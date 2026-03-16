Los 1.150 nuevos subsidios a damnificados con más de una vivienda del megaincendio

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Hola a todos. Qué semana que tuvimos, ¿no? El 11 de marzo asumió en Valparaíso el nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast, y con él todos sus ministros. Sin embargo, en la zona el Gobierno todavía no anuncia a sus secretarios ministeriales regionales (seremis). Al menos, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, ya realizó un par de actividades con foco en seguridad y salud.

Abrimos la edición de esta semana con la propuesta del Gobierno de Kast de otorgar subsidios a los damnificados del megaincendio del 2024 que tenían más de una vivienda y que originalmente fueron declarados “inhábiles”. Se trata de 1.150 nuevos subsidios cuyo costo “ya está incorporado”, aseguró el ministro de Vivienda, al Fondo de Emergencia Transitorio (2024-2028).

El 6 de marzo, la Contraloría aprobó los contratos entre el MTT y Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A. (vinculada al histórico operador Reinaldo Sánchez) para renovar un tercio de los buses del Gran Valparaíso y mejorar frecuencias y recorridos.

EFE ordenó el cierre de la antigua maestranza de trenes de Barón en Valparaíso debido a riesgos estructurales, según un informe de la Universidad de Chile . Esta decisión ha generado un conflicto con las organizaciones sociales que ocupan el espacio, como Tornamesa Centro de Escalada, quienes piden más tiempo para abandonar el recinto. En 20 años, la estatal no ha definido un proyecto a largo plazo para el futuro del complejo.

. Esta decisión ha generado un conflicto con las organizaciones sociales que ocupan el espacio, como Tornamesa Centro de Escalada, quienes piden más tiempo para abandonar el recinto. En 20 años, la estatal no ha definido un proyecto a largo plazo para el futuro del complejo. En entrevista con Aquí Valparaíso , el diputado Nelson Venegas (PS) hizo una autocrítica respecto al rol del Socialismo Democrático y de la izquierda en Gobierno del ahora ex-Presidente Gabriel Boric. A su juicio, el sector se dejó arrastrar por discursos de cambios más “trascendentales” que no representaban, necesariamente, a las grandes mayorías. El parlamentario dice que ahora el desafío es reconstruir un proyecto de izquierda que vuelva a centrarse en los trabajadores.

, el diputado hizo una autocrítica respecto al rol del Socialismo Democrático y de la izquierda en Gobierno del ahora ex-Presidente Gabriel Boric. A su juicio, el sector se dejó arrastrar por discursos de cambios más “trascendentales” que no representaban, necesariamente, a las grandes mayorías. El parlamentario dice que ahora el desafío es reconstruir un proyecto de izquierda que vuelva a centrarse en los trabajadores. El directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso aclaró que el proceso de selección para el nuevo director ejecutivo, Andrés Soffia, fue transparente y técnico, y respaldado por una consultora externa. El arquitecto asumirá el 1 de abril de 2026, tras un proceso competitivo que incluyó 110 postulaciones.

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Megaincendio: Gobierno del Presidente Kast dará subsidio a damnificados que tenían más de una vivienda

Antes de asumir, el viernes 6 de marzo en Viña del Mar, el ahora ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió una de las prioridades que tendrá su gestión: acelerar las reconstrucciones del megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, del 2 y 3 de febrero de 2024, y de las Regiones de Ñuble y Biobío, a mediados de enero.

Cuando se cumplieron dos años de la emergencia, el Gobierno de Gabriel Boric había entregado 452 casas de las 3.623 soluciones proyectadas, es decir, un 13% de avance. Además, solo el 75% de los damnificados había recibido un subsidio. Ahora, en cambio, en la Región de Valparaíso, Poduje se comprometió a concluir o al menos iniciar la construcción de todas las viviendas que faltan en un plazo no superior a 15 meses.

Pero a esas viviendas que faltan habrá que agregar 1.150 viviendas más, en Viña del Mar. Se trata de las familias que fueron declaradas inhábiles de recibir un subsidio por poseer una segunda vivienda aparte de la que perdieron en el incendio. Ese viernes en el Palacio Rioja el ahora secretario de Estado declaró que “las familias que tienen más de una casa, producto de su esfuerzo, no tienen porqué quedar fuera de la reconstrucción”. En el sur esta medida beneficiará a 520 familias.

“Tal como se comprometió el Presidente Kast, para nosotros no existen familias inhábiles, las familias son damnificadas, las familias que fueron damnificadas son víctimas y son personas de esfuerzo, que con su esfuerzo se han comprado más de una vivienda, en el caso que corresponda esa inhabilidad”, agregó.

