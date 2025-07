El ultimátum del ministro Elizalde a los seremis de Ñuble que busquen escaños en el Congreso

¡Hola, amigos!

Bienvenidos a un nuevo capítulo de su newsletter Aquí Ñuble, el que les cuenta todo lo que pasa en una región donde el frío invernal es tan intenso que bien podrían grabar una nueva película de Frozen y el cafecito caliente es un bien de primera necesidad. Pero como ya aprendimos a escribir de corrido con los guantes puestos, vaya para ustedes el resumen informativo de esta semana con esas novedades que tanto les gustan. Vamos viendo.

La visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la región no fue precisamente pensando en hacer turismo. Es que entre todas las actividades que cumplió en medio de una agitada agenda, el vicepresidente del país se reunió con el gabinete regional, a quienes les entregó un ultimátum fuerte y claro: todos los seremis que quieran postular a diputados deben presentar sus renuncias antes del 15 de julio, o sea, ¡¡antes de ayer!! La instrucción le congeló el alma a varios que tienen ambiciones parlamentarias, puesto que sus planes iban por otro lado y no con tanta prisa. Así que si quiere saber más de los coletazos de este mensaje diáfano como el agua, pase a enterarse más de este capítulo, en el que La Moneda golpeó la mesa en Ñuble y varios llegaron a saltar.

Ñuble se llenará de energía y es seguro que varios andarán cantado “Electricidad” de la artista mexicana Lucero. Es que al fin salió humo blanco con tanta petición de mejorar la disponibilidad del suministro eléctrico en la región y se anunció que la CNE aprobó los nuevos montos para iniciar obras en dos líneas de transmisión que son claves para el territorio: Charrúa-Chillán y Monterrico-Cocharcas. Cuándo comenzarán las obras y de cuántos billetes verdes de inversión estamos hablando, ¡qué creen!, nosotros se lo contamos con más precisión que un cirujano plástico en Hollywood.

Fíjense ustedes que los ñublensinos andan todo el día con los ojos bien abiertos y le ponen doble llave a la puerta de la casa. Eso porque según los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), en la región se registra un alza en el nivel de victimización e incluso figura un aumento en quienes declaran que los amigos de lo ajeno han visitado en alguna ocasión sus hogares sin permiso. La gente anda más asustada que un gato en una perrera, así que nosotros partimos a saber a ciencia cierta cómo anda el termómetro del miedo en la región. Vean ustedes mismos cómo nos fue.

El MOP se metió la mano al bolsillo en serio y promete que veremos más maquinarias trabajando que en el set de los Transformers. Lo anterior porque recientemente se anunció un histórico plan de licitaciones en obras para el mes de julio por más de $ 57 mil millones. Estamos hablando de 22 contratos que consideran pavimentaciones, reposiciones y conservación de puentes y obras en seguridad vial, entre otras acciones. Así que hay que prepararse porque la cosa viene con harta fuerza, cemento y cambios con obras de todo tipo, menos una nueva ruta a Saturno. Esa queda para futuro.

Y si usted es tan amante de la naturaleza como nosotros, esta noticia le va a encantar. Vaya sacando sus binoculares y el sombrero de explorador porque habrá que estar bien ataviado para el próximo 12 de agosto, fecha en la que Chillán recibirá la Cumbre de la Reserva de la Biósfera. Este evento tiene como fin definir un nuevo modelo de gobernanza para la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, y prtende darle movimiento a esta zona que por cierto abarca territorios de Ñuble y Biobio. ¿Quieren saber más detalles? No se apresuren que para eso nos metimos a bucear bien a fondo en este tema y les contamos todo lo que hay que saber de un certamen que promete poner a Ñuble en el mapa ecológico.

La orden de Interior fue clara: los seremis con aspiraciones parlamentarias debían renunciar antes del 15 de julio

Al menos para la Región de Ñuble, la visita del ministro del Interior no es algo común. Por eso es que la llegada del ministro Álvaro Elizalde al territorio no dejó de causarnos suspicacia porque si algo quedaba claro es que no venía a comprar longanizas precisamente. Así que nos dimos a la tarea de saber más acerca de su arribo y fue así que nos enteramos que la reunión con el gabinete regional estuvo más que sabrosa.

