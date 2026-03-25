Pequeño alivio en Ñuble: no subirán los pasajes por ahora

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Pero como la noticia está en todas partes, no podemos dejar de contarte que la inquietud por el alza de los combustibles se instaló en la vida diaria de todos los ñublensinos.

Y por ahí aparece una pequeña luz en el camino, aunque temporal. El transporte no subirá los precios en la región, por ahora.

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Contratos previos impiden que suban los pasajes de los taxibuses

El alza de los combustibles ya empezó a sentirse fuerte acá en Ñuble. Aunque mañana recién subirán los precios, la preocupación se hace notar en todas partes. Nadie habla de otra cosa: se escucha en los paraderos, en los colegios, en los consultorios, arriba de los taxis.

En medio de la ansiedad, el gremio de taxibuses de Chillán tomó una decisión que da un pequeño respiro: no subirán el pasaje. Al menos por ahora.

En los taxibuses, la situación es compleja. El diésel es su principal costo, y con esta alza todo se les encarece de golpe. Aun así, no pueden traspasar ese aumento a los pasajeros. Hay contratos y un congelamiento tarifario que se los impide.

Humberto Llanos, que preside el gremio en Chillán, lo dijo claro: “No esperaban un alza así. Y ahora lo urgente es ver cómo sostener el sistema. Porque los costos suben hoy, pero las ayudas -si llegan- pueden tardar” .

Y esto no queda solo en el transporte. El “bencinazo” abrió un debate más amplio.

En la región, la preocupación es transversal. Los colectiveros hablan de apoyos que no alcanzan. El comercio ya proyecta menos consumo. Y en el campo, derechamente, se habla de un golpe fuerte a los costos de producción.

Por ahora, el pasaje se mantiene. Y eso se agradece. Pero la presión está ahí. Porque cuando sube el combustible, se altera todo. Y al final, de una u otra forma, lo terminamos pagando igual.

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