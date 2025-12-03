La billetera regional de Ñuble en apuros

¡Bienvenidos!

Literalmente, si no fuera por inocentes datos que nos llegaron, no habríamos dado con la grave situación que le vamos a relatar. Resulta que una empresa encargada de instalar semáforos, quedó esperando el depósito que jamás llegó.

¿La razón? La Municipalidad de Chillán dice que no ha recibido los fondos del Gobierno Regional, desde donde a su vez, bueno, están mirando su billetera con la misma cara que ponemos todos a fin de mes. Esta “luz roja financiera” ha golpeado a distintas empresas, pues es parte de un embotellamiento mayor provocado por el recorte presupuestario regional que azotó al GORE.

En Coihueco, donde normalmente la vida es apacible y las noticias más tensas tienen que ver con el clima, el ambiente está un poquito más convulsionado. Resulta que desde el municipio buscan formalizar al exadministrador municipal y actual concejal, Russel Cabrera, por haber firmado contratos con empresas de familiares mientras actuaba como alcalde subrogante.

Si usted ha visto pasar un scooter eléctrico corriendo más rápido que un colibrí con cafeína, no estaba imaginándolo. Al parecer, varios de estos “patinetes modernos” vienen con esteroides mecánicos, así que las autoridades ya encendieron la alarma y comenzaron la marcha blanca de fiscalización a estos velocistas urbanos que, en vez de deslizarse, parecen competir en Fórmula 1.

Cada verano, junto con las sandías dulces y los panoramas al aire libre, puede aparecer un “invitado de piedra” que nadie quiere en su picnic: el hantavirus, ese pequeño saboteador de carpas y caminatas. Y como este año ya se registraron cinco contagios y lamentablemente dos fallecidos, las autoridades decidieron sacar el megáfono y lanzar la campaña de prevención con todas las recomendaciones necesarias.

En pleno corazón de Chillán, acaba de instalarse un nuevo personaje que lo sabe todo sobre el clima. Es la Estación Quilamapu, el centro meteorológico que llegó con más sensores que un celular de última generación. Este nuevo “oráculo del tiempo” medirá 18 variables climáticas, desde las clásicas como temperatura, humedad y viento hasta esas que nadie entiende, como presión barométrica, radiación solar y otras que hacen muy feliz al mundo agrícola.

Como ven, tenemos novedades de todo tipo, desde peleas judiciales hasta adelantos tecnológicos para la región porque por en estos parajes hay mucho dinamismo y siempre están pasando cosas. Así que sin más preámbulo, comenzamos este recorrido por esta intensa semana ñublensina.

¡Nos fuimos!

1

Las consecuencias del recorte presupuestario en Ñuble: varias empresas esperan pago por proyectos ya ejecutados

Esta historia que le vamos a contar nos cayó del cielo, pero acabó siendo la hebra perfecta para deshilachar un tema que es mucho más profundo.

Todo comenzó cuando llegó a nosotros un dato acerca de una empresa dedicada a la instalación de semáforos que se encargó de colocar estos aparatos en siete puntos clave de Chillán, obra que fue recepcionada satisfactoriamente en agosto pasado por el municipio como entidad mandante del proyecto. Ahí empezó el problema.

Si bien la corporación chillaneja desarrolló la iniciativa, esta se hizo con recursos del Gobierno Regional que no han arribado a las arcas municipales. Eso significa que la empresa a cargo no ha podido cobrar los más de $ 100 millones que costó la instalación de los semáforos y cada vez que llega al municipio a buscar el pago correspondiente, les dan el mismo calmante: no ha llegado la plata desde el GORE .

. Y como es de suponerse, todos los pagos asociados han salido del bolsillo de la propia empresa, situación que económicamente se ha vuelto insostenible porque, en esas condiciones, no hay bolsillo que resista.

