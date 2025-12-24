El quebrado vínculo que unió al nuevo obispo de Chillán con Karadima

¡Bienvenidos, amigos!

Ya estamos nuevamente con ustedes para traerles las últimas novedades de la región como solo su querido newsletter Aquí Ñuble se las sabe entregar. Aunque andamos muy navideños cantando villancicos y engordando a ese pavo que nos mira con desconfianza como si sospechara algo, y por muy concentrados que estemos en portarnos bien, seguimos siempre atentos a todo lo que pasa en la querida Región de Ñuble que igual se dio maña de sorprendernos.

En esta ocasión, les traemos de qué manera se está diseñando el aterrizaje del nuevo gabinete en Ñuble, donde ya comienzan a circular fuerte algunos nombres para tomar el timón regional. También conocimos más del nuevo Presupuesto Regional 2026 y donde estarán sus principales focos de acción, tema no menor para una región como esta que necesita más recursos que personal de aseo en una morgue.

Asimismo, les contamos en esta edición de la llegada de monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán y del vínculo que alguna vez lo unió al controvertido sacerdote Fernando Karadima. Además, por supuesto, les traemos todos los detalles del arribo de la llamada “supergripe” a esta región, un territorio que siempre se saca los premiados.

Para terminar, conversamos con el director del Festival de Cine de Ñuble, Pablo Calisto, quien nos contó de las expectativas que tienen de este magno evento cinéfilo y algunas novedades que trae bajo la manga este esperado certamen del séptimo arte a tierras regionales.

Así que prepárense a disfrutar de este recorrido informativo por Ñuble, mientras nosotros barremos el techo para que el Viejito Pascuero aterrice esta noche sin problemas. Mire que somos niños buenos y no queremos recibir carbón.

¡Partimos!

Pero antes de comenzar, queremos preguntarte qué esperas para unirte a la gran comunidad de Aquí Ñuble. ¡Es muy sencillo!S olo tienes que acceder al link que te dejamos para que puedas inscribirte gratis y así saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

1

Rostros nuevos para el futuro gabinete regional de Kast: ¿cuál es el perfil de quienes deberán tomar el timón en Ñuble?

Bien se puede imaginar usted que las tratativas para buscar los mejores nombres de cara a la conformación del nuevo gabinete regional andan a la orden del día. Y aunque de posibles nombres poco y nada se sabe, quisimos averiguar para dónde va la micro y cuál es el perfil buscado en las nuevas autoridades que deberán tomar el timón local.

Fuentes de Aquí Ñuble ligadas al bloque de centroderecha indicaron que repetir los nombres del segundo gobierno del Presidente Piñera sería un error. Por tanto, el perfil que se pretende instalar va en la búsqueda de profesionales jóvenes, que sean rostros nuevos, con buen conocimiento de la realidad regional y, sobre todo, que posean un correcto manejo político.

En ese sentido, la primera conversación se ha centrado en encontrar a quien se hará cargo de la Delegación Presidencial Regional, y aunque aún no hay nombres integrando alguna terna, el del abogado y excandidato a diputado Diego Sepúlveda sería el que llena transversalmente el paladar político. Sin embargo, el jurista era ya considerado una pieza segura para llegar a La Moneda con el entrante gobierno, por lo que habrá que ver cómo se desarma esa madeja.

En la órbita siguen flotando nombres como el de la exconsejera constitucional Carolina Navarrete y la diputada Marta Bravo, derrotada en las últimas elecciones parlamentarias. Incluso se ha mencionado al exdiputado y otrora embajador de Chile en Paraguay, Jorge Ulloa, quien compitió en las pasadas elecciones municipales por la alcaldía de Quillón. Todos esos nombres pertenecen a la UDI, que fue el conglomerado que hizo sus primeros movimientos en “La Moneda Chica” y en tiempo récord.

Evitar los mismos errores

Fue el diputado Felipe Camaño quien pegó el primer campanazo de lo que muchos piensan y nadie quiere decir, solicitando no repetir vicios de otras ocasiones y abstenerse de entregar cargos a personas que no tengan la debida preparación para asumirlos, pues pese a no pertenecer al bloque ganador, el parlamentario espera que el nuevo gobierno traiga consigo un estilo diferente.

“El 21 de diciembre de 2023 presenté un proyecto de ley para terminar con estas prácticas porque es inaceptable que cargos técnicos se usen como premios de consuelo para candidatos derrotados o como verdaderos trampolines electorales. Si eso sucede, será una señal clara de que no hubo cambio alguno”, indicó.

