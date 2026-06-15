Se multiplican los líos de Poduje por demoliciones en Viña

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Hola, ¡feliz lunes! Esta semana termina el otoño y como siempre la región ha estado cargada de noticias (y de unos atardeceres maravillosos, como habrán podido notar). Pero como siempre, hacemos el filtro y les traemos los acontecimientos –a nuestros ojos– más relevantes de los últimos días. En esta edición:

Senadores de oficialismo y oposición solicitaron al Gobierno reforzar el respaldo a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ) de la ONU. Aunque Cancillería reiteró su apoyo y aseguró que Chile sigue en competencia, Mundaca pidió señales más claras y mayor impulso político para asegurar la sede, a definirse en 2027.

Enap despidió a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua tras detectar una eventual manipulación de datos reportados a la SMA sobre recuperación de dióxido de azufre entre 2020 y 2026. El caso derivó en investigaciones administrativa y penal por la posible entrega de antecedentes falsos y posibles delitos ambientales.

La disputa por la demolición de viviendas reconstruidas en El Olivar (Viña del Mar) sumó nuevos capítulos judiciales. La constructora San Sebastián pidió a Contraloría inhabilitar al ministro Poduje por presunta falta de imparcialidad, mientras Social Arquitectura presentó una querella que lo acusa de impulsar una estrategia para sacarla del proceso. Además, la Corte tramita diez recursos y se prepara una demanda indemnizatoria por $ 10 mil millones.

Carabineros inició la restauración del Palacio Polanco, una de las últimas mansiones aristocráticas de El Almendral. La obra, de $ 482 millones, busca reabrir el edificio en febrero de 2027, tras pasar 17 años cerrado como consecuencia de los daños que le provocó el 27-F.

Y para cerrar: el PCdV realizará por primera vez un ciclo musical que reunirá a tres destacados exponentes nacionales: Tata Barahona, Nano Stern y Vicente Cifuentes. Los artistas se presentarán los sábados 11, 18 y 25 de julio, respectivamente.

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Senadores presionan al Gobierno para reforzar candidatura de Valparaíso al Tratado de Alta Mar

El 8 de junio, en el Día Internacional de los Océanos, un grupo de senadores de distintos sectores políticos –Alfonso de Urresti (PS), Sergio Gahona (UDI), Andrés Longton (RN), entre otros– firmaron una carta (revísala completa aquí) para convocar al al Gobierno “a asumir una postura de Estado y respaldar con todo el peso institucional la postulación de Chile como sede de la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina (Tratado de Alta Mar)”.

El Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional suscrito por la ONU, ratificado por Chile, y vigente desde enero de este año, que impulsa la protección de los océanos y la conservación de la biodiversidad marina. En noviembre de 2025, el Estado de Chile propuso a Naciones Unidas que Valparaíso fuese la sede del BBNJ, compitiendo con Bélgica y China, lo cual será definido en su primera Conferencia de las Partes en enero de 2027.

“Traer a la icónica ciudad de Valparaíso la primera secretaría de Naciones Unidas instalada en el sur global es un movimiento estratégico de posicionamiento geopolítico y de reactivación económica para nuestro puerto”, dice la carta, que fue entregada al canciller Francisco Pérez Mackenna el martes de la semana pasada. “En nuestro rol parlamentario es relevante contribuir a la candidatura de Valparaíso y estar permanentemente conectados con el trabajo que desarrolla la