Coihueco, la cuna de las soluciones habitacionales

¡Hola, amigos!

¡Que no panda el cúnico! Ya estamos de vuelta con el newsletter más aplaudido de la comarca: Aquí Ñuble, para traerles todas las novedades de esta región, que siempre se saca una cartita bajo la manga para ponernos los pelos de punta. Y por si se lo está preguntando, sí, volvimos más preguntones, perfeccionamos la noble labor de husmear y tenemos las pilas más cargadas que las del famoso conejo. Y para que vean que no estamos hablando por hablar, comencemos altiro con el resumen que traemos esta semana porque venimos bien pasados de voltaje. Vamos viendo entonces.

Les contamos que dirigimos nuestros pasos hasta la comuna de Coihueco para conversar con el alcalde Wilson Palma acerca de la fórmula que creó para acelerar distintos proyectos habitacionales que estaban trabados por carecer de disponibilidad de agua. Hay que decir que aunque la idea era simple, ¡a él se le ocurrió!, así que doble mérito para el jefe comunal coihuecano y su equipo.

También nos empapamos del informe de Contraloría que complica al gore de Ñuble y que tiene a los consejeros regionales con pintura de guerra anunciando desde ya que se pondrán pesados como maletín de gásfiter en materia de fiscalizaciones. Y ya que estábamos por ahí, aprovechamos de averiguar sobre el visto bueno que recibió el estudio de prefactibilidad para que Ñuble tenga una nueva cárcel, lo que podría significar el primer y gran paso para concretar una iniciativa que muchos han intentado realizar, pero que hasta ahora nadie ha podido.

Además, les traemos lo que fue la colocación de la primera piedra del futuro Embalse Zapallar, que tiene a varios agricultores ñublensinos saltando en una pata con un proyecto que no solo promete agua para riego, sino también otras ventajas como el ser un recurso para combatir incendios forestales y, además, para practicar deportes acuáticos.

Y para coronar esta entrega informativa, quisimos saber más acerca de los peligros que reviste consumir alimentos que se venden libremente en la vía pública, situación en la cual la Seremi de Salud llamó al autocuidado y a evitar adquirirlos en favor de la salud, evitando así complicaciones que podrían incluso causar la muerte.

Entonces, con la mesa noticiosa ya servida, no nos queda más que invitarlos a este banquete de novedades regionales. Eso sí, dense el tiempo de disfrutar y saboreen con dedicación. Miren que si a algo le aplicamos esmero es a sazonar bien nuestras ediciones.

¡Partimos!

Antes de comenzar, queremos invitarte a que seas parte de la gran comunidad de Aquí Ñuble. Solo tienes que acceder al link que te dejamos aquí mismo para que puedas inscribirte gratis y saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

1

¡En Coihueco la hicieron!: municipio propone fórmula para ejecutar proyectos habitacionales trabados por falta de agua

¿Sabía usted que no son pocos los proyectos habitacionales que no pueden iniciar su construcción por la falta de suministro de agua?, pues bien, eso es clave para enfocar lo que le vamos a contar porque tras mucho cabecearse, resulta que en la comuna de Coihueco le pegaron el martillazo al clavo de la solución para destrabar este problema. Y como somos bien eficientes, allá partimos a averiguar más sobre este tema y contarles al dedillo de qué se trata.

Dado el aumento de la población chilena, la búsqueda de terrenos para iniciar proyectos habitacionales se ha ido extendiendo fuera de los radios urbanos, sobre todo en comunas de corte rural. Y como la falta de agua es un karma país, podrá imaginarse cuántas noches de insomnio sumarán las autoridades tratando de darle respuesta al tema porque no se puede construir si no hay abastecimiento del vital elemento. Entonces, la pregunta que se hizo el alcalde coihuecano Wilson Palma fue cómo hacer para darle mayor fluidez al tema.

“Comenzamos a buscar una respuesta y llegamos a la conclusión de que los proyectos de vivienda pueden incluir un pozo dentro del mismo terreno, sin que tengan que depender de algún APR. Presentamos esta idea a la DOH y en un principio nos dijeron que no, pero insistimos hasta lograrlo. Ahora, los proyectos que se ingresen pueden considerar la construcción de un pozo dentro del presupuesto”, aseguró.

