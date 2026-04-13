Impacto en Valparaíso: investigan a jueza por acoso sexual

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Hola, ¿cómo están? Por acá saliendo de un resfrío. Los días se pusieron más frescos y nos acercamos derechito al invierno. Por eso les dejo un dato: en marzo el Minsal lanzó su campaña de vacunación e inmunización y en la región hay más de 180 puntos de vacunación contra la influenza, el covid-19 y otras enfermedades respiratorias. Consulta los locales aquí.

El Gobierno procura mantener a raya los contagios y evitar futuras hospitalizaciones, mientras en otras esferas, como la educativa, el mundo parece estar patas para arriba.

Tras el asesinato de una inspectora en Calama, la Fiscalía Regional de Valparaíso ha recibido 47 denuncias por amenazas anónimas al interior de colegios . Y seis establecimientos educacionales han suspendido sus clases. Nunca se vio nada parecido.

. Y seis establecimientos educacionales han suspendido sus clases. Nunca se vio nada parecido. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó en Valparaíso un plan piloto para aumentar las familias de acogida en la región y evitar la internación temprana de niños de entre 0 y 3 años en residencias, que han aumentado un 35% durante el último lustro. En la zona, cuatro niños permanecen en hospitales a la espera de su adopción.

y evitar la internación temprana de niños de entre 0 y 3 años en residencias, que han aumentado un 35% durante el último lustro. En la zona, cuatro niños permanecen en hospitales a la espera de su adopción. La Corte de Apelaciones de Valparaíso investiga a la jueza de garantía Verónica Rivera por dos denuncias de maltrato y acoso sexual a funcionarios. Como medida cautelar, fue suspendida y dirige sus audiencias por Zoom.

Como medida cautelar, fue suspendida y dirige sus audiencias por Zoom. Segunda baja en el gabinete regional: a pocos días de asumir el cargo, el ahora exseremi del Trabajo del Presidente Kast, Carlos Montero, presentó su renuncia. Fuentes del Gobierno explican que posterior a su designación se habría detectado una incompatibilidad relacionada con un bono de incentivo al retiro.

Fuentes del Gobierno explican que posterior a su designación se habría detectado una incompatibilidad relacionada con un bono de incentivo al retiro. La Cámara Nacional de Comercio entregó los resultados de la última Encuesta de Victimización del Comercio, correspondiente al segundo semestre de 2025 y evidenció una disminución del 17% en los niveles de victimización en Valparaíso y Viña del Mar.

Antes de comenzar, otra buena noticia: el proyecto Aquí Regiones de El Mostrador sigue creciendo y suma un nuevo newsletter: Aquí Magallanes. De esta manera, ya estamos presentes en seis regiones del país, incluyendo por supuesto a Valparaíso, Coquimbo, Arica, Ñuble y Los Ríos. Todo el éxito a Franco Manzo, autor del nuevo boletín, al que pueden inscribirse en este enlace.

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Tras homicidio de inspectora en Calama, Fiscalía Regional recibe 47 denuncias por amenazas en colegios

Después de que un estudiante asesinara a una inspectora en un colegio de Calama, el 27 de marzo, se han registrado una serie de amenazas anónimas de tiroteos al interior de establecimientos educacionales en distintas partes de Chile. En la Región de Valparaíso, la situación es dramática: entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, la Fiscalía Regional de Valparaíso ha recibido un total de 47 denuncias asociadas a este tipo de hechos. Nunca se había visto algo así.

El fiscal Roberto Depaux detalló que el 8 de abril el organismo recibió “al menos 16 denuncias que daban cuenta de posibles atentados en diferentes centros educacionales, especialmente en las comunas de Quillota, Villa Alemana, Los Andes y Quilpué”. También se registró un caso en el liceo Eduardo de la Barra (Valparaíso) y en colegios de San Felipe y Viña del Mar.

Según explicaron en la Fiscalía, las denuncias refieren principalmente a rayados en baños que dicen que habrá un tiroteo. Pocas de ellas han concluido con detenciones y formalización de cargos. El jueves, un joven fue detenido después de gritar “tiroteo” durante un acto en un establecimiento de Quilpué, aunque solo quedó apercibido. Y en San Felipe, otro estudiante, que había realizado amenazas a través de su cuenta de Instagram, pasó el viernes a control de detención.

La seremi de Educación también reportó el viernes que desde el inicio del año escolar al menos seis establecimientos educacionales han suspendido sus clases por casos de amenazas.

La situación preocupa a las autoridades. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, comentó el martes que abordaron la problemática en el comité policial y que acordaron conectar las cámaras de los colegios con las de Carabineros. Y el viernes, el director ejecutivo (s) de SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, se reunió con el fiscal Elizardo Tapia para “fortalecer la coordinación interinstitucional en materias de seguridad y prevención en las comunidades educativas”.

