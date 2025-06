Concejales de Chillán piden a gritos que Contraloría investigue al municipio por irregularidades

¡Hola, amigos!

Tuvimos un temporal apocalíptico que casi nos mandó río abajo con casa y todo, y unas jornadas con temperaturas tan bajas que parecían traspasarnos los huesos, pero claramente se necesita mucho más para detener el trajín informativo de su newsletter regalón Aquí Ñuble. Seguimos metiendo la nariz en todos lados y buscando con lupa la crema informativa para entregarle a ustedes lo más selecto de la semana noticiosa de esta indómita y no menos sorprendente región, así que pusimos a funcionar el brasero, calentamos agüita y nos calzamos la manta de castilla porque hay que pelearle duro al frío. Teníamos que enfrentar una semana que se anunciaba intensa, pero en la que había que ponerle más empeño que un cojo en una maratón. ¡Y vieran, ustedes, la semanita que nos despachamos!

Los concejales de Chillán sacaron su pintura de guerra y, en un hecho sorprendente, todos y sin excepción acudieron a la Contraloría para solicitar que el organismo investigue presuntas irregularidades al interior de la corporación, las que afloraron de la comisión investigadora que los ediles acordaron llevar a cabo. Lo llamativo de la situación es que los diez concejales hayan decidido firmar el oficio enviado al ente contralor, lo que pone más presión al gobierno comunal encabezado por el alcalde Camilo Benavente. Si quiere saber más detalles al respecto, les invitamos cordialmente a leer la nota que hemos preparado al respecto.

¿Se acuerdan de la canción de Yuri que decía “qué cosas suceden con el apagón”. Pues en Ñuble estuvo sonando fuerte varios días, después de que el sistema frontal de viento y lluvia azotara la región. Es que la lentitud para reponer el servicio tenía aún a más de mil familias sin suministro, pasados cinco días de aquel episodio climático y, como es de esperar, las autoridades perdieron la paciencia y levantaron la voz, porque como dice el refrán: «guagua que no llora, no mama». Y los alegatos tuvieron su efecto, pero si los quieren conocer al dedillo, entonces pase a informarse con nosotros, que teníamos las velas necesarias para investigar con claridad.

Y atención, que lo que les vamos a contar es para ponerse a saltar, así que lo llamamos a moderar los festejos. Resulta que si bien el nuevo Hospital de Ñuble proyecta su puesta en marcha para el próximo año, se acaba de informar que se iniciará la marcha blanca del establecimiento con la apertura de la Unidad de Imágenes. Esta comenzará sus funciones con un resonador y dos TAC, por lo que es destacable que exista tecnología de punta en Ñuble para atender a la gente. Así que bienvenidos sean los exámenes de este tipo y hasta los delantales de plomo, porque Ñuble tiene nuevo hospital y ya se está empezando a notar.

A todo esto, comenzaron las procesiones a la capital para abrir las conversaciones de cara al presupuesto de cada región para el próximo año. Y, por supuesto, que la delegación de Ñuble ya hizo su entrada triunfal para solicitar un aumento de $ 100 mil millones para el 2026, lo que no estaría nada de mal, considerando las necesidades que tiene el territorio y el recorte presupuestario que le aplicaron a la zona, el que por cierto generó varios inconvenientes. Ante ello nos fuimos a conversar con el gobernador regional Óscar Crisóstomo (PS) que, una vez que se sacó los guantes de box, nos contó cómo estuvo la pelea en el ring de la Dipres para que lleguen más billetitos a la zona.

Ahora que sabemos que EE.UU. le aplicó un impuesto del 10% a las exportaciones de fruta chilena, las preguntas que nos invaden son tres: qué se está haciendo al respecto, cómo se va a pagar esta cuenta arancelaria y cuáles son sus consecuencias para el campo chileno, tema no menor para una región de vocación agrícola y gran productora de frutales como lo es Ñuble. Y nosotros que siempre estamos atentos a todo lo que tenga que ver con la región, no nos demoramos nada en salir a buscar respuestas a estas preguntas que hasta nos quitaron el sueño. ¿Que cómo nos fue? Pasen a leerlo ustedes mismos de cuerpo presente.