El legislador ñublensino añadió que “lo peor que podría hacer el electo Presidente José Antonio Kast sería cometer el mismo error del excandidato Gabriel Boric, quien aseguró que no caería en el apitutamiento. Eso daña la fe pública y acaba desilusionando a la ciudadanía”.

2

Obras de pequeña y gran envergadura: el foco principal del Presupuesto Regional 2026 para Ñuble

Tras una dura batalla por impedir que el nivel central lo recortara más allá de lo debido, finalmente se definió el Presupuesto Regional 2026, el cual alcanzará la suma de $ 85.752 millones. El monto fue ratificado por el Consejo Regional en su última sesión del año, estableciendo que el foco del gasto estará puesto en obras de pequeña y gran envergadura.

Mirando el detalle del bolsón presupuestario, este se distribuirá en programas sociales, productivos y de investigación; además de iniciativas en obras de gran importancia para Ñuble, las que van desde la construcción de aceras hasta el Instituto Teletón. Asimismo, contempla en menor medida la adquisición de elementos como vehículos y maquinarias, y la compra de terrenos, entre otros.

“Agradezco a los consejeros y consejeras, y a los equipos del Gobierno Regional, porque durante diciembre trabajaron en varias sesiones para analizar este presupuesto que es diferente al de años anteriores. No tiene un escenario de expansión, sino más bien de mantención de los proyectos que tenemos en cartera y que hemos aprobado en el Consejo Regional para darles continuidad”, comentó el gobernador regional Óscar Crisóstomo al respecto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, el consejero regional Carlos Chandía, aseguró que “la región es una de las pocas que crece a nivel país, lo cual es complejo, debido a que Ñuble ha tomado una madurez en el tema de inversión de proyectos. Ahí es donde tenemos cada vez más iniciativas que están requiriendo recursos y claramente este poco crecimiento va a afectar ese desarrollo”.

Pese a lo anterior, la autoridad destacó que se advierte un avance con la presencia de más obras de infraestructura de mayor calidad y de envergadura superior. Estas mismas debieran traducirse en un aumento de la empleabilidad y, a su vez, aportar mayor dinamismo a la economía regional. Y si eso sucede, ya sería un motivo para sonreír.

3

Los vínculos que tuvo y rompió el obispo de Chillán, Andrés Ferrada, con el controvertido Fernando Karadima

La llegada de monseñor Andrés Ferrada Moreira como nuevo obispo de la Diócesis de Chillán fue recibida con evidente alegría por la comunidad católica local. No obstante, su arribo también reactivó en el inconsciente colectivo el vínculo que en el pasado mantuvo con el controvertido sacerdote Fernando Karadima, relación que Ferrada rompió tras conocerse los graves y ampliamente documentados casos de abuso sexual protagonizados por este último.

Karadima fue por años consejero espiritual del hoy obispo chillanejo, incluso cuando este último estuvo en Roma, ciudad en la que obtuvo un doctorado en Teología. La comunicación entre ambos era permanente, pero todo se vino abajo una vez que salieron a la luz los reprochables hechos cometidos por el sacerdote.

En ese contexto, monseñor Ferrada no dudó en adherir a una declaración pública realizada en su momento junto a otros nueve sacerdotes, haciendo público su distanciamiento con Karadima y privilegiando ante todo la necesaria justicia reclamada por las víctimas.

“Queremos hacer público nuestro distanciamiento de los encuentros de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús a razón de los hechos que se han conocido en los últimos meses y que nos parecen verosímiles”, decía la misiva. Y agregaba “estamos y hemos estado totalmente abiertos a colaborar con la justicia civil y canónica y en plena comunión con la autoridad de nuestra Iglesia de Santiago y con la Santa Sede y el Santo Padre, el Papa”.

De hecho, lo anterior se cumplió, pues monseñor Ferrada testificó en apoyo a las víctimas de abuso sexual por parte de Karadima, quien a su vez criticó en su defensa las palabras de actual obispo chillanejo, indicando que «tiene un carácter difícil y es algo imprudente». Pero en rigor, si ser imprudente es seguir el camino de la verdad y la justicia, entonces los fieles chillanejos estarían en manos de un buen pastor.

4

La “supergripe” ya está en Ñuble: detectan el primer caso en la comuna de San Carlos

Y cuando ya comenzaba a cundir el miedo por la llegada al país de la variante subclado K de la influenza A(H3N2), apareció el primer caso en Ñuble, específicamente en la comuna de San Carlos. Por ende, las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación contra la Influenza, sobre todo en aquellos grupos de mayor riesgo.

