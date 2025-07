Candidatos de Ñuble comienzan a frotarse las manos para estar en la papeleta de noviembre

¡Hola, amigos!

Les damos cordialmente la bienvenida a una nueva edición de su newsletter regalón Aquí Ñuble, el que siempre está atento a todo lo que está pasando en esta hermosa región.

Aunque en un momento estuvo bien enredado el mapa de candidatos a diputados en la región, este ya se ha ido aclarando con varios nombres que tienen cerrada su participación en la próxima fiesta electoral. Fue así que nos pegamos un tour político regional tanto por la izquierda como por la derecha, porque tenemos amigos en todos lados y siempre nos mantienen al tanto de lo que sucede. Así pudimos configurar bien el puzzle y ya tenemos aclarados varios nombres que estarán en la papeleta que elige diputados. ¿Quieren saber quiénes son?, entonces no les va a quedar más remedio que pasar a leer la deliciosa nota que les hemos preparado con absoluto cariño y esmero.

De a poco se va instalando la idea de crear un Plan Ñuble con el firme propósito de favorecer el desarrollo de la región e impulsar su prosperidad futura. Sepan desde ya que la iniciativa se está cocinando en el Congreso y, por lo mismo, partimos veloces como el viento a conversar con los parlamentarios sobre la viabilidad de este proyecto. Aunque todos los legisladores comparten la idea, el objetivo es que se transforme en una política pública eficaz, potente y con aires regionalistas. Así que vengan e infórmense con nosotros sobre este plan que podría cambiarle la cara al futuro de Ñuble.

Habiendo cumplido cuatro vueltas al sol al mando de la región, el gobernador regional Óscar Crisóstomo sacó la calculadora y el cuaderno de tapas duras para hacer un balance de su gestión dirigiendo los destinos de Ñuble. Si bien la autoridad repasó algunos hitos de su trabajo y puso parte del foco en las próximas elecciones presidenciales, también se dio tiempo de reforzar dos peticiones que de seguro adornarán el debate político futuro: la autonomía financiera de los gores y el futuro de la figura del delegado presidencial regional. Así que aquí le dejamos para su disfrute el resumen de una conversación franca y amena con la máxima autoridad de la región, en la que es evidente que el proceso descentralizador será tema y ya no se le puede seguir sacando la vuelta.

Y a poner atención, que la cosa en los campos de Ñuble podrían cambiar en el futuro. Eso porque mientras los agricultores miran con cariño y confianza la tradicional producción de maíz, arándanos y frambuesas, el cambio climático está modificando las reglas del juego; así que no se espanten si próximamente comienzan a ver plantaciones con nuevos frutales como la macadamia, el pistacho, la papaya, el calafate y los castaños. Fue así que ensillamos el caballo y nos fuimos raudos al INIA Quilamapu, donde le están poniendo harto empeño al trabajo de investigación con resultados exitosos en la producción de estas especies. Así que hay que alistarse porque los campos locales podrían estar viviendo una revolución agrícola con nuevos y exóticos sabores. De eso y mucho más, aquí les comentamos todos los detalles.

Fíjense ustedes que el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas está haciendo las maletas con libros, grabados y mucho talento para mostrarle al mundo que en estas tierras ñublensinas la cosa es mucho más que fabricar longanizas. ¡Es que aquí se cultiva el arte con esmero!, y por eso han iniciado un proceso de internacionalización poniendo el foco en Argentina y México con exportación de literatura y artes visuales como los grabados. Porque si el célebre poeta oriundo de Lebu soñaba con “estar en todas partes y en ninguna”, acá están cumpliendo sus anhelos con sello internacional y todo. Y nosotros siempre curiosos, partimos a averiguar más sobre este proceso. Vean ustedes mismos cómo nos fue.

Así que considerando que este viaje informativo viene con más potencia que motor de F1, los invitamos de inmediato a ponerse bien cómodos y disfrutar de ese sanguchito matinal que siempre les acompaña su café con una nueva edición de Aquí Ñuble

¡Partimos entonces!