Para ser francos, esta semana se nos pasó rapidito entre tanto trajín, pero eso es bueno y lo agradecemos. Obviamente, nos encantaría tener solo noticias positivas que entregarles, pero cuando el diablo mete la cola, no hay caso y nos obligan a ponernos pesados e investigar a fondo. Así que le pedimos prestado el paletó al abuelo para no entumirnos (con bufanda incluida) y seguimos husmeando en los distintos rincones de la región, porque pueden estar seguros de que las buenas historias aparecen cuando menos las esperamos. ¡Sí pues!, si ellas también nos buscan a nosotros en una especie de romance permanente. Sonó siútico y hasta nos pusimos colorados, pero así es.

¡Partimos!

Antes de iniciar esta edición, queremos invitarle a que sea parte de nuestra comunidad informativa de Aquí Ñuble y nos acompañe cada semana en nuestros intensos viajes noticiosos.

1

¡Con garrote en mano! Concejales de Chillán se unen y piden a Contraloría investigar presuntas irregularidades en el municipio

Los concejales de Chillán no se andan con vueltas largas y están empecinados en hacer valer a toda costa su labor fiscalizadora. Por eso no dejó de sorprender que el Concejo Municipal chillanejo en pleno ingresara un oficio a Contraloría para solicitar una investigación profunda frente a supuestas irregularidades detectadas al interior del municipio.

Pero la historia tiene un capítulo previo. Tantas fueron las dudas que rondaban en la cabeza de los ediles que decidieron poner en marcha una comisión investigadora que entregó sus conclusiones en mayo pasado, luego de poco más de dos meses de trabajo. El objetivo era claro: analizar la concesión de áreas verdes otorgada a la empresa Parques Johnson Ltda. (cuestión que viene haciendo ruido desde el concejo anterior) y revisar el informe N° 704 de Contraloría que analizó diversas contrataciones de personal a contrata en el municipio chillanejo.

Pues bien, las conclusiones de dicha instancia investigadora desembocaron en que todos los ediles, sin excepción, acabaran solicitando la intervención de Contraloría para que determine las responsabilidades administrativas y legales que pudieran existir en distintos contratos municipales, tal como el de áreas verdes. Asimismo, los concejales fueron claros al indicar que si bien el órgano fiscalizador ya había notificado al municipio de Chillán sobre las mencionadas incongruencias, en la corporación poco se hizo al respecto y, por lo mismo, optaron por solicitar la puesta en marcha de una investigación por parte de Contraloría.

Sin embargo, la concejala Carolina Chávez expuso una situación no menor: aseguró que habrían recibido distintas presiones desde el propio municipio que buscaban entorpecer el trabajo de la comisión investigadora -que se desarrolló en tres sesiones. El intenso trabajo desplegado por esta apuntó a obtener conclusiones que, de hecho, fueron expuestas en el mismo Concejo Municipal chillanejo.

En ese sentido, concejales plantearon a Aquí Ñuble que las mencionadas presiones se debieron a la ausencia de funcionarios municipales que fueron convocados a la comisión para ser consultados sobre distintas situaciones. Al respecto, detallaron que uno de los funcionarios fue incluso llamado por el alcalde Camilo Benavente cuando se encontraba participando de la comisión, por lo que esta no pudo seguir desarrollándose. Asimismo, informaron de otro caso en que el funcionario derechamente no se presentó a la instancia.

2

La lenta reposición de la luz en Ñuble tras el paso del sistema frontal: anuncian sanciones a empresas eléctricas

Aunque usted no lo crea, el sistema frontal de fuertes vientos y una lluvia que nos mojó hasta los calzones se estuvo sintiendo por largo tiempo. Y no precisamente porque San Isidro siguiera haciendo de las suyas, sino por la gran cantidad de familias que permanecieron demasiado tiempo sin suministro eléctrico, lo que se agravó más en zonas como el Valle del Itata y sectores montañosos como la comuna de El Carmen, donde se registraron puntos que sumaron más de 80 horas sin energía. Si a eso se le suman las pérdidas en alimentos congelados o medicamentos que requieren cadena de frío, el problema es mucho mayor.

Pasaron cinco días desde que el viento y la lluvia dejaron de castigar a Ñuble y aún permanecían 1.500 hogares sin luz y 13 establecimientos educacionales que no podían hacer clases por lo mismo. Ahí se le colmó el vaso de la paciencia al gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien emplazó al Ministerio de Energía a poner énfasis en la fiscalización y a aplicar las sanciones correspondientes ante un trabajo de reposición energética por parte de las empresas que se volvió más lento que la canción Only You.