Fuentes de Aquí Ñuble ligadas al mundo oficialista explicaron que el ministro Elizalde fue muy claro con los seremis: quienes quieran optar por una candidatura parlamentaria, debían dejar sus cargos el 15 de julio a más tardar, o sea, ¡el lunes recién pasado! ¿El motivo?, evitar la germinación de críticas de parte de la oposición frente a una eventual instrumentalización del cargo para fortalecer una aventura electoral.

La instrucción fue entregada a los secretarios regionales ministeriales mediante la circular N° 22, fechada el 7 de julio de 2025 y firmada por el ministro del Interior (s), Víctor Ramos Muñoz, en la que no solo se informa sobre lo anterior, sino que también se refuerza el llamado a los funcionarios públicos a obedecer el principio de probidad y prescindencia política para abstenerse de utilizar recursos, tiempo, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas de apoyo a candidaturas, sean cuales sean. Esto, a modo de refuerzo, pues ya se había ordenado sobre este aspecto en el oficio N° 11.061, enviado con fecha 30 de abril de este año.

Lo cierto es que según nos comentaron, efectivamente hay seremis que evalúan lanzarse en busca de un cupo parlamentario, pero planeaban esperar la confirmación de sus postulaciones por parte de Servel para renunciar a sus cargos. Si bien el plazo para inscribir candidaturas vence el 18 de agosto, estas serán confirmadas (o rechazadas) el 4 de septiembre. Y ojo, que la ley no contempla plazos de renuncia para seremis que quieran postular al Parlamento, aunque su permanencia en el cargo podría ser moralmente incompatible con su inscripción para una carrera legislativa.

“Esto abre otro flanco porque si bien no todos los partidos comparten esta medida, en cada uno de ellos hay bandos, y esta instrucción podría acrecentar la pugna entre los que apoyan a un seremi para que postule a diputado y los que no. Claramente, los que se oponen a esas candidaturas tendrían aquí el mecanismo para sacar cuanto antes a estas autoridades de sus cargos sin que esté definida su candidatura. Es un dilema porque podrían sacarlo de su función actual para luego no incluirlo en la lista parlamentaria y dejarlo de brazos cruzados”, nos indica una fuente añadiendo que hay dos seremis que ya han manifestado su voluntad de ser candidatos y un tercero en reflexión.

Sin embargo, se nos informó que pese a esta instrucción, hay ministros que están al tanto de la aspiración de sus respectivos seremis de convertirse en diputados y que la directriz habría sido diferente: tomarse las cosas con calma y decidir sus futuros a fines de julio, tras lo cual se programaría cuando dejen sus cargos. ¡Plop!

¿Llegó el fin de los apagones?: CNE aprobó nuevos valores para mejorar dos líneas de transmisión eléctrica clave para Ñuble

La crisis de energía eléctrica en la Región de Ñuble ha sido un dolor de cabeza constante, no solo para las comunas más rurales que deben sufrir cortes de suministro ante el más mínimo problema por la inestabilidad de la infraestructura, sino que también ha trabado el desarrollo de varios proyectos de inversión que esperan, literalmente, dónde poder enchufarse para tener electricidad. Pero todo indica que este dilema tiene sus días contados.

Es que luego del trabajo mancomunado de diversos actores regionales, la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó la revisión de las cifras para la ejecución de dos emblemáticos proyectos: las líneas Charrúa-Chillán y Monterrico-Cocharcas, obras incluidas en el Plan de Expansión, lo cual representa un importante hito para el desarrollo energético regional a corto, mediano y largo plazo.

“Se ha logrado aceptar un nuevo decreto de la CNE para poder hacer las inversiones requeridas en estas dos líneas que son fundamentales para la Región de Ñuble, lo cual implica un abastecimiento que no solo asegura el suministro de los hogares, sino también de la industria local, impulsando el desarrollo económico y el empleo”, indicó el delegado presidencial regional, Rodrigo García. Este añadió que de los US$ 2,2 millones originales, la línea Monterrico–Cocharcas tendrá un nuevo valor de inversión de US$ 20,6 millones, que considera la actualización de costos y la nueva estrategia constructiva requerida. Esta obra aumentará la capacidad de transporte de la línea a 56 MVA y debe estar lista en 24 meses, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial.

