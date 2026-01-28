Lo que el fuego se llevó: incendios dejaron 768 familias damnificadas en Ñuble

¡Bienvenidos!

Ya estamos más tranquilos. El fuego ha dado tregua y los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, aunque el miedo y la tristeza siguen presentes en una región que ya tiene doctorado en adversidades y resiliencia. Hemos visto y escuchado de todo en el recorrido que Aquí Ñuble hizo por el territorio. Sin embargo, también nos hemos llenado de esperanza con gente que ya está remplazando las lágrimas por coraje, así que tenemos la necesaria confianza para saber que, pronto, lo vivido solo será parte de un mal recuerdo. Y como hemos estado trabajando en modo incendios forestales, comenzamos de inmediato esta entrega informativa que viene con olor a quemado, pero con sabor a futuro. Partimos.

En esta edición ya podemos comenzar a hablar del balance general que dejó el paso de los incendios forestales por la región, uno que no deja de ser triste, pero que tiene a las autoridades muy ocupadas en favor de una pronta reactivación. Y dado que también se decretó Emergencia Agrícola, nos abocamos a averiguar más sobre los alcances de esta medida y cuáles son los beneficios inmediatos para los agricultores afectados por el fuego.

También pudimos conversar con Bomberos, quienes, como siempre, fueron la primera línea de combate al voraz paso de las llamas por la región. Ya más tranquilos y con tiempo para analizar lo sucedido, nos comentaron su visión de la emergencia, las pérdidas que sufrieron y cómo mantienen la guardia alta, porque aún tenemos verano y el calor está lejos de irse.

Y ya que estábamos metidos en el tema y aprovechando el impulso que nos dio el cruce entre el Presidente Gabriel Boric y la senadora Loreto Carvajal, nos preguntamos por qué aún no se había aprobado la Ley de Incendios Forestales y dónde se estaba trancando la pelota. Con ese objetivo en mente, nos fuimos veloces como el viento a buscar respuestas legislativas que, por cierto, nos aclararon mucho más el panorama.

Pero como no todo puede ser fuego y desastre, nos dimos una vueltecita por la Casa Gonzalo Rojas para hacer el balance de un año que fue exitoso y saber cómo se vendrá la próxima temporada. Ni se imaginan lo interesante que fue la visita por el recinto, hoy transformado en una prolífica cantera de artistas ñublensinos, algunos de los cuales ya están exponiendo en el extranjero.

Sin darle más luz al gas, los invitamos a ponerse bien cómodos para iniciar este viaje noticioso por Ñuble, uno que ni el fuego pudo detener y que habla de una región que se calza el mejor cuero de elefante frente a la adversidad. Así que…

¡Vamos!

Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que seas parte de la gran comunidad de Aquí Ñuble. Solo tienes que acceder al link que te dejamos aquí mismo para que puedas inscribirte gratis y saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

1

El triste saldo de la emergencia forestal: incendios dejaron 768 familias damnificadas en Ñuble

Una vez asumido el trago más amargo de los incendios forestales en la Región de Ñuble, llega la hora del balance. Si bien el fuego no se ha extinguido del todo y las brigadas forestales siguen dándole dura pelea al complejo foco que presenta el sector de San Lorenzo en la comuna de Quillón, ya está clara la afectación sufrida y es ahí donde las autoridades comienzan a poner sus esfuerzos para poner la región de pie cuanto antes.

Hasta ahora, el triste sondeo suma 768 familias damnificadas. Además, hay 324 viviendas con afectación, de las cuales 300 presentan pérdida total. En ese sentido, las autoridades valoraron fuertemente la celeridad con que ha actuado SENAPRED, acelerando la entrega de viviendas de emergencia en las comunas dañadas, donde se ha asegurado que dotarlas de servicios básicos no tarda más de tres días.

Han sido días complejos, al punto que arribaron a la zona 31 brigadistas forestales provenientes de Uruguay y 18 desde Argentina, quienes están desplegados apoyando el combate a las llamas. Paralelo a ello, la ayuda ya está llegando a los afectados. Se inició la entrega de elementos de primera necesidad, como alimentos y artículos de aseo, lo que suma más de 600 kilos de aporte que ahora están en manos de quienes lo requieren.

“De las viviendas de emergencia, estas ya se están instalando en cinco de las siete comunas afectadas. Esperamos en los próximos días poder instalarlas en las dos comunas restantes, que son Portezuelo y Trehuaco. Ahí hemos tardado un poco, porque el control del fuego demoró más. En paralelo, ya llevamos más de 95% de las fichas FIBE aplicadas”, destacó el delegado presidencial regional Rodrigo García.