“Pareciera ser que las empresas se han acostumbrado a tener su propio ritmo, a no cumplir la ley. Y también las instituciones públicas como el Ministerio de Energía, al no fiscalizar a través de sus distintas instituciones y con fuerza a estas empresas, y no sancionarlas con la rigurosidad que se requiere para poder hacer que se cumpla el mandato de solucionar los problemas y abastecer de manera continua con electricidad a las familias de nuestra región”, detalló.

La autoridad añadió que “año tras año, por una mínima situación que se genere, se corta la electricidad y no vemos ninguna obra planteada por el ministerio que entregue una solución definitiva, por lo que estamos al debe. Así como felicitamos la Ley de Transición Energética, que permite que a contar del próximo mes se empiece a generar obra en la línea 66, aunque bastante atrasada, no hay ninguna medida de futuro”.

Y fíjese que la molestia del gobernador Crisóstomo tiene asidero de sobra, porque la duración máxima de un corte de luz que puede afectar a un hogar sin que la empresa tenga que compensar al cliente fluctúa entre las 5 y 10 horas para zonas urbanas y 19 horas para zonas rurales. O sea, está clarito.

Se vienen las sanciones

Aprovechando la Cuenta Pública de la Delegación Presidencial Regional, el ministro de Energía Diego Pardow arribó a la Región de Ñuble. La instancia fue precisa para consultarle sobre el atraso en la reposición eléctrica, ante lo cual anunció medidas sancionatorias a las empresas eléctricas ante un problema que no solo ha sufrido Ñuble, sino también otras regiones del país.

“Hay que reforzar las líneas de distribución porque desde Maule hasta la Araucanía, al pasado miércoles, quedaban aún 15 mil hogares sin reposición del servicio eléctrico. Más de 60 horas en esta condición es un estándar que no es aceptable y, por lo mismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles procedió a la formalización de cargos. Es lamentable tener que llegar a esta situación”, comentó.

Desde el mundo legislativo, el diputado Felipe Camaño indicó que se debe robustecer el rol de las instituciones fiscalizadoras y del mismo Ministerio de Energía, aseverando que el número de cuadrillas debe ser proporcional al número de clientes registrados, sobre todo ante este tipo de emergencias climáticas.

“Voy a oficiar solicitando el número de fiscalizaciones y sumarios realizados hasta la fecha a las empresas eléctricas, para después poder solicitar el número de multas cursadas. Por eso, reitero el llamado que realicé desde la Cámara de Diputadas y Diputados, pues no puede ser que las cuentas de electricidad tengan un aumento acumulado en el último tiempo de un 78% y que ante este tipo de emergencias la ciudadanía quede completamente a brazos cruzados”, dijo.

3

¡Aleluya!: nuevo Hospital de Ñuble iniciará marcha blanca con la apertura de la Unidad de Imágenes

La construcción del nuevo Hospital de Ñuble es, por lejos, uno de los grandes hitos de la salud regional y no es menos cierto también que la comunidad está expectante de la apertura del nuevo recinto, esperando encontrar ahí respuestas a sus dolencias, pero también una atención más expedita y veloz. Y aunque se cree que entre en funciones totalmente el próximo año, esto podría acelerarse si se considera que las obras ya registran un 95% de avance.

El tema fue uno de los ejes centrales de la Cuenta Pública realizada por la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, quien destacó que el nuevo recinto de salud cuenta con 130 mil metros cuadrados de construcción, por lo que se trabaja en los detalles y también en cumplir con una serie de normativas exigidas para el funcionamiento del establecimiento hospitalario, como son los permisos municipales y las autorizaciones sanitarias correspondientes, además de la implementación de equipamiento.

“Si bien es cierto que estamos prontos a recibir la obra, eso implica realizar luego todas las revisiones para hacerlo de manera conforme. Ya estamos trabajando a la par con la Seremi de Salud para obtener la autorización sanitaria. Aunque esperamos que el próximo año ya esté funcionando el nuevo Hospital de Ñuble, estamos en una marcha blanca para poner en marcha definitivamente la Unidad de Imágenes del recinto, porque estamos convencidos de que Ñuble tiene que tener un resonador para la red pública, el que estará operativo para la red en las próximas semanas”, señaló la autoridad, añadiendo que además del equipo señalado, se contará con dos tecnologías para toma de TAC (Tomografía Axial Computarizada).

