Diputado Cretton (UDI) le pone la lápida a Chile Vamos: “La coalición más exitosa cumplió un ciclo”

En medio de las tensiones políticas por la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, el diputado de la UDI, Eduardo Cretton, puso en duda la continuidad de Chile Vamos y planteó que la coalición ya habría cumplido su ciclo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario abordó las declaraciones de su par Ricardo Neumann, quien había señalado que el bloque estaba terminado, y coincidió con ese diagnóstico.

“Chile Vamos, efectivamente, fue una coalición bastante exitosa. Yo diría que la coalición más exitosa en la historia de la derecha chilena”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el escenario político actual es distinto al que dio origen a la alianza, lo que abre paso a una reconfiguración del sector. “Hoy día los tiempos que corren son otros”, indicó, agregando que existe la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación entre los partidos que apoyan al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, Cretton planteó que desde la UDI buscan recuperar una identidad política más definida, que —a su juicio— se habría diluido dentro de Chile Vamos. “La identidad de la UDI muchas veces se terminó diluyendo en lo que era Chile Vamos y se hablaba más de Chile Vamos que de la UDI”, sostuvo.

El diputado también abrió la puerta a la conformación de una nueva alianza política, que podría incluir al Partido Republicano. “Yo lo veo posible y creo que esa es una conversación que se va a dar durante estos años de gobierno”, afirmó.

Consultado directamente sobre el futuro del bloque, fue categórico. “Yo hoy día creo que Chile Vamos cumplió un ciclo”, señaló, enfatizando que el desafío ahora es construir una nueva coordinación en torno al Ejecutivo.

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por diferencias internas en la oposición y debates sobre la estrategia legislativa frente a las iniciativas del Gobierno, como el proyecto de reconstrucción que contempla cerca de 40 medidas en distintos ámbitos.