Técnicamente, no se puede iniciar un proyecto habitacional si no hay disponibilidad de agua, por lo que para superar ese escollo se debe presentar una iniciativa paralela de mejora de la red que puede llegar a los $3 mil millones extra, sin contar el tiempo que se demora en concretarse. En términos simples, incluir esta obra en el proyecto lo encarecería, pero lo concreto es que sí se puede hacer bajo ciertos parámetros establecidos por ley. De hecho, la respuesta entregada al alcalde Wilson Palma -vía oficio por la propia DOH cuando realizó la consulta- iba en esta línea.

“Esto aceleraría mucho la construcción de soluciones habitacionales. Esto está también validado por SERVIU. Pareciera que es algo muy mínimo y que no llama la atención, pero quienes entienden bien el tema de vivienda saben que esta es la solución al problema. Lo concreto es que la Municipalidad de Coihueco propuso a la DOH y a SERVIU cómo iniciar proyectos habitacionales postergados por años”, sostuvo.

Respaldo total

Desde la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble valoraron la propuesta del jefe comunal coihuecano, explicando que el acceso al agua potable es un tema estructural que debe abordarse con una mirada más voluntariosa y percibiendo la urgencia en dar soluciones.

“La planificación sanitaria y urbana no pueden avanzar por carriles separados. Cuando no existe infraestructura suficiente, el desarrollo de nuestras ciudades se paraliza, impactando directamente a cientos de familias que esperan acceder a una vivienda. En Ñuble existe una alta demanda habitacional y un importante déficit de viviendas, por lo que esta situación se vuelve aún más compleja, frenando soluciones habitacionales que ya cuentan con permisos y financiamiento”, sostuvo el presidente regional de dicho gremio, Sebastián Godoy, al respecto.

2

El informe de Contraloría que complica al Gore Ñuble: cores meten presión y anuncian estrictas fiscalizaciones

Todavía pena fuerte por los pasillos del Gobierno Regional de Ñuble un informe emitido por Contraloría en diciembre pasado. Este contiene observaciones que apuntan a la contratación de servicios de personal de apoyo de la empresa Medical Gestión en Salud SPA, para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. En ese lapso, los servicios sumarían más de $ 413 millones en gastos no acreditados y multas que superan los $ 47 millones.

El documento emitido por el órgano fiscalizador (N° 530) cayó como balde de agua fría entre los consejeros regionales, por lo que el core Carlos Chandía anunció acciones de fiscalización para establecer responsabilidades administrativas y exigir el cobro íntegro de las sanciones, advirtiendo una grave vulneración al uso de los recursos públicos.

“Es inaceptable que el Gobierno Regional de Ñuble haya operado al margen de la ley. La Contraloría es clara: aquí se inventó una modalidad de contratación de personal que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. No solo hay una vulneración a principios constitucionales, sino que además hay más de $ 413 millones en una verdadera nebulosa, con informes genéricos que no prueban que el trabajo se haya realizado”, afirmó la autoridad en cuestión.

El informe detalla además distintas fallas complejas como una supuesta falta de acreditación en el aumento del monto de una de las contrataciones, que pasó de $ 84.750.000 a $ 110.175.000, y el hecho de que el Gore Ñuble no habría cobrado multas que sumarían poco más de $ 47 millones.

Estos fueron los principales resultados que arrojó la investigación, los que debían ser aclarados por el Gobierno Regional, tras abrirse un proceso disciplinario por parte del ente fiscalizador a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas. Para ser exactos, la respuesta del Gore a los cuestionamientos expuestos por Contraloría habría sido ya enviada hace poco más de una semana.

3

Nueva cárcel para Ñuble da su primer paso: proyecto obtiene RS para su prefactibilidad y buscan dónde instalarla

Si hablamos de proyectos anhelados por parte de la comunidad ñublensina, créanme que contar con una nueva cárcel está de seguro en el top ten. Por eso no es menor que el Gobierno Regional haya anunciado que la iniciativa obtuvo oficialmente la Recomendación Satisfactoria (RS) para su estudio de prefactibilidad, lo que permite iniciar los procesos técnicos para determinar su ubicación y diseño arquitectónico.