Esta situación fue confirmada a Aquí Ñuble por fuentes al interior de la Municipalidad de Chillán, donde también esperan con ansias la llegada de estos fondos para ponerse al día. Así que más intrigados que si viéramos una pelea de monjas, atravesamos la calle y partimos al Gobierno Regional en busca de respuestas.

Finanzas regionales en apuros

La administradora regional Claudia Cabrera comentó que la situación financiera del GORE durante este año ha sido algo más estrecha por la reducción presupuestaria de $ 7 mil millones que le aplicó el nivel central, lo que por cierto gatilló que la defensa del Presupuesto Regional 2026 en la capital fuera acalorada y firme. La alta directiva regional añadió que si bien hay varios contratistas que han entendido la situación, solo el trabajo meticuloso de los departamentos del GORE ha permitido amortiguar los efectos del tijeretazo capitalino.

“Como GORE mantenemos el compromiso claro de regularizar esta situación a la mayor brevedad posible. Hemos sostenido un trabajo permanente con las unidades técnicas y con aquellas empresas que lo han requerido para analizar caso a caso y evitar interrupciones mayores en la ejecución. En este sentido, valoramos la reciente aprobación del Congreso, que permitirá una apertura financiera oportuna y, con ello, saldar los compromisos pendientes. Nuestra prioridad es dar estabilidad a la ejecución regional y asegurar que los proyectos comprometidos continúen avanzando”, puntualizó.

Más aún, en sesión del Consejo Regional de Ñuble, la consejera Lorena Jardua manifestó su preocupación por el estado de las finanzas regionales, basándose en un oficio enviado por la empresa consultora AINSPRO SpA al gobernador regional y a los consejeros regionales, donde se describe cómo el atraso en los pagos les ha generado dificultades para cubrir honorarios de equipos profesionales y técnicos que trabajan en el diseño del hogar de ancianos de San Ignacio, del Cesfam de Pinto y, prontamente, del liceo de Yungay.

“He solicitado al gobernador un pronunciamiento respecto de los plazos de pago a todos los proveedores del Gobierno Regional y las carteras vencidas. Todos sabemos que el Estado está enfrentando una crisis de liquidez y más allá de levantar prejuicios o suspicacias sobre el estado de la caja regional, es sano que la autoridad regional informe a este cuerpo colegiado sobre el alcance de las deudas que mantiene la institución”, explicó la consejera.

Jardua recordó la crisis del Serviu Ñuble que se hizo conocida hace algunas semanas por una deuda a un empresario local por $ 1.348 millones, y de otros compromisos pendientes que están afectando a una amplia cadena de contratistas, proveedores y trabajadores de la región. Asimismo, aseguró que muchos de ellos no se atreverían a denunciar los incumplimientos por temor a perder futuros contratos.

“Lo que no puede ocurrir es que la gestión financiera del Gobierno Regional termine focalizándose en deudas de arrastre. Uno de los problemas que enfrentamos a nivel regional es la falta de oportunidades para las empresas locales, especialmente las de menor tamaño que terminan agobiadas por el peso burocrático del Estado. Ahí tenemos un desafío tremendo a abordar en estos años, tanto a nivel central como regional”, comentó.

2

¡Se remece Coihueco!: buscan formalizar a exadministrador municipal por contratos que favorecieron a empresas de familiares

Si no recuerda el origen de esta historia, permítanos contextualizársela brevemente antes de irnos a la médula del caso. En 2023, y luego que los concejales de la comuna de Coihueco cuestionaran la contratación de algunas empresas para ejecutar obras, Contraloría emitió un informe que evidenció fallas administrativas en los procesos de ejecución y control del presupuesto municipal.

Los dardos apuntaron al administrador municipal de la época y hoy concejal, Russel Cabrera, que en su rol de alcalde subrogante tras el desafortunado accidente del entonces alcalde Carlos Chandía, autorizó licitaciones en ocho contratos para beneficio de la Sociedad Parada e Hijos Limitada y de la Constructora Espinoza SpA, por un monto de $ 422.109.895, cuyos socios serían sus familiares.

