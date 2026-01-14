Chinos pondrán primera piedra de polémico embalse Zapallar el 30 de enero

¡Bienvenidos, amigos!

Nuevamente ha llegado a su acostumbrada cita semanal con Aquí Ñuble, el newsletter que trae todas las novedades de la región.

En esta ocasión, les contamos la historia de una empresa que arrasa adjudicándose las licitaciones por asesorías en el MOP Ñuble, pero que entre sus antecedentes cuenta haber sido investigada en dos ocasiones por Contraloría.

También traemos los primeros pasos que dará el proyecto del Embalse Zapallar durante este mes, tras sortear con éxito la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental que tuvo a la iniciativa colgando de un hilo.

En los últimos días se dieron a conocer las cifras de la CASEN 2024. Desmenuzamos el estudio para saber cómo anda la pobreza en Ñuble, que fue medida con nuevos parámetros.

Mañana tendremos un nuevo capítulo del Congreso Futuro en la región, donde también diremos presente para saber más de los interesantes temas relacionados con la IA y las nuevas tecnologías que se dejan sentir en todo el planeta.

Finalmente, ya estamos disfrutando de la séptima edición del Festival de Cine Nacional de Ñuble, que nos llenará de excelentes cintas hasta el sábado, además de varias sorpresas que nos tienen bien entusiasmados. De eso y más conversamos con el cineasta sancarlino Tomás Alzamora, quien nos dio luces de un certamen que viene energético, adrenalítico y también impactante.

La empresa que arrasa con las asesorías del MOP Ñuble fue investigada por Contraloría en 2017 y 2025

Faltan menos de dos meses para que el actual Gobierno termine su gestión y varios ya preparan su salida, planificando qué harán de marzo en adelante. Y es que además de considerar los clásicos municipios, más de alguna universidad y la siempre amplia capacidad del Gobierno Regional, aparecen en el horizonte las asesorías y consultoras como una forma de seguir en escena, aunque para eso hay que allanar el camino con tiempo.

Resulta que nuestras fuentes ligadas al Gobierno, nos entregaron ciertas coordenadas que no dejan de ser singulares y que tienen relación con el MOP en Ñuble. En ese sentido, hay varias licitaciones relacionadas con asesorías que se han subido al Portal de Mercado Público, y aunque eso pudiera no tener nada extraño, sí hay un elemento interesante: aparece la empresa CyD Ingeniería Limitada imponiéndose en casi todos los llamados. Y pese a no ser la propuesta más económica, obtiene siempre la mejor calificación técnica.

En Mercado Público, los montos dan cuenta de que no hablamos de licitaciones modestas. De los llamados que encontramos, ninguno es inferior a los $ 1.000 millones, y de las propuestas ofertadas por la empresa en cuestión no hay alguna de menos de $ 800 millones. Todas corresponden a asesorías.

CyD Ingeniería Limitada tiene antecedentes, ya que fue investigada por Contraloría en 2017 por tres licitaciones adjudicadas por el MOP, es decir, cuando ya caía el telón del segundo gobierno de la ex-Presidenta Michelle Bachelet y la Región de Ñuble aún estaba unida a Biobío. Entre esas licitaciones adjudicadas figura la obra Embalse La Punilla, que fue donde Contraloría clavó sus dientes.

Y agregamos otro dato más fresco aún. Hace unos meses, la firma en cuestión reapareció en un caso en el que el ente contralor detectó un “pago improcedente” del MOP por más de $ 329 millones en el proyecto de Camino de la Fruta, el que fue expuesto por El Mostrador en agosto de 2025, también por una “asesoría a la inspección fiscal del proyecto”.

El Embalse Zapallar sigue adelante: CEA rechazó solicitud de invalidación y a fin de mes se pondría la primera piedra

Un paso gravitante fue el que dio el proyecto de construcción del Embalse Zapallar, luego que en su primera sesión del año la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) rechazara por unanimidad la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental, por lo que la iniciativa seguirá adelante con su calendario de obras.

De esta forma, la obra tiene fijada para mañana la entrega del terreno a la empresa de capitales orientales China International Water and Electric Corporation, firma que se hará cargo de materializar el proyecto. En tanto que la postura de la primera piedra está proyectada para el 30 de enero próximo, fecha en la que comenzarán las obras propiamente tales.

Los representantes de la firma asiática ya están instalados en Chillán. En su estadía han sostenido reuniones con los representantes de los agricultores y también con el Consejo Regional de Ñuble, instancia en la que explicaron las acciones a impulsar de manera inmediata. Eso sí, se informó que las primera tareas a realizar tienen relación con la construcción de caminos y otras relacionadas con reforestación.