Se va aclarando la cosa: así se arma el puzzle de las próximas elecciones parlamentarias en Ñuble

Ya se acerca el plazo fatal para inscribir candidaturas y faltando menos de un mes, hay varios nombres que ya está claro que estarán presentes en la papeleta que elegirá diputados en noviembre próximo. Y de puro puntudos que somos, partimos a conversar con nuestras fuentes que son capaces de mirar hasta debajo del barro y nos dejaron claras varias cositas.

Partamos por el oficialismo. Según nos comentaron, la posibilidad de ir en una lista única ha perdido fuerza y es casi un hecho que se abrirán en dos bandas. En ese sentido, ya estaría clara la repostulación del diputado Felipe Camaño al amparo de la DC, aunque la Falange podría sumar un cupo más. También se suman el hermano del gobernador regional, Francisco Crisóstomo, por el PS; la exseremi de Cultura, Scarlet Hidalgo, en un cupo del PPD; y el exseremi de Educación, César Riquelme, corriendo al alero del Partido Radical. Ellos están ya definidos.

Lo interesante está en el Partido Liberal, pues mantienen conversaciones con el excandidato a gobernador regional, Ignacio Marín, para postularlo. Sin embargo, trascendidos indican que dicho conglomerado preferiría concentrar fuerzas en Biobío Cordillera, donde presentan al ex-DPR de Ñuble, Anwar Farrán, siendo esta una batalla que les acomodaría mucho más de pelear. Aquí nada está dicho del todo.

¿Dónde está el problema? En el bloque que aglutina al Partido Comunista (PC), Frente Amplio y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS). Las informaciones recabadas indican que existirían dos cupos para tres conglomerados, lo que hasta ahora obligaría a alguien a ir al sacrificio y ceder su espacio.

El PC maneja los nombres de la seremi de MIDESO, Marta Carvajal, y el de su par de Vivienda, Antonio Marchant, aunque la primera tendría ventaja. En tanto, el FRVS tendría definida la postulación de la exseremi de Salud, Ximena Salinas, entendiendo que dicho partido ya anunció que llevaría candidatos en todo el país. El Frente Amplio tendría como carta al seremi de Economía, Erick Sólo de Zaldívar, que por cierto sería un nombre de peso; aunque no se descarta que surja otra alternativa y el chicle de la negociación se estire.

¿Y por el lado derecho?

Todo indica también que atacarían las elecciones parlamentarias en dos listas. En ese sentido, la UDI tendría solucionado el entuerto al presentar a los actuales diputados Cristóbal Martínez y Marta Bravo para su reelección. En tanto, en RN ya se le solicitó públicamente al diputado Frank Sauerbaum que postule nuevamente, mientras que su compañero de lista sería el exalcalde de Coihueco, Carlos Chandía; a pesar de que manejaban los nombres del otrora seremi de Medioambiente, Patricio Camaño, y el del exseremi de Economía, Roger Cisternas. Ambos estarían fuera de carrera, pese a que contaban con una muy buena evaluación al interior del partido de la estrella.

Sin embargo, el gremialismo podría sumar el nombre del excandidato a gobernador regional, Benjamín Maureira, porque Evopoli tendría definida la postulación de Nataly de la Hoz y es posible que cedan un cupo.

La piedra en el zapato estaría en la lista que incluye al Partido Social Cristiano (PSC), Partido Republicano y Partido Nacional Libertario. Eso, porque si bien estaba definido que cada conglomerado llevaba dos nombres, averiguamos que los primeros habrían solicitado un cupo más, lo que no cayó bien.

Nuestras fuentes indicaron que el PSC presentaría a la actual diputada Sara Concha, más el excandidato a gobernador regional, Erick Jiménez, cuya postulación toma fuerza. El tercer nombre sería el de Karla Muñoz, excandidata a alcaldesa por Chillán Viejo.

