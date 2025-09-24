Ñuble en “pie de guerra” para frenar recorte presupuestario anunciado por el Gobierno

¡Bienvenidos sean!

Suponiendo que ya tiene el cuerpo más recuperado del maltrato dieciochero y la sobredosis de sal de fruta va quedando en el olvido, entonces ya está con todos sus sentidos a disposición para una nueva entrega informativa de su newsletter Aquí Ñuble. Si quiere saber las últimas novedades de la región mientras prepara fuerzas para celebrar el “18 chico”, lo invitamos a subirse a este tren informativo que viene bien movido.

Vamos viendo.

No estamos inventando la pólvora cuando decimos que, a veces, el chaleco partidario aprieta más que el uniforme institucional. Y es que aunque el principio de «prescindencia política«suene como el título de un libro de autoayuda para funcionarios en campaña, en realidad es una norma bastante seria recordada hasta el cansancio por Contraloría, pues significa que los servidores públicos deben mantenerse neutrales durante los procesos electorales. Sin embargo, parece que algunos olvidaron ese pequeño detalle… o lo dejaron guardado en el mismo cajón donde duermen los informes de gestión. Y como ya supimos que algunos estarían saltándose la regla, partimos a conversar con los diputados locales que ya habían advertido el entuerto y están al tanto de que algunos confundieron el trabajo público con las banderas políticas.

Sin embargo, parece que algunos olvidaron ese pequeño detalle… o lo dejaron guardado en el mismo cajón donde Y como ya supimos que algunos estarían saltándose la regla, partimos a conversar con los diputados locales que ya habían advertido el entuerto y están al tanto de que algunos confundieron el trabajo público con las banderas políticas. Puede ser que no siempre estén todos de acuerdo, pero cuando se trata de defender el bien común de la región, los alcaldes ñublensinos se forman como legión romana. Esta vez, el motivo de unidad es el recorte presupuestario de $ 4.290 millones anunciado por el Gobierno para 2026, un tijeretazo que no cayó nada bien por estas latitudes. El gobernador regional Óscar Crisóstomo ya sacó la voz (y la espada), y los jefes comunales no dudaron en acudir al llamado para sumarse a la causa con apoyo transversal . En esta nota, le contamos cómo Ñuble se organiza para frenar el recorte fiscal y cuáles son las fórmulas acordadas para lograrlo.

. En esta nota, le contamos cómo Ñuble se organiza para frenar el recorte fiscal y cuáles son las fórmulas acordadas para lograrlo. Ñuble está más tranquilo que sobremesa de domingo. En tiempos en que las noticias policiales parecen sacadas de una película de terror, la región decidió bajarse del drama y optar por la paz. Según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el territorio no solo tiene la tasa más baja de homicidios del país, sino que además alcanzó su nivel más bajo en siete años . Al parecer, en Ñuble la violencia anda de vacaciones o, más bien, nadie la ha invitado, así que aquí le vamos a contar cómo la región logró destacarse en algo que casi no pasa: el crimen.

. Al parecer, en Ñuble la violencia anda de vacaciones o, más bien, nadie la ha invitado, así que aquí le vamos a contar cómo la región logró destacarse en algo que casi no pasa: el crimen. La región se pone casco y chaleco reflectante para desarrollar un plan de obras públicas que ni SimCity soñó. Es que si pensaban que ya habían visto suficientes retroexcavadoras y conos naranjos, vayan afirmándose porque el Plan Nacional de Infraestructura Pública trae más de 860 obras para la región, con una mirada puesta en nada menos que 30 años y un presupuesto que oscila la módica suma de US$ 7.200 millones . Así que Ñuble se prepara para una transformación a gran escala que busca no solo mejorar su infraestructura, sino también dejar huella para las futuras generaciones (y sí, probablemente también más tacos). Así que pase a informarse de qué se trata este megaplan y cómo podría cambiarle la cara a estos terruños.

