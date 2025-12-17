Las claves de la región que le dio el mayor espaldarazo electoral a Kast

¡Hola, amigos!

Ya estamos de vuelta con una nueva edición de su querido newsletter Aquí Ñuble, el que sobrevivió a la elección presidencial más larga e intensa de la historia y que ya le remendó los agujeros a sus medias navideñas porque no quiere pasar vergüenzas con el Viejito Pascuero. Y ya que le estamos poniendo harto empeño al menú de Navidad, no queremos desafinar con este aperitivo noticioso que viene más intenso que perfume barato. Así que vamos viendo.

En esta edición, sacamos de las entrañas del comando regional las claves del macizo triunfo de José Antonio Kast en Ñuble, donde registró la más alta votación porcentual del país. También nos metimos de cabeza en el temor de los concejales de Chillán ante lo que consideran, una horda de comercio ambulante durante la época navideña en la capital regional, lo que abrió un duro cruce de opiniones en el seno del Concejo Municipal.

Para su deleite, traemos una cinéfila invitación para que se haga parte del 7º Festival de Cine Nacional de Ñuble, que se desarrollará en enero próximo en Chillán, y todos los detalles de una fuerte campaña del GORE para prevenir los incendios forestales que ya tienen a varios temblando como loro en el alambre. Y para cerrar, una nota que nunca está de más respecto a los cuidados que hay que tener con las altas temperaturas que ya aparecen por estas fechas en la región y que prometen quemarnos más que un tobogán en verano.

Y con las presentaciones hechas, los invitamos a acomodar el ‘picarón’ de su asiento y prepararse un buen platito de frutas (porque el café ya no califica con este calor) para gozar con todo lo que le traemos. Así que sin más: luz, cámara y ……¡nos fuimos!

Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que te sumes a la gran comunidad de Aquí Ñuble. ¡Es muy sencillo!. Solo tienes que acceder al link que te dejamos para que puedas inscribirte gratis y así saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

Inscríbete gratis

1

Las razones del abrumador triunfo de Kast en Ñuble: fue la región que le dio el mayor respaldo nacional

Si bien el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje presidencial anduvo en sintonía con las proyecciones y sondeos previos, no pasó desapercibido lo que sucedió en la Región de Ñuble, donde la carta republicana obtuvo el mayor respaldo porcentual del país con un avasallante 69,85%. En ese escenario, era válido preguntarse cuáles fueron las claves de la aplastante victoria de la derecha en la región y, con esa misión bajo el brazo, partimos a averiguar más.

Ya habíamos comentado anteriormente que siendo esta la región de Martín Arrau, piedra angular del comando republicano, existía confianza en los números que podría arrojar. Sin embargo, fuentes al interior del comando dieron luces sobre un detalle que resultó desequilibrante: en menos de 24 horas de ocurrida la primera vuelta presidencial, las fuerzas de derecha se cuadraron tras José Antonio Kast y atacaron el balotaje en bloque.

“La irrupción del PDG también fue gravitante. Nosotros tenemos muy buena relación con sus dirigentes y sabíamos que su proyecto de país estaba muy en concordancia con el nuestro. Por eso, entendernos fue sencillo y su aporte muy importante. Es más, si se analizan las cifras, podríamos decir que la votación de Parisi en la región se traspasó íntegra a José Antonio Kast”, cuenta una fuente del comando ganador.

A todo lo anterior, se suma un despliegue territorial muy fuerte por todas las comunas de Ñuble. Ello implicó un permanente trabajo de «puerta a puerta», banderazos de mañana y tarde; y mucho volanteo. La idea, cuentan, fue abarcar el territorio en su plenitud y, bajo esa premisa, también hubo mucho compromiso con los equipos comunales. Todo eso tuvo la constante observación de Martín Arrau que, como buen ingeniero, no dejó nada al azar.

“No todo fue concentrar las votaciones de la derecha en José Antonio Kast, sino también motivar a los indecisos en torno a nuestro candidato. Y funcionó, pues Ñuble tuvo la tercera mejor participación del país (89,60%), por lo que no podemos estar más contentos y satisfechos por el trabajo desarrollado”, nos indican.

¿Qué viene ahora?, pues los partidos involucrados ya comienzan a pensar en sus mejores nombres para conformar el gabinete regional, así que es probable que las primera conversaciones se realicen esta misma semana. ¡Y que cree usted!, pues obviamente estaremos atentos a los entretelones de lo que suceda porque en eso somos insuperables.

2

¡Advierten ola de vendedores ambulantes en Chillán!: permisos provisionales del municipio llegarían a 240

Con la llegada de la temporada navideña, el comercio ambulante suele crecer de manera desproporcionada en el centro de Chillán. El problema es que los permisos precarios que entrega el municipio podrían llegar a 240, lo que podría generar un suerte de “marea comercial” en el centro de la capital regional. Y como es de entenderse, hay ediles que ya pusieron el grito en el cielo.