Mientras, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó dos proyectos de Ley al Congreso para reforzar la seguridad en los establecimientos: la iniciativa “Escuelas Protegidas”, que busca prevenir hechos de violencia mediante la revisión de bolsos, mochilas y otros elementos; y el que modifica el Código Penal para agravar sanciones por delitos que se cometan dentro de los recintos.

Recomendaciones de la PDI. La Policía de Investigaciones instó a denunciar, pues “toda amenaza debe ser considerada como real, ya que este tipo de situaciones genera alarma pública y activa protocolos policiales de alta complejidad”. Y destacó que, en paralelo a estos anuncios anónimos registrados en baños o redes sociales, se ha observado un aumento de denuncias sobre acoso escolar que, en ocasiones, se relaciona con la reproducción de discursos violentos.

La psicóloga del Instituto de Criminología de la PDI, Vania Saavedra, señaló al respecto que “existe un mayor consumo de parte de los jóvenes de las redes sociales. Este hábito junto al acceso a discursos, contenidos, narrativas, pueden legitimar el uso de la agresión o de la violencia como forma de expresión”.

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Gobierno impulsa plan para sumar 50 familias de acogida en Valparaíso: cuatro lactantes esperan adopción en hospitales

El martes pasado, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, lanzó en Valparaíso un plan para sumar 50 nuevas familias al programa “Familias de Acogida” del Servicio Nacional de Protección Especializada (SPE) a la Niñez y Adolescencia, las que reciben de manera temporal y con apoyo económico del Estado a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos y derivados a residencias por orden de un tribunal.

El piloto se focaliza en 82 niños de la Región de Valparaíso, de entre 0 y 3 años, de los cuales 80 están en residencias y dos en el Sanatorio Marítimo. Los Servicios de Salud de Valparaíso y Viña del Mar reportaron, respectivamente, a dos menores más a la espera de una adopción temporal o su derivación a uno de los seis centros del SPE en la zona, los cuales están en su mayoría con sobrecupo: en total, pueden recibir a 91 niños y tienen 99.

El plan se llama “Crecer en familia” y contempla una campaña comunicacional dirigida a sumar nuevas familias de acogida, y mejorar la coordinación de los servicios que participan en el proceso.

En Valparaíso, la ministra dijo: “Lo que hicimos fue identificar lugares donde pudiéramos actuar coordinadamente con los distintos actores que mencionamos (…) sabemos que hay niños que están siendo abandonados en sus primeros días, y ahí es clave que se actúe rápidamente. Hay muchos casos que nos han levantado los médicos y especialistas, de niños que pasan seis meses, un año, sin que exista una derivación”.

Este piloto, también aplicado en La Araucanía, considera que en la V Región la cantidad de niños en residencias (de 0 a 3 años) ha aumentado de forma significativa desde la creación del servicio (octubre de 2021) hasta febrero de 2026: un 35,4%, pasando de 65 a 88 menores. El alza es mayor a lo registrado a nivel país en el mismo periodo: un 32,6% (de 506 a 671 niños).

Incentivos. En miras a cumplir la meta de 50 familias de acogida nuevas en la zona, Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección, destacó que “la Dirección del Trabajo acaba de reconocer que las familias de acogida tienen los mismos derechos laborales que cualquier familia biológica. Es un avance significativo que nos va a permitir convocar a más familias de la Región de Valparaíso”.

Un mensaje de la PUCV

PUCV marca un hito con adjudicación del primer Núcleo Milenio en Ciencias Sociales

El proyecto “Millennium Nucleus for the Comprehensive Study of High Ability and its Diverse Contexts” (MICAI), adjudicado en el Concurso Núcleos Milenio en Ciencias Sociales 2025, representa un importante hito para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

En un contexto donde la alta capacidad ha sido históricamente poco atendida en Chile, MICAI surge como una línea de investigación emergente y necesaria. Su enfoque interdisciplinario e inclusivo amplía las formas de comprender este fenómeno, integrando dimensiones sociales, culturales y territoriales, con impacto en el sistema educativo.

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Poder Judicial investiga a jueza de Valparaíso por maltrato y acoso sexual a dos funcionarios

El miércoles de la semana pasada, la jueza Verónica Rivera, del tribunal de garantía de Valparaíso, formalizó la investigación contra dos carabineros -recién dados de baja- por presuntamente cometer los delitos de violación y apremios ilegítimos en contra de una mujer mayor de edad en Valparaíso. Además, dictaminó su prisión preventiva.

Inicialmente, el tribunal había dado acceso a la prensa, pero luego la fiscalía solicitó reserva y los periodistas fueron expulsados de la sala. No pasó desapercibido, eso sí, que, a diferencia del resto de los intervinientes (SernaMEG, INDH, fiscalía y abogados defensores), la magistrada dirigía la audiencia a través de Zoom. Sobre el estrado, un computador exhibía su rostro.

La jueza Rivera no estaba enferma: la Corte de Apelaciones de Valparaíso la investiga por maltrato y acoso sexual a funcionarios. Y en el marco de esa indagatoria, iniciada en noviembre de 2025, se le impuso la medida cautelar de prohibición de dirigir audiencias de forma presencial en el juzgado.