Siendo las comunas de Pinto, El Carmen y San Ignacio las que serán impactadas directamente con el proyecto en cuestión, se indicó que los alcaldes de las mismas serán convocados a una reunión para entregarles mayor información al respecto, la forma en que se trabajará y de qué modo se desarrollará la articulación de la empresa con las comunidades locales. Esta cita es clave, pues se producirá la contratación de mano de obra en las mismas comunas, aunque se precisó que eso se llevará a cabo siempre y cuando cumplan con los requisitos de especialización requeridos.

El proyecto Embalse Zapallar permitirá la acumulación de 80 millones de metros cúbicos de agua proveniente del río Diguillín, permitiendo incorporar 10 mil nuevas hectáreas de riego para beneficio de cerca de 2.500 agricultores. Con una vida útil proyectada a más de 50 años, la megaconstrucción no solo permitirá disponibilidad de agua para labores agrícolas, sino también para apoyar el combate de incendios forestales, el control de las crecidas del río e incluso el desarrollo de deportes acuáticos.

Cabe recordar que China International Water and Electric Corporation fue la empresa que presentó la oferta más económica para desarrollar el proyecto, proponiendo un monto de US$ 158 millones. Esta cifra no dejó de causar extrañeza, pues estaba a años luz de lo propuesto por el consorcio chileno Icafal-Conpax, que pedía US$ 381 millones.

Aunque el proyecto es muy esperado por algunos, a su vez es fuertemente rechazado por otros, ya que el embalse inundará casi 400 hectáreas, entre las que se encuentra bosque nativo, tierras agrícolas y 45 hectáreas de la Reserva de la Biósfera y Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja.

Las cifras de Ñuble en la CASEN 2024: el 6,9% de la población regional está en situación de pobreza severa

Llegaron los resultados de la CASEN 2024, y las cifras del este estudio para el caso de la Región de Ñuble dejaron a varios más que preocupados con datos atemorizantes. Y es que para empezar, un 6,9% de la población regional se encuentra en condición de pobreza severa, lo que sitúa al territorio por sobre el promedio nacional, que alcanza el 6,1%. El porcentaje significa que 34.689 ñublensinos viven en tan precaria condición.

Pero vamos más adentro en este tema. Si bien la pobreza por ingresos en Chile alcanzó el 17,3%, lo que representa una baja de -3,2%, al mirar el caso de Ñuble resulta que la realidad regional es que este aspecto llega al 23,9%, vale decir casi un 6% sobre el promedio nacional. Cierto es que Ñuble ya no es la región más pobre del país, pero el territorio está entre las ocho regiones más afectadas en este aspecto, rematando tercera en esa condición.

A pesar de ello, los números regionales fueron aplaudidos por las autoridades. Fue el caso del delegado presidencial regional Rodrigo García, quien destacó la baja que presenta la región respecto del anterior sondeo de 2022.

“Estamos contentos por los resultados de la encuesta Casen. En Ñuble, el 2022 se registró una incidencia en la pobreza por ingreso en la población de 29,6% y en 2024 es de 23,9%, por lo que podemos decir con orgullo que tenemos una baja de seis puntos porcentuales, es decir, logramos que más de 20 mil personas salieran de la pobreza desde 2022”, dijo.

Tarea para el próximo gobierno

Los preocupantes números alcanzaron la esfera parlamentaria, siendo el diputado Felipe Camaño quien expuso que es complejo que Ñuble se encuentre entre las ocho con la mayor tasa de pobreza del país.

“No veo aspectos positivos en que tengamos una tasa de pobreza de ese nivel, superando el promedio nacional en poco más de seis puntos. Eso debiera ser un llamado a las autoridades locales respecto del trabajo realizado. Más aún, debe considerarse que esa medición corresponde a una sondeo anterior, por lo que a la fecha los resultados podrían ser incluso peores. Es, entonces, una tarea que el próximo gobierno debe asumir como primordial y preocuparse en serio por la región de Ñuble y su gente”, aseguró.

Cabe señalar que entre las mayores variaciones de la región a nivel de hogares entre 2022 y 2024 figuran la conectividad digital (-11,2 puntos porcentuales), la ocupación y el subempleo (+6,1 puntos porcentuales) y elapoyo en cuidado de personas con dependencia funcional (+3,7 puntos porcentuales).