. Así que Ñuble se prepara para una transformación a gran escala que busca no solo mejorar su infraestructura, sino también dejar huella para las futuras generaciones (y sí, probablemente también más tacos). Así que pase a informarse de qué se trata este megaplan y cómo podría cambiarle la cara a estos terruños. Resulta que la temporada frutícola 2024-25 rompió récords en la región y dejó al rubro más dulce que las mermeladas de mi abuela. Y no es para menos, pues las exportaciones crecieron un 30,4%, dejando al mundo frutal muy contento, donde el arándano se llevó la corona como el rey de las frutas, seguido muy de cerca por las siempre coquetas cerezas y las infaltables frambuesas. De esta positiva realidad nos puso al día el investigador y economista agrario de INIA Quilamapu, Jorge González. Así que pase a informarse cómo Ñuble se convirtió en una especie de frutería premium y por qué esta temporada fue —literalmente— para chuparse los dedos.

Ya nomás. No perdamos más tiempo y arranquemos cuanto antes esta revisión regional que viene más sabrosa que las empanadas que nos trajo de regalo la vecina y que le pusieron el toque fiestero a esta edición que fuimos escribiendo entre cuecas y anticuchos. A agarrarse de lo que pueda porque cuando pensamos que Ñuble estaría en modo “18”, igual se dio maña para traernos noticias interesantes. ¿Ve que no es un comentario ligero cuando le decimos que esta región sorprende?

¡Vamos!

No podemos iniciar esta edición sin reiterar la cordial invitación para que te integres a la comunidad informativa de Aquí Ñuble. Ven y acompáñanos cada semana en estos entretenidos viajes noticiosos que siempre te dejarán bien informado y con harto tema para el café matutino. Puedes inscribirte gratisen este mismo enlace. Únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

Inscríbete gratis

1

¡Ojo con esto!: llaman a funcionarios públicos a respetar la «prescindencia política» ordenada por Contraloría

El pasado 16 de abril, la Contraloría envió el oficio N° E64479 a todas las reparticiones públicas del país, mediante el cual impartió instrucciones muy claras sobre la prescindencia política de los funcionarios públicos, la prohibición de uso de bienes fiscales, vehículos y recursos varios en actividades políticas; y detalles sobre jornadas de trabajo, viáticos o instrucciones de sus superiores por si les pidieran cumplir tareas de índole proselitista. Para ser exactos, el documento de 24 páginas es bastante claro en todas sus materias, pero al parecer no para todos.

Resulta que Aquí Ñuble recibió material fotográfico donde se advierte la presencia de un seremi apoyando en una actividad política a un candidato a diputado del pacto oficialista. Y si bien en esta ocasión no vamos a dar nombres ni individualizar la situación, pese a que estamos al tanto que dicho candidato ha recibido apoyo de igual forma de parte de otras reparticiones públicas, sí nos pareció importante poner en relieve el instructivo mencionado, y con esa misión bajo el brazo partimos a conversar con los legisladores al respecto.

El diputado Felipe Camaño destacó que si bien en su caso particular va a por la reelección, seguirá desarrollando su labor legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en el distrito que representa. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades locales a no entorpecer la labor parlamentaria al abanderizarse por un candidato u otro.

“Los vecinos y vecinas de la región más pobre, rural y envejecida del país necesitan nuestro apoyo en distintas gestiones con las autoridades competentes para sacar adelante sus respectivas demandas y requerimientos, tal como lo hemos hecho durante estos casi cuatro años de ejercicio. Por lo tanto, oficiaré a Contraloría para que cumpla su labor fiscalizadora en esta materia y también al Gobierno para que instruya a las distintas autoridades regionales a cumplir su rol como corresponde”, explicó.

En la misma línea, la diputada Marta Bravo afirmó que todos los funcionarios públicos tienen estrictamente prohibido participar en campañas políticas en su horario laboral, por lo que “cualquier situación que se aparta de esa obligación, no solo trasgrede abiertamente el principio de prescindencia política, sino que debe ser denunciada ante las autoridades competentes, en este caso la Contraloría”.

Observadores como somos, ya supimos que algunos parlamentarios locales han solicitado la presencia de autoridades de Gobierno en determinadas instancias con vecinos o en sectores específicos para solucionar algún problema, pero varios de ellos se negaron, pues indicaron que no podían por estar bajo las instrucciones detalladas por Contraloría.

