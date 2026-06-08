El Almendral entre los 50 barrios críticos del plan de seguridad de Kast

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¡Hola a todos! La semana pasada conocimos una noticia que nos impactó: producto del enfrentamiento entre bandas rivales, dos personas fallecieron y otras seis resultaron heridas en el cerro Rodelillo. Por eso, al revisar lo que fueron los anuncios del Presidente Kast en la Cuenta Pública, nos enfocamos en el plan de intervención de barrios críticos que, según pudimos confirmar, incluirá a nuestra región y a El Almendral en Valparaíso.

Con esa noticia abrimos esta edición de Aquí Valparaíso:

En su primera Cuenta Pública, el Presidente Kast no presentó anuncios nuevos para Valparaíso, solo medidas conocidas sobre puertos, vivienda y plan piloto de desinternación de niños. La oposición criticó la falta de proyectos estratégicos, mientras el oficialismo valoró el Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos.

en 50 barrios críticos. Luego, en entrevista con Aquí Valparaíso , el vicealmirante Daniel Muñoz destacó que la participación de la fragata Cochrane en RIMPAC y Pacific Dragon permitirá a la Armada actualizar doctrinas, practicar cooperación multinacional y defensa antiaérea, y adquirir experiencia tecnológica: “Cada peso invertido se verá ampliamente reflejado como rédito”.

, el vicealmirante Daniel Muñoz destacó que la participación de la fragata actualizar doctrinas, practicar cooperación multinacional y defensa antiaérea, y adquirir experiencia tecnológica: “Cada peso invertido se verá ampliamente reflejado como rédito”. La formalización por fraude al fisco del alcalde de La Calera, Johnny Piraino, abrió una controversia por la decisión del tribunal de impedir el acceso de la prensa . Experto en derecho procesal penal dijo que la medida vulnera el principio de publicidad y limita el control ciudadano sobre casos de interés público vinculados a presuntos hechos de corrupción.

. Experto en derecho procesal penal dijo que la medida vulnera el principio de publicidad y limita el control ciudadano sobre casos de interés público vinculados a presuntos hechos de corrupción. El delegado presidencial Manuel Millones aseguró que el Gobierno comprará el terreno para un nuevo consultorio de especialidades del Hospital Van Bure n, aunque señaló que el proyecto definitivo dependerá de cambios al Plan Regulador de Valparaíso. El municipio sostuvo que la compra del terreno y la obtención de los recursos pueden avanzar en paralelo.

n, aunque señaló que el proyecto definitivo dependerá de cambios al Plan Regulador de Valparaíso. El municipio sostuvo que la compra del terreno y la obtención de los recursos pueden avanzar en paralelo. El Concejo Municipal de Valparaísoadjudicó por $240 millones el diseño integral para la restauración del ascensor Lecheros, que permanece fuera de servicio desde 2007. El proyecto contempla estudios y planes para recuperar sus estaciones y sistemas, con un plazo de 300 días. La comunidad valoró el avance, aunque enfatizó que el éxito se medirá cuando el histórico funicular vuelva a operar para los vecinos.

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El Almendral: el barrio crítico que promete ser intervenido por Kast

En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast no tuvo anuncios especiales para la Región de Valparaíso. Solo adelantó lo que ya conocíamos: que va a expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio, y que mediante el Plan de Reconstrucción Nacional inyectará $400 mil millones al Fondo de Emergencia para levantar más de cuatro mil viviendas en las zonas afectadas por los incendios de 2024 (Viña del Mar) y 2026 (Ñuble y Biobío). También se refirió al plan piloto –no muy distinto a lo que venía haciendo la antigua administración– para desinternar a niños y niñas de entre 0 y 3 años que viven en residencias del Servicio de Protección.

La falta de anuncios provocó críticas de distintos sectores. Por su puesto, de políticos de oposición. “No hay nada”, dijo el diputado Nelson Venegas (PS). “Ni fue nombrado en los compromisos para el nuevo hospital Van Buren”, agregó la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto (FA). Hasta la Cámara Regional del Comercio y la Producción “valoró el énfasis en seguridad, inversión y generación de empleo”, pero advirtió que la región, con una alta tasa de desempleo,“requería señales más explícitas respecto de los proyectos estratégicos pendientes para la región”.