El tema nunca avanzó en demasía, pero con la llegada del nuevo alcalde Wilson Palma, esta situación tuvo un giro veloz. Y es que a principios de este año, el jefe comunal presentó una querella en contra de Cabrera ante la Fiscalía Local de Chillán por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. La causa es llevada en calidad de querellante por el abogado Juan Francisco Maibee, con quien pudimos conversar sobre la situación.

“Era de conocimiento popular que existían estas irregularidades en la Municipalidad de Coihueco, por lo que en conjunto con el alcalde Wilson Palma pudimos presentar todos estos antecedentes al Ministerio Público para que pudiera investigar e imputar los delitos que estamos convocando en la querella”, explicó el jurista.

La querella fue acogida y se encuentra en un proceso investigativo, aunque según informaciones emanadas del mundo judicial, su formalización sería muy probable. Cabe señalar que desde que ello ocurra, el Ministerio Público tiene dos años hasta llegar a un eventual juicio oral. Además, las empresas involucradas en el caso están mencionadas en la querella, a la cual por cierto tuvo acceso Aquí Ñuble, al igual que los funcionarios que pudieran tener responsabilidades. En ese sentido, será el Ministerio Público quien evalúe a los que serán formalizados.

¿Qué dice la otra parte?

Sin ningún problema, el directo involucrado en el tema y hoy concejal coihuecano Russel Cabrera, accedió a conversar con Aquí Ñuble para entregar su versión de los hechos. Y aquí fue gravitante el informe de Contraloría del 20 de diciembre de 2024 que analizó lo ocurrido e investigó las responsabilidades administrativas correspondientes. Y si bien el órgano fiscalizador determinó responsabilidad del otrora administrador municipal, solo aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días y una multa del 30% de sus remuneraciones, lo que no calzaría con alguna arista que raye en lo penal y solo correspondería a un error administrativo.

Cabrera explicó que en su rol de administrador municipal, pidió expresamente no participar en ninguna comisión que tuviera que ver con la adjudicación de obras a estas empresas, dado que existía conocimiento público de la relación de parentesco con los dueños de la empresa. ¿Dónde estuvo el error entonces? Según explica el propio aludido, en firmar el decreto de adjudicación, teniendo en cuenta que nadie le advirtió que no era adecuado que él mismo lo autorizara. Y para ser más precisos aún, una de las empresas involucradas (Sociedad Parada e Hijos Limitada) se ha adjudicado dos obras más bajo la actual administración municipal, dado que su trabajo cuenta con buenas evaluaciones técnicas.

“Estoy en conocimiento de esta insólita querella interpuesta por el alcalde de Coihueco en mi contra en marzo pasado, aun cuando no he recibido hasta ahora notificación judicial alguna. Es exactamente el mismo caso por el cual dicha autoridad, siendo entonces concejal, elevó una acusación ante Contraloría. Siempre he reconocido que cometí un error administrativo al no haberme abstenido de firmar los decretos que tantas veces se han mencionado, estando en calidad de alcalde subrogante el año 2021; pero este acto no generó perjuicio a las arcas municipales, ni beneficio personal alguno o para las empresas aludidas”, aseguró.

Acto seguido, Cabrera agregó que “así como confié en el trabajo acucioso de la Contraloría, que no detectó delito alguno, y que por cierto habrían tenido el deber de denunciar; también confío plenamente en la labor de la Fiscalía porque, al final, lo más importante es que este tema se esclarezca del todo, que impere la justicia y se establezca mi completa inocencia. ¿Las razones del actuar del señor Palma en mi contra? Dejo especialmente a los coihuecanos la tarea de sacar sus propias conclusiones al respecto. No es necesario indagar demasiado para encontrar la verdad”.