En tanto, el Partido Republicano atacaría los comicios con la dupla conformada por el abogado Diego Sepúlveda, quien ya comenzó su despliegue por la región, y el excandidato a gobernador regional, Jorge Sánchez. Por su parte, el Partido Nacional Libertario tendría cerrada la candidatura de su presidente regional Freddy Blanc.

Finalmente, el exdiputado Jorge Sabag tendría definida su participación en un cupo de Demócratas, mientras que el exconcejal chillanvejano Rodrigo Arzola se presentaría al amparo de Amarillos por Chile.

¿La creación de un Plan Especial para Ñuble?: diputados locales desmenuzan la propuesta

En los últimos días ha tomado fuerza la idea de crear un Plan Ñuble, iniciativa especialmente diseñada para la región con el fin de superar los distintos problemas de infraestructura que hoy luce el territorio y que, ¡para qué andamos con cosas!, le impide avanzar a paso más acelerado. Sin embargo, y de manera paralela, surgen las dudas respecto del funcionamiento de esta idea, y por lo mismo, partimos a conversar con parlamentarios de la región acerca de la viabilidad del proyecto.

Para nuestra sorpresa, la diputada Sara Concha anunció que esta semana precisamente se votaría en la Cámara Baja la propuesta de crear un Plan Ñuble, lo que calificó como un paso importante para poner en el tapete las diversas necesidades que vive la región y combatirlas en base a una política pública de carácter regional.

“De esta forma podríamos buscar reducir las altas cifras de desempleo que tiene la región y que ya llegan al 10,4%. Nos preocupa también la seguridad y la conectividad. Nos complica que hayamos pasado de tener un servicio sanitario rural al año a lograr tres en el mismo período porque sigue siendo insuficiente para nuestra realidad. Esperamos que este Plan Ñuble se haga cargo de esas problemáticas que hoy sufrimos en la región”, dijo, añadiendo que su implementación quedará a criterio del mismísimo Presidente de la República.

En ese ejercicio, recordamos que el primer legislador que lanzó esta propuesta fue el diputado Felipe Camaño, quien por cierto apoyó la creación de esta política pública que, para ser más precisos, comenzó amasando junto a alcaldes y concejales de la región cuando corría el 2023, con el objetivo de mejorar los caminos y el transporte rural.

“Sin duda, es superimportante que todas las autoridades estemos en la misma sintonía y que el Gobierno tome el toro por las astas para que de una vez por todas Ñuble termine con la vocación de provincia y se transforme en una verdadera región. No podemos continuar siendo la región más pobre, rural, envejecida y con las mayores tasas de desempleo, por lo que la idea de establecer la Ley Ñuble toma cada día más fuerza y sentido a la hora de hablar de descentralización, justicia territorial y equidad socioeconómica para mejorar la calidad de vida de los ñublensinos y ñublensinas”, aseguró.

Finalmente, la duda fue puesta en la mesa por el diputado Frank Sauerbaum, quien recordó el fracaso sufrido por el programa Zona de Rezago, el que fue implementado en el Valle del Itata y que no funcionó por ser inorgánico y carecer de una línea conductora que hilara un proyecto con otro. En ese sentido, especificó que se deben tomar en cuenta las grandes deficiencias que presenta el territorio como la transmisión eléctrica, la falta de agua y la capacitación de capital humano.

“Tenemos que hacer grandes modificaciones, pero también aprovechar las ventajas que hay en el mundo agrícola, forestal, turístico y también en las energías limpias. Debemos mirar a Ñuble como un centro logístico, condición que le entrega su ubicación geográfica privilegiada al estar en el centro del país. Hay mucho potencial, pero tiene que haber una política orgánica y no medidas aisladas. Se necesita un plan global de desarrollo y en eso, el Gobierno Regional tiene mucho que decir. Se lo he planteado al gobernador regional porque no podemos seguir tomando medidas por separado. El desarrollo de la región tiene que darse en base a una política estratégica”, apuntó.

