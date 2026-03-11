Destituyen a director del SAG de Ñuble en caso Procultura

¡Bienvenidos!

Ya estamos comenzando una nueva edición de su newsletter Aquí Ñuble que llega muy movida. Al ajetreo mismo del cambio de mando debe sumarse lo que sucederá en la región con la llegada de las nuevas autoridades.

La semana estuvo marcada por la destitución del director regional del SAG en el marco de la investigación del Caso Procultura, que también tiene una vuelta en la Región de Ñuble. Además (y como es evidente), les traemos algunos datos de cara al cambio de mando que se producirá hoy precisamente y les contaremos acerca del desembarco de las nuevas autoridades regionales que acompañarán la llegada del desde hoy, Presidente José Antonio Kast.

Pero en paralelo hubo otras novedades interesantes y positivas para la región, como la apertura en la comuna de Chillán Viejo de la primera planta de gas natural licuado de Latinoamérica para flotas de transporte de carga, algo no menor para el continente y cuya primera escala se dio en tierras ñublensinas.

Y en nuestro afán de siempre ser colaborativos y ante las constantes consultas de algunos de nuestros fieles lectores, decidimos hacer una nota informativa acerca de para qué sirve el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que todos los conductores debemos adquirir en marzo para obtener el Permiso de Circulación y que pocos saben para qué sirve o cómo se activa. Así que aquí les va este ayudamemoria que, esperamos, les sea de gran utilidad.

Así que ya estamos comenzando esta edición que está más sólida que la casa del tercer chanchito, y como sabemos que el tiempo es oro, nos vamos de inmediato con el detalle de las informaciones.

¡partimos!

Investigación de Contraloría en Caso Procultura causa terremoto político: director del SAG de Ñuble fue destituido

Cuando parecía que la arista del Caso Procultura en la Región de Ñuble iba quedando en el olvido, desde Contraloría propinaron un espolonazo letal que terminó con la destitución del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Osvaldo Alcayaga, por su eventual participación en irregularidades que el ente fiscalizador investiga y que están relacionadas con la entrega de fondos públicos a la cuestionada fundación.

Recordemos que este caso tuvo su génesis en Ñuble con un informe emitido por Contraloría en 2023, el que daba cuenta de la detección de irregularidades en la asignación directa de $ 268 millones a la Fundación Procultura en el marco de un proyecto que concretó la realización del llamado Encuentro Binacional en la región con representantes argentinos.

Según el informe, la iniciativa habría surgido desde el propio Gobierno Regional de Ñuble y no desde la fundación misma. Además, la División de Fomento e Industria del GORE Ñuble, de la cual Alcayaga fue jefe, participó en varias etapas del proceso, lo que Contraloría consideró como una concentración inadecuada de funciones. Asimismo, el informe detectó distintas inconsistencias en la rendición de cuentas, como un saldo en revisión cercano a $ 10 millones y otro pendiente por $ 20 millones.

Ahora bien, independientemente del resultado de la investigación realizada por Contraloría, corre en paralelo la arista penal del Caso Procultura, la que hoy se encuentra en manos del fiscal regional de Antofagasta bajo condición de secreto. Por ende, la causa sigue aún abierta y, en el caso ñublensino, aún no se han realizado formalizaciones.

Reacciones

La medida causó impacto en el mundo político local, más aún en el propio Consejo Regional. En ese sentido, el consejero regional Carlos Chandía lamentó lo ocurrido, pidiendo además que se llegue al fondo de lo ocurrido para esclarecer lo sucedido y la forma en que se desenvolvieron los hechos.

“No basta con remover piezas. La Contraloría ha detectado irregularidades graves y los ciudadanos exigen transparencia. Es imperativo que las autoridades superiores asuman su responsabilidad política y administrativa por este daño al país. Por mi parte, seguiré fiscalizando para que no existan más espacios para la impunidad”, sostuvo.

Cambio de gobierno en Ñuble: el hermetismo que ha marcado el arribo de las futuras autoridades

Si algo ha marcado los días previos a este 11 de marzo, día en que se producirá el cambio de mando y la llegada de nuevas autoridades regionales, es el hermetismo absoluto. Muy opuesto a lo que estábamos acostumbrado a ver, en esta ocasión el silencio ha sido total respecto de los nombres que ocuparán las respectivas seremías. A ello hay que sumar las intensas tratativas políticas, y todo apunta a que las negociaciones seguirán en pie hasta última hora.

Sin embargo, Aquí Ñuble se metió a bucear con todo y fue informado de que hay carteras regionales cuyos nombres ya estarían definidos. Es el caso de Vivienda, Desarrollo Social y Cultura. A eso se sumarían las delegaciones provinciales de Punilla e Itata, quedando la primera en manos de la UDI y la segunda para el PSC.

Lo que se espera es que hoy se produzca el cambio de mando en la Delegación Presidencial Regional con la asunción del abogado Diego Sepúlveda como titular. Tras ello se dará paso al nombramiento de los seremis correspondientes. Sin embargo, nada asegura que todas las carteras estén cubiertas desde el primer día y se abre la posibilidad de que las nuevas autoridades sean nombradas en los días posteriores.

Prioridades

En estos procesos, siempre es bueno saber qué piensan los alcaldes de la llegada de un nuevo gobierno y cuáles son sus expectativas al respecto, considerando que los municipios suelen ser los encargados de subir las problemáticas vecinales a las autoridades y quienes deben dar también la primera respuesta a la gente.