La autoridad agregó que ya se han entregado 367 bonos de recuperación por un total de $ 466 millones. Estos van desde los $ 750 mil hasta los $1,5 millones, los que fueron depositados en las cuentas RUT de BancoEstado de los propios beneficiarios. Ojo, que si alguien que lo recibe no usa dicha cuenta, debe acercarse a la sucursal más cercana para solicitar su entrega.

Pero hay preocupación, porque el calor no ha dado tregua. Es más, desde hoy viviremos una nueva ola de altas temperaturas en Ñuble que podría superar los 36°, por lo que el llamado es a la responsabilidad y el autocuidado, así que cuidemos lo que tenemos, mire que de fuego ya hemos tenido suficiente y no nos cabe más sufrimiento.

Proceso de regularización

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, arribó a la región para anunciar la apertura del proceso de regularización de emergencia, destinada al saneamiento de las pequeñas propiedades, trabajo que permitirá a las familias acreditar que son dueños del bien raíz afectado.

“Es un proceso gratuito y se resuelve en un plazo máximo de ocho meses. Los requisitos son acreditar haber vivido en el inmueble los últimos cinco años, no tener disputas judiciales con la propiedad y contar con la Ficha FIBE que certifique la afectación a cualquier nivel. Es importante entender que los afectados pueden acercarse ya al ministerio para hacer este trámite”, destacó.

El secretario de Estado detalló que este proceso es clave para optar a otros beneficios, como electricidad y conexión a alcantarillado, además de la postulación a programas de vivienda definitiva. Además, el ideal es que lo hagan antes de julio de este año, así que ya saben: a ponerse las pilas y apurar este trámite que es engorroso, pero que les va a servir mucho en el futuro.

2

Emergencia Agrícola: los beneficios para los agricultores afectados por los incendios

Como era de esperarse, el avasallador paso de los incendios forestales por la Región de Ñuble dejó cicatrices profundas en los campos, con consecuencias severas para la agricultura. Todo ello llevó a las autoridades a decretar Emergencia Agrícola en todo el territorio, lo que se traducirá en diversos aportes estatales a hombres de campo que resultaron con complejas pérdidas por los efectos del fuego.

Prontamente comenzaron a llegar ayudas a diversas familias campesinas, las que se irán concretando en aportes en forraje animal y apícola. En ese sentido, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien hizo de enlace con el nivel central, precisó que estas ayudas se irán materializando en el corto plazo, a fin de poner de pie cuanto antes la matriz productiva regional afectada.

“En el mediano plazo esperamos venir con otras ayudas y adaptar los programas del INDAP, de manera tal de que las personas que se han visto damnificadas y afectadas puedan ponerse de pie y recuperar su actividad productiva, emprendimientos, los negocios vinculados a la agricultura y seguir trabajando y accediendo nuevamente a condiciones de bienestar”, agregó la secretaria de Estado.

Según el último reporte de INDAP, se han identificado preliminarmente a 214 agricultores acreditados en la institución que han sido afectados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Sus terrenos afectados suman una superficie comprometida de más de 58 mil hectáreas en estas zonas. En esa línea, la institución agrícola ya se encuentra disponiendo de distintas ayudas para el mundo campesino daminificado.

En alimentación animal, se dispondrá la entrega de forraje consistente en 20 sacos por persona afectada, además de un aporte por persona valorizado en hasta $ 250 mil, destinado a la compra de alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, aunque también puede ser un apoyo para la recuperación de sistemas productivos dañados. Esto incluye sistemas de riesgo e infraestructura agrícola como galpones, establos y cierres perimetrales.

Desde el punto de vista financiero, INDAP congelará las acciones de cobro y facilitará la renegociación de créditos con tasas preferenciales y condonación de intereses para usuarios de Ñuble y Biobío. Al respecto, es importante destacar que este apoyo está dirigido tanto a usuarios como a no usuarios del citado organismo.

3

El balance de Bomberos tras la emergencia forestal: más de 40 compañías apoyaron el combate al fuego regional

Todos tenemos muy claro que cuando aparece el fuego en cualquiera de sus formas, la primera línea de combate es Bomberos y, por supuesto, la emergencia desatada en Ñuble los convocó nuevamente a luchar contra las llamas. Y como nos interesó demasiado saber cuál es el balance que realizan respecto de los incendios forestales, partimos a conversar con ellos para saber de primera fuente su análisis poscontingencia.

