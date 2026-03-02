Megaincendio: Contraloría destapa millonarios pagos sin respaldo

Presentado por:

¡Hola a todos! ¡Tantas lunas! ¿Nos extrañaron? Después de un merecido descanso volvimos con todo. ¿Disfrutaron las vacaciones? ¿Les gustó el Festival de Viña? Mucha atención que la próxima semana se viene el cambio de mando y el inicio de un nuevo Gobierno. Ya hablaremos de eso. En esta edición:

El Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso, impulsado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), que contempla un nuevo muelle y explanada de contenedores. La iniciativa, en evaluación desde 2014, será votada este martes por la comisión regional.

SEA recomienda aprobar ampliación del Puerto de Valparaíso tras 12 años de tramitación

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar la ampliación del puerto de Valparaíso en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), que impulsa la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). La iniciativa consiste en la construcción de una nueva explanada para contenedores y un muelle de atraque contiguo al actual terminal 2, que está ubicado a la derecha del muelle Prat.

La propuesta permitirá aumentar la transferencia de carga en la ciudad, la cual viene al alza: en 2025, Puerto Valparaíso movilizó 9.403.319 toneladas de carga general, lo que representa un crecimiento de 11,5% respecto de 2024.

La expansión portuaria suma 12 años de tramitación en el SEA. El proyecto fue ingresado en 2014 por la empresa Terminal Cerros de Valparaíso, entonces concesionaria del terminal 2, y obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental en 2018. Pero vecinos denunciaron la iniciativa a la justicia y en 2019 la compañía renunció a la concesión. A partir de entonces, la EPV asumió como titular del proyecto.

Para ajustar la iniciativa a los dictámenes de la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental, la EPV convocó a una serie de diálogos ciudadanos, los cuales concluyeron con la reducción del frente de atraque: de 785 metros lineales a 430. Además de la incorporación de medidas de mitigación, como el desarrollo de un paseo costero, una plaza, un mirador y la reparación del ascensor Arrayán.

Luego de la publicación del ICE, el proceso continúa con la votación de la iniciativa en la Comisión de Evaluación Ambiental Regional (COEVA), la que está fijada para mañana martes a las 9:00 en modo online. Las organizaciones San Mateo Libre, la Fundación Defendamos la Ciudad en la Regional Valparaíso, Borde Costero Libre y Vecinos Organizados Borde Costero de Valparaíso llamaron a rechazar el informe, por presentar “vicios esenciales de procedimiento según la normativa vigente”.

Contraloría detecta pagos sin respaldo tras megaincendio y Fiscalía indaga eventual fraude al Fisco

El 22 de enero la Contraloría publicó cinco informes sobre la respuesta otorgada por las autoridades posterior al megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024. Los documentos dan cuenta de la revisión del actuar de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región (informes n° 500 y n° 805), de la delegación presidencial regional (n° 528), y de los municipios de Viña del Mar (n° 503) y Quilpué (n° 535). En ellos se detectó una serie de irregularidades, por lo que se ordenaron sumarios y se derivaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

La Fiscalía ya abrió una investigación penal y allanó, en febrero, dependencias del MOP: fueron incautados celulares y computadores de funcionarios y particulares que intervinieron en las operaciones o contratos que son materia de la indagatoria, explicó el fiscal a cargo, Claudio Rebeco. “También hemos ido recogiendo declaraciones de actores relevantes (…) todas las diligencias apuntan a esclarecer si en estos hechos se configuran o no un delito de defraudación fiscal”.

Los informes sobre el MOP investigaron los servicios de demolición de viviendas que prestaron, entre el 2 de febrero y 31 de diciembre de 2024, las empresas San Nicolás SpA, MCueto Excavaciones SpA, Roberto Patricio Silva Ruiz Constructora Ltda. y Sociedad Demoliciones Mario Porzio S.A.

Dentro de las conclusiones, se constató que San Nicolás SpA recibió pagos por $ 782.939.080 “sin que se acreditara su ejecución” y que la Dirección de Arquitectura “autorizó un pago improcedente a la empresa MCueto Excavaciones SpA por un total de $ 434.112.000, correspondiente a la demolición de 114 viviendas”, cuando “en 98 casos únicamente se realizó el retiro de escombros”.

Por ambos casos, la Contraloría formulará demandas de reparo, es decir, iniciará procedimientos judiciales para que el o los funcionarios responsables de autorizar dichos servicios restituyan los dineros al Fisco.

En el caso del municipio de Quilpué, entonces dirigido por la exalcaldesa Valeria Melipillán (FA), la entidad auditó los ingresos percibidos y gastos ejecutados entre el 2 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025 en el marco de la emergencia. Como resultado de la auditoría, encontró “falta de control de integridad de las actas de entrega de bienes y artículos a los beneficiarios de la comuna”, “errores en la digitación de actas de entrega de beneficios” y “ausencia de actas de entrega de beneficios”, entre otras irregularidades.

