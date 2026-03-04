Los dardos investigadores de Contraloría apuntan hacia Coelemu

¡Hola, amigos!

Ya estamos de vuelta con una nueva edición de Aquí Ñuble, el newsletter más divertido y que cuenta los principales hechos noticiosos de forma única. Y aunque no venimos a vender, sí queremos regalarles las informaciones más nutritivas que han marcado el inicio de marzo, un mes que viene cargado al aliño con distintos eventos que lo van a poner más que interesante. Y como siempre, ahí vamos a estar viendo cómo viene la cosa, para dónde soplan los vientos y si hay que prepararse para una que otra tormenta porque en Ñuble nunca se sabe. Así que sin más preámbulo, vamos altiro a ver qué pasó esta semana.

De entrada le metimos la cuchara a la olla de grillos que se está cocinando en la comuna de Coelemu, donde Contraloría puso el grito en el cielo cuando detectaron que se fueron al porcino gastando bencina, así como si todos los vehículos municipales hubieran salido a dar un paseito por todo el perímetro del continente. Pero ojo, que el municipio también tiene algo que decir al respecto.

También pusimos la atención en lo que se ha llamado “Supermiércoles”. Hoy, todos los colegios vuelven a clases y se pondrá a prueba el aguante de las calles de Chillán, las que a ratos no soportan tanto trajín. Además, como siempre tenemos tiempo para hacerlo todo, nos hicimos espacio para conversar con el director regional del SERVIU, Roberto Grandón, quien analizó en profundo la solución planteada por Coihueco para destrabar proyectos habitacionales atorados por la falta de agua.

Nuestras carreras de un lado a otro nos dieron pie para empaparnos de los coletazos que traerá a Ñuble la puesta en marcha de la llamada “Ley Uber”, la que viene con problemas como dejar un buen número de conductores fuera del sistema. Y para cerrar esta entrega, aprovechamos de saber más de la aprobación en Ñuble del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, instrumento que le dará al territorio las armas necesarias para plantarle cara a este fenómeno que llegó para quedarse.

¿Ve?, si cuando nos pillan a eso del mediodía disfrutando de unas buenas sopaipillas para capear el hambre no es porque no estemos haciendo nada, sino porque nos damos tiempo para descansar después de tanto correr de un lado a otro. ¡Si también somos humanos y nos agotamos pues!, pero cuando vemos el resultado de nuestra labor diaria, créannos que nos sentimos muy satisfechos de saber que les traemos solo lo mejor de lo mejor. Tal como ustedes lo merecen.

Así que como dijo el chofer de la micro…….

¡Nos vamos!

1

¡Coelemu en el ojo del huracán fiscalizador!: Contraloría detectó mal uso de tarjetas de combustible

Lo que era una fiscalización al uso de tarjetas electrónicas para carga de combustible en vehículos y maquinaria fiscal asignadas a la Municipalidad de Coelemu, terminó siendo un balazo en los pies para dicho ayuntamiento. Esto, porque la Contraloría Regional de Ñuble detectó distintas irregularidades que ascienden a más de $ 214 millones.

El Informe N°814 de 2025 explica que entre febrero de 2023 y abril de 2025 se realizaron 242 cargas de combustible (más de 35 mil litros de bencina) que ascienden a poco más de $ 35 millones. Estas se asocian específicamente a seis vehículos que, para colmo, se encontraban fuera de circulación.

Además, existirían inconsistencias entre el consumo de combustible estimado de cada vehículo, lo declarado en las bitácoras de ruta y la cantidad de litros consumidos. Esa diferencia es de casi $ 98 millones. Más aún, ciertos vehículos municipales carecían de bitácoras de ruta, por lo que no se evidencia la carga de 36.448 litros de combustible, equivalente a $ 36.623.543.

Hay entonces 989 operaciones relacionadas cconargas de combustible por un total de $ 141 millones, todas sin bitácora de ruta completada, y se identificó que el gasto asociado a una tarjeta electrónica por un total de $ 6.249.657 no contó con control alguno.

Con estos antecedentes a cuestas, la Contraloría General de la República formulará el reparo pertinente por un total de $ 214.043.347 a la Municipalidad de Coelemu. Adicionalmente, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y se inició un sumario para determinar eventuales responsabilidades.