3

Atentos los usuarios de scooters eléctricos: Ñuble se sumará a las fiscalizaciones para detectar si corren más de lo debido

Si por esas cosas de la vida tiene usted un scooter eléctrico que utiliza para trasladarse por las calles de la ciudad, entonces tiene que saber que ya comenzaron las fiscalizaciones a estos vehículos con el fin de asegurarse que cumplan con la norma de no exceder los 25 km/h que es lo exigido. Pero como se han detectado algunos de ellos adulterados en ese sentido, las autoridades decidieron apretar la mano y salir a revisarlos en terreno. Y en ello, la Región de Ñuble no se va a quedar afuera.

Según explicó el Seremi de Transportes, Javier Isla, los scooters han ganado gran popularidad por su versatilidad y economía como medio de transporte, observándose en muchos casos que circulan a una velocidad superior a la permitida. Por lo mismo, dicha institución está impulsando inspecciones en base a un dispositivo denominado “SC-25”, que es capaz de identificar la adulteración de estos medios de transporte.

“El llamado es que en este período de marcha blanca, las personas se aseguren de comprar un modelo que cumpla con la norma de velocidad y modificarlo si no cumple con ello. Así podrán desplazarse con seguridad, por ejemplo, por la red de ciclovías de la ciudad. Este período de marcha blanca comenzó en noviembre y se extenderá también a diciembre, mientras que la fiscalización oficial iniciará en enero de 2026”, sostuvo.

La medida no es menor, pues los accidentes con scooters han crecido exponencialmente en los últimos años, llegando a registrarse 563 durante el 2024. Ahora bien, tenga presente que mientras dure la marcha blanca no se cursarán infracciones, pero si lo pillan en enero próximo sin cumplir satisfactoriamente con la exigencia requerida, le puede caer una multa de hasta 1 UTM. Incluso, tanto Carabineros como los equipos de inspección municipal podrían retirarle el scooter volador.

“Es interesante precisar que el dispositivo utilizado para verificar la velocidad de estos aparatos fue desarrollado en Chile. Esto es parte de una estrategia destinada a evitar los accidentes. No queremos tampoco gente atropellada por velocidades superadas en estos medios de transporte. Es necesario contar con el uso racional y responsable de los usuarios”, aseveró el seremi de Seguridad, Jorge Muñoz, al respecto.

4

¡Ojo con los roedores!: llaman a tener cuidado con el hantavirus

Si usted es de los que disfruta el verano y le gusta empaparse de las bellezas naturales de Ñuble, entonces sepa que tiene que tener cuidado con la presencia del hantavirus y ser precavido. Así que desde ya le decimos que no solo es clave evitar conductas de riesgo y meterse en zonas de geografía compleja, sino también saber reconocer los síntomas asociados. Esto se trata de proteger su vida y que el verano le deje historias entretenidas que contar, no trágicas.

La autoridad sanitaria explicó que el hantavirus se transmite por el contacto con roedores silvestres, específicamente el Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón de cola larga. “El contagio ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles provenientes de la orina, heces o saliva de roedores infectados. Por ello, es fundamental adoptar medidas de autocuidado, como evitar ingresar a cabañas, bodegas o leñeras que han estado cerradas por mucho tiempo sin el uso de mascarilla o guantes. Estos espacios deben ventilarse por, al menos, 30 minutos y desinfectarse con cloro antes de utilizarlos”, señaló el seremi (s) de Salud, Gustavo Rojas, al respecto.

Este año, en la Región de Ñuble se registraron cinco casos de contagio, de los cuales dos resultaron fallecidos. Las comunas donde se consignaron corresponden a Pinto, Chillán, Bulnes, San Carlos y Trehuaco. Y fíjese usted que en 2024 también hubo cinco contagios, pero con la diferencia de que no se anotaron fallecimientos por dicha causa. Por lo mismo, se reforzó el llamado a preferir campings autorizados y a utilizar senderos habilitados, proteger los alimentos y basura en contenedores herméticos, así como también mantener los alrededores de los hogares desmalezados para evitar la presencia de roedores.