Por el contrario, en el oficialismo valoraron el Plan de Intervención Barrial Intensivo anunciado por el Presidente, que será desplegado en las próximas semanas y “articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos. En cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales”.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), valoró la medida y pidió que su comuna fuera considerada dentro de la estrategia. Pero por el momento no se conoce el listado exacto de los 50 barrios. Solo que incluiráEl Almendral, en Valparaíso, el eje Alameda y el polo comercial de Antofagasta, según pudo confirmar este medio.

“Hay barrios en todas las regiones, pero en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío tienen un número bastante importante”, dijo el ministro Martín Arrau a El Mercurio de Valparaíso. El 2 de junio en el Senado el secretario de Estado presentó el Plan Operativo de Seguridad del Presidente Kast, el cual incluirá, aparte de la intervención de los barrios, la modernización de Carabineros, la construcción de nuevas cárceles, y la creación del Registro Nacional de Vándalos y el proyecto de ley antiencapuchados.

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Vicealmirante y participación de la Armada en ejercicios de guerra internacional: “El beneficio es tremendo”

A mediados de junio, el buque de guerra fragata Cochrane, de la Armada de Chile, arribará al puerto de Pearl Harbor, en Hawaii, Estados Unidos, para participar en dos ejercicios de guerra internacional organizados por la U.S. Navy: RIMPAC (Rim of the Pacific, o “Aro del Pacífico”) y Pacific Dragon. En el primero, Chile ha participado de forma ininterrumpida desde 1996 –excepto el 2020, producto de la pandemia–, cuenta en entrevista con Aquí Valparaíso el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Daniel Muñoz. Respecto del segundo, es la primera vez que la Marina norteamericana invita a nuestro país.

Ambos ejercicios, y el traslado del buque desde Chile hasta las islas hawaianas, se extenderán por aproximadamente cuatro meses. En ambos, la Marina nacional espera actualizar y profundizar sus conocimientos respecto a situaciones de crisis o conflicto, pero también de ayuda humanitaria. Para el vicealmirante, “cada peso que tú inviertas en este buque, se va a ver, pero por lejos, traído como rédito”.

―¿En qué consiste el ejercicio RIMPAC?

―RIMPAC convoca a una serie de países para poder simular un escenario de crisis, primero, y después un conflicto internacional entre dos países. Se genera un conglomerado multinacional, y en ese escenario interactuamos, intercambiamos doctrinas, nos comunicamos, desarrollamos tácticas, desplegamos operacionalmente nuestros medios, tanto aviones como buques y submarinos, etc. Y también hacemos ejercicios de ayuda humanitaria ante desastres naturales (…). Participamos en este ejercicio, que es bianual, desde 1996, en forma ininterrumpida, excepto el 2020, por la pandemia. Ese es el contexto de la importancia político estratégica que tiene para nosotros este ejercicio RIMPAC.

―¿Y se usa armamento?

―No se usa real, excepto en una ventana en particular donde se hace un polígono en el mar. En las aguas hawaianas tiene en el mar áreas, donde llamamos polígonos, donde ahí se hace uso de armamento y de misiles y de cañones, pero está bastante acotado y no está como parte de la simulación del ejercicio. O sea, es una ventana aparte solamente para practicar puntería (…) en el mar, en una buena extensión por la distancia, donde se practica puntería con cañones o con misiles. Pero eso queda fuera de este escenario del ejercicio. Solamente se hace en forma simulada. Pero la tecnología permite muy bien probar si tú alcanzaste al adversario o no. Si la distancia está bien medida o no. Hay árbitros que quién ganó y quién perdió.

―¿Y Pacific Dragon?

―Es un ejercicio del ámbito de la guerra antiaérea, pensado para batir blancos de tipo avión o misiles, incluso vehículos no tripulados, y de defensa contra este tipo de amenazas. Pacific Dragon está orientado a maximizar la defensa aérea contra blancos aéreos. Es muy cooperativo y hay una coordinación del mando y control. Entonces, la misma fragata Cochrane, una vez que termina RIMPAC, se queda en las aguas hawaianas para participar de Pacific Dragon, que es más exclusivo. Son menos países los que están involucrados, porque no todos tienen la capacidad de guerra antiaérea para poder ser incluidos en este ejercicio.

―¿Qué se espera de la participación de la Armada de Chile en ambos ejercicios?