Gobernador Óscar Crisóstomo: “El próximo Presidente de Chile va a encontrar a la Región de Ñuble en un pie diferente”

La semana pasada, el gobernador regional Óscar Crisóstomo cumplió cuatro años desde que llegó a encabezar la gestión del Gore de Ñuble, y la ocasión fue precisa para hacer un balance de cómo ha avanzado la región con distintas obras impulsadas por dicho organismo y que a pesar de que aún persisten diversas necesidades, muestran hoy un territorio distinto y con mayores logros.

La autoridad destacó el crecimiento de la región, donde se ha puesto especial foco en materias de interés ciudadano como salud, seguridad, crecimiento económico y mejoras urbanas. Asimismo, destacó obras como la construcción del Instituto Teletón en Chillán, los nuevos Cesfam, el diseño de cinco hospitales para Ñuble y un aspecto que no es menor en estos tiempos de polarización: el buen ambiente social y político que se ha construido en el territorio, donde el diálogo siempre ha primado.

“Cuando existe un buen ambiente en la región, es posible concentrar los propósitos en cosas que la movilicen y podamos avanzar. Lo hemos visto en los últimos años, y si bien estamos contentos en ese sentido, no estamos satisfechos porque tenemos mucho por entregar aún; así que en ese sentido, los próximos años van a ser con mucho más desarrollo para todos”, detalló.

Pero considerando que este año está teñido de ambientes eleccionarios, Crisóstomo afirmó que deben darse espacios de diálogo con los candidatos a La Moneda. En ello hay experiencia porque la autoridad ya ha vivido dos gobiernos de distinto color y aunque espera que sea de una línea cercana a la suya, abogó por el buen entendimiento.

“Esperamos que haya respeto mutuo y quien asuma como Presidente en marzo del próximo año, va a encontrar a Ñuble en un pie diferente. Todas las regiones del país tienen una estrategia consolidada y en muchos casos, autoridades regionales reelectas. Entonces, conocemos bien el ejercicio del cargo y la potestad de nuestras funciones, lo que debiera facilitar el trabajo con el nivel central. El nuevo gobierno no va a partir de cero en las regiones, y si tienen la capacidad de entender el proceso de descentralización, debieran potenciarlo”, aseguró.

También tuvo palabras para los alcaldes, a quienes calificó de “socios estratégicos” por el intenso trabajo que han llevado a cabo en conjunto con las comunas y donde nadie ha quedado fuera. En ese sentido, recordó que a principios de este año se reunieron para sellar un pacto territorial con las autoridades comunales, definiendo obras y el trabajo a desarrollar en el futuro.

“Eso ha generado un trabajo más sistemático y hay que destacar la modernización que ha experimentado el Gobierno Regional en este tiempo. De manera muy ordenada, hoy estamos cerca del 60% de la ejecución presupuestaria, siendo la más alta de Chile. Eso se ha logrado instaurando mecanismos como un banco de proyectos que no teníamos al principio y además, una metodología que hemos denominado Semáforo y que nos permite hacer un seguimiento a todas las instituciones”, explicó, agregando que quienes están en verde y amarillo pueden seguir postulando a proyectos, mientras que los que están en rojo deben ponerse al día con sus rendiciones de gastos.

Finalmente, en uno de los temas que ha levantado el gobernador Óscar Crisóstomo y que tiene que ver con la polémica figura de los delegados presidenciales regionales, la máxima autoridad regional apuntó que “es una bandera que no podemos bajar, pues tiene que ver con el modelo de descentralización que tiene el país. Lo primero que debe ocurrir es tener la autonomía financiera que hoy no tenemos, pues hay que recordar que sufrimos un recorte presupuestario del 8% por un mal cálculo del Ministerio de Hacienda que terminamos pagando nosotros. Además, el Congreso pide un mayor ajuste, el cual lamentablemente lo hacen las regiones. Debemos ser coherentes entre lo que pedimos y lo que hacemos”.