Autodenuncia

Por su parte, el alcalde coelemano Alejandro Pedreros salió a ponerle el pecho a las balas, detallando que la investigación en curso tuvo su génesis en una recopilación de la respectiva información hecha por la propia municipalidad. Tras darse cuenta de la irregularidad en el consumo de combustible, el 5 de diciembre de 2024 fue el propio alcalde quien instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

“Sin embargo, la investigación en Contraloría comenzó en mayo de 2025, instancia en la cual nosotros ya teníamos finalizado el sumario administrativo interno. Esto no nació de Contraloría, sino de un requerimiento interno del propio municipio. Nosotros iniciamos y nosotros notificamos”, afirmó.

El jefe comunal comentó que a raíz de la investigación llevada a cabo en julio de 2025 presentaron una querella contra quienes resulten responsables de este presunto ilícito. De hecho, el municipio ya tendría individualizadas a las personas que hicieron uso de las tarjetas municipales de carga de combustible, cuyas responsabilidades no están aún aclaradas.

Finalmente, el alcalde Alejandro Pedreros lamentó la desinformación que circula por redes sociales, subrayando que esperará la determinación de la justicia respecto de la querella presentada y las eventuales responsabilidades administrativas que de ella puedan emanar.

2

¡Llegó el “Supermiércoles”!: el día en que la vuelta a clases pone a prueba el tránsito de Chillán

Si precisamente hoy le cuesta más movilizarse en automóvil por las calles de Chillán, no se espante porque desde hace tiempo que las autoridades venían coordinándose para el llamado “Supermiércoles”, día en que los establecimientos educacionales iniciarán sus funciones escolares en forma masiva. Y como eso significa más autos y tráfico adicional, las coordinaciones comenzaron con tiempo para ubicar los puntos más sensibles de congestión en la capital regional.

Según explicó el seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, existirá un despliegue territorial de funcionarios de Carabineros, quienes controlarán las zonas cercanas a los colegios, de modo tal que el proceso sea ordenado y ayude a los padres a realizar el clásico ritual de acompañar a sus pupilos en el primer día de clases.

“Aunque se estima que el lunes 9 de marzo tendremos el retorno definitivo a clases, la programación pone especial énfasis en el miércoles 4 de marzo. Carabineros ha dispuesto servicios especiales en ese sentido, enfocados especialmente en lo que se refiere al ingreso a los establecimientos”, detalló.

Por su parte, la jefa regional de Carabineros, general Loreto Osses, afirmó que si bien se encuentran cerrando los planes preventivos policiales propios del verano, planificaron de antemano la actividad para el miércoles 4 de marzo con diversos operativos en funcionamiento.

“Estaremos desplegados en todos los lugares de mayor afluencia, especialmente en los colegios de Chillán. Estaremos con nuestro servicio de tránsito de colegios que empieza de pleno ese día. Desde ya, invitamos a los padres a planificar el traslado de sus hijos y hacerlo con antelación”, afirmó.

En tanto, la Municipalidad de Chillán también implementó un plan especial que incluye refuerzos en la pintura de las calzadas, los pasos peatonales y mayor señalética. Adicionalmente, se implementará el mensaje denominado “Un beso y chao”, que busca que los estudiantes realicen un rápido descenso de los vehículos para evitar que se generen tacos.

¿Dónde pondrán ojo las autoridades? Siete son los establecimientos educacionales que históricamente registran mayores atochamientos, aunque tres ya comenzaron sus clases el pasado lunes. Aquí se anotan el Instituto Santa María, Colegio Padre Alberto Hurtado, Colegio Alemán, Colegio Concepción, Sydney College, Colegio San Vicente y Escuela República de México. Así que ya saben los papitos: vayan tempranito a dejar a los regalones y sean colaborativos con el tráfico.

Un buen retorno

El Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) reforzó el llamado a las familias a prepararse con anticipación para este proceso, promoviendo hábitos saludables que faciliten una transición ordenada desde el periodo de vacaciones hacia la rutina académica. Retomar la vida escolar implica cambios en horarios de sueño, alimentación y organización familiar, lo que puede generar ansiedad, cansancio o desrregulación en niñas, niños y adolescentes.

“El inicio del año escolar no representa solo un desafío académico, sino también un proceso que impacta en la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Como red asistencial, reforzamos la importancia de anticipar los cambios de horario, alimentación y mantener controles de salud al día, ya que una buena organización familiar contribuye significativamente a un retorno más tranquilo y seguro”, explicó el subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. Max Besser.