Respecto de la línea Charrúa–Chillán, de los US$ 15,8 millones originales se estableció un nuevo valor de inversión equivalente a US$ 44,6 millones, cifra que considera las actualizaciones requeridas luego del término anticipado del contrato con el adjudicatario original y la reformulación respectiva de la ejecución. La obra contempla la modernización de la línea existente, elevando su capacidad de transporte a 90 MVA, y se espera que entre en operación en un plazo máximo de 36 meses desde la publicación del respectivo decreto en el Diario Oficial.

“Cuando el ministro Diego Pardow anunció el Plan Ñuble, se veían lejanas las soluciones, pero gracias a la importancia que le dio el Presidente Boric, con la firma de la Ley de Transición Energética, se pudo avanzar con fluidez en esta etapa y lograr la actualización de los valores”, sostuvo el seremi de Energía, Dennis Rivas, explicando que las obras que son de propiedad de la Compañía General de Electricidad (CGE), seguirán el curso administrativo previo a la publicación del decreto en el Diario Oficial, para iniciar las faenas respectivas durante el segundo semestre de este año.

Cabe recordar que en su visita a Chillán en agosto de 2022, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció el llamado “Plan Especial Ñuble”, programa impulsado desde la región, el cual contempló una serie de acciones, entre las que se incluyó la revisión de los valores asignados a las obras mencionadas.

La inseguridad: el fantasma que sigue atemorizando a los ñublensinos

Si hay algo que preocupa de sobremanera a los ñublensinos es la sensación de inseguridad, y conste que no lo decimos nosotros, sino que esta fue una de las conclusiones que arrojó la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Y como el dato mata el relato, le decimos de entrada que el sondeo detectó un aumento en el nivel de victimización de la comunidad con un 92,8% de los encuestados indicando que la delincuencia ha aumentado en el país y un 79,6% apuntando a lo mismo respecto de su comuna. Si eso no es para preocuparse, no sabemos qué podría hacerlo entonces.

Según el estudio que entrega regularmente el INE, un 17,9% de los hogares ñublensinos declaró haber sido víctima de delitos complejos como robos, hurtos y lesiones en el último año. Ello se traduce en un aumento del 3,7% respecto de la medición realizada en 2023. Sin embargo, un 47,2% de las personas declaró que la delincuencia ha aumentado en su barrio, lo que por cierto muestra una leve mejora en relación a la anterior encuesta.

El tema cayó como anillo al dedo ante la visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la Región de Ñuble, donde se le consultó acerca de estas complejas cifras. En ese sentido, el secretario de Estado subrayó la necesidad de fortalecer las acciones que se han generado en materia de seguridad, haciendo la distinción entre lo que representa la sensación de inseguridad y los indicadores respecto de los delitos más graves.

“Lo que ha habido en Ñuble en el último tiempo es una disminución de los delitos más graves y también de los homicidios, pero eso no significa que tengamos que bajar los brazos; al contrario, tenemos que redoblar los esfuerzos para hacernos cargo de la sensación de inseguridad que existe en la región. Por tanto, vamos a continuar desplegando una serie de iniciativas que han permitido mejorar los resultados”, aseguró, recordando medidas como, por ejemplo, que la Escuela de Formación de Carabineros comenzará a funcionar a fines de este año en la comuna de Quirihue.

La autoridad subrayó la alta inversión que ha realizado el Gobierno en el combate a la delincuencia, detallando que el presupuesto para estos fines en los tres últimos años ha aumentado en más de un 15%. “Y todavía falta por aprobar una nueva Ley de Presupuesto. Eso habla de que nuestro compromiso no es de palabras, sino de acciones, y vamos a continuar en este esfuerzo. Llevamos 70 leyes de seguridad aprobadas a la fecha, lo que también es un récord respecto de gobiernos anteriores”, dijo.

