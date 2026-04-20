Ministro Alvarado dice que “no es el ánimo” del Gobierno coartar recursos de franquicia Sence

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la discusión en torno a la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), medida considerada dentro del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno.

En entrevista con 24 Horas, el secretario de Estado reconoció que existen cuestionamientos sobre el funcionamiento del mecanismo, particularmente respecto de su uso indebido en algunos casos.

“Existen diversos estudios (…) y hay mucha conciencia de que en muchos casos esta franquicia se utiliza de mala manera, y se ha transformado en abusos”, señaló.

No obstante, Alvarado enfatizó que el Ejecutivo no busca afectar a organizaciones que cumplen un rol social a través de este instrumento.

“Nosotros tenemos plena conciencia de diversas organizaciones de beneficencia que operan a través de estas franquicias que, obviamente, tienen una profunda labor social y no es nuestro ánimo coartar esos recursos”, afirmó.

En esa línea, explicó que el Gobierno evalúa mecanismos alternativos para asegurar la continuidad de ese financiamiento.

“También existen posibilidades de considerarlas en otras líneas del presupuesto”, indicó.

El debate sobre la franquicia Sence se enmarca en la discusión más amplia sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo, que ha generado reacciones desde distintos sectores.

En ese contexto, la Organización Técnica Intermedia de Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) manifestó su postura a través de un comunicado.

“La necesidad de Chile de contar con un sistema de formación laboral robusto es creciente. Y creemos firmemente que en ese espacio tenemos mucho valor que seguir aportando”, señalaron.

Asimismo, indicaron que continuarán trabajando en el fortalecimiento del sistema de capacitación, independientemente de eventuales cambios en su financiamiento.

“Nuestra mirada ha sido siempre plantear una propuesta país que acelere la capacidad del sistema de generar impacto para Chile”, agregaron.