En materia de alimentación, desde la institución insistieron en la relevancia de enviar colaciones nutritivas, equilibradas y de fácil preparación, evitando productos ultraprocesados altos en azúcares, sodio y grasas saturadas. En ese sentido, indicaron que lo ideal es priorizar frutas de estación, lácteos bajos en grasa, mix de frutos secos en porciones adecuadas y preparaciones caseras simples, como sándwichs, idealmente en pan integral o marraqueta, con palta, huevo o quesillo.

3

¿Y qué dice el SERVIU de la solución habitacional propuesta por la Municipalidad de Coihueco?

¿Se acuerdan de que la semana pasada les contamos de la solución planteada por el alcalde de Coihueco, Wilson Palma para destrabar proyectos habitacionales frenados por falta de agua? Pues bien, con esos antecedentes bajo el brazo nos dirigimos al SERVIU para saber más acerca de qué dice el organismo al respecto. Por supuesto, le pusieron techo a esta nota al aclararnos mucho más el panorama.

Según comenta el director regional de dicho servicio, Roberto Grandón, si bien la idea es aplicable, requiere de algunas variables necesarias de las cuales dos son elementales. Una de ellas corresponde a la existencia de un comité de agua potable rural, el cual deberá hacerse cargo de administrar la solución de aprovisionamiento de agua.

“La segunda indica que el proyecto debe ser aprobado previamente por la DOH. A grandes rasgos, todos los servicios sanitarios rurales se están mejorando, por lo que los proyectos habitacionales deben tener el punto de conexión cuando se mejore la estructura. Entonces, la alternativa existe y es aplicable, pero debe considerar ambos aspectos”, dijo.

La autoridad detalló que en Ñuble no son más de cinco los proyectos trabados por carecer de agua potable y que carecen de prefactibilidad. Por ende, el trabajo se ha centrado en saber si los montos asignados a las empresas constructoras a cargo permiten implementar esta solución.

“Yo sostuve una conversación con el alcalde Wilson Palma. Le pregunté por los antecedentes y conversé también con la DOH, quienes me remitieron el oficio que ya le habían hecho llegar. Ahí se explica que la posibilidad existe, pero teniendo en cuenta las consideraciones que mencioné”, apuntó.

4

Los coletazos de la Ley Uber: casi 10 mil conductores en Ñuble y Biobío no podrían seguir funcionando

Fíjese que aunque la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), o comúnmente llamada “Ley Uber”, es un marco regulatorio que deberá ser implementado con el Gobierno entrante, desde ya está causando problemas. Esto, porque un estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales precisó que su entrada en vigencia provocaría que más del 80% de los conductores activos en la zona no puedan seguir operando. Y eso afecta a Ñuble, que sería una de las regiones más complejizadas con esta situación.

El documento señala que a nivel nacional más de 134 mil personas se desempeñaron como conductores de aplicaciones solo en octubre de 2025, el número más alto registrado históricamente. Asimismo, destaca la importancia económica de esta labor, pues registra ingresos por hora promedio de casi tres veces el ingreso mínimo por hora trabajada. Además, solo entre Ñuble y Biobío hay 10 mil personas haciendo esta pega que ya no podrían hacerla.

¿Por qué los afecta? Por los nuevos requisitos técnicos de los vehículos que se exigen, como la cilindrada mínima y la antigüedad del automóvil. También está el requerimiento de contar con licencia de conducir profesional. Por lo mismo, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, expresó su inquietud por el efecto local de la medida.

“Es preocupante que en las regiones de Biobío y Ñuble haya casi diez mil conductores que quedarían fuera por las exigencias del reglamento. Esta es una fuente de ingresos relevante y una opción laboral flexible que hoy es vital para muchos hogares de la zona y para las cifras de empleo del país”, afirmó.

El especialista sostuvo que la normativa exige que los conductores se inscriban en un registro en los primeros seis meses de vigencia de la ley, pero luego este se congela por 18 meses. Dada la alta rotación natural de este mercado, ese cierre restringiría enormemente el número de conductores disponibles, lo que no solo aumentará los tiempos de espera para los 3,5 millones de pasajeros que usan este servicio por mes en todo el país, sino que dejará a miles de personas sin su fuente de ingreso.