La estrategia de Carabineros

Desde el punto de vista de Carabineros y basándose en los análisis realizados en 2024, la labor se ha concentrado en fortalecer la cobertura de los servicios preventivos, considerando las demandas diferenciadas de los territorios y de las propias comunidades. Así se ha logrado focalizar y hacer un uso más eficiente de los recursos, entregando mejores respuestas a la población urbana y, sobre todo, rural.

«En concordancia a las necesidades de la realidad delictual de la región que en gran medida afecta a la comunidad rural, creamos equipos especializados como la Patrulla de Investigación Táctica Rural, enfocada en los delitos que afectan al mundo agrícola como el abigeato, y la Patrulla Forestal para prevenir el robo y hurto de madera, y fortalecer el trabajo educativo y preventivo de incendios forestales para potenciar el control y la fiscalización en zonas rurales”, detalló el jefe de Operaciones de la Zona de Carabineros Ñuble, coronel Diego Salas.

El jefe policial afirmó que el trabajo preventivo que se ejecuta desde las Oficinas del Modelo de Integración Carabineros-Comunidad, conocido como Equipo MICC, ha permitido trabajar colaborativamente en la entrega de información relevante y oportuna para optimizar recursos humanos y logísticos, generando a la fecha una baja de -8,5% de casos de delitos de mayor connotación social.

«También hemos estado trabajando en la integralidad de los servicios, combinando el despliegue de equipos territoriales y especializados en terreno con operativos multidisciplinarios que fiscalizan diversas normativas, como tránsito, drogas, alcohol y encargo de vehículos en puntos de interés policial. Esta modalidad integral del servicio ha sido una apuesta exitosa que se suma a acciones con otros organismos públicos como el Ministerio Público, Seremías, Senda, SAG, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y PDI», sostuvo, añadiendo que ha sido fundamental el trabajo de coordinación con los municipios y la implementación de las Patrullas Mixtas que abordan delitos e incivilidades.

MOP desenfunda la billetera y lanza histórico plan de licitaciones en obras para Ñuble: son $57 mil millones

Que la infraestructura de la Región de Ñuble necesita una manito de gato con urgencia no es novedad porque hay varias prioridades y es necesario que las autoridades pongan ojo para hacerle más grata la vida a la gente. Así fue que el MOP se puso la manito en el corazón (y después en el bolsillo) para impulsar durante este mes un ambicioso plan de licitaciones en obras para la región que incluye 22 contratos con una inversión total de $57 mil millones.

Las iniciativas van desde las siempre necesarias pavimentaciones de caminos rurales hasta la conservación de puentes patrimoniales y zonas escolares. Dentro de este paquete de obras destaca la reposición del Puente Zapallar, ubicado en la comuna de San Ignacio, cuya estructura es clave para la conectividad con su vecina comuna de Pinto, la que hoy se da gracias a un provisorio puente mecano. También se contempla la conservación de la ruta N-48-O entre Bulnes y Quillón, cuyo llamado a licitación ya está activo, y del puente El Ala en San Nicolás, este último reconocido como Monumento Nacional en la categoría de Sitio de la Memoria.

“El inicio de estas licitaciones no solo representa una mejora tangible en la infraestructura vial de Ñuble, sino también una reactivación económica directa para las comunas involucradas. Estamos hablando de obras que mejoran la calidad de vida de miles de ñublensinos y ñublensinas, en especial en sectores rurales que históricamente han estado más aislados”, afirmó el seremi de Obras Públicas, Freddy Jelves, añadiendo que este grupo de obras también trae consigo la creación de más de 550 puestos de trabajo.

Otro de los ejes del plan es la pavimentación de 31 kilómetros de caminos rurales en las comunas de San Nicolás, Ninhue y Quillón, beneficiando a las rutas N-310 La Maravilla, N-269 Coipín, N-720 Puente Queime, N-802 El Bodegón y la ruta N-862 El Medio; además de la ejecución de obras de seguridad vial en zonas escolares de las tres provincias de la región, específicamente en puntos donde existe un alto tráfico de estudiantes.