Sin embargo, también fuimos informados de que algunos seremis no han tenido problemas para acompañar a determinados candidatos a reuniones con vecinos, por lo que no se entiende esta diferencia de criterio. Y como creemos que la mujer del César debe serlo y también parecerlo, advertimos altiro que estaremos muy atentos a este tipo de prácticas que chocan con el buen proceder que deben tener los funcionarios públicos. La siguiente no la vamos a obviar.

2

¡Todos cuadrados con Ñuble!: gobernador y alcaldes pedirán al Presidente Boric frenar la anunciada rebaja presupuestaria

Tan fuerte fue el espolonazo del recorte presupuestario avisado por el nivel central a los Gobiernos Regionales, que las diferencias políticas quedaron guardadas en un cajón y todos los alcaldes de Ñuble cerraron filas para apoyar al gobernador regional Óscar Crisóstomo en la batalla que dará en la capital para defender los billetes destinados a la región y así lleguen sin ningún mordisco por estos lares.

Y es que no cayó para nada bien que el Gobierno haya anunciado que el «corte de cola» para Ñuble será de unos $ 4.290 millones, por lo que la máxima autoridad regional convocó a los jefes comunales de la región para evaluar distintas medidas orientadas a frenar una medida que le pegaría fuerte a la comuna más pobre del país y que debe ser corregida antes que la Ley de Presupuesto 2026 haga su entrada triunfal al Congreso, o sea, antes del 30 de septiembre.

“Es un recorte injusto, entendiendo las cifras de desempleo y pobreza, pero también las buenas cifras que tenemos durante el último período y particularmente este año, donde llevamos más de un 70% de ejecución presupuestaria. Los alcaldes han expresado el total apoyo para defender el presupuesto de nuestra región, entendiendo que somos aliados. En la práctica, lo que le vamos a pedir al Presidente es que se eche pie atrás a este ajuste presupuestario que va a tener la Región de Ñuble”, indicó el gobernador regional Óscar Crisóstomo, añadiendo que manejan distintas estrategias para detener el paso de la tijera presupuestaria.

¿Y cuáles son esas fórmulas? La primera fue acudir a la Comisión de Descentralización y Gobierno del Senado, donde se expuso esta situación detallando las consecuencias de poner a dieta la billetera regional. A eso se han sumado reuniones con los parlamentarios locales, quienes también se han cuadrado al unísono. El tercer paso fue sumar a los alcaldes y, en ese sentido, le pedirán al Presidente Boric que a mediados de 2026 se efectúe una reevaluación del gasto para premiar de alguna forma a los GORES que tengan una mejor ejecución presupuestaria, así como también pedir mayor flexibilidad en los dineros que llegan a regiones por la Ley Espejo, pues solo pueden utilizarse en materias relacionadas con transporte.

Uno de los puntos en los que también se insistirá es el de prohibir más ajustes presupuestarios en el 2026, pues el gobernador Crisóstomo sostuvo que “ya lo vivimos este año, donde se nos hizo un recorte que implicó que no pudiéramos seguir desarrollando alguna obra, no pudimos pagarle a tiempo a los contratistas, y esto genera un sinnúmero de malestares; así que queremos que en la glosa presupuestaria quede plenamente establecido que en 2026 no hay ajustes presupuestarios para los Gobierno Regionales”.

3

¡Da gusto vivir así!: Ñuble alcanza su nivel más bajo de homicidios en siete años y se anota la menor tasa a nivel nacional

Estos son los momentos en que los ñublensinos agradecemos al cielo por vivir en una tierra tranquila y que tiene aprecio por la vida. Esto, porque resulta que según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados -elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito- es Ñuble la región que registró la tasa más baja de homicidios en Chile durante el primer semestre de 2025, contabilizando solo cinco muertes. Ello representa una reducción del 55% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 11 casos.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, destacó el trabajo mancomunado que se ha venido desarrollando, en el que no solo participa Carabineros y la PDI, sino también el Ministerio Público, Gendarmería y otros organismos que apoyan las fiscalizaciones regulares que se realizan durante todo el año.

“Es importante porque esto viene a fortalecer un trabajo que se viene realizando y nos llama a continuar en el mismo camino. De ninguna manera vamos a bajar los brazos, pues queremos que esto sea un incentivo a todas las personas que han estado trabajando para continuar en ello”, aseveró.