Respecto del personal necesario para el funcionamiento del nuevo establecimiento hospitalario regional, Abarca destacó que ya han ido arribando a Ñuble las personas que asumirán determinadas tareas en el recinto. De hecho, la Unidad de Imágenes está ya dotada de profesionales médicos, TENS y de enfermería, lo que aseguraría su funcionamiento como la primera repartición en abrir sus puertas en el nuevo hospital.

“Las unidades médicas que comiencen a funcionar dependen asimismo de otras unidades. Por ende, no podemos abrir la Unidad de Emergencias si no tenemos habilitadas, por ejemplo, las camas críticas que son parte fundamental de toda la secuencia de atención”, apuntó.

4

¡A engordar la billetera!: Gore de Ñuble busca aumentar en $100 mil millones el presupuesto regional del 2026

En el Gobierno Regional de Ñuble ya se está trabajando en diseñar el presupuesto del 2026. De hecho, ya se realizó una reunión con la Dirección de Presupuesto (Dipres), en la que el gobernador regional Óscar Crisóstomo y algunos consejeros regionales expusieron sus argumentos para aumentar el bolsón de fondos para el otro año, lo cual sería pertinente en una región donde las necesidades abundan y los recursos siempre son escasos.

Lo planteado por las autoridades regionales es claro, pues se solicitó un aumento de $ 100 mil millones respecto de los $ 85 mil millones que se le asignaron a Ñuble para el presente año. Aquello no solo permitiría responder oportunamente a los distintos proyectos que ya están ejecutándose, sino también a los que vendrán por delante.

“Esto se enmarca en que hoy tenemos una muy buena ejecución presupuestaria y, de hecho, somos la mejor región del país en esa materia. Eso da cuenta de la fuerza que hemos puesto al seguimiento de la inversión, lo cual nos tiene muy contentos, porque nos demandó más de dos años llegar a una metodología de trabajo que permite ejecutar eficientemente el gasto fiscal. Por supuesto que nos dolió la rebaja presupuestaria que nos hicieron y, por lo mismo, estamos insistiendo en que nos devuelvan parte de aquello”, indicó Crisóstomo, añadiendo que la deuda flotante de la región es de alrededor de $ 3.500 millones, monto que espera que sea devuelto por parte del Ministerio de Hacienda.

De igual forma, la autoridad aseguró que la reunión también fue oportuna para revisar los convenios de programación, los cuales son acuerdos formales entre el Gobierno Regional (GORE) y el gobierno central, para financiar y coordinar proyectos de inversión en áreas específicas como salud, educación o infraestructura. En ese sentido, le solicitaron al Ejecutivo una indicación para que estos tengan una mejor eficiencia en su ejecución, además de contar con un aliciente motivacional para que el nivel central también se interese en cumplirlos.

“El riesgo que se corre con los convenios de programación es que un futuro cambio de gobierno traiga consigo también un cambio de prioridades y no queremos que un trabajo que se ha hecho por tantos años caiga por la borda. Por eso hemos planteado un mecanismo que fue también consensuado por el resto de los gobernadores de Chile”, detalló.

5

¿Cómo se enfrentará el impuesto del 10% aplicado por EE.UU. a las exportaciones de fruta chilena?

Desde principios de abril que ya está corriendo el impuesto del 10% grabado por Estados Unidos a las exportaciones de fruta chilena, y la verdad es que en los campos hay incertidumbre. Si bien las conversaciones con el país del norte han seguido su curso, lo cierto es que alguien tiene que pagar ese aumento arancelario. Ahí es donde se cobija la preocupación de los agricultores, pues aquí no solo tiene que ver el precio en sí, sino también otros factores, como las preferencias de los consumidores.

Para el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, la obligación arancelaria del país del norte ha ido perdiendo fuerza de impacto, pues la estrategia del Gobierno se ha basado en abrir nuevos mercados para diversificar el destino de la fruta chilena, como China, Japón, Arabia Saudita y Brasil, por nombrar algunos países.