Macadamia, calafate, pistacho, castaño y papaya: los nuevos frutales que se preparan para irrumpir en los campos de Ñuble

Con las nuevas reglas de juego que el cambio climático le propone a la agricultura chilena, bien valía la pena preguntarse acerca de las nuevas especies que podrían empezar a adornar los cultivos de la Región de Ñuble. Así que no lo pensamos dos veces para subirnos al tractor y enfilar hacia el INIA Quilamapu para conversar con los especialistas en la materia, quienes nos ilustraron y sorprendieron acerca de frutas que podrían adaptarse a los campos ñublensinos y que antes eran impensadas de ver por estos lares.

El investigador de frutales de dicho organismo, Jorge Retamal, nos explicó que frutas como la macadamia, el calafate, el pistacho, el castaño y la papaya ya están siendo trabajadas para su validación. Estas especies no solo presentan una mayor resistencia a las condiciones impuestas por el cambio climático, sino que abren nuevas oportunidades para los productores de la región. Además, permiten acceder a una mayor valorización en mercados saludables y gourmet, poseen un atractivo poder exportador y una significativa reducción de costos operacionales gracias a su eficiencia hídrica y su bajo requerimiento de insumos.

“Las investigaciones coinciden en que el cambio climático afecta directamente los ciclos fenológicos, el desarrollo y la productividad de los frutales y hortalizas. Estudios muestran que el aumento de temperaturas altera la acumulación de frío invernal, lo que impacta la floración y fructificación. Además, hay evidencia de que eventos extremos como heladas tardías y sequías prolongadas aumentan en frecuencia e intensidad, afectando la sanidad y rendimiento de los cultivos. Las investigaciones se han enfocado en identificar especies y prácticas adaptativas que permitan mitigar estos impactos y aprovechar oportunidades productivas”, afirmó.

Con mayor precisión, el experto explicó que los modelos climáticos en Ñuble indican que para 2050 la temperatura media anual podría aumentar entre 1,5 y 2,5 °C, con inviernos más cortos y menos fríos, y veranos más calurosos y secos. Ello pronostica mayor variabilidad en la precipitación, con períodos de sequía más prolongados y eventos de lluvias intensas. Esto puede provocar estrés hídrico crónico, aumento en intensidad y diversidad en plagas y enfermedades, y desplazamiento de cultivos tradicionales hacia otras zonas que antes no se cultivaban. Pues bien, son todos estos datos los que permiten anticipar estrategias agrícolas que integren eficiencia hídrica, selección de especies resistentes y sistemas de manejo innovadores para asegurar la productividad futura.

Y considerando el desarrollo de estas nuevas herramientas de adaptación, las que también podrían abrir la puerta a la creación de nuevas políticas públicas en ese sentido, hay un elemento que es esencial y que dice relación con el trabajo a desarrollar con los agricultores mismos. Aquí han sido claves los ejercicios de escuchar y diagnosticar.

“Desde diciembre de 2024 hemos visitado a más de 800 productores, recorriendo cada uno de sus predios, evaluando condiciones de suelo, estado fitosanitario, sistemas de riego y proyecciones productivas frente al cambio climático y niveles productivos de sus huertos frutales, entre otros. Esa fase nos permitió conocer de primera fuente sus inquietudes y diseñar un plan de trabajo territorializado y enfocado en soluciones prácticas. Con esa base, iniciamos en marzo de 2025 un ciclo de capacitaciones técnicas presenciales que ha recorrido las 21 comunas de la región”, destacó.

La oportunidad es interesantísima, más considerando que los actuales frutales estrella de Ñuble como la frambuesa, el arándano y la nuez han mostrado impactos importantes a las actuales condiciones climáticas, los cuales están documentados. Así que bien vale considerar estos datos porque las condiciones de la agricultura como hoy las conocemos, podrían cambiar en el futuro. Y más vale estar preparados.

