La guerra del alcalde de Chillán Viejo por cerrar el relleno sanitario comunal

En Chillán Viejo, el alcalde Jorge del Pozo no le tiene miedo al frío y menos a los malos olores. Por eso mismo, es que está decidido a seguir hasta el final la lucha por cerrar el relleno sanitario que funciona en su comuna. Esta es una cruzada que el jefe comunal viene haciendo con mucha convicción, pues le preocupa que la vida útil del recinto -actualmente administrado por la empresa Volta- esté proyectado a 2034 y nadie le entregue respuestas, más cuando ahí no solo se reciben desechos de las comunas de Ñuble, sino también de otras latitudes nacionales. Así que aquí le vamos a contar cómo va esa pelea por devolverle el aire puro a la comuna histórica.

Con la emergencia de la alerta de tsunami superada, llegó la hora de hacer la raya para la suma y ver cómo respondieron los equipos de emergencia, las coordinaciones y la misma población que, en una actitud que hay que destacar, tuvieron un comportamiento ejemplar al obedecer todas las instrucciones y evacuar ordenadamente los sectores costeros de la región. Y nosotros que ya sabemos de salidas de mar porque nos tocó vivir el 27-F en Concepción y ahí si que las vimos con tongo, partimos a conversar con las autoridades para que nos entregaran el balance respectivo. En este afloraron algunas falencias de la región en las que ya se está trabajando. Pasen y vean ustedes mismos qué tal nos fue.

Resulta que en Chillán sí que estamos aprendiendo de crecimiento, y en eso la municipalidad dicta cátedra. Claro, porque resulta que el municipio de la capital regional se subió al podio como la tercera del país con mayor aumento en su planta de funcionarios públicos, según un análisis realizado por el centro de estudios Horizonte, que deja claro que en la corporación hay más manos trabajando que soluciones para la ciudad. Así que aquí les vamos a contar más detalles de este sondeo al sistema público en general, pero que en el caso de Chillán se siente como un boom laboral.

Y como las sorpresas nunca faltan, les traemos también toda la efervescencia que ha causado la historia del actual conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle. Al respecto, en los últimos días se conoció el vínculo que le unía a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien se hizo conocida en el marco de la investigación del Caso Hermosilla. En esa situación no han faltado las suspicacias respecto de su nombramiento en el cargo, pues hasta unos millonarios pagos salieron por ahí. Así que si quiere saber más al respecto, hay una nota que lo está esperando con todo lo que hay que saber sobre esta situación que tiene a varios arrugando la frente.

Siendo Ñuble una tierra agrícola por vocación, tenemos que contarles que lamentablemente aquí no solo florecen los cerezos en primavera, sino también algunas patologías que mantienen a la red asistencial con agenda llena. Y es que repasamos seis de las patologías que más pega le demandan a la salud pública regional, todas por cierto incluidas en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), que ya suma 20 años desde su entrada en vigencia. ¿Quieren saber cuáles son estas enfermedades?, pues pasen a informarse, porque les tenemos una hermosa nota preparada para que la disfruten.

1

La batalla del alcalde de Chillán Viejo por bajarle la cortina al relleno sanitario Volta: la vida útil del recinto se proyecta hasta 2034

No hay un alma en Chillán Viejo que no mire con preocupación lo que sucede con el relleno sanitario existente en la comuna, partiendo por el alcalde Jorge del Pozo. Eso porque la vida útil del recinto se acortó considerablemente cuando comenzaron a llegar toneladas de desechos provenientes de comunas de la Región del Biobío, por lo que se estima que no tendrá capacidad para funcionar más allá de 2034 y es imposible que se pueda ampliar porque el Plan Regulador Intercomunal Chillán-Chillán Viejo (PRICH) lo impide. ¿Se entiende entonces la preocupación del jefe comunal?

Así que alistamos el monopatín y partimos a conversar con el alcalde chillanvejano, quien no tuvo reparos en reconocer que la presencia del relleno sanitario representa un punto negro para la comuna, más aún cuando aseguró que la empresa Volta, administradora del recinto, demandó al Gobierno Regional de Ñuble por el cordón verde que impide su ampliación de acuerdo al PRICH.

