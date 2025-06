De trabajadores de la salud a narcos: la red de drogas que operaba en el Hospital de Chillán

¡Welcome, dear friends!

Como estaría de movida la semana en la Región de Ñuble que hasta nos volvimos bilingües de un día para otro. Y es que por acá siempre hay novedades y cuando no es pito, resulta que es flauta, lo cual no deja de gustarnos porque siempre nos mantiene ocupados al punto que ya estamos durmiendo con un solo ojo.

Esta historia con la que comenzamos podría cómodamente ser digna de una serie televisiva. Y es que un grupo de funcionarios del SS Ñuble y del Hospital Herminda Martin de Chillán dio rienda suelta a su espíritu emprendedor y decidió que sería un buen negocio desviar drogas incautadas que eran destinadas a su destrucción en los crematorios hospitalarios para comercializarlas, incluso dentro del mismo recinto de salud. El hecho alcanzó ribetes nacionales y provocó un terremoto en la región, pues enloda todo el delicado proceso que parte con el decomiso de estupefacientes por parte de las policías hasta su destrucción definitiva, un periplo en el que la seguridad debería ser primordial.

En Coelemu, una comuna donde las tortillas y el vino son capaces de inspirar a cualquier poeta, la noticia de la semana estuvo lejos de todo lo que regala su generosa tierra. En esta ocasión, el tema fue más bien político, pues un grupo de concejales acudió al TER de Ñuble para acusar al alcalde Alejandro Pedreros de notable abandono de deberes por sus permanentes ausencias en el cargo durante el último tiempo. Como es de suponer, los ediles aprovecharon de darle tan duro como cajón que no cierra al jefe comunal; pero este, fiel a su estilo frontal y directo, no dudó en salir en cuerpo presente a explicar una situación que se relaciona con una enfermedad de base que lo aqueja desde hace tiempo.

El próximo 29 de junio se vienen las elecciones primarias presidenciales protagonizadas por la centroizquierda. Si bien la participación es voluntaria y el proceso eleccionario calienta menos que sol de invierno por estos lares, es bueno recordarles todo lo que se tiene que saber de este evento. Primero, la posibilidad de votar es para todos aquellos que son independientes o militan en los partidos involucrados en el tema, pero, segundo, sepan desde ya que la pega de vocal de mesa es obligatoria y si alguien no se presenta, se va a comer flor de multa. Todo lo que hay que saber de esta jornada de comicios, por supuesto que se lo desmenuzamos con lujo de detalles.

Después de años de trabajo incesante, planos por doquier y reuniones varias, finalmente se encarriló el proyecto del paso bajo nivel de Parque Lantaño, cuyos trabajos se iniciarán el próximo año para concretar una iniciativa tan necesaria como ambiciosa. Si bien la noticia fue anunciada con bombos y platillos, también se hizo ver que el tráfico vehicular podría ponerse más lento que el wifi del abuelo en el sector, pues se dispondrá de vías alternativas para dar cierta fluidez. Pero como todo es por un futuro sin tacos y más modernidad, desde Aquí Ñuble también nos sumamos a la petición de paciencia que desde ya están haciendo las autoridades. Los detalles de este tremendo proyecto que suma casi ocho años de espera, obviamente que aquí los encontrará con la luminosidad que merecen.

Ñuble es una región donde el pan amasado es sagrado y pasamos de la polera a la chaqueta sin siquiera darnos cuenta, pero hay una realidad mucho menos sabrosa y que habla de las preocupantes cifras del trabajo infantil en la región. Porque mientras los niños debieran estar debatiéndose entre ser astronautas o futbolistas, muchos de ellos ya están enfrentando extenuantes jornadas laborales o de cuidado, lo que ha detonado en que las autoridades ya tengan en marcha una campaña destinada a combatir esta realidad. Así que aprovechando que la semana pasada se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, salimos a averiguar más acerca de esta preocupante realidad, y si quieren saber cómo nos fue en la escarbada investigativa, los invitamos a leer la nota que hemos preparado para ustedes.

No hay duda de que tuvimos una semana más agitada que baño de boliche, y aunque el tiempo se nos hizo escaso, estamos contentos porque les estamos entregando una edición que está bien variada y que seguro será bien conversada.

¡Adelante!

¡Insólito!: la sorprendente red de funcionarios de la salud que se dedicaba al tráfico de drogas

En un hecho sin precedentes, cuatro funcionarios del Servicio de Salud Ñuble quedaron detenidos por estar involucrados en un caso de tráfico de drogas. Las diligencias llevadas adelante por el Ministerio Público, dejaron al descubierto una situación nunca antes vista por estos terruños y que empaña la necesaria transparencia que debe existir en los procesos relacionados con el combate al narcotráfico.