“La respuesta internacional del país es que vamos a seguir fortaleciendo los convenios que tenemos. En el transcurso del actual Gobierno se han firmado nuevos tratados y otros se han mejorado; 66 de ellos para ser más preciso. Se han abierto nuevas oportunidades de mercado, donde las estrellas son los productos agropecuarios. En el concierto mundial, Chile es un país minero, pero la segunda línea más fuerte de las exportaciones nacionales es agrícola”, apuntó.

La autoridad regional explicó que para aumentar el volumen de exportaciones agrícolas la estrategia se ha centrado en fortalecer la asociatividad, y los progresos evidenciados por el mundo de las castañas y el vino son claros ejemplos de los beneficios que aporta el trabajo en conjunto.

“Tenemos que solucionar algunos problemas estructurales, pero hay avances. Con esta situación también se ha abierto una serie de oportunidades, y para Ñuble está la posibilidad de abrir nuevos mercados, basándose fundamentalmente en las ventajas comparativas del país y en las características de inocuidad que tiene Chile en ese sentido. El mundo demanda mejores productos y hoy el país está fortaleciéndose en ese sentido”, explicó.

Pagando el arancel

Para el economista agrario de INIA Quilamapu, Jorge González, el efecto de los aranceles en el consumo de fruta chilena no es homogéneo para todos los productos y, si bien la demanda estaría determinada por los consumidores en base a sus gustos y bolsillo, también entra a tallar la existencia de bienes relacionados o sustitutos, además de las expectativas que tienen las personas respecto de los precios y sus salarios futuros.

“En el último tiempo, Estados Unidos ha experimentado alzas de precios en productos como huevos, carnes, jugos y café, entre otros, lo que ha sido causado por plagas, guerras, el clima y otros factores. Esto no es buena noticia para la demanda por fruta chilena en EE.UU. y que ingrese con mayores precios. Sin embargo, la respuesta de los consumidores a cambios en el precio no es única, sino diversa, incluso entre especies de fruta, lo que condiciona toda la cadena, desde la producción en Chile hasta la compraventa en el retail norteamericano”, asegura.

A juicio del profesional, es posible que los fruticultores y/o exportadores chilenos deban asumir el costo extra de los envíos, aunque otros integrantes de la cadena, incluido el consumidor estadounidense, también pueden verse forzados a asumirlo. Según cuenta, ello dependerá de la elasticidad en el precio de la demanda, lo que significa que, por ejemplo, si el precio de la fruta sube un 10%, su demanda puede caer en igual rango.

“Probablemente, el sector frutícola quedará con un régimen arancelario único, pero como exportamos fruta de más de 20 especies, el efecto arancel debería ser dispar. Dependerá en cada caso de los volúmenes exportados, de la oferta sustituta dentro de Estados Unidos, de los determinantes de la demanda de fruta y, lo que resulta clave, de la elasticidad en el precio de la demanda. Las elasticidades en el precio de la fruta se ubican en rangos moderadamente elásticos, como en el caso de los berries, palta, jugos y uva. Es decir, muestran igual o levemente mayor porcentaje de caída en la demanda respecto del porcentaje de aumento del precio”, afirmó.

Antes de despedirnos, y esperando que hayan disfrutado con nuestra entrega informativa de esta semana, queremos contarles que siempre estamos investigando todo lo que ocurre en la fantástica Región de Ñuble. Algunas pistas resultan ser ciertas y otras no (así es este juego), pero sepan ustedes que siempre le damos las vueltas necesarias a todo y, cuando decimos algo, es porque no hay dudas de que así fue.

Por eso queremos enviarle un «cariñoso» saludo a algunos personajes que han intentado hacernos comulgar con ruedas de carreta, pasando datitos que resultan no ser del todo precisos por llamarlos de algún modo elegante, y a sabiendas de que somos más famosos que el juego de la escondida. La cuestión es que no compramos altiro y somos desconfiados por naturaleza. Nos gusta el regateo y siempre vamos un pasito más allá, para que lo tengan claro algunos que se pasan de listos: todo lo confirmamos y en ese ejercicio somos expertos.

Ahora sí. No les quitamos más tiempo y, como siempre, les agradecemos que nos acompañen cada semana en estos intensos viajes noticiosos que nos pegamos por la Región de Ñuble. Nos vemos en la próxima edición y abríguense bien, miren que el frío no perdona y los remedios están caros.