El informe detalla que la mayoría de los homicidios en Ñuble ocurrió en la vía pública (60%), principalmente con objetos cortopunzantes (80%), y en un contexto interpersonal (80%), sin registro de homicidios asociados al crimen organizado. En ese sentido, las autoridades hicieron ver que se trata de un delito con una dinámica muy distinta a lo que se observa en otras regiones, precisando que cuatro de las cinco víctimas fatales son hombres y ninguno de los homicidios se realizó con arma de fuego.

Por su parte, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, señaló que “quiero destacar que en esto también ha habido un trabajo importante de cada uno de los equipos especializados. Estas cifras nos ponen también a analizar que se han desarrollado planes importantes como, por ejemplo, el Plan Calles sin Violencia, que en su implementación presentó una baja importante que fue de 13 a 7 homicidios en ese momento”.

A la sazón y observando las cifras a nivel nacional, la tasa de homicidios presentó una caída de 13,8% durante el primer semestre de 2025, con lo cual el país consolida una tendencia a la baja desde 2022, con 149 víctimas menos que el peak histórico. En números duros, se traduce en 511 víctimas de homicidio consumado durante la primera mitad de este año, lo que son 74 menos que las 585 víctimas contabilizadas en igual período de 2024.

4

Presentan ambicioso Plan de Infraestructura Pública para Ñuble: se proyecta a 30 años y la inversión superaría los US$ 7.200 millones

¿Será posible que en Ñuble se corone con éxito un plan de inversión pública que contiene más de 860 proyectos a concretar en un plazo de 30 años? Pues según los cálculos del MOP, es absolutamente viable y, por lo mismo, ya presentaron el llamado Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP) 2025-2055, que contempla obras que en su totalidad suman una inversión sin precedentes de US$ 7.200 millones.

Entre las obras más importantes a desarrollar destacan la construcción de tres embalses, el teleférico Valle Las Trancas, terminar con la entrega de agua en camiones aljibes a través de la construcción de más de 100 nuevos SSR y concretar el proyecto Circunvalación oriente y poniente, entre otras obras. Hablamos de iniciativas que han sido diseñadas en atención a cuatro áreas que son conectividad e integración territorial, habitabilidad de centros poblados, seguridad hídrica y seguridad energética.

“Este es un plan que actualiza estrategias ya diseñadas por el MOP y que hoy asume un desafío mayor que es mirar cómo debe estar Chile en los próximos 30 años. Para Ñuble son más de 860 proyectos, destacando la construcción de los embalses La Punilla, Zapallar y Chillán; la construcción del proyecto Circunvalación oriente y poniente, la concreción del paso fronterizo Minas Ñuble, la construcción del teleférico turístico Valle Las Trancas, la puesta en marcha del Aeródromo Bernardo O’Higgins para vuelos comerciales, la red orbital vial que conecte las principales cabeceras comunales y 104 nuevos SSR que nos permitirán terminar con la entrega de agua en camiones aljibes, entre otros”, dijo el Seremi de OOPP, Freddy Jelves, agregando que a nivel nacional la estrategia contiene más de 22 mil proyectos por una inversión que supera de $ 366 billones.

Para elaborar el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-55 se trabajó desde 2023 con diversos actores, que incluyeron ministerios como Vivienda, Transportes, Energía y Economía, y se realizaron consultas regionales con autoridades locales y dirigentes sociales para identificar las áreas de interés y los proyectos priorizados. Además, se contó con un Consejo Experto Asesor, compuesto por exautoridades ministeriales y especialistas en la materia.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Ñuble, Sebastián Godoy, afirmó que “valoramos bastante que el Estado planifique y genere una carta de navegación hacia el futuro. No olvidemos que con la crisis de 1998, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos impulsó un plan que se concretó en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Estos planes traspasan los gobiernos y lo que se está haciendo hoy es dar continuidad a estas cartas de navegación que son herramientas efectivas para sortear las crisis que hemos enfrentando. Invertir más de $ 7 billones en nuestra región será clave para nuestro crecimiento”.

El PNIP 2025-55 representa un instrumento dinámico que contempla una estrategia de seguimiento y evaluación cada cinco años, permitiendo que diversos gobiernos puedan realizar ajustes en un marco común de largo plazo. De esta manera, más que un catálogo de proyectos, se trata de una visión compartida de futuro, horizonte donde la infraestructura es entendida como un servicio esencial que contribuye a reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social y territorial.