Según explicó Poduje a Aquí Valparaíso, ampliar la cobertura de los subsidios (en un 32%) no implica mayores gastos al Estado, pues “el costo ya está incorporado en los presupuestos aprobados para cada plan. En Viña, donde está el número más alto de inhábiles, la reconstrucción de sus viviendas estaba contemplado en el plan de $ 800.000 millones”; esto es, el Fondo de Emergencia Transitorio, publicado por ley en julio de 2024 y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028.

Vía oficio. Para poder ampliar la cobertura de los subsidios es necesario realizar una “excepción”, dijo el ministro, a los decretos supremos 1 (clases medias) o 49 (población vulnerable), lo cual se realiza “por oficio”: “La excepción se hace por oficio sobre ese decreto (49 o DS1), pero no necesitas cambiar el decreto completo”, explicó.

Otra prioridad del ministro será dar respuesta al déficit habitacional. Según dijo en las escalinatas del Congreso, al término del cambio de mando, la meta de su Gobierno será entregar en todo Chile 400 mil nuevas viviendas. Durante la administración pasada, el ahora exministro Carlos Montes (PS) superó la meta propuesta en el Plan de Emergencia Habitacional (260 mil soluciones), mas no en la Región de Valparaíso, donde el programa llegó al 84,7% (26.478 casas de 31.246).

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Contraloría aprueba licitación que modernizará, a partir de 2027, 600 buses en el Gran Valparaíso

El 6 de marzo, la Contraloría General de la República tomó razón de los contratos suscritos entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las empresas Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A., las cuales se adjudicaron la primera licitación -de un total de tres- que permitirá renovar un tercio de los buses del Gran Valparaíso (600 vehículos). Se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, pues permitirá modernizar la flota -un 40% será eléctrico-, implementar nuevos recorridos y mejorar las frecuencias, extendiendo los horarios de operación.

Los contratos, que duran diez años con posibilidad de prórroga por cuatro más, establecen que la empresa Consorcio Valparaíso operará los servicios de la unidad 01 y Viña Bus S.A., de la unidad 02. Esta última es de propiedad del histórico operador, Reinaldo Sánchez, cuyo servicio ha sido criticado por diversas organizaciones a lo largo del tiempo.

Previo a que la Contraloría tomara razón del contrato, la coordinadora “Que pase la micro” había apelado a “NO + SÁNCHEZ LICITACIÓN 2026”, pues “no debemos estar secuestrados y viviendo con total inseguridad en la movilidad y que solo generan ganancias con las subvenciones estatales y haya menoscabo por parte de personas mayores”, experesó entonces su vocero, Edgard Eldredge.

Pero ahora que el contrato ya fue adjudicado, Eldredge señaló a Aquí Valparaíso que “por supuesto es un avance a lo que tenemos hoy en día en transporte. Pero ahí está el tema de tope, que lamentablemente se lo ganó la gente de Viña Bus y la gente de Sánchez. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer en adelante es fiscalizar como corresponde. Y que todos los que se adjudique esta licitación nueva de verdad respondan a lo que están suscribiendo en este contrato gigante y que es importante para todos nosotros”.

De acuerdo con lo informado por el MTT, los nuevos buses comenzarán a incorporarse gradualmente el primer trimestre de 2027. En paralelo, serán construidos nuevos terminales y está en trámite la toma de razón de la licitación que implementará el recaudo electrónico en los buses.

Un mensaje de la PUCV

PUCV impulsa inversión en infraestructura de cara a su centenario

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso avanza en un plan de infraestructura con una inversión de $25 mil millones, entre los años 2024 y 2026. La iniciativa considera nuevas edificaciones, modernización de salas y desarrollo de espacios deportivos.

Destacan el nuevo edificio de la Escuela de Educación Física y un campo deportivo en el Campus Curauma, además de mejoras en el Campus Sausalito y proyectos en el eje Brasil de Valparaíso. También se realiza la restauración de la Casa Italia, fortaleciendo la infraestructura universitaria y el bienestar de la comunidad.

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Cierre abrupto de exmaestranza de trenes en Barón genera conflicto entre EFE y organizaciones sociales

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Valparaíso ordenó para fin de mes el cese de actividades en el Complejo Ferroviario Barón. Un estudio realizado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile determinó que el recinto de 6.229 m2 construidos presenta riesgos de desprendimiento y derrumbe de muros, losas y vigas. Además, la exmaestranza de trenes, construida en 1904, no cumple con la normativa sísmica (2010), explicó el gerente general Miguel Saavedra.

