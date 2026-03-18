Por fin: bajan el límite de olores en Chillán Viejo

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Mientras tanto, porque las noticias no esperan, te dejamos este artículo sobre un problema que en Chillán Viejo se arrastra hace años: los malos olores del vertedero colapsado. Un tema que pesa -literalmente- como cargar un saco de cemento al hombro todos los días, sin poder soltarlo.

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Se aprieta la norma: el plan para reducir los malos olores en Chillán Viejo

Hay temas que en Ñuble no se van. Se quedan. Se instalan. Se respiran. Y en Chillán Viejo hay uno que vuelve una y otra vez: los malos olores.

¿Te ha pasado? ¿Salir en la mañana y sentir ese aire pesado? ¿Cerrar las ventanas en pleno verano? No es nuevo. Lleva años. Pero algo empieza a moverse.

¿Qué pasó? En la última sesión del Concejo Municipal de Chillán Viejo se acordó modificar la normativa vigente y reducir el límite de emisión de olores de ocho a cinco unidades, alineándolo con estándares más estrictos.

La idea es clara: exigir más. Más control, más tecnología, más inversión por parte de las empresas.

Y si no cumplen, más sanciones.

El foco de las fiscalizaciones está puesto en la empresa Ecobio S.A., operadora del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA), ubicado en el fundo Las Cruces, en Chillán Viejo. El recinto recibe residuos industriales -peligrosos y no peligrosos- provenientes de distintas zonas del país.

Los problemas son varios:

Más residuos de los permitidos

Sobrecarga del sistema

Manejo deficiente de lixiviados

Filtraciones fuera del recinto

Y lo más importante: más olor del que se dijo que habría. Un informe de la propia empresa estimó emisiones por sobre el 300% a lo proyectado. En algunos puntos, hasta 17 unidades de olor.

En base a estos antecedentes, la SMA calificó el principal cargo como infracción gravísima, al estimar que el proyecto habría sido ejecutado bajo condiciones distintas a las aprobadas sin someterse a una nueva evaluación ambiental.

Además, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario por deficiencias detectadas en terreno.

Ecobio, por ahora, no ha respondido públicamente.

Aquí Ñuble prepara su segundo estreno, con más foco, más seguimiento y más periodismo puesto en lo que importa en la región.

Te pedimos que estés atento.

Lo que viene no es solo un cambio: es una nueva etapa.

Nos leemos muy pronto... Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.