Uno de ellos fue el concejal Rodrigo Ramírez, quien advirtió que el centro de Chillán podría transformarse en “un barrio Meiggs en época navideña” en caso de no existir un control adecuado. Por lo mismo, llamó a que la entrega de estos permisos provisorios sea en concordancia con Carabineros y la Cámara de Comercio local.

“Navidad no puede ser sinónimo de desorden. El comercio necesita reglas claras, fiscalización real y coordinación efectiva; pues de lo contrario, el problema lo termina pagando el vecino común. Por eso pedimos información clara respecto de cómo actuará la municipalidad y si esto se ha sociabilizado con la Cámara de Comercio y Carabineros. El centro no puede convertirse en un Meiggs”, apuntó.

Consultado al respecto, el alcalde Camilo Benavente precisó que la entrega de estos permisos no es nueva y que, de hecho, los han venido disminuyendo en el tiempo. En ese sentido, afirmó que de las 120 autorizaciones regulares que existen, solo se suman 120 más; aunque entendió la preocupación de los concejales.

“Hemos bajado la cantidad de vendedores ambulantes autorizados. Claro, nosotros podemos tener 300 indocumentados y sin autorización, pero ese no es un problema de la municipalidad. Lo que vamos a tener son 240 permitidos por solo seis días”, dijo.

Junto con destacar el aumento en ventas que trae Navidad, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, afirmó que le han compartido al municipio la inquietud del comercio formal frente a la irrupción de vendedores callejeros.

“Les hemos solicitado que se autoricen permisos para tareas de apoyo como envolver regalos y vender cintas. Así habían asumido el compromiso desde la municipalidad, pero ahora vemos que se empiezan a adicionar otros productos. Este es un problema que tenemos todos los años porque también se deben considerar a los vendedores que no tienen permiso”, afirmó.

3

¡Vamos comprando las palomitas!: Chillán se viste de gala para recibir el 7° Festival de Cine Nacional de Ñuble

¿Qué le parece si vamos al cine? Esta es la invitación que le hacemos desde Aquí Ñuble porque no se puede perder por ningún motivo el 7º Festival de Cine Nacional de Ñuble que se desarrollará entre el 13 y el 17 de enero próximo. Este evento cinematográfico trae bajo el brazo una nutrida cartelera de cintas que lo van a obligar a aplaudir de pie.

De la convocatoria oficial que aglutinó 184 obras del séptimo arte, 24 fueron las películas seleccionadas que, dicho sea de paso, se exhibirán de manera gratuita en el Teatro Municipal de Chillán. Ellas competirán en las categorías de Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine y el Premio del Público, uno de los reconocimientos más significativos del festival.

La competencia oficial contempla más de $ 3 millones en premios, incentivo que busca fortalecer y visibilizar la creación audiovisual de directores y directoras chilenas. Además, por tercer año consecutivo, Sony Alpha presentará la Competencia Nacional de Escuelas de Cine, cuyo corto ganador recibirá una cámara cinematográfica Sony FX30 como premio.

Aunque toda la programación se realizará en la Gran Sala del Teatro Municipal de Chillán, hay que decir que los espectadores gozarán cada cinta con los más altos estándares de exhibición, pues las proyecciones contarán con proyección DCP, sonido envolvente y el apoyo técnico del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), un aliado estratégico de este magno evento cultural.

Y si se está preguntando sobre el retiro de entradas, estas podrán obtenerse digitalmente a través de la plataforma TOLIV y también de manera presencial en las boleterías del Teatro Municipal de Chillán. Además, todas las actividades del festival son gratuitas y la cartelera completa será anunciada diariamente por los canales oficiales del certamen, el cual es financiado por el Fondo Audiovisual, Convocatoria 2025, en colaboración con la Municipalidad de Chillán y cuenta con el patrocinio de la Corporación Cultural Municipal de Chillán.

4

“Ñuble a Toda Máquina”!: la campaña del GORE para prevenir y responder ante los incendios forestales

Porque hay que fortalecer la prevención y respuesta ante los incendios forestales, el GORE de Ñuble puso en marcha la campaña “Ñuble a Toda Máquina, Equipados para Prevenir una Emergencia”, iniciativa que muestra la inversión en distintas instituciones para estar mejor preparados para esta temporada 2025-26.