El informe del IDIEM, licitado por la estatal para conocer el estado del inmueble, ha desatado un conflicto con las cinco organizaciones sociales que por años han ocupado el espacio. Se trata de Tornamesa Centro de Escalada, Mikroespacio, La Hoguera Casa de Oficios, Centro Cultural Deportivo y Social EnAires, y Centro Cultural Teatro Container, las cuales pidieron al municipio -que por convenio con EFE administran el recinto- un plazo de 12 meses para abandonar el lugar.

“Rechazamos la decisión de EFE. Es una falta de respeto al tiempo que llevamos ahí: 14 años de trabajo, y comprenderás que hacer abandono de un lugar en menos de dos semanas, es prácticamente imposible, entendiendo que también hay personas que viven y vivimos de esto. Aproximadamente afecta a 100 personas el desarrollo de sus actividades, que tienen que ver con el ámbito deportivo y cultural”, dijo el representante de Tornamesa centro de escalada, Héctor González.

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, recalcó: “Solicitamos el cese inmediato de actividades en las instalaciones. No están las condiciones para que estén personas desarrollando actividades en el interior. Se ha estado conversando con el municipio para generar un plan de trabajo para poder ir realizando el retiro de las personas, de los elementos que ellos tienen en el lugar, para hacerlo con tiempo. Pero lo importante es que tienen que cesar de inmediato las actividades”.

En el caso que las organizaciones continúen realizando talleres, u otros, no descartan solicitar apoyo de la fuerza pública: “Nosotros esperamos que prime el diálogo y la razonabilidad. Acá lo que estamos indicando no es un tema de generar un retiro de las personas porque sí, sino básicamente acá hay un tema de seguridad, principalmente, de vidas humanas que podrían estar en cierto nivel de riesgo. Entonces, frente a eso, vamos a seguir insistiendo y reiterando la necesidad de que no se pueden seguir realizando actividades en ese sector porque se ponen en riesgo ellos mismos”, agregó Saavedra.

20 años sin proyecto

La estatal requiere cerrar el espacio para proceder con las reparaciones también indicadas en el informe del IDIEM y así disminuir los riesgos estructurales en la exmaestranza, que cesó operaciones en 2006. Pero a mediano y largo plazo no ha definido un proyecto de uso a futuro. En 20 años el espacio, declarado Monumento Nacional (1986), ha enfrentado un continuo deterioro.

Consultado respecto de por qué en dos décadas no han realizado un proyecto de conservación, Saavedra se excusó señalando que“la empresa ha estado haciendo mucho, pero en su foco, que son los proyectos ferroviarios. En los distintos lugares se han estado llevando proyectos de mejoramiento, de ampliaciones, rehabilitaciones. Ver lo que hemos estado trabajando para avanzar con el proyecto de extensión a La Calera, lo que se construyó en la estación Valencia. Acá en Valparaíso se ha estado invirtiendo muy fuerte en la conservación de las estaciones, lo cual incluye murales, la ampliación de ascensores y hemos estado comprando nuevos trenes”.

“Hay un nivel de inversión y ocupación muy grande en fortalecer la operación ferroviaria. Este complejo son instalaciones que no cumplen una función en la operación ferroviaria. En general, cuando no cumplen una labor operativa se generan alianzas con otras instituciones, donde hemos visto casos exitosos. En la exestación de Llay Llay, el municipio levantó un proyecto de conservación y hoy está siendo utilizado como centro cultural. Conservada, bien mantenida, con fondos regionales. Hay formas de poder avanzar en estos elementos”, cerró.

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Diputado Venegas (PS): “Cuando se produce un divorcio entre la izquierda y el pueblo chileno hay un error histórico”

En entrevista con Aquí Valparaíso, el diputado Nelson Venegas (PS), único representante del Socialismo Democrático en el distrito 6, sostuvo que comienza su segundo período en la Cámara “lleno de expectativas, pero con temores”, de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast inicie “una agenda regresiva en términos de derechos sociales”. Y si bien evalúa positivamente el mandato del ex-Presidente Gabriel Boric, es autocrítico respecto al rol que tuvo el Socialismo Democrático en su desempeño y en el fracaso de la elección presidencial.

―¿Cómo evalúa el ahora concluido Gobierno de Gabriel Boric?

―El Gobierno del Presidente Boric ha sido analizado con una óptica demasiado crítica. Efectivamente, le faltaron muchas cosas por hacer, pero ese Gobierno asumió producto de la pandemia con márgenes de inflación superiores al 14%. Hubo un proceso de normalización y hoy la inflación es bajísima, hay crecimiento económico e inversión extranjera bastante grande… En suma y resta, este Gobierno normalizó el país y le permitió mantener un desarrollo bastante importante.