Se trata de cuatro hombres y una mujer, siendo esta última la esposa de uno de los implicados. De ellos, dos de los involucrados trabajaban en el SS Ñuble, mientras que el otro par lo hacía en el Hospital Herminda Martin de Chillán. ¿Cuál es el caso entonces?, pues que la agrupación se dedicaba a sustraer y comercializar estupefacientes que eran enviados al crematorio del recinto hospitalario para su destrucción. Estas sustancias procedían de distintos operativos policiales de incautación y, gracias a este grupo de personas, evadían el camino hacia los hornos hospitalarios para ser posteriormente vendidos.

Estos funcionarios tenían una buena red de clientes, en la que no solo figuraban microtraficantes y demases, sino también asiduos compradores dentro del mismo hospital. A todos ellos los contactaban con mensajes en clave vía WhatsApp. Si bien el negocio iba viento en popa y sus propietarios tomaban todos los recaudos de seguridad posibles, la PDI no tardó en pesquisar lo que ocurría hasta dar con los responsables. De la agrupación en cuestión, cuatro miembros fueron formalizados, quedando en prisión preventiva, mientras que un quinto integrante fue liberado.

El hecho no solo generó impacto en la comunidad chillaneja, donde las autoridades ligadas al mundo de la salud no tardaron en reaccionar condenando el hecho y presentando una querella criminal en contra de los responsables por infracción a la Ley de Drogas. En ese sentido, la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, expresó vía comunicado que “si bien aún no tenemos acceso a la carpeta investigativa, ya que se trata de un procedimiento reservado y en curso, como institución hemos adoptado todas las medidas para minimizar riesgos y fortalecer nuestros sistemas. Sin embargo, en este caso se trata de la existencia de una organización criminal que actuó con plena intención de delinquir”.

En tanto, la directora del Hospital Herminda Martin de Chillán, Dra. Luz María Morán, manifestó en el mismo escrito que “en nuestro hospital no hay espacio para la corrupción, para quienes traicionan la confianza pública ni para quienes abusan de su cargo para delinquir. Ante hechos graves, como en este caso, actuamos con decisión: sin titubeos ni relativismos. Nuestro compromiso es con la justicia, con la comunidad y con cada funcionario y funcionaria que trabaja con rectitud y vocación. Aquí se protege a los equipos honestos, no a quienes rompen la ley”.

La situación incluso alcanzó las esferas legislativas y fue la diputada Marta Bravo quien salió al paso de lo ocurrido al proponer una modificación a la Ley 20.000 para que exista vigilancia obligatoria en cada uno de estos procedimientos. “Esto debe incluir cámaras de vigilancia y policías, entre otras medidas. Cortar el circuito de la droga en todas sus formas es tarea de todos”, aseveró.

Y si quieren saber más sobre febles controles con la droga incautada por la policía, les invito a ver el reportaje Punto por Punto: cuando el chiste del Bombo Fica se vuelve realidad y ya no hace gracia que preparó hace unos meses la Unidad de Investigación de El Mostrador.

Alcalde de Coelemu explica las constantes ausencias que le enrostran los concejales y evalúa acciones legales

Las ausencias del alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, de sus funciones edilicias han sido todo un tema en la comuna itateña. Es más, en los últimos días se transformaron en la munición perfecta para que un grupo de concejales saliera a darle con todo lo que tenían a mano al evidenciar la situación. Y es que pese a que el jefe comunal ha tomado licencia médica en diversas oportunidades, los ediles apuntan a que desde que jurara para su tercer período, el 6 de diciembre pasado, este hecho se ha vuelto más notorio. Pero vamos viendo cómo se explica todo.

Lo anteriormente detallado gatilló que algunos ediles concurrieran al Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble, acusando a Pedreros de notable abandono de deberes, pues según aseguraron, solo la mitad del año se encontraría en funciones. Así las cosas, será dicha instancia la que decida el futuro de la autoridad, pese a que sus ausencias tienen una explicación.

Fuentes del municipio de Coelemu aseguraron a Aquí Ñuble que el jefe comunal coelemano sufre una enfermedad de base que, al causarle ciertas complicaciones, lo ha obligado a ausentarse en distintas ocasiones, haciendo uso de licencias médicas. Pero para ser aún más precisos, es correcto señalar que en estos alejamientos de funciones hay también uso de días administrativos y vacaciones, pues no todo se ha tratado de temas de salud.

Y cuando la leche parecía subirse en la olla política coelemana, fue el propio alcalde Alejandro Pedreros quien salió a defenderse de acusaciones que, según precisó, carecerían de todo fundamento. Y como defensor brasileño, de un chute mandó la pelota de vuelta al explicar lo ocurrido y dejar claro que no estaba tan ausente como para no darse cuenta del festín que los concejales se estaban dando con él.