Para empezar, hay que consignar que el paso de los incendios forestales por Ñuble demandó la presencia de más de 40 compañías bomberiles, incluido también el apoyo de otras regiones. La evolución de los siniestros fue compleja en la región, con el paso del fuego desde una comuna hacia otra e incluso atravesando ríos anchos como el Itata. Así lo explicó el comandante de Bomberos, Luis Seguel, subrayando que sin el apoyo de fuerzas de otras regiones, el control del fuego habría sido más complejo de concretar.

“Nos coordinamos muy bien con CONAF y Empresas Arauco para dividirnos las tareas. No dábamos abasto para llegar a todos los sectores y teníamos que mantener también la operatividad institucional en cada cuartel, donde también sucedían otras emergencias. Para dar descanso a nuestra gente solicitamos la activación de fuerzas de tarea de otras regiones, donde recibimos apoyo incluso de regiones como Coquimbo, La Serena, Ovalle, San Antonio y Maule por nombrar algunas”, señaló.

La autoridad bomberil informó que, obviamente, la emergencia suscitada provocó el desgaste de diverso material de combate al fuego: mangueras quemadas y rotas, herramientas que quedaron con daño por el excesivo uso y vehículos que presentan problemas menores como filtros, desgaste de neumáticos y complejidades eléctricas. Eso sí, todo eso se ha ido superando, para mantener precisamente en alto la permanente eficacia de Bomberos en toda la región.

“Hemos ido paulatinamente reparando los equipos para ir volviendo de a poco al servicio. También hemos tenido la ayuda de privados que, de manera desinteresada, nos colaboran con la reparación de material mayor. También tuvimos algunos bomberos lesionados, pero afortunadamente todos con problemas menores”, precisó.

Para que se entienda la gravedad de lo vivido, los incendios forestales de Ñuble alcanzaron la categoría de 5° y 6° generación en la clasificación de este tipo de emergencias, los que por cierto son los grados máximos. Eso significa que son siniestros que pueden alterar la estabilidad atmosférica, son difícilmente anticipables, pueden hacer colapsar los sistemas de emergencia y su liberación de energía puede ser catastrófica.

4

¡Ñuble pone el grito en el cielo! Llaman a aprobar cuanto antes la Ley de Incendios Forestales

La consigna ha sido clara y no solo de parte de las autoridades, sino también desde la comunidad: todos exigen la aprobación pronta de la Ley de Incendios Forestales, que ayer fue aprobada en el Senado y que volvió a la Cámara Baja para el tercer trámite constitucional. Claro, a la luz de todo lo que hemos visto producto del fuego, bien vale la pena no solo plantearse la necesidad de contar con dicho marco legal, sino también preguntarse por qué aún no se ha concretado.

Y es que el tema reflotó luego del impasse protagonizado por el Presidente Gabriel Boric y la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien increpó al mandatario por no darle urgencia al proyecto de ley. El dardo fue refutado por la máxima autoridad devolviéndole la responsabilidad al Senado. ¿Qué ocurre entonces? Con esta pregunta en el aire nos fuimos en busca de respuestas legislativas.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) disparó contra el Gobierno, calificando el emplazamiento del mandatario como “bien oportunista”, pues a su juicio fue una estrategia para traspasar responsabilidades en una iniciativa que, según se ha estimado, entrará en vigor recién en 2027.

“El Ejecutivo debe explicar cómo se compensarán las obligaciones que se imponen a pequeños productores en materia de prevención de incendios y explicar también cómo se financiará la iniciativa en su conjunto. Es fácil lanzar cuñas en momentos trágicos, pero lo difícil siempre ha sido que este Gobierno responda técnicamente por los proyectos que patrocina”, indicó.

Durante 2025, en Ñuble se invirtieron más de $ 15 mil millones en diferentes medidas preventivas contra los incendios forestales. Eso fue destacado por el gobernador regional Óscar Crisóstomo (PS), quien hizo ver la urgente necesidad de contar con dos marcos regulatorios que ya se hacen extremadamente necesarios para ordenar el mundo rural: la Ley de Incendios Forestales y la Ley de Parcelaciones.