Esta “suspensión” permite al Poder Judicial (PJUD) mantenerla alejada de los denunciantes: dos hombres, trabajadores del tribunal, que presentaron respectivamente una acusación por maltrato y otra por acoso sexual.

Fuentes del PJUD señalan que la investigación está en curso y que a la magistrada ya le formularon cargos y fue separada (del tribunal) por orden del fiscal judicial de la causa, por lo que ahora cumple sus funciones a través de Zoom. Originalmente eran tres denuncias (dos por maltrato), pero una de ellas no prosperó.

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Renuncia seremi del Trabajo del Presidente Kast: es la segunda baja del gabinete regional

Entre lunes y martes de la semana pasada, el seremi del Trabajo y Previsión Social del Presidente José Antonio Kast en la Región de Valparaíso, Carlos Montero, presentó su renuncia al cargo.

Montero había sido nombrado de manera oficial el jueves 2 de abril, junto con el ahora exseremi de Salud, Aldo Ibani -quien también renunció al cargo a pocos días de haber asumido-, por parte de la Delegación Presidencial Regional.

Según informó entonces la entidad, Montero es “contador público de la Universidad de Chile, cuenta con una sólida trayectoria en la Dirección del Trabajo y lidera equipos de fiscalización y relaciones laborales. Su experiencia también incluye asesorías a sindicatos en procesos de negociación colectiva, consolidando un perfil técnico y comprometido con la protección de los derechos de los trabajadores”.

El delegado presidencial, Manuel Millones, también había estimado la incorporación de Montero al gabinete regional, pues manifestó que tendrá el desafío de “mejorar condiciones y oportunidades laborales en nuestra región“. De acuerdo con lo reportado por el INE, la Región de Valparaíso es la segunda con el desempleo más alto del país, después de Biobío.

Consultada la Delegación Presidencial Regional respecto de los motivos de la renuncia de Montero, se limitaron a señalar que sería la Subsecretaría del Trabajo, liderada por Gustavo Rosende, la que daría las explicaciones del caso. Tampoco se refirió al tema la vocera regional, Rosario Pérez. Hasta el viernes, el Ministerio de Trabajo no respondió a consultas formuladas por este medio.

Cargo incompatible. Fuentes de Gobierno en la región cuentan que en 2021 Montero se habría acogido al bono de incentivo al retiro, mientras era funcionario de la Dirección del Trabajo, lo que lo imposibilitaría a asumir otro cargo en la administración pública.

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Victimización del comercio baja 17% en Valparaíso y Viña del Mar

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) dio a conocer los resultados de la última Encuesta de Victimización del Comercio, correspondiente al segundo semestre de 2025, la cual evidencia una disminución significativa en los niveles de victimización en Valparaíso y Viña del Mar.

“De acuerdo con el estudio, un 54,5% de los establecimientos comerciales de ambas ciudades fue víctima de algún delito, lo que representa una caída de 17,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del mismo año, cuando la cifra alcanzó un 71,9%. Con este resultado, la zona se sitúa por debajo del promedio nacional (61,2%) y deja de estar entre las ciudades con mayor nivel de victimización del país”, señaló Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).

Sin embargo, la medición también evidencia una señal de alerta. Pese a la baja en la victimización, Valparaíso y Viña del Mar presentan la mayor percepción de inseguridad del país, con un 49,9% de los encuestados que considera que su barrio es poco o nada seguro, superando a otras ciudades evaluadas.

“Esto da cuenta de que no basta con reducir los delitos. También es necesario recuperar el entorno, el orden y la confianza en los espacios donde se desarrolla la actividad comercial. La normalización de la inseguridad es un riesgo que no podemos permitirnos”, explicó Pastenes.

En esta línea, el estudio también da cuenta de factores que inciden en esta percepción, como la presencia de comercio ambulante ilegal -reportada por un 37,2% de los locatarios en la zona- y su aumento, señalado por más de la mitad de quienes conviven con este fenómeno.

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Breves

La fiscalía solicitó formalizar al alcalde de La Calera, Johnny Piraino (Ind.), por fraude al fisco. El jefe comunal habría utilizado máquinas municipales para arreglos en un domicilio particular. En las elecciones de 2024 fue apoyado por el entonces pacto oficialista Contigo Chile Mejor.

La fiscalía también investiga a la senadora por Valparaíso, Camila Flores (RN), por fraude al fisco: denuncian que cobraba “cuota” a trabajadores. La causa se originó tras una denuncia anónima que acusa a la parlamentaria de exigir parte de los sueldos de sus asesores contratados con asignaciones parlamentarias.

Culminaron las obras del proyecto denominado “Plaza Los Inmigrantes” en el cerro Concepción de Valparaíso, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso. Esta iniciativa “es parte de la cartera de proyectos, orientada a la recuperación de terrenos en zonas patrimoniales de la ciudad puerto“, dijo el GORE.

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