―¿Entonces, ¿por qué pierden la elección presidencial?

―Son muchas variables. Estamos viviendo un fenómeno mundial, complejo, de fortalecimiento de las ideologías de derecha y ultraderecha, y no fuimos capaces de tener una coalición propiamente tal, porque nunca pudo cuajar una coalición que tuviera una fuerza política contundente. Y lo tercero es que tuvimos una oposición demasiado fuerte, desmedida (…), además de no tener una mayoría parlamentaria, que no permitió sacar adelante los avances que hubiéramos querido.

―Considerando esa coalición que “nunca pudo cuajar”, ¿qué autocrítica puede hacer desde el Socialismo Democrático?

―La Concertación demostró ser la coalición política con mayores avances que ha existido en la historia de Chile. Yo fui crítico de lo realizado en los gobiernos de la Concertación y quizás abandonamos muy rápidamente un proyecto de esa naturaleza y nos dejamos persuadir por discursos de cambios más trascendentales, que a lo mejor siendo necesarios no era lo que las mayorías solicitaban. Lo más de manifiesto fue el proceso constituyente. Creo que es el peor fracaso político que ha tenido la izquierda chilena. A diferencia del proyecto de la Unidad Popular, que fue derrotado, el pueblo chileno sí estaba detrás. En cambio, el proyecto constituyente que intentamos levantar fue totalmente divorciado de los intereses del pueblo chileno. Y cuando se produce un divorcio entre la izquierda y el pueblo chileno hay un error histórico que debemos ser capaces de enmendar.

―¿Cómo volver atractivo el proyecto de izquierda?, ¿qué banderas enarbolar?

―La izquierda chilena tiene que volver a estar al lado de los trabajadores. La izquierda nació como un proyecto que trataba de defender los derechos de los trabajadores, de generar condiciones de igualdad social, de proyectos que mejoraran el acceso a los derechos sociales. Hay que retomar eso. Conectarse con los derechos de los trabajadores, en tanto el trabajo genera las condiciones para aumentar el capital. Y proyectos de desarrollo social. Que volvamos a hablar de las verdaderas necesidades de las grandes mayorías. Y eso el último tiempo lamentablemente no ocurrió.

―Y ahora en lo inmediato, ¿defender la implementación de las 40 horas?–

―Sí, y hay que mejorar las condiciones de la negociación colectiva. Es fundamental que los trabajadores tengan la capacidad de negociar colectivamente para que la productividad de las empresas también les llegue a ellos. Mejorar las salas cuna, las condiciones previsionales. Pero, fundamentalmente, la negociación colectiva. No hay mejor política para equiparar las condiciones entre trabajadores y empresarios que el fortalecimiento de la capacidad sindical. Eso es lo que históricamente la izquierda hizo y hacia allá debemos avanzar.

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Parque Cultural de Valparaíso defiende proceso de designación de Andrés Soffia como nuevo director ejecutivo

En respuesta a una serie de críticas respecto al proceso de selección de su nuevo director ejecutivo, Andrés Soffia, el directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel (PCdV) aclaró mediante un comunicado que el proceso de selección para el cargo fue abierto, competitivo y respaldado por una consultora externa especializada. Según informaron, el proceso cumplió con las bases del concurso.

Este proceso de selección se inició en junio de 2025 y su objetivo era regularizar la titularidad de la dirección ejecutiva, que estuvo a cargo de direcciones interinas durante más de dos años. El directorio explicó que dicho compromiso fue discutido y acordado con los trabajadores del Parque Cultural, quienes respaldaron la necesidad de contar con una dirección estable dentro de los plazos establecidos.

En enero de 2026, el directorio licitó la contratación de una consultora especializada en selección de personal, resultando en la adjudicación del servicio a Geperex, que condujo el proceso técnico para el cargo. Se recibieron 110 postulaciones de diversas regiones del país y el trámite incluyó la revisión de antecedentes, evaluaciones psicolaborales y entrevistas por competencias. Así la consultora presentó una lista final de candidatos idóneos.

Con esta base, el 10 de marzo de 2026 el directorio designó al arquitecto Andrés Soffia Vega como nuevo director ejecutivo, quien asumirá el cargo el 1 de abril de 2026. Este nombramiento se da en un momento clave -dijeron- en el que el PCdV ha avanzado en su estabilización administrativa y financiera, con el objetivo de fortalecer y proyectar la institución hacia una nueva etapa de consolidación.

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