Para el subdirector (s) del SSÑ, Nicolás Soto, es de vital importancia consultar oportunamente ante cualquier síntoma asociado al hantavirus, ya que los signos iniciales podrían confundirse con un cuadro gripal cualquiera.

“Una persona contagiada puede presentar dolor muscular intenso, cefalea, fiebre sobre 37,5° C, molestias gastrointestinales o dificultad respiratoria; y si en los últimos 45 días ha realizado actividades de riesgo, es fundamental que acuda de inmediato a un establecimiento de salud e informe al equipo sobre estas posibles conductas de exposición. Ese antecedente nos permite orientar de manera más precisa la sospecha diagnóstica y activar rápidamente los protocolos de la red asistencial. Una consulta temprana puede marcar una diferencia en la evolución del cuadro y en la protección de la comunidad”, aseguró.

5

Estación Quilamapu: el nuevo centro climático que entregará datos relevantes ¡desde el centro de Chillán!

Las variables climáticas son esenciales para el desarrollo de la agricultura y siendo Ñuble una región que tiene el corazón en el campo, es clave que cuente con estaciones meteorológicas que entreguen datos precisos para el buen desempeño agrícola. Y si hasta hace poco la información más cercana a Chillán provenía del Aeródromo Bernardo O´Higgins, eso cambió porque ya está en funciones la Estación Quilamapu que, desde el pleno centro urbano de la capital regional, proveerá de información climática en tiempo real y permitirá también mantener registros históricos del mismo.

La Estación Quilamapu es la novena que INIA instala en la Región de Ñuble y se suma a las 11 existentes en Biobío, conformando una amplia cobertura climática en el centrosur de Chile. Estas 20 estaciones integran una red de 180 unidades que el organismo de investigación agrícola mantiene a nivel nacional, a las que se agregan equipos de empresas privadas y otros organismos que totalizan una extensa red de 430 estaciones distribuidas en todo el país.

“Esta estación cumple una doble finalidad: obtener datos precisos del lugar y, además, prestar un servicio muy importante para la comunidad y para Chillán, en particular. Los registros más cercanos provenían del Aeródromo Bernardo O’Higgins, lo que no refleja la realidad de la ciudad debido al fenómeno de la isla térmica y otros factores. Además, su ubicación y diseño fueron pensados para recibir visitas de colegios y grupos que deseen conocer cómo se recopilan los datos y la función que cumplen en la agricultura”, explicó el investigador y agroclimatólogo de INIA Quilamapu, Raúl Orrego, añadiendo que la información recopilada es de libre acceso y puede consultarse online en el sitio http://agrometeorologia.cl.

Para que se comprenda mejor la importancia de este nuevo recinto climatológico, le contamos que es capaz de entregar datos en tiempo real de 18 variables climáticas relevantes para la agricultura, como temperatura, precipitación, viento, radiación solar, humedad relativa, presión atmosférica, horas frío, grados día y evapotranspiración. Además, ofrece información esencial para aplicaciones agrícolas y la toma de decisiones agronómicas, pero también para el monitoreo de condiciones que afectan a la comunidad. También puede generar información más detallada para emitir alertas tempranas de enfermedades fungosas, apoyar la adopción de medidas por parte de los agricultores, activar el seguro agrícola y orientar decisiones de las autoridades en materia de alertas agroclimáticas.

“Viene a prestar un servicio preciso, no solo para la agricultura, sino también para enfrentar situaciones relacionadas con problemas climáticos en la ciudad”, afirmó el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, destacando el importante refuerzo que el recién inaugurado reducto significa para la red nacional INIA y su aporte para prevenir de mejor manera los efectos de eventos climáticos futuros.

Antes de despedirnos, queremos contarles que estamos al tanto de la querella por fraude al fisco que interpuso el Consejo de Defensa del Estado contra el gobierno regional por el caso Procultura. Pronto iremos con los detalles.