―Traernos experiencias en la parte doctrinal. En los procedimientos, en la forma de abordar un escenario complejo. Esperamos actualizarnos con lo que está sucediendo en el mundo, llevado a un escenario de crisis y de ayuda humanitaria. ¿Qué tecnología hay aplicada ahora para enfrentar estas situaciones? Por ejemplo, los vehículos no tripulados se están implementando en las guerras de hoy día, de Rusia y Ucrania, Irán y Estados Unidos. Es muy dinámico. La tecnología avanza tan rápido. Así que esperamos ir aprendiendo e ir implementando estas tecnologías.

―Almirante, ¿cuánto le cuesta a la Armada participar en estos ejercicios?

―Está dentro de nuestro presupuesto anual. El costo es muy diverso, porque hay combustible involucrado, el combustible es caro. En costo, te podría meter un montón de cosas; el sueldo de los marinos. Así que es un valor que yo creo que no dice mucho. Lo que sí le puedo responder es que los vale, no importa el costo, digo, por supuesto que importa. Me refiero a que el valor que tiene que el Estado de Chile invierta en defensa y en particular en este tipo de actividades, el beneficio es tremendo. Este buque cumple con una serie de tareas; desde el nivel político estratégico, hace de relaciones exteriores, se implementa para la doctrina táctica de la Marina, se entrena y trae experiencias nuevas de tecnología en escenarios de catástrofe. Por tanto, la cantidad de variables beneficiosas que maneja un buque de guerra, en un escenario como este, en este ejercicio, en el otro lado del mundo, donde están nuestros intereses, es tremendo. Cada peso que tú inviertas en este buque se va a ver, pero por lejos, traído como rédito con todas estas cosas que te comento.

Un mensaje de la PUCV

Investigación revela consumo de noticias más incidental, fragmentado y con nuevos actores

Las audiencias chilenas siguen consumiendo noticias, pero cada vez más lo hacen de manera incidental y a través de un ecosistema informativo fragmentado. Así lo revela el Informe 2026 sobre Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, liderado por la académica de la PUCV Claudia Mellado. El estudio muestra que más de la mitad de las noticias llega a las personas sin una búsqueda activa, principalmente mediante redes sociales, donde también ganan protagonismo influencers y creadores de contenido.

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Juez impide acceso de la prensa a formalización de alcalde investigado por corrupción

El 3 de junio, ante el juzgado de garantía de La Calera, el Ministerio Público formalizó la investigación por fraude al fisco en contra del alcalde de La Calera, Johnny Piraino, “por haber instruido a personal bajo su dependencia a trasladar desde el pañol municipal hasta la parcela de su propiedad (…) maquinaria municipal para realizar faenas ajenas al servicio municipal” dijo el fiscal Claudio Rebeco.

El persecutor, además, pidió al magistrado Alejandro Lobos, quien dirigía la audiencia, decretar contra Piraino las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, ante lo cual accedió durante el tiempo que determinó para la investigación: 180 días.

Pero Lobos no permitió el acceso de la prensa a la audiencia de formalización. Según explicaron desde el Poder Judicial, “se declaró la reserva de la causa, por determinación del tribunal, debido a la connotación pública del caso”.

La medida infringe la normativa, asegura el abogado Cristian Riego, experto en la reforma procesal penal, que estableció la publicidad de las causas. Específicamente, el artículo 289 del Código. “Me parece totalmente fuera de lugar. Precisamente, la connotación pública del caso obliga a que la audiencia y todos los actos del proceso sean públicos. El público tiene derecho a controlar la actuación de las autoridades”.

Las únicas hipótesis de reserva no refieren al interés público, sino a situaciones que afecten a menores de edad u otros, “pero tratándose de un caso que involucra corrupción, me parece totalmente inaceptable. Me sorprende que un juez haya hecho semejante cosa y espero que se corrija a la brevedad”.

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Gobierno compromete terreno para expansión del Van Buren

Luego de las críticas que suscitó la ausencia de autoridades de Gobierno en la Comisión de Salud del Senado ―realizada el martes en dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para abordar su crisis presupuestaria y dificultades en torno a la construcción del nuevo hospital―, el delegado presidencial regional Manuel Millones comprometió la compra de un terreno para ampliar el recinto médico.

El miércoles, el representante del Presidente José Antonio Kast en la región precisó que “el Gobierno va a cumplir el compromiso que existe con las comunidades y usuarios del Hospital Van Buren en lo que se refiere a promesar la compra del terreno”, de propiedad de la empresa Fronza, para construir un nuevo consultorio de especialidades en una torre de 9 pisos.