“Es absolutamente falso que haya estado ausente de mis funciones desde diciembre hasta abril de este año. En ese período cumplí con mis labores de manera regular y en el verano me encontraba haciendo uso de mi feriado legal, derecho que corresponde a todo trabajador chileno como lo establece la legislación laboral vigente. Respecto de mis licencias médicas, reitero con total transparencia que todas se han tramitado conforme a la ley, siendo acreditadas y ninguna rechazada por las instituciones competentes”, afirmó, añadiendo que le parece preocupante que se pretenda utilizar su condición de salud como arma política.

Junto con añadir que ha colaborado plenamente con Contraloría cada vez que ha sido requerido, rechaza categóricamente la acusación imputada ante el TER. Al respecto, el alcalde Alejandro Pedreros no descartó iniciar acciones legales, asegurando que “la comunidad merece hechos, no especulaciones ni campañas de desprestigio”.

Realidades que duelen: el 14,5% de los menores en Ñuble realiza trabajo infantil

La semana pasada se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, instancia que consideramos apropiada para saber más sobre esta delicada situación. La verdad es que nos encontramos con cifras preocupantes acerca de una realidad que muchas veces se torna invisible ante nuestros propios ojos y que aunque queramos verla lejana, está más cerca de lo que parece. Por eso mismo es que ya está en marcha una campaña en Ñuble que busca reducir los números que les vamos a comentar a continuación.

La realidad regional indica que un 14,5% del total de niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años realizan trabajos en actividades económicas o cuidados de personas, lo que si bien sitúa al territorio por debajo del promedio nacional que alcanza el 15,5%, no deja de incomodar. Estos números fueron dados a conocer por la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2023) que aplica el INE y que consideró por primera vez el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso. Y ojo, que este es un tipo de trabajo infantil invisibilizado que afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres.

Los resultados de este instrumento señalan que en el país son cerca de 178 mil niños, niñas o adolescentes los que trabajan, configurando una realidad que se agrava más en las zonas rurales y en los quintiles de menos ingresos. Además, en los trabajos domésticos y cuidados figuran más de 366 mil menores, agudizándose más en el caso de las mujeres.

Se considera trabajo infantil cuando niños y niñas realizan actividades laborales con menos de la edad mínima permitida para trabajar, que en el caso de Chile es de 15 años. Se incluye en ello a todos los menores que participan en cualquier actividad económica por un pago destinado a la producción de bienes o servicios, tanto para uso propio como de terceros. En este grupo entran también los adolescentes que realizan actividades peligrosas con riesgo para su salud, seguridad y desarrollo psicosocial, aun teniendo la edad mínima permitida para trabajar.

Hay que mencionar que Chile ha hecho importantes avances en esta materia, basándose en la denominada Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015–25, cuya ejecución se realiza tanto a nivel país como regional. Este plan ha favorecido el desarrollo de capacitaciones a funcionarios del Estado y policías, así como también a organizaciones de empleadores y trabajadores para abordar esta problemática de la forma más amplia posible, y que por cierto merece una dedicada atención y compromiso.

¡Costó, pero salió!: obras del proyecto del paso bajo nivel de Parque Lantaño se iniciarán en 2026

El proyecto del paso bajo nivel de acceso a Parque Lantaño en Chillán debe ser la obra vial más ambiciosa de la capital regional, pero también la más necesaria. Hablamos de un sector donde reside un estimado de 25 mil familias, por lo que no es difícil imaginar los tacos que se forman en las horas peak, vale decir en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por ende, darle mayor flujo a la gran cantidad de automóviles que por esa zona circulan era primordial y en eso se ha venido trabajando por años.

La iniciativa data de 2018 cuando se aprobó en la Región del Biobío, pero no fue hasta 2022 que logró traerse a Ñuble, obteniendo la necesaria Recomendación Satisfactoria (RS) al año siguiente. Ya en 2024 se alcanzaron los recursos para realizar la intervención en el sector, objetivo en el que fue clave la gestión del Gobierno Regional ante el comité de ministros, por lo que hoy ya se cuenta con los $ 20 mil millones necesarios para iniciar una labor que arrancará con la expropiación de 12 lotes que son imperiosos para la intervención.