En esa línea, ordenó un procedimiento disciplinario y la designación de un fiscal especial, lo cual ya fue realizado por el municipio: la administración de Carolina Corti (RN) designó, como fiscal, a la directora jurídica Ximena Olivares Cerpa.

En el municipio de Viña del Mar la Contraloría realizó la misma auditoría y encontró “falta de controles de integridad de las actas de entrega de bienes y artículos a los beneficiarios de la comuna”, “deficiencias en los registros y supervisión de las entregas de ayuda”, “actas de entrega de beneficios, no proporcionadas”, “entrega de beneficios a personas que no contaban con la FIBE” y “diferencias detectadas en saldos de productos no entregados”, entre otras irregularidades.

Al igual que en Quilpué, la entidad ordenó la apertura de un sumario y la designación de un fiscal especial, en 15 días; no obstante, consultado el municipio al respecto, no hubo respuesta.

Sobre el informe, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), quien cumple su segundo período al mando del municipio, comentó que “en la primeras horas, días y semanas, la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.

Finalmente, sobre la delegación presidencial regional, entonces liderada por la ahora diputada electa Sofía González (PC), la Contraloría detectó pagos por $ 125.366.500 a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA por “49 turnos de camiones tolva no ejecutados” y desembolsos no acreditados a la empresa San Nicolás SpA por $ 399.708.862.

Dicho monto también será parte de la demanda que iniciará la Contraloría. Además, instruyó un sumario “con la finalidad de determinar las responsabilidades administrativas involucradas”.

En el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca casos oncológicos se disparan en un 25%

Según datos del Global Cancer Observatory, en 2025 se registró un aumento significativo de casos de cáncer a nivel mundial, llegando a los 20 millones. Dicha tendencia se ha visto reflejada en el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca -reportó la institución- “con un 25% más de usuarios diagnosticados con patologías oncológicas entre 2024 y 2025, lo que se traduce en 3.550 personas“.

En específico, detallaron desde el recinto médico, el año pasado se presentaron al comité médico 3.550 casos; cifra un 25% más alta que en 2024, cuando los casos bordearon los 2.663.

Al respecto, la doctora Fernanda Gálvez Sánchez, quien se desempeña en el establecimiento, entregó algunas señales de alerta para tener en cuenta si es que se sospecha de la presencia de esta enfermedad:

“En cualquier tipo de cáncer, no podemos ignorar síntomas que no sean habituales, por ejemplo, dolor abdominal o dolor pélvico, aparición de masas en ciertas zonas del cuerpo, sensación de saciedad precoz, distención abdominal, eliminación de sangre en las deposiciones, sangrado genital anormal, dentro de muchos otros que puede generar. No hay que ignorar los síntomas, hay que consultar -ojalá- a corto tiempo que se hayan iniciado los síntomas”.

Desde el hospital agregaron que el “cáncer tiene muchos factores de riesgo, que generalmente están asociados a lo genético, pero también se relaciona a hábitos como el sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación y el abuso de alcohol“.

Las ballenas vuelven al mar: EFE reinaugura mural en estación Miramar de Viña del Mar

El miércoles pasado, a mediodía, EFE reinauguró su “Mural de las ballenas” en la pared del andén norte de la estación Miramar, emplazada en el subsuelo de Viña del Mar. La obra anterior, de similares características, había sido pintada en 2021. Pero después de una serie de rayados se volvió necesario que su autor, el artista chilote Daniel Marceli, realizara una nueva versión.

A diferencia del mural de 2021, en este de 2026 las cuatro ballenas azules -tamaño real- ya no miran hacia el oriente sino hacia el mar. Según explicó Marceli a Aquí Valparaíso, ambas creaciones están atravesadas por la muerte de Polo, su padre:

“Estábamos en pandemia y siempre había querido pintar ballenas. Y cuando me envían el formato (EFE) noto que entran cuatro ballenas y recordé un rito fúnebre lafkenche, el trempulcahue, que habla de cómo cuatro machis se convierten en cuatro ballenas azules, en las tardes, y se llevan las almas de las personas fallecidas al mundo espiritual. Entonces, como había fallecido mi viejo, dije: ‘Esto es una manera de pintar las ballenas que quería pintar’. Por eso iban en dirección al interior, a Villa Alemana, donde falleció. Y ahora que lo replanteamos, después de cinco años, es tiempo de que vuelvan al mar”.

Las ballenas de la estación Miramar (2021) fueron las primeras que pintó Marceli. A partir de ese hito, siguió haciéndolo en Valparaíso y también en otros países, como Francia o Catar. Y se transformó, ha dicho, en su obra personal.

La nueva intervención, realizada con esmalte al agua y espray, contempló una inversión de 200 UF y cuenta con una protección antigrafitis. El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó a Aquí Valparaíso la decisión de invertir en esta obra obra de arte: “No solo generamos un servicio de movilidad de pasajeros, de transporte, sino también ofrecemos una experiencia de viaje. Y en ese ámbito están estas expresiones artísticas que también nos vinculan con el territorio, en este caso las ballenas, o con la costa, por el tema marino”.