Dicha adquisición se concretará “una vez que ese proyecto tenga la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), entre otros”.

Pero la compra está supeditada a una modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, dijo Millones, proceso que podría tomar “a lo menos un año y medio, plazo que ha estipulado la municipalidad en coordinación con el Minvu”. Es decir, “se va a hacer la compra del terreno, pero el proyecto definitivo recién podrá ingresar a Mideso en un año y medio más.Y ese proyecto, en ese tiempo, recién va a postular al financiamiento para construir esa torre en un solo terreno”.

El municipio de Valparaíso planteó lo contrario. Cristóbal Mira, director de la Secpla, precisó que “la adquisición de los terrenos y la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte de Mideso para el diseño no está supeditada a la modificación del PRC, sino que más bien es un proceso que avanza en paralelo. Dejar en claro que el municipio sigue avanzando en la modificación del PRC (…). Lo fundamental es entender que la modificación del Plan Regulador será necesaria para la ejecución de la futura iniciativa, pero no constituye una condición para la compra de los terrenos y la obtención de la RS”.

Plan maestro. Más allá de esta discrepancia, el delegado dijo que a futuro “tenemos que hacer un plan maestro para las otras edificaciones que necesitamos en ese territorio, idealmente en los terrenos colindantes o en otros predios que estén circunscritos en ese perímetro. Lo que estamos planteando es desahogar la atención del Van Buren para que podamos tener una situación distinta a la que hoy día sucede, que es un escenario de muchos años, construcciones con dificultad y hacinamiento”.

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Valparaíso aprueba licitación para diseño de restauración de ascensor Los Lecheros

El 4 de junio, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó adjudicar a la empresa Paisaje Rural el proyecto “Restauración Ascensor Lecheros de Valparaíso, etapa diseño”, por un monto de $239.750.000. La iniciativa, financiada con fondos del Gobierno Regional, contempla el desarrollo de un diseño integral para recuperar este Monumento Histórico (1998) que en 1995 transportaba a 20 mil usuarios mensuales, según el reporte de la Agrupación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso (Ascenval).

Ascensor literario.Ubicado en el cerro del mismo nombre, su estación superior se ubica a un costado de la conocida casona donde Pablo Neruda permaneció escondido en 1948, cuando era perseguido por la Ley Maldita. Por ese antecedente, en parte, Los Lecheros es reconocido como el ascensor literario de Valparaíso. En ese escondite, el poeta escribió parte del Canto general.

El proyecto. El diseño incluirá las estaciones inferior, intermedia y superior, además del plano de rodadura y todos sus sistemas arquitectónicos, estructurales y electromecánicos. Para ello, la empresa elaborará los estudios técnicos, diagnósticos, proyectos especializados y expedientes necesarios para avanzar hacia la ejecución de las obras de restauración definitiva. El plazo es de 300 días corridos desde el inicio del contrato.

Según Ascenval, el funicular está fuera de servicio desde 2007, producto de un incendio. Luego, el municipio lo compró el 2017 y en 2024 y 2025 impulsó dos licitaciones para avanzar con su restauración, pero “fueron declarados inadmisibles porque los oferentes no cumplían los requisitos de las bases de licitación”, explicó la alcaldía. En paralelo, adjudicó obras de mitigación que “concluyeron en abril y consideraron trabajos para disminuir los riesgos de accidentes por caídas de elementos hacia las propiedades aledañas”.

Pilar Espinoza, presidenta de Ascenval, comentó: “Valoramos que, tras años de espera desde que el ascensor Lecheros fue adquirido por el municipio de Valparaíso en 2017, finalmente se registren avances hacia su recuperación. Sin embargo, el desafío no está solo en cumplir etapas de diseño o ejecución, sino en garantizar que el ascensor vuelva a operar y a cumplir su función de servicio para los vecinos y vecinas. Esperamos que este proceso se desarrolle con una planificación seria, sustentada en una licitación que haya estado bien estructurada, con bases técnicas adecuadas. Lo que la comunidad espera y evaluará como un verdadero éxito es ver nuevamente al ascensor Lecheros funcionando”.

Otros ascensores fuera de servicio.El ascensor Los Lecheros es uno de los cuatro de propiedad municipal que están fuera de servicio. Los otros son Polanco, Arrayán y Las Cañas. Sí operan con normalidad: el Barón, El Peral, Reina Victoria y San Agustín.

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