar la inversión aparezca la compra de maquinaria por $12 mil millones, que se basa en una licitación del año pasado.

“En la ejecución también se refleja el avance del Centro Teletón, que es muy necesario para Ñuble, pero donde se concentran estados de pagos mensuales de alrededor de $1.000 millones. Además, hay que precisar que sufrimos una rebaja presupuestaria de parte de la DIPRES, lo que se traduce en que la ejecución presupuestaria tenga un porcentaje mayor. Es positivo que el Gobierno Regional esté focalizado en cumplir con la ejecución del presupuesto, pero también considero necesario que eso se traduzca en inversiones detonantes de desarrollo y no como a veces ocurre, en mero gasto”, finalizó.

5

Hay que preocuparse: más de 80 mil personas están bajo control por hipertensión arterial en Ñuble

Según los registros de salud, durante 2024 ya eran 83.327 ñublensinos los que se controlaban en Centros de Atención Primaria de la región por hipertensión arterial. Quizás la cifra no le diga mucho, pero si se considera que según el último Censo la población regional alcanza a los 512.289 habitantes, que el 16% de la población regional sufra esta patología debiera hacernos click en la cabeza de que algo anda mal.

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que ocurre cuando la fuerza del flujo sanguíneo ejerce una presión excesiva sobre las paredes de las arterias. Esta condición puede dañar órganos internos como corazón, cerebro, riñones y ojos, aumentando el riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares, cerebrovasculares y enfermedad renal crónica, por nombrar algunas.

Según explicó la directora del SSÑ, Elizabeth Abarca, la cifra regional es preocupante, considerando que es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardio y cerebrovasculares, las que constituyen la principal causa de muerte en la población chilena y también ñublensina.

“Sin embargo, esta patología se puede prevenir y mantener controlada con el apoyo de los equipos del Programa de Salud Cardiovascular, disponibles en la Atención Primaria de Salud. Ello se lleva a cabo a través del Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), donde se asegura el diagnóstico y tratamiento de la HTA, además de la entrega gratuita de medicamentos mediante el Fondo de Farmacia (FOFAR) en todos los centros de salud de Ñuble”, agregó la autoridad.

Un enemigo silencioso

La hipertensión arterial es una patología crónica que tiene una prevalencia cercana al 30% de la población chilena. Generalmente, no presenta síntomas, lo que puede ser complejo cuando no hay un control médico periódico, pues puede generar que no se logre un adecuado diagnóstico. Estos chequeos deberían ser al menos una vez al año, y si el paciente tiene alguna patología diagnosticada, la frecuencia debe ser fijada por su médico tratante.

Así lo explica la directora médica de Procesos de la Achs Salud, doctora Catalina Dinali, al indicar que “la importancia de detectar la hipertensión arterial tempranamente recae principalmente en las consecuencias que puede traer a las personas, como aumento del riesgo de infarto agudo al miocardio, accidentes vasculares y otras consecuencias de moderada a alta complejidad, asociadas a mortalidad. Por otra parte, de tratarse como corresponde, las personas pueden vivir sin complicaciones”.

La facultativa añadió que poder realizar controles médicos preventivos permite contar con un diagnóstico que detecte tempranamente la enfermedad, para así poder tener un tratamiento óptimo y, por ende, estar expuesto a menos complicaciones. Así que ya sabe, arriesgarse está de más, y si quiere un buen consejo, contrólese y cuídese porque prevenir siempre será mejor que lamentar. Y más barato también.

¿Y?, ¿qué les pareció? Si por algo les decíamos que el trajín noticioso de esta semana estuvo intenso. Pero a nosotros nos gusta que sea así y en la mañana ni saboreamos los huevos revueltos del desayuno para salir pegando rapidito a cazar noticias. Y ya que estamos en eso, no podemos dejar de agradecer todos sus saludos, palmoteos en la espalda, los constantes “sigan así” y la avalancha de likes que nos han regalado en Instagram, porque es eso precisamente lo que nos impulsa a diario a no quedarnos en la cama y salir a pelar el ajo informativo. Así que de corazón, gracias a ustedes también porque son parte importante de nuestra labor.

Bueno, nos vamos retirando, pero que quede claro que ya estamos trabajando duro para la próxima edición. ¡Qué le vamos a hacer, así somos! Si estamos más comprometidos con ustedes que el sueldo de un albañil. Así que nos estamos leyendo en la próxima estación de este veloz tren noticioso llamado Aquí Ñuble, con más historias y ojalá menos presión… arterial y de la otra.

¡Nos vemos!