El paciente fue detectado gracias al sistema de vigilancia centinela, el cual permite monitorear permanentemente la circulación de virus respiratorios en ciertos centros de salud. Al momento, se ha informado que la persona contagiada se encuentra en buenas condiciones.

Para colmo, Ñuble se transformó también en la primera región donde se detectó una mutación del virus en cuestión y si bien no se ha registrado un aumento en hospitalizaciones por esta causa, se mantiene una permanente vigilancia frente a lo que podría ser un alza en el número de contagios.

La variante subclado K de la influenza A(H3N2) no solo se ha transformado en tema de preocupación sanitaria para Chile, sino también para los vecinos de Perú y Bolivia. Es más, en Brasil se ha registrado un aumento considerable de casos de esta enfermedad que ha circulado ampliamente por distintas regiones del mundo desde agosto de este año.

Para que lo tenga claro, le contamos que la OMS y las autoridades de salud indican que los síntomas son similares a la influenza estacional común. Por ende, un eventual contagiado podría presentar una repentina fiebre alta y escalofríos, dolores musculares y articulares intensos, fatiga extrema, tos seca y dolor de garganta. Hay que considerar que esta patología puede causar cuadros más graves en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Y por si le quedan dudas, las vacunas siguen ofreciendo una protección significativa contra la enfermedad grave y su hospitalización, aunque la efectividad contra el contagio leve puede ser menor debido a las mutaciones del subclado. Así que si quiere estar protegido, vacúnese calladito y con una sonrisa, mire que la protección que adquirirá es impagable.

5

Pablo Calisto, director del Festival de Cine de Ñuble: “Tenemos la responsabilidad de seguir mostrando el cine chileno”

Ya se comienza a sentir en el ambiente el aroma a lo mejor del cine chileno, que la comunidad ñublensina podrá disfrutar entre el 13 y el 17 de enero, cuando se realice la séptima versión del Festival de Cine Nacional de Ñuble. Consolidado como una actividad imperdible del verano regional y con una alta convocatoria de público, el certamen vuelve este 2025 con nuevas propuestas y expectativas renovadas.

En ese contexto, conversamos con el director del festival, Pablo Calisto, para conocer los énfasis, las novedades y los desafíos que marcarán esta próxima edición del evento cinematográfico.

“Cuando partimos, no proyectábamos que esto iba a ser algo tan lindo, y gracias a la respuesta de la comunidad, en las últimas ediciones hemos tenido salas llenas y un recibimiento increíble al cine chileno. Ante eso, no nos queda más que la responsabilidad de seguir mostrando nuestro cine y por eso las expectativas apuntan a seguir llenando las salas y mantener esa respuesta del público de entre 200 a 300 personas por función”, cuenta.

Y si de actividades interesantes hablamos, le contamos altiro que todas las películas del festival, tanto largometrajes como cortometrajes, serán presentadas por sus propios equipos realizadores. Así que hay que estar atentos porque en las próximas semanas se entregará la cartelera oficial y varias novedades que trae consigo este magno evento del séptimo arte.

“Es muy motivante que la gente vaya a ver una película y tenga oportunidad de compartir con sus actores, realizadores, productores y directores. También tenemos las funciones de cine al aire libre en las distintas comunas de la región, películas que también van a ser presentadas por sus realizadores y vamos a volver a tener también Denominación de Origen para algunas comunas, la que será presentada por Luisa Barrientos, que es su protagonista”, comenta.

Además de subrayar la expectación que trae consigo el programa Escuela de Cine para Niños, que tendrá su quinta edición con la creación de piezas audiovisuales por parte de los propios pequeños, también hay novedades con el programa Cine + Música, uno de los espacios más esperados por la comunidad.

“Por supuesto que vamos a mantener el programa Cine + Música que hemos hecho en versiones anteriores a las afueras del Teatro Municipal y donde siempre traemos grandes artistas de la escena nacional. Sin embargo, este año lo vamos a extender por dos días (viernes y sábado) con artistas que pronto daremos a conocer”, dijo Calisto.

Esperando que les haya gustado este nuevo número de Aquí Ñuble. Solo nos queda desearles a todos ustedes que tengan una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos y que se colmen de hermosos recuerdos en esta mágica noche que, al parecer, no será muy calurosa.

Así que, desde esta pujante región que siempre se encarga de recordar que Santiago no es Chile y que tiene mucho que aportar al debate nacional, también dejamos nuestra carta al Viejito Pascuero. Le pedimos abundancia de buenas noticias y que nuestra comunidad informativa siga creciendo. Si nos cumple, prometemos comernos toda la comida y seguir siendo niños bien portados. Como debe ser.

Jo jo jo…..¡y hasta la próxima!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.