“La idea es dejar la obra adjudicada administrativamente en 2025, quedando claro cuál será la empresa que va a realizarla. En 2026 se iniciarían los trabajos propiamente tal. Actualmente estamos en proceso de expropiación, donde no hemos tenido grandes problemas porque en su mayoría son terrenos de EFE. Existen solo dos predios en conversación que son habitacionales, pero ya hay acuerdo”, sostuvo el seremi de Vivienda, Antonio Marchant, añadiendo que el atraso en el desarrollo del proceso se debió a que el proceso expropiatorio llegó en octubre de 2024, lo que no permitió iniciar la labor con anterioridad.

El proyecto considera una intervención de doble pista con un paso bajo nivel que no perjudicará la vía férrea que corre por ese lugar. Además, el paso peatonal y la ciclovía planificada también será por debajo, donde se contará con motores de bomba para evitar posibles inundaciones. La intervención entonces se iniciará en avenida Ecuador y, como es de suponer, cuando la obra pesada arranque, el tráfico vehicular será complejo. Por lo mismo, Marchant anunció que se instalará una vía alternativa de tránsito que podría generar congestión, por lo que llamó a la siempre necesaria paciencia de los conductores.

Quien ha sido extremadamente insistente con la concreción del proyecto del paso bajo nivel en Parque Lantaño ha sido el diputado Felipe Camaño, que no ha dejado puerta sin golpear en el nivel central para acelerar la iniciativa. Esto lo ha realizado en conjunto con los vecinos del sector.

“Es un tremendo avance que se priorice esta importante obra que permitirá descongestionar esa zona de Chillán. Hemos dado esta lucha en conjunto porque se necesita una solución a la brevedad. Los vecinos están cansados de que esta obra se anuncie y no se concrete, por lo que espero que realmente se efectúe porque traerá un impacto positivo a la calidad de vida de todas las familias del sector”, finalizó.

Las primarias presidenciales en Ñuble: quiénes pueden votar y todo lo que hay que saber acerca de este proceso

Ya está todo dispuesto en Ñuble para llevar a cabo las elecciones primarias presidenciales del oficialismo el próximo 29 de junio. En ese sentido, las autoridades se encuentran realizando las últimas coordinaciones para un proceso electoral que, por cierto, es de participación voluntaria para todos aquellos que tengan independencia política, o bien, militen en los partidos de la centroizquierda en competencia.

Para la Región de Ñuble se han dispuesto 60 locales de votación, distribuidos en todo el territorio ñublensino, con 472 mesas receptoras de sufragio, lo que significa que habrá locales disponibles en todas las comunas del territorio. En ese sentido, existen 2.360 vocales de mesa ya designados y aunque el período para excusarse ya pasó, les recordamos que es obligatorio presentarse a cumplir esta función si fue nominado, pues de no hacerlo corren multas que van de 2 a 8 UTM. Asimismo, quienes hayan sido seleccionados para conformar el Colegio Escrutador están obligados a participar. Y por si se lo está preguntado, sí, la pega de los vocales será remunerada.

“Por la modificación legal del año pasado, los vocales de mesa participan en dos eventos generales consecutivos. Por ende, los nominados en las pasadas elecciones municipales serán los mismos que en las primarias y las elecciones generales de noviembre. También deberán permanecer en esta tarea si hay segunda vuelta presidencial”, señaló al respecto el director regional del SERVEL, Aldo Valenzuela.

La autoridad precisó que el número de mesas se redujo porque también disminuye el número de sufragantes que pueden participar en esta elección, pues los votantes autorizados en Ñuble alcanzan los 445.271. Para que se entienda bien, el cálculo estimado para una elección general es de 400 electores por mesa, pero en el caso de una primaria es de mil votantes por cada mesa, dado que la participación es menor, al ser de carácter voluntaria.

Transporte y cortes de tránsito

El transporte es un tema no menor en fecha de elecciones y para que no haya problemas, la Seremi de Transportes ha trabajado en una mejora para la locomoción colectiva, considerando la intercomuna Chillán-Chillán Viejo. Esto significa que lo que habrá es el equivalente a un tráfico de micros similar a un sábado, pero mejorado.

“En esa oportunidad, el ministerio dispuso que no habrá buses de acercamiento para las zonas rurales, los que sí existirán para las elecciones de noviembre próximo. Eso porque en esta elección primaria participa menos gente, y además, es de carácter voluntaria”, comentó el seremi de Transportes, Javier Isla.

¿Cortes de tránsito?, el jefe de operaciones de Carabineros Ñuble, coronel Diego Salas, apuntó que los servicios de seguridad estarán desplegados en todos los establecimientos habilitados para votar y también en las distintas rutas regionales para asegurar el libre desplazamiento de los votantes.

“El sábado previo a la elección tendremos una reunión, donde verificaremos cada local en particular para definir si amerita corte de tránsito. Sin embargo, en primera instancia no sería necesario porque se percibe que no será una elección muy masiva”, explicó.