El proyecto es ambicioso y contempla una inversión de $ 1.147 millones para esta fase. La idea viene a responder al crítico problema de sobrepoblación que sobrelleva el actual complejo penitenciario de Chillán, lo cual se suma a las precarias condiciones de habitabilidad que luce el recinto. Ello potencia el objetivo de sacar el reducto del casco histórico chillanejo, cuestión que muchos han tratado de realizar sin éxito hasta ahora.

“Este es el paso más concreto y decisivo en esta materia en los últimos años. Todos sabemos que es urgente y necesario sacar la cárcel del centro de la ciudad de Chillán; no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hemos sostenido conversaciones para subsanar una grave situación que implica riesgos tanto para los funcionarios de Gendarmería como para los internos y los vecinos colindantes”, aseguró el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien ha llevado adelante intensas conversaciones con el Ministerio de Justicia acerca de este tema.

La etapa de prefactibilidad que ahora comienza incluirá la evaluación técnica de tres terrenos (públicos y privados), análisis de riesgos naturales, factibilidad normativa y el desarrollo de un anteproyecto de arquitectura basado en criterios de eficiencia y sustentabilidad.

“Lo que corresponde ahora es licitar esta prefactibilidad. Es una de las principales obras de la Región de Ñuble, que contempla la posibilidad de albergar a 2.500 internos en un sector seguro y acorde a nuestra realidad. Valoramos el esfuerzo del Gobierno en esta etapa e invitamos a las nuevas autoridades que asuman a ponerle celeridad, ya que necesitamos su pronta licitación”, enfatizó la autoridad.

Mejoras de infraestructura

Junto con valorar la apuesta del Gore por concretar un nuevo recinto carcelario, el coronel de Gendarmería, Miguel Álvarez, apuntó que ya conversó con el gobernador regional acerca de la presentación de proyectos de mejora de infraestructura para los distintos penales de la región, cuyas construcciones son bastante antiguas.

“No tenemos infraestructura más moderna, por lo que es necesario ir implementando más allá de los recursos sectoriales del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile para que haya un apoyo en ese sentido. Ese es un aspecto importante dentro de lo que se refiere a mantener la seguridad pública en la región”, comentó.

Asimismo, la autoridad desestimó la gravedad respecto de funcionarios de Gendarmería que estarían solicitando su retiro voluntario de la institución, pues según dijo, no superan el 2 % del total de la fuerza.

“Todos los años hay funcionarios que solicitan su retiro voluntario al término de su carrera. Además, hay una ley vigente desde 2024 que incentiva el retiro para la planta de suboficiales, a la cual muchos se están acogiendo”, sostuvo.

4

El fin a 70 años de espera: comenzó la construcción del anhelado Embalse Zapallar

Aunque se atrasó la colocación de la primera piedra, finalmente se dio el vamos oficial a las obras del Embalse Zapallar. Considerada un hito en la región, esta construcción marca el fin de siete décadas de espera en la región para lograr la construcción de la megaestructura acumuladora de agua. Esta estará ubicada en el río Diguillín y tendrá una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos, los que permitirán regar 10 mil hectáreas, lo que promete transformar la matriz productiva de la zona.

La construcción fue adjudicada a la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE) por más de US$ 300 millones, la que contará con un plazo de ejecución de 1.620 días. Junto con asegurar el agua para riego de más de dos mil mil agricultores, el proyecto destaca por su componente social, ya que el 84 % de los beneficiarios son pequeños productores con menos de cinco hectáreas. Además, incluye un sólido compromiso ambiental con la plantación de 823 hectáreas de bosque nativo.

“Después de 70 años, finalmente vemos la luz en un proyecto que indudablemente le va a cambiar la vida a muchos agricultores y habitantes de Ñuble. Esto confirma lo importante que era que Ñuble se transformara en región; hoy tenemos una voz con propósitos comunes. La ruralidad está asociada a oportunidades cuando somos capaces como Estado de invertir adecuadamente. Este embalse se hizo con mucho diálogo, respeto y transparencia, logrando un consenso territorial para avanzar y eso es tremendamente valorable”, destacó el gobernador regional Óscar Crisóstomo, al respecto.