Conservación de caminos

Y como en Ñuble los caminos están ahí nomás y algunos tienen más hoyos que un queso gruyere, le contamos de inmediato que estas estructuras también fueron consideradas en la licitación de cinco contratos de conservación global de caminos, los que fueron reorganizados para cubrir un mayor número de rutas con una inversión más robusta por empresa. Estas concesiones tendrán una duración de cuatro años y abarcarán sectores de las provincias de Punilla, Diguillín e Itata.

“Estas licitaciones de globales son sumamente importantes porque con ello daremos la mantención adecuada a diferentes rutas de las tres provincias y donde los contratos de este tipo se habían terminado. Hoy las estamos manteniendo con nuestras cuadrillas de administración directa. Además, son contratos totalmente renovados, donde dividimos las antiguas globales para abarcar más caminos y, además, aumentamos el presupuesto de cada una de ellas”, destacó el director regional de Vialidad, Oliver Morales, junto con precisar que si bien las licitaciones se desarrollarán a lo largo de julio, el inicio de las obras está proyectada para el segundo semestre de este año.

¡Ñuble se viste de gala!: Chillán recibirá la Cumbre de la Reserva de la Biósfera

Los ñublensinos sabemos bien que la naturaleza es una de las grandes fortalezas de la región, así que la cuidamos bien y hasta retamos a cualquiera que veamos ensuciando nuestros parajes. En ese plano, uno de los orgullos locales es la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, donde es posible encontrar distintas especies de la flora y fauna nacional. Y como somos bien orgullosos de nuestro entorno, la región promete ataviarse con sus mejores ropajes para recibir la llamada Cumbre de la Reserva de la Biósfera, que se realizará el próximo 12 de agosto en Chillán.

Aquí el objetivo es claro: avanzar en un modelo de gobernanza que permita consolidar el desarrollo y conservación de este territorio que abarca toda la cordillera andina de la Región de Ñuble y parte de su vecina Biobío. Así lo dio a conocer el administrador regional (s), Raúl Súnico, indicando que el evento nace a raíz del incendio forestal que afectó a la Reserva Ñuble durante el verano pasado.

“A partir de ese incendio, el Gobierno Regional convocó a un conjunto de actores para preparar un encuentro de la Reserva de la Biósfera que nos permita avanzar en una gobernanza y gestionar de manera participativa esta zona. Dada la birregionalidad del territorio, se ha estado trabajando en un modelo que involucre un comité donde también habrá participación de representantes de Biobío y otros de tipo regionales para ejecutar los planes locales de intervención”, aseguró. Asimismo, complementó que esta materia se ha venido trabajando de hace bastante tiempo y que de hecho hay dos proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) impulsados junto con la Universidad de Concepción para estudiar y tener propuestas sobre el uso y actividades que se pueden desarrollar en la Reserva de la Biósfera.

Por su parte, el director del proyecto FIC de Fomento Productivo y Desarrollo Territorial de la Reserva de la Biósfera, Jorge Jiménez, detalló que la jornada también considera una feria abierta a la comunidad, la cual se efectuará el 8 de agosto en el céntrico Paseo Arauco de la capital regional para difundir experiencias y actividades que se desarrollan actualmente en la Reserva de la Biósfera.

“Estamos trabajando principalmente con traer expositores de la cordillera, entre ellos emprendedores de productos forestales no madereros como semillas y recolección de follaje y frutos, los que elaboran distintas preparaciones que nosotros hemos apoyado para que puedan comercializarlas. La idea es que ellos también puedan establecer redes de colaboración”, apuntó.

En tanto, la directora de «Conserva tu Bosque” y representante de la red ciudadana por la conservación del Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, Daniela Farfán, destacó que “hemos estado colaborando con el Gobierno Regional en la organización de estos importantes eventos porque creemos que es muy relevante involucrar a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a las personas naturales en poder articularse de alguna forma para concretar acciones de conservación en este territorio”.

La cumbre se realizará en el Centro de Extensión de la Universidad del Bíobío en Chillán y contempla la participación de representantes del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil, incluyendo representantes de la Región del Biobío, dado el carácter birregional de esta Reserva de la Biósfera reconocida por la UNESCO.