“Este esfuerzo ha implicado una inversión del GORE de 41 maquinarias para los municipios: retroexcavadoras y equipos importantes para hacer los cortafuegos; inversión en Bomberos con carros bomba; con CONAF que nos ha permitido que hoy tengan cuadrimotos para poder desplazarse con mayor facilidad y un puesto de mando móvil. Pero junto con eso, la sociedad civil también está involucrada, porque este año entregamos 29 proyectos para que nuestras organizaciones sociales también puedan estar mejor preparadas”, apuntó el gobernador regional Óscar Crisóstomo.

La autoridad reforzó también el llamado a la colaboración de cada persona, siendo respetuosos y responsables con sus acciones, sobre todo en el corte de pastizales en los entornos de las viviendas y galpones. La idea es no tener actitudes temerarias, no utilizar galleteras en horarios punta, pues las labores de ese tipo han sido detonantes de diversos incendios. Y algo muy importante, no hacer fuego ni fogata en lugares que no corresponden.

La entrega de 41 máquinas pesadas a diversas comunas de la región ha sido clave para desarrollar tareas de prevención, como la construcción de cortafuegos, limpieza de orillas de caminos y el perfilamiento de rutas que faciliten el acceso en caso de emergencia. Además, se han dispuesto 13 camiones aljibe de primera intervención.

Bomberos también se ha visto fortalecido, pues se han entregado 13 nuevos carros a Bulnes, Portezuelo, Yungay, San Ignacio, Trehuaco, Pemuco, Pinto, Quillón, Coihueco (recibió dos), El Carmen, Coelemu y Ránquil. Además, hay tres carros adicionales que se encuentran en Aduana, listos para integrarse a la flota regional. Eso se suma al Fondo de Seguridad del 8%, mediante el cual se han financiado 29 proyectos para la prevención de incendios, que incluyen piscinas acumuladoras de agua, maquinaria para cortafuegos y carros de arrastre de primera intervención.

La inversión también apunta a reforzar la labor de CONAF con la entrega de seis cuadrimotos que mejorarán su capacidad de control y respuesta rápida en zonas de difícil acceso, como la Reserva Nacional Ñuble y Los Huemules de Niblinto. Asimismo, se incorporó el primer Puesto de Comando Móvil de la región y dos camionetas especializadas.

5

¡Ojo con las altas temperaturas!: entregan recomendaciones para evitar problemas con el calor

Sabemos que esta nota es más bien de perogrullo, pero considerando que hemos visto mucha gente desafiando sin protección alguna a los violentos rayos solares que se dejan caer en Ñuble por estas fechas, creemos que hay que insistir. Es que hay que poner atención a los riesgos derivados del calor, la exposición prolongada al sol y también al uso de ríos y piscinas, así que tome nota.

Para empezar, le comentamos que la red asistencial ñublensina se encuentra preparada para responder ante un eventual aumento de consultas por cuadros asociados al verano, como deshidratación, quemaduras solares, golpes de calor o accidentes en el agua.

“Queremos que las familias disfruten esta época con tranquilidad y por eso insistimos en la prevención. Nuestro llamado es a que padres, madres y cuidadores estén atentos a las señales de alerta y adopten medidas simples que pueden marcar una gran diferencia en el cuidado de la salud de los niños”, señaló la directora del SSÑ, Elizabeth Abarca, al respecto.

Uno de los principales riesgos del periodo estival son las temperaturas extremas. Por ello, la recomendación es evitar que niños y niñas se expongan al sol entre las 11 y 17 horas, utilizar protector solar factor 50, reaplicándolo cada dos horas, y privilegiar ropa ligera, sombreros y sombra para disminuir los efectos del calor. Además, es clave la correcta hidratación con agua pura, evitando las bebidas azucaradas.

Por su parte, el subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. Max Besser, explicó que ante un golpe de calor, “la piel suele estar roja y muy caliente, y pueden aparecer síntomas como mareos, náuseas o dolor de cabeza. Si esto ocurre, es fundamental acudir a un centro de salud, ya que la atención oportuna evita complicaciones”.

Además, considerando que muchas familias visitan piscinas, ríos y playas, el facultativo recordó que “la supervisión continua de un adulto es la medida más efectiva para evitar accidentes con los niños, especialmente asfixias por inmersión, una de las principales urgencias”.

Antes de despedirnos, queremos destacar el impecable comportamiento de los ñublensinos en las votaciones del pasado domingo, haciendo gala de su tradicional respeto a estos actos tan republicanos. Así que esperamos que el caballero del Polo Norte los recompense bien y les traiga todo lo que han pedido porque se portaron como Dios manda.

Y a nuestros queridos lectores, recordarles que quedan pocos días para Navidad, así que no espere hasta última hora para andar buscando ese regalito especial para sus seres queridos. ¡Pero tampoco se vuelva loco comprando!, mire que la tarjeta de crédito tiene límite… y el bolsillo también.

¡Hasta la próxima!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.