Congreso Futuro vuelve mañana a Ñuble para escribir su cuarto capítulo en la región

“Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?” es el lema bajo el cual mañana jueves se desarrollará un nuevo capítulo del Congreso Futuro en la Región de Ñuble. La iniciativa —que también tendrá presencia en distintas regiones del país— abordará temáticas vinculadas a las nuevas tecnologías y al avance de la inteligencia artificial en diversas áreas del desarrollo, junto con los desafíos éticos, sociales y culturales que estos procesos plantean.

Si bien el Congreso Futuro lleva ya 15 versiones, contando la de mañana esta será ya la cuarta vez que se realiza en Ñuble. En ese sentido, el gobernador regional Óscar Crisóstomo agradeció la llegada de esta instancia que pone en relieve el futuro de la región y destacó el hecho de que este evento cultural cuente con la presencia de actores regionales.

“Las universidades presentes han generado un consorcio que ha permitido tener el primer doctorado en IA de Latinoamérica, por lo que están a la vanguardia en esta materia con especialistas y académicos que se han ido perfeccionando en ese sentido. Esto queremos democratizarlo y que el desarrollo de Congreso Futuro en la región sea una discusión en lo social”, dijo.

Desde ya le contamos que el Congreso Futuro se llevará a cabo mañana desde las 9:00 horas en la Sala Schaefer del Centro de Extensión de la UBB, y cuenta con interesantes expositores. Entre ellos, destaca la socióloga e informática argentina Milagros Miceli, quien analizará críticamente la idea de una IA autónoma y quien será la speaker internacional del certamen.

Desde el mundo regional, expondrán la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Dra. Yenny Pinto; el ingeniero civil eléctrico y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Politécnica de Madrid, Mario Lillo; la ingeniera civil en informática de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bíobío, Dra. Carola Figueroa; y el doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y académico de la misma, Javier Maldonado.

Cineasta ñublensino Tomás Alzamora: “Me encantaría que lleguemos a los 10 años siendo el festival de cine más importante de Chile”

Anoche arrancó la séptima versión del Festival de Cine Nacional de Ñuble con una puesta en escena espectacular, tal como estaba anticipado. El estreno de la película Me rompiste el corazón de Boris Quercia se encargó de abrir los fuegos de un evento que regará de buen cine la región hasta el próximo 17 de enero y que promete quedarse en la retina de los amantes del séptimo arte por largo tiempo.

La realización del certamen fue destacada por el aclamado cineasta sancarlino y también director artístico del evento, Tomás Alzamora, quien destacó las cualidades que tiene la Región de Ñuble para albergar un evento de esta magnitud y, por supuesto, de las expectativas de crecimiento del festival.

“Agradezco a las autoridades por hacer realidad el Festival de Cine Nacional de Ñuble y darle este regalo a la comunidad que es tan importante. Ya vamos por nuestra séptima versión y la Municipalidad de Chillán creció este año en su aporte. Quiero soñar que siga creciendo el apoyo porque me encantaría que lleguemos a los 10 años siendo el festival de cine más importante del país”, dijo.

Alzamora precisó que la competencia de largometrajes incluirá cinco películas, que son: La corazonada de Diego Soto; Desierto verde de Meliza Luna Vega; Al sur del invierno está la nieve de Sebastián Vidal; Si vas para Chile de Sebastián González; y Cuerpo celeste de Nayra Ilic García.

Si hablamos de novedades, de forma inédita el festival se abre este año a exhibir películas internacionales. En ese escenario, el artista ñublensino comentó que entre las cintas extranjeras a mostrar estará Flow, obra del cineasta letón Gints Zilbalodis, que precisamente obtuvo un Premio Oscar a la Mejor Película de Animación.

De esta forma, ya nos vamos despidiendo mientras planificamos una escapadita al litoral ñublensino que encanta a más no poder. Y ya que estamos en eso, no podemos irnos sin antes reiterarles el respeto que se debe tener por la flora y fauna de la región. Lo decimos en alusión a lo sucedido en Cobquecura con turistas que se acercaron más de lo debido a la Piedra de la Lobería, estresando a los lobitos. Así que más respeto por favor que por acá nos enojamos con esas actitudes y protegemos mucho a nuestros animalitos.

Y mientras disfrutamos de nuestro acostumbrado juguito natural bien heladito, comenzamos a despedirnos, esperando que este inicio de año sea tan generoso para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y reiterar que estamos atentos a todo lo que pasa en Ñuble, una región que sorprende y donde esperamos que el fuego forestal no la hiera demasiado. Rogamos al cielo por eso.

¡Hasta pronto!