Desde Uber expresaron su preocupación por la entrada en vigencia de la mencionada ley, advirtiendo eventuales efectos en el empleo y en la movilidad de casi seis millones de usuarios si la normativa comienza a funcionar sin contar con la infraestructura tecnológica necesaria.

“Es una irresponsabilidad tratar de hacer en tres semanas lo que no se hizo en tres años. La entrada en vigencia de la Ley EAT sin una plataforma desarrollada es técnicamente inviable y puede dejar a miles de conductores sin un mecanismo claro de registro, impactando hasta en un 1,8% del empleo nacional”, afirmó el gerente general de Uber en Chile, Federico Prada.

El ejecutivo explicó que la implementación no solo contempla el desarrollo del software, sino también de las integraciones tecnológicas y la puesta en marcha de un sistema de fiscalización. De publicarse el reglamento antes del 11 de marzo, el nuevo Gobierno debería asumir su implementación a pocos días de iniciar su mandato. Adicionalmente, tras un año de vigencia, la ley exigirá que los conductores cuenten con licencia profesional, requisito que podría dejar afuera a más del 70% de ellos si no existe una transición gradual.

5

Ñuble le da pelea al cambio climático: la región aprobó el Plan de Acción Regional con 16 medidas estratégicas

En su primera sesión del año, el Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) de Ñuble aprobó por mayoría el proyecto definitivo del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), instrumento clave de la gestión climática regional que busca establecer medidas concretas para enfrentar los impactos del cambio climático y avanzar hacia la resiliencia y la carbono neutralidad.

La elaboración de esta estrategia se inició en septiembre de 2024, cuyo anteproyecto fue visado en agosto de 2025 y publicado en el Diario Oficial en septiembre del mismo año. Tras ello, la iniciativa fue sometida a una consulta pública que acabó sirviendo de marco definitivo para elaborar el proyecto concreto que ya tiene luz verde y que contiene directrices para que la región enfrente amenazas como el aumento de temperaturas, la disminución de precipitaciones, la mayor frecuencia de sequías e incendios forestales y la afectación a los recursos hídricos y la biodiversidad.

El PARCC de Ñuble contempla 16 medidas estratégicas: 2 de mitigación, 12 de adaptación y 2 de integración, enfocadas en fortalecer la capacidad adaptativa del territorio y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La formulación de estas medidas contó con la participación de actores clave de distintos sectores, tales como la academia, el sector productivo, municipalidades, diversos servicios públicos y la sociedad civil.

“A través de talleres participativos, caracterizamos la vulnerabilidad, impacto en los ecosistemas, la comunidad y actividades económicas. Confiamos en que el Consejo Regional respalde estas medidas concretas para la prevención de incendios forestales, promoción de energías renovables, eficiencia energética e hídrica, fortalecimiento de un turismo y agricultura sostenible, reforestación y restauración ecológica, planificación territorial, y construir una infraestructura más resiliente”, aseguró el seremi de Medioambiente, Mario Rivas, al respecto.

El PARCC es el principal instrumento regional para abordar el cambio climático. Este establece objetivos, medidas y acciones orientadas tanto a la adaptación como a la mitigación. El instrumento promueve la articulación de esfuerzos entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil, consolidando una estrategia regional de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los impactos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad del territorio.

La iniciativa se relaciona sinérgicamente con los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), que actúan como un marco orientador regional para que estos propongan e implementen medidas de adaptación y mitigación a nivel local, asegurando coherencia, alineación técnica y pertinencia territorial. Actualmente, se registran seis PACCC comunales aprobados en Ñuble, correspondientes a Pinto, Yungay, San Carlos, Ninhue, Ránquil y Trehuaco.

Y de esta manera comenzamos a despedirnos, pero con la cabeza puesta en lo que será la instalación en Ñuble del nuevo Gobierno, que precisamente arribará el día de nuestra próxima entrega informativa ¡Y cómo no!, si le vamos a poner todo el empeño posible para ver cómo rompemos el hermetismo que se ha creado al respecto y llegamos con buenas papitas.

Nos vemos, entonces, dentro de una semana. Traeremos novedades de los distintos frentes noticiosos de la Región de Ñuble, un territorio que tiene hartos problemas, pero también todas las ganas de levantar la voz y gritar a los cuatro vientos que aquí hay fortaleza de sobra. ¡No por nada somos tierra de héroes y artistas!

¡Hasta la próxima!