Para el alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, quien encabeza una de las comunas más golpeadas por los incendios forestales, la tarea de las nuevas autoridades debe iniciarse en el trabajo de reconstrucción, esperando que las primeras viviendas definitivas comiencen a ser construidas a fines de marzo.

“La prioridad tiene que estar en la reconstrucción en todo el país. Independientemente de lo ocurrido con los incendios forestales recién pasados, hay también una deuda gigante que quedó con la gente de Viña del Mar. Creo que ahí debe estar el foco principal y donde el Gobierno tendrá que poner énfasis para sacar ese trabajo adelante”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de Ninhue, Luis Molina, dijo estar muy optimista respecto de la llegada de las nuevas autoridades, pues en su opinión, todos los gobiernos entrantes debutan con buenas ideas bajo el brazo, junto con agradecer la reunión que ya sostuvo con el futuro DPR.

“Tenemos que seguir conversando porque los alcaldes no paramos con los problemas. Para empezar, hay que hablar de nuestra entrada al SLEP y qué sucederá con eso, pero también tenemos que ver los problemas de conectividad que tenemos en el Itata. Hay varios temas que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa”, explicó.

Chillán Viejo recibe la primera planta de gas natural licuado de Latinoamérica para flotas de carga

En Ñuble siempre nos gusta estar a la vanguardia y, al parecer, eso se está comenzando a hacer una sana costumbre. Y para que vean que no exageramos, les contamos altiro que en la comuna de Chillán Viejo se inauguró la primera estación Shell de Latinoamérica, capaz de suministrar gas natural licuado (GNL) a flotas de transporte de carga. Si esto no es instalarse en el firmamento tecnológico, no sabemos qué otra cosa podría ser.

La moderna infraestructura está diseñada para atender la creciente demanda por gas natural de la zona centro-sur del país. Es capaz de abastecer a unos 70 camiones diarios al disponer de un tanque de 70 m3 que favorece la continuidad y eficacia del proceso.

Este proyecto tiene su base en el trabajo de observación y aprendizaje realizado en el centro de operaciones de Shell en Países Bajos, nación donde este modelo ha sido muy exitoso. Por ende, se replicaron esos estándares a nivel mundial para arribar a la comuna chillanvejana con una estación que contribuirá a reducir emisiones de CO 2 y material particulado en el transporte de carga, promoviendo así el desarrollo de una matriz energética sostenible.

La llegada de esta tecnología pionera a tierras ñublensinas fue aplaudida por el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien afirmó que este adelanto “fue propiciado por el aspecto territorial y logístico que tiene nuestra región. Esta tecnología lleva funcionando más de 10 años en el mundo y no había llegado a Latinoamérica hasta ahora”.

La iniciativa se enmarca en un plan de expansión de ENEX, empresa que opera más de 450 estaciones de servicio Shell en el país de energías alternativas, que incluye proyectos de electromovilidad y eficiencia energética. De este modo, la compañía avanza en un segundo proyecto de GNL que se desarrollará en la estación de servicio de Chena, comuna de San Bernardo, donde ya se construye un nuevo surtidor de este combustible.

La pregunta que muchos conductores se hacen: ¿qué es el SOAP y para qué sirve?

Como siempre sucede en marzo, hay que pagar el permiso de circulación y el correspondiente Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Aunque es un trámite que los conductores realizamos ya de forma automática, créannos que no son pocos quienes desconocen para qué sirve el dichoso seguro. Así que como somos bien comedidos y a pedido del respetable público, decidimos hacer esta nota para explicarles en qué consiste y qué cubre exactamente.

El SOAP es un seguro exigido por ley que cubre la muerte y lesiones corporales que sean consecuencia directa de accidentes de tránsito sufridos por personas en los cuales intervenga un vehículo asegurado. Su cobertura permite pagar los gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental, o de rehabilitación; y en caso de invalidez o muerte indemniza al afectado o a los beneficiarios, según corresponda.

Pero, ¿a quienes cubre el SOAP? Para empezar, al conductor del vehículo, pero también a las personas transportadas o pasajeros del mismo y a cualquier tercero afectado en un siniestro de tránsito en que haya intervenido un vehículo asegurado. En caso de fallecimiento, el monto a cancelar llega a 600 UF, al igual que por incapacidad total y gastos médicos u hospitalarios. Ahora, si la incapacidad es parcial, la cobertura llega hasta 400 U.F.

Además, tengan presente que el seguro no actúa en caso de accidentes causados por carreras de automóviles u otros ocurridos fuera del territorio nacional. Tampoco opera en eventuales suicidios o lesiones autoinferidas y menos aún en caso de guerras, sismos o alguno similar ocurrido en situaciones fortuitas y ajenas a la circulación del vehículo.

Este seguro es obligatorio, pero créannos que no da lo mismo dónde adquirirlo. Deben considerar que las compañías o bancos tengan oficinas de representación en la zona, para que en caso de necesitar su tramitación tenga dónde hacerlo. Además, no solo es recomendable cotizar su precio, pues aunque las variaciones de precios son pequeñas, existen servicios asociados que pueden marcar la diferencia a la hora de tomar una decisión, como asistencia en ruta o talleres mecánicos, por nombrar algunas.

Por si acaso, les comentamos que no contar con el SOAP significa arriesgar una multa de entre 1 a 1,5 UTM, y que Carabineros decida sacar su vehículo de circulación para ponerlo a disposición del Juzgado de Policía Local correspondiente. Adicionalmente, y en caso de que protagonice o participe en un accidente, ni usted, ni los pasajeros ni eventuales terceros involucrados tendrán cobertura de atención hospitalaria. ¿Estamos claros?