“Esperamos que no gane porque queremos cerrarle la puerta de la comuna a este tipo de negocios que solo le facilita la vida a la gente que vive en Las Condes, sin ningún tipo de olor ni líquidos percolados; pero que hacen sufrir a una comunidad completa como es el caso de Chillán Viejo. Nosotros hemos regulado un poco el paso de camiones, pero como no vuelan, van a transitar por otras vías estructurantes de la comuna, destruyendo el pavimento, dejando mal olor a su paso y botando desechos. La empresa Volta solo deja externalidades negativas y nosotros les hemos dicho claramente que no los queremos en la comuna”, dijo.

El alcalde Jorge del Pozo insistió en que ha golpeado la puerta de distintas autoridades nacionales, pero sin resultados a su favor. Su temor radica en que Ñuble termine viviendo la misma situación de Biobío con el cierre de Hidronor, pues en la vecina región se dieron cuenta de la saturación del reducto a solo seis meses de que llegara a su capacidad máxima. En ello debe considerarse que habilitar un nuevo relleno sanitario demanda un plazo no inferior a ocho años, por lo que los tiempos calzarían perfectos si se comienza a buscar ahora una solución.

“Si sigue esta actitud de no escuchar porque piensan en el Gobierno que les queda poco y deberán hacerse cargo los que vienen, el problema será para los que vengan, pero también van a asumir que el relleno sanitario de Chillán Viejo no se va a cerrar antes que termine su mandato. Entonces, no tomarán el tema y vamos a llegar con la emergencia a seis meses de que se alcance la máxima capacidad, teniendo el mismo problema que Biobío. Actualmente, las comunas de Talcahuano, Hualpén y Florida están trayendo su basura a Chillán Viejo, con un costo muy elevado, además, y a lo cual se suman las comunas de Ñuble”, precisó.

El jefe comunal no descartó realizar medidas de movilización, buscando el inicio de una mesa que se concentre en buscar la solución a este entuerto. “Hemos hablado con todas las autoridades del país y no hay un interés en solucionar un problema sanitario como este. Al final, van a terminar culpando a los que no somos culpables y que hemos buscando incesantemente la solución al problema. Eso nos tiene preocupados”, finalizó.

2

Lo que dejó la ola del tsunami en Ñuble: emergencia evidenció los problemas de conectividad del Itata

Superada la emergencia del anuncio de tsunami y también el susto que dejó a varios arriba del techo, llegó la hora de los balances. Si bien todo funcionó correctamente y los equipos a cargo lucieron una adecuada coordinación, siempre hay elementos que pueden mejorarse. Así que con las aguas más calmadas (literalmente hablando), partimos a conversar con las autoridades que recorrieron todo el litoral de la Región de Ñuble en un potente despliegue.

El trajín del gobernador regional Óscar Crisóstomo abarcó de punta a cabo toda la costa ñublensina, verificando en terreno la situación. En ese sentido, la autoridad precisó que quedó demostrado que el país, y la región en particular, exhibieron una mejor preparación ante este tipo de situaciones, pues si bien lo ocurrido no pasó a mayores, en la sumatoria resultó ser un buen ejercicio para determinar cuánto se ha avanzado desde 2010 hasta la fecha.

“La coordinación de los servicios públicos funcionó de buena manera y la gente acató las instrucciones entregadas con las alertas. Se ha avanzado en varios aspectos, pero también hay cosas por mejorar. Las obras realizadas por el MOP para la contención del río Itata funcionaron de buena manera y evitaron el corte del camino, pero faltan obras que están pendientes desde 2010, como la costanera de Vegas de Itata y Perales, que es un compromiso del MOP y que se debe ejecutar”, apuntó.

La máxima autoridad regional añadió que urge terminar también con la construcción de la costanera de Cobquecura, la habilitación del aeródromo de la misma comuna y la instalación de mayor señalética, pues sería de gran utilidad para responder a emergencias de este tipo. Sin embargo, lo acontecido evidenció la falta de conectividad en la Provincia de Itata con zonas que aún tienen falencias comunicacionales, aunque el gobernador regional explicó que ya están avanzando en esa materia.

“Hay un proyecto que va a permitir conectar a los servicios públicos a través del Centro Integrado de Emergencias, y ya hemos acordado tener una frecuencia única para la región. Estos no son proyectos fáciles, pero hoy la tecnología es más rápida y accesible, así que espero que sigamos avanzando en ese sentido”, finalizó.

