“Ancestras”: la docuficción que revive a las mujeres que cambiaron Chile

La historia de Chile suele contarse a partir de grandes figuras masculinas. Sin embargo, detrás de importantes transformaciones sociales y políticas hubo mujeres que organizaron movimientos, impulsaron cambios legislativos y desafiaron las normas de su época.

Esas historias, muchas veces relegadas a un segundo plano, son el punto de partida de “Ancestras”, la nueva serie de docuficción histórica financiada por el Fondo CNTV, que se estrenará el próximo 2 de agosto, a las 21:00 horas, por UChileTV, informó la Casa de Bello.

Producida por La Alborada Films, la serie está compuesta por cuatro capítulos de aproximadamente 51 minutos cada uno. La producción combina investigación histórica, material de archivo y recreaciones interpretadas por un elenco encabezado por Amaya Forch, quien lidera al grupo de actrices durante el proceso de investigación y recreación histórica. También participan Rallén Montenegro, Roxana Naranjo, Belén Herrera y Norma Ortiz.

La producción reconstruye la historia del movimiento de mujeres en Chile desde la Independencia hasta la conquista del sufragio universal femenino.

Memoria para comprender el presente

Para la directora Eva Vera Cuadra, “Ancestras” propone mirar el pasado para comprender el presente y recordar que los derechos conquistados son el resultado de décadas de organización y lucha colectiva, especialmente en un momento en que varios de esos avances históricos vuelven a estar en el centro del debate.

“La serie es un ejercicio de memoria que hoy más que nunca se hace necesario. Debemos aprender lo que hicieron las mujeres que lucharon y conquistaron nuestros derechos, porque la única manera de construir un futuro igualitario es entendiendo nuestro pasado”, precisa la directora.

Más que una recreación del pasado, la serie propone un ejercicio de memoria colectiva. Las actrices investigan, dialogan con especialistas y encarnan a mujeres que marcaron la historia del país, entre ellas Elena Caffarena, Marta Vergara, Antonia Tarragó e Isabel Le Brun. De esta manera, la producción muestra cómo sus luchas continúan dialogando con los desafíos del presente.

Un elenco frente a la historia

Para la actriz Rallén Montenegro, participar en “Ancestras” significó descubrir una parte de la historia de Chile que desconocía y formar parte de un proyecto impulsado por un fuerte compromiso colectivo.

“Una de las cosas que más me motivó fue el compromiso de Eva Vera con esta historia. Ver el tiempo que dedicó a desarrollar el proyecto y cómo fue creciendo durante ese proceso resultó muy inspirador. Al mismo tiempo, participar en la serie me permitió enfrentar mi propia ignorancia respecto a la historia de las mujeres en Chile. Antes de este proyecto me costaba mencionar otros nombres además del de Elena Caffarena, y el proceso de investigación me enseñó muchísimo”, comenta la actriz.

Montenegro también destaca el trabajo detrás de cámaras, desarrollado por un equipo mayoritariamente femenino y basado en el diálogo y la colaboración.

“Fue una experiencia muy grata compartir con un equipo comprometido y con actrices extraordinarias. Creo que el público debería ver esta serie porque existe un desconocimiento colectivo sobre el aporte de las mujeres a la historia de Chile y ‘Ancestras’ puede transformarse en una herramienta cercana y accesible para comenzar a cambiar esa realidad”.

La actriz Belén Herrera, por su parte, explica que participar en la serie significó asumir una responsabilidad con las nuevas generaciones.

“Creo que es muy importante que ‘Ancestras’ pueda ser vista, especialmente por niñas y jóvenes que quizás desconocen la historia de las mujeres que lucharon antes que nosotras. La serie nos recuerda que los derechos conquistados no están asegurados para siempre y que debemos permanecer atentas a su defensa”.

De la Independencia al sufragio femenino

Cada uno de los cuatro episodios aborda un momento clave del proceso de emancipación de las mujeres en Chile. El recorrido comienza con su participación en la Independencia y continúa con la creación del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), que articuló a mujeres de distintas clases sociales durante cerca de dos décadas mediante el periódico “La Mujer Nueva” y un extenso archivo epistolar.

La serie también aborda las campañas por la educación femenina, el ejercicio del voto municipal desde 1935 y la conquista del sufragio pleno en 1949. De esta manera, reconstruye décadas de organización política, movilización social y participación ciudadana que permanecieron durante mucho tiempo fuera del relato histórico tradicional.

La producción aborda, además, un capítulo menos conocido de esta historia: la fragmentación que vivió el movimiento tras la conquista del sufragio femenino en 1949.

Para Norma Ortiz, la producción significó la oportunidad de dar vida a mujeres que marcaron la historia del país, pero que pocas veces han tenido espacio en la televisión.

“Como actriz una siempre espera encontrarse con proyectos que sirvan, que comuniquen algo importante. Interpretar a estas mujeres y descubrir cómo lograron organizar movimientos tan relevantes, pese a las dificultades de la época, fue profundamente emocionante”.

Con un enfoque que combina rigurosidad histórica y lenguaje audiovisual contemporáneo, “Ancestras” busca acercar estos procesos a las nuevas generaciones y abrir una conversación sobre el lugar que las mujeres han ocupado en la construcción del país.

Financiada por el Fondo CNTV, la serie se suma a las producciones que buscan ampliar las miradas sobre la historia nacional mediante contenidos de calidad para la televisión abierta. “Ancestras” pone en el centro relatos que permanecieron invisibilizados durante décadas y utiliza la ficción y el documental como herramientas para acercar el conocimiento histórico a un público amplio.

Dónde ver UChileTV

Señales abiertas: Arica 9.2; Iquique 4.2; Pozo Almonte 11.2; Antofagasta 7.2; Copiapó 2.2; Vallenar 5.2; Huasco-Freirina 13.2; La Serena-Coquimbo 2.2; Ovalle 8.2; Punitaqui 3.2; La Calera-Nogales-Quillota 2.2; Valparaíso-Viña del Mar 10.2; San Antonio 8.2; Casablanca 11.2; Cabildo-La Ligua 7.2; Petorca 6.2; Región Metropolitana 11.2; Rancagua 10.2; Pichilemu 5.2; Constitución 5.2; Cauquenes 4.2; Chanco 13.2; Chillán 11.2; Lebu 5.2; Concepción-Talcahuano 7.2; Curacautín 5.2; Temuco 11.2; Angol 2.2; Pucón-Villarrica 2.2; Valdivia 10.2; Osorno 7.2; Puerto Montt 10.2; Puerto Natales 5.2, y Punta Arenas 7.2.

Operadores de cable: Zapping, canal 163; Claro TV, canal 543; Skarnet, canal 311; Sitelco TV, canal 21, y Mundo GO!, canal 175. La señal también está disponible vía streaming en uchiletv.cl.