El Embalse Zapallar no solo permitirá incrementar la eficiencia hídrica, acumulando agua en abundancia para usarla en escasez, sino que será también un instrumento esencial para el control de crecidas y el combate de incendios. Además, el consumo humano tiene prioridad, pero además de asegurar agua para las personas, la obra creará un gran parque para la recreación y el deporte.

Así lo aseguró la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, precisando que “este proyecto ofrecerá soluciones de riego a sectores que históricamente han sido postergados, como los ‘blancos’ del Diguillín. Estamos trabajando para que, cuando el embalse esté construido, las obras de conducción y riego tecnificado ya estén terminadas. Queremos que el beneficio sea una realidad inmediata y no una nueva promesa”.

5

¡Esta es para los golosos!: advierten acerca de los riesgos de comprar y consumir alimentos en la calle

Si usted es de los que suele tentarse en la calle con algún bocadillo ocasional, téngalo por seguro que esta nota le va a interesar. Y es que con la proliferación de la venta de productos alimenticios en las calles de Chillán y otras comunas de Ñuble, la autoridad sanitaria hizo un llamado a evitar comprar y consumir alimentos comercializados en carros y puestos no autorizados. Esta medida consideró las altas temperaturas a las que están expuestos, y las evidentes posibilidades de descomposición.

Al respecto, la seremi de Salud, Dra. Michelle de Arcas, explicó que es habitual que estos productos se ofrezcan en puntos céntricos de la vía pública en horarios de almuerzo o coincidentes con el regreso de las personas a sus hogares, representando un serio riesgo para la salud.

“Estos alimentos tienen procedencia desconocida. No se sabe dónde y cómo han sido elaborados, ni las condiciones de higiene y su conservación. Por eso es importante generar conciencia que un alimento vendido en la calle, por inofensivo que parezca, representan un peligro latente de enfermar, y prueba de ello es que casi el 10% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos proviene del consumo de comida vendida en la calle de manera informal”, aseveró la secretaria regional.

La autoridad añadió que los vendedores tampoco cumplen con las condiciones de inocuidad necesarias, al estar manipulando dinero, sin acceso a baños ni a lavarse las manos. A ello se suma la presencia de microorganismos nocivos para la salud de las personas, capaces de producir intoxicaciones alimentarias e, incluso, cuadros graves que podrían provocar la muerte.

En ese sentido, existe el riesgo de adquirir enfermedades como hepatitis A, cólera, salmonelosis, infecciones por escherichia coli y listeriosis. Todas estas patologías pueden derivar en complicaciones gastrointestinales, hospitalizaciones y extensos períodos de recuperación. A ello se suma la posible presencia de bacterias como la listeria y salmonella en alimentos expuestos a temperatura ambiente -como es el caso de las mayonesas-, que son vendidos sin las mínimas condiciones de salubridad.

Si pese a todo lo que le hemos contado, aún se deja llevar por su indomable apetito, entonces para que esté atento le comentamos que los síntomas incluyen dolores abdominales, diarrea, escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, siendo común que aparezcan entre dos y seis horas después de ingerido el alimento informal. Así que dese por notificado y la responsabilidad, bueno… esa corre por su cuenta.

Antes de despedirnos, queremos agradecer todos los buenos deseos recibidos en estos días de descanso que tuvimos y también los saludos que nos regalaban en cada lugar de la región que recorrimos. Tanto nos decían que nos echaban de menos que hasta lágrimas de emoción nos sacaron. Pero ya estamos de regreso y muy felices por cierto. Eso es lo que cuenta.

Estamos muy contentos de sentir cómo los ñublensinos valoran esta tribuna informativa que tiene muy claro que Santiago no es Chile y que desde su estratégica ubicación en el centro del país, Ñuble tiene mucho que decir. Así que gracias por acompañarnos cada semana y esperamos que esta comunidad siga creciendo. Invite a sus amigos y familiares para que se unan porque entre más seamos, más fuerte se hará sentir la voz de las regiones.

¡Hasta la próxima!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.