¡La cultura de Ñuble sale al mundo!: Casa Gonzalo Rojas inicia internacionalización de literatura y artes visuales

La Región de Ñuble tiene una tradición cultural bastante prolífica que debemos hacerle honor. Es por eso que el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas inició un proceso de internacionalización de diversos proyectos artísticos, enfocándose principalmente en el mundo literario y de las artes visuales que son, de hecho, los pilares del trabajo que impulsa el recinto. De esta forma, el objetivo es conquistar importantes escenarios culturales sudamericanos, enfocándose en Argentina y México.

Por el lado de las letras, ha sido gravitante el vínculo con la revista argentina de poesía La Guacha, mediante la cual se ha logrado visualizar a distintos poetas chillanejos que han generado gran interés en el país transandino, por lo cual la meta es vincularlos a editoriales de dicho país y lanzar sus carreras al mundo. En tanto, los grabados se han transformado en la punta de lanza de las artes visuales que desarrolla el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas, donde destacan de sobremanera los 21 trabajos del artista chileno Roberto Matta.

“Esas son las dos bandas que hemos ido fortaleciendo durante 2025 y esperamos que el próximo año sea mucho más, llegando a Norteamérica y Europa. La cuna editorial es Barcelona, de donde se salta a México y llega a Argentina. Ahí se nos abre todo un paraíso literario con editoriales como Losada, que es parte de la colección de los poetas chilenos. De hecho, Pablo Neruda y María Luisa Bombal publicaron en Argentina”, explica la directora ejecutiva de la Corporación Cultural Municipal Gonzalo Rojas, Laura Daza, añadiendo que han adoptado también la labor de informar a los escritores chilenos sobre todo el trabajo que hay para editar un libro.

Reconocidas artes visuales

El trabajo del destacado grabadista chillanejo José Agustín Córdova ha sido pieza esencial en el desarrollo de las artes visuales del Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas. De hecho, sobresale la participación de 27 obras que representarán a Chile en el “Segundo Miniprint Internacional de Río Cuarto 2025”, a desarrollarse en la ciudad argentina de Córdova. Dichas obras han sido creadas por el mencionado artista y las alumnas del taller que dirige y que se desarrolla en el propio centro cultural.

“Este es un proceso que busca poner las artes visuales de Ñuble en la palestra internacional, específicamente el grabado. Soy el único artista que ha tomado la posta de internacionalizar las obras e independientemente de lo que produzca yo o mis alumnas, este trabajo me ha permitido posicionarme como artista, maestro y gestor cultural”, detalló.

El próximo 27 de agosto, José Agustín Córdova viajará a Sao Paulo y posteriormente a Curitiba, con el fin de ampliar el trabajo, de cara a la celebración del Mes del Grabado que se iniciará el 25 de septiembre próximo en Chillán y que reunirá a grandes exponentes de este arte, especialmente de Argentina, que será el país invitado.

“Ñuble está creciendo en términos de arte y espero que los artistas de Ñuble se profesionalicen también para erradicar la precarización que existe actualmente. Yo he seguido en mi proceso de crecimiento, y gracias al grabado he podido conocer Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. He conocido académicos. El tema es que hay que salir al mundo y expandirse”, finalizó.

¿Qué les dijimos? Si no bromeábamos cuando les comentamos que esta edición de Aquí Ñuble venía más cargada que mochila de obrero. Solo nos resta decirles que nos vamos con más ganas aún de seguir trabajando para ustedes porque nos gusta ir más allá en todo y no le tememos a los desafíos. Y como somos metiches por naturaleza, vamos a todas. Téngalo por seguro.

Nos vamos como camión lechero por camino de tierra, pero volveremos la próxima semana con más noticias, curiosidades y más de alguna sorpresa. Así que si vieron algo raro por ahí, no fue un ovni, sino un datito para nuestro newsletter que está siempre al pendiente de todo. Y no olviden abrigarse, regar las plantas y mirar a Ñuble con ojos de confianza porque si algo tiene de sobra esta región es fuerza, coraje…….y frío también.

¡Hasta la próxima!