5

Ñuble cerró con éxito la temporada frutícola 2024-2025: exportaciones de la región aumentaron en un 30,4%

Pese a todos los problemas que pueda enfrentar la agricultura ñublensina, esta fue una buena temporada para el rubro frutícola. Y lo podemos asegurar porque los números son tremendamente clarificadores en ese sentido, indicando que el envío de frutales al exterior presentó un crecimiento en 2025 de 30,4%, que se tradujo en 51.490 toneladas y en un incremento en todas las especies relevantes de la Región de Ñuble.

La positiva realidad del mundo frutal de la región fue confirmada por el investigador y economista agrario de INIA Quilamapu, Jorge González, quien detalló que el mayor volumen enviado fue de arándanos con 22.780 toneladas, seguido por cerezas con 8.500, frambuesas con 4.850, frutillas y moras con 3.500 cada una, y manzanas que totalizaron 3.100 toneladas. Reflejados en porcentajes, el especialista afirmó que las moras experimentaron un incremento del 147% respecto de la temporada anterior, seguidas por las frambuesas con un 60,7%, cerezas con 59,3%, manzanas con 21%, y arándanos y frutillas con 17,4%, respectivamente.

Para ser más exactos aún, lo observado en este último período se acercó a los envíos históricos de hace tres o cuatro temporadas, siendo mayor el de las cerezas, seguido por los arándanos, moras y, en menor medida, frambuesas; manteniéndose con envíos inferiores a los históricos solo las frutillas y manzanas. En la comparación del periodo enero-junio de 2025 versus igual periodo de 2024, el valor exportado creció en un 24,4%, pasando de US$152,8 millones FOB en 2024 a US$190,1 millones en el presente año.

“El incremento de porcentaje del valor es menor que el aumento porcentual del volumen exportado. En todas las especies importantes de Ñuble aumentó el valor en ese sentido. Ningún país o región puede producir todos los bienes que su población demanda y, por ello, requiere exportar para recibir dólares y poder importar otros bienes”, aseguró el especialista.

Si hablamos de los principales destinos de la fruta nacional, claramente sobresale Estados Unidos, que acapara el 46% del mercado de berries; y China que prácticamente monopoliza la demanda por cerezas. A ellos se suman otros países de relevante interés para los productos chilenos como Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y Alemania, pero son los gigantes norteamericano y asiático los que proponen los mayores retos: los desafíos de comercialización para el caso estadounidense y la sostenibilidad de precios en los chinos.

Lo anterior se debe a que la reciente temporada de la fruticultura chilena presentó dos situaciones importantes: la caída de precios de cerezas en China, lo que disminuyó el ingreso esperado; y la imposición del arancel de 10% al ingreso de fruta en Estados Unidos que acabó generando incertidumbre en tiempo y forma de aplicación e impacto, según explica Jorge González. Por ende, superar esos obstáculos será clave para que las temporadas futuras sean tan auspiciosas como la recientemente vivida y así dejen más billetes verdes a su paso.

De esta forma nos estamos despidiendo de esta edición de Aquí Ñuble porque si llegó hasta aquí, es porque ya está retomando la rutina diaria y no quiere ver una parrilla encendida por un tiempo al menos. ¿Y nosotros?, pues siempre dispuestos a acompañarlo con informaciones que le den tema para que no se aburra en la fila del pan, pueda conversar y retome su vida social dejando de lado tanto meme que deambula por las redes. ¡Si hasta en eso pensamos!

Así que mientras las cuecas van sonando cada vez menos, las brasas se empiezan a apagar (no por mucho tiempo en todo caso) y la carne retoma su precio normal, en Aquí Ñuble seguimos trabajando y corriendo para traerle las noticias que marcan la agenda informativa regional. Y también nos vamos a dar tiempo para mediar en este odio post-Fiestas Patrias que se tienen los botones con los ojales de la camisa porque no hay forma de juntarlos.

Hasta la próxima semana, entonces, cuando no solo le aseguramos traer deliciosas informaciones, sino que también sabremos cuánto cuesta una lechuga.

¡Nos vemos!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.clque con gusto atenderé tus inquietudes.