“Los cambios estructurales van a seguir afectando a las regiones y el cambio climático llegó para quedarse. Por eso llamo al Congreso a aprobar la Ley de Incendios Forestales y la Ley de Parcelaciones, pues ambas permitirían crear zonas de interfaz para que la convivencia normal entre el mundo forestal y las viviendas no se produzca, protegiendo así los asentamientos humanos”, dijo, recordando que la creación de ambas leyes surgió en 2023, a raíz de los incendios forestales que también azotaron a Ñuble.

La autoridad explicó que se debe avanzar también en el Plan de Ordenamiento Territorial que se encuentra en Contraloría desde junio de 2025, sin que el órgano fiscalizador entregue observaciones al respecto. Eso permitiría que los Gobiernos Regionales pudieran regular el uso de suelo en el mundo rural y evitar la mezcla de zonas de viviendas con espacios productivos.

5

Lo que se viene en 2026 para la Casa Gonzalo Rojas: las proyecciones del gran semillero ñublensino de artistas

Si el año pasado fue intenso para el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas, desde ya les contamos que lo que se viene en 2026 será aún más fuerte. Es que el objetivo central para este año apunta a concretar un dedicado trabajo que el año pasado logró exportar obras a bienales y concursos de distintos países sudamericanos sin pasar necesariamente por la capital. Eso significa que la región está culturalmente más viva que nunca, lo que representa un impulso que no se puede desaprovechar.

Así lo explica Laura Daza, directora de Casa Gonzalo Rojas, quien señala que 2026 se abocarán a fortalecer más aún los dos grandes ejes de trabajo del centro cultural: la literatura y las artes plásticas. Por ejemplo, este año se proyecta un taller permanente de xilografía, el cual estará a cargo del destacado grabadista José Agustín Córdova.

“Desde el área literaria, vamos a tener hasta ahora dos publicaciones en Argentina, realizando también una pronta publicación en México de escritores de Ñuble. Para nosotros es tremendamente importante poder exportar poesía desde Chillán a toda Sudamérica”, sostuvo.

En la misma línea, José Agustín Córdova destacó el trabajo realizado con artistas en Casa Gonzalo Rojas, precisando que la proyección de los alumnos ha sido destacada, incluyendo créditos locales que ya dirigen sus pasos al extranjero para especializarse.

“No es menor el trabajo que se desarrolla en la Casa Gonzalo Rojas, porque es acá donde se está preparando la nueva generación de artistas gráficos. A mi parecer, el trabajo en ese sentido está muy bien desarrollado, pues incluso se ha logrado descentralizar el arte. Ya nos miran con interés desde Santiago”, afirmó.

Nuevos talentos

Y si hablamos de nuevos artistas, la Casa Gonzalo Rojas presenta con orgullo dos de sus nuevos talentos. Nosotros ya le habíamos contado de la artista Jahaziel Sanhueza, quien se encontraba realizando una pasantía en Perú. Pues bien, resulta que la grabadista rindió exitosamente las pruebas para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes de Lima, donde la chillaneja obtuvo uno de los nueve cupos de acceso directo para estudiar Bellas Artes con mención en grabado.

Junto a ella se encuentra Josefina Mardones, quien representa también a la nueva generación de artistas plásticos ñublensinos. La talentosa chica de 19 años ya decidió entregarle su vida al arte y se prepara para ingresar a INACAP a estudiar Diseño Gráfico. Y así como estas dos destacadas artistas, seguramente vendrán más exponentes, dando crédito absoluto al trabajo que impulsa con fuerza la Casa Gonzalo Rojas en favor de seguir entregando nuevos artistas al país. ¡Y quién sabe! Quizás en un tiempo más las veamos exponiendo en galerías internacionales, poniendo a Chillán en el contexto mundial del arte.

Ya nos vamos despidiendo, pero antes queremos agradecer todo el apoyo y colaboración que ha llegado a la región desde distintas latitudes. Créannos que nos llena el alma ver tanta solidaridad con nuestra tierra, una que con estos incendios forestales suma una herida más en el corazón, pero que estamos seguros que pronto sanará. ¡Sí pues!, si fuerza es lo que sobra en estos terruños.

Por último, queremos reforzar el llamado al autocuidado. Tendremos jornadas muy calurosas con escenarios propicios para que el fuego quiera volver a ser protagonista. No se confíen y apoyémonos entre todos para proteger al querido y viejo Ñuble de nuevas chamuscadas. Recuerde: nadie sobra cuando de cuidarnos se trata.

¡Hasta la próxima!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.