En tanto, el alcalde de Cobquecura, Jorge Romero, evaluó de buena manera la respuesta de los equipos de emergencia y de la población en general, pues en la comuna balneario debieron evacuar a más de mil personas que habitan el borde costero. Asimismo, funcionó bien la red de coordinación que el municipio posee con las unidades vecinales, de modo que no hubo mayores inconvenientes para trasladar a la gente a un punto superior a la cota 30 que es lo que exige el SHOA y SENAPRED en estos casos.

“Una de las falencias que pudimos observar es que al no contar con comunicación digital y telefonía en la comuna en general, se limita la posibilidad de conocer la realidad de todos los sectores. Cobquecura necesita tener un sistema de comunicaciones portátiles, donde los equipos municipales puedan coordinarse en caso de emergencias”, aseveró, agregando que ya tienen presentado un proyecto ante el Gobierno Regional de Ñuble para dotar al municipio de conectividad con radios portátiles y una red digital.

3

¡No faltan las sorpresas en Chillán!: es el tercer municipio del país con mayor aumento de su dotación de funcionarios

Fíjense que llegó a nuestras inquietas «manitas» un reciente análisis realizado por el centro de estudios Horizontal, el cual puso énfasis en el aumento de los funcionarios públicos en Chile durante el período comprendido entre marzo de 2022 y septiembre de 2024. Este estudio revela cifras claves sobre su distribución. Y por si se lo están preguntando, les contamos que toca directamente a la Región de Ñuble. ¿De qué manera?, ahora se lo pasamos a contar.

Resulta que a nivel de municipalidades, aparece Chillán como la tercera corporación del país con mayor aumento de funcionarios públicos, llegando al momento a 2.170 nuevos empleados en el período antes mencionado. El municipio de la capital regional ñublensina solo es superado por Quilicura (3.952) y Osorno (3.277).

Los datos del análisis realizado son de especial interés para comprender la dinámica de distribución de la fuerza laboral en el sistema público. En ese sentido, los diez municipios con más contrataciones concentran el 36% del aumento total de personal en las municipalidades. Por cierto, el estudio abarcó a 339 municipalidades, siendo excluidas La Pintana, Curanilahue, Algarrobo, María Elena, Río Ibáñez y Antofagasta por falta de información, inconsistencias o dificultad en el acceso.

El análisis dejó a la luz un considerable aumento del número de empleados públicos a nivel nacional, el cual llega al 11%. Eso significa que se han sumado 108.122 nuevos puestos en el aparato fiscal, alcanzando un total de 1.073.577 a nivel nacional. En ello, se destaca que este incremento se debe principalmente al aumento de personal en los municipios, donde figura casi la mitad de la variación (49.02% con 53.033 nuevos funcionarios). Las corporaciones son seguidas por los Servicios de Salud y los Servicios Locales de Educación (SLEP), que en conjunto con los municipios explican el 64% del crecimiento total del empleo público.

En otras instituciones como las universidades y centros de formación técnica hubo un aumento de 16.776 y una caída de 3.694 empleados públicos en empresas estatales. Para el caso de otras entidades fiscales, como el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Forestal y el Tribunal de la Libre Competencia, el aumento fue de 30 funcionarios en el período de marzo de 2022 a septiembre de 2024.

4

La pregunta del momento: ¿por qué todas las miradas se clavan en el CBR de Chillán?

Tras el fallecimiento del exconservador de Bienes Raíces (CBR) de Chillán, Luis González, en noviembre de 2023, quien por cierto estuvo 30 años en el cargo, comenzó a tomar forma el proceso de selección para elegir al nuevo titular en el cargo. De los más de 150 postulantes iniciales, finalmente fue seleccionado Yamil Najle Alee, quien hasta ese momento se desempeñaba como conservador y archivero de Cauquenes. A simple vista, esto no tiene nada de extraño, pero la situación acabó tejiendo una historia que es, a lo menos, digna de ser contada.

Fue en mayo del año pasado cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán, presidido por el ministro Claudio Arias e integrado por los ministros Guillermo Arcos, Paulina Gallardo y Érica Pezoa, seleccionó a la terna final de candidatos que fue enviada al Ministerio de Justicia para realizar el nombramiento. En el listado, además de Najle Alee, figuraban también el notario de la 5° Notaría de Chillán, César Suárez, y el titular de la 1° Notaría de Peñalolén, Pedro Parra.

El caso es que el nombre del actual CBR de Chillán apareció en el marco de la investigación del bullado Caso Hermosilla, más específicamente ligado a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Lo anterior porque el OS7 de Carabineros detectó cinco transferencias de $ 5 millones cada una que fueron efectuadas en junio de 2024 de parte de la sociedad Yamil Najle Empresa Periodística E.I.R.L, dueña del periódico El Heraldo de la ciudad de Linares, a Migueles. Esto hizo caer un manto de dudas en el nombramiento de Najle como CBR de la capital de Ñuble, ocurrido tan solo dos meses después de realizados estos traspasos de dinero.

La situación no era fácil de entender, hasta que apareció un dato no menor. Migueles asesoraba directamente a Najle, lo que eventualmente podría configurar un tema de intercambio de favores. Por lo mismo, se nos indicó que la línea investigativa podría basarse en que los depósitos antes mencionados podrían ser producto de una triangulación de pagos realizados por Codelco al abogado Eduardo Lagos, representante legal del Consorcio Chileno Bielorruso (CBM).

Cabe señalar que este caso fue tratado por El Mostrador, siendo bautizado como “muñeca bielorrusa”. Y si quieren saber más de este hecho, aquí les dejamos el enlace (https://www.elmostrador.cl/politica/2024/09/08/la-muneca-bielorrusa-que-complica-a-la-suprema-angela-vivanco/) para que vayan viendo que el tema tiene antecedentes más complejos aún.

5

Vaya tomando nota: estos son los seis problemas de salud que más se atienden en la Red Asistencial de Ñuble

El Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) ya suma 20 años desde que fuera implementado, consolidándose como una de las políticas públicas más relevantes del sistema sanitario chileno. En el caso de la Región de Ñuble, son las cifras las que dejan en evidencia su accionar, pues durante el primer semestre de 2025 se determinó que seis problemas de salud concentran el mayor número de ingresos a esta estrategia que asegura diagnóstico, tratamiento, seguimiento y protección financiera para los beneficiados.

De acuerdo con los registros del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), los principales motivos de incorporación al GES en la red asistencial regional entre enero y junio de este año son las urgencias odontológicas; vicios de refracción en personas mayores de 65 años; infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años; entrega de ayudas técnicas para personas mayores de 65 años; hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

“Estos antecedentes reflejan las necesidades reales de nuestra población usuaria y el rol que cumple el GES como una herramienta efectiva para responder con oportunidad y equidad a cada una de ellas. Si bien estas seis causas lideran las estadísticas, también es importante destacar que esta política pública ha permitido garantizar atención oportuna en patologías de alto impacto, como distintos tipos de cáncer, el accidente cerebrovascular o el infarto agudo al miocardio. Hablamos de condiciones que requieren una respuesta sanitaria estructurada y coordinada, y eso es lo que hoy permite otorgar esta estrategia”, indicó la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca.

Tanto la diabetes como la hipertensión arterial forman parte de las Garantías Explícitas en Salud, conocidas como GES. Ello implica que todas las personas diagnosticadas con estas enfermedades tienen derecho a recibir una atención adecuada, oportuna y con respaldo financiero, ya sea en el sistema de salud público o privado.

En ese contexto, el cardiólogo y subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. Max Besser, puso énfasis en la relevancia de las garantías para el manejo de enfermedades cardiovasculares, precisando que “patologías como la hipertensión arterial y la diabetes requieren seguimiento regular y educación continua por parte de los equipos de salud. En esa línea, el GES ha sido fundamental para asegurar el acceso a tratamiento y control. Sin embargo, no debemos olvidar que la prevención sigue siendo la mejor medida para evitar estas patologías crónicas con una alimentación equilibrada, el control del peso, evitar el consumo de tabaco y la práctica regular de actividad física”.

El facultativo indicó además que en el caso de la diabetes, el GES asegura el acceso desde el diagnóstico hasta el tratamiento con insulina si es necesario, incluyendo controles médicos, exámenes y, algo muy importante, educación sobre autocuidado para prevenir complicaciones. En tanto, frente a la hipertensión, se garantiza la entrega de medicamentos, un seguimiento regular, orientación para fomentar hábitos saludables y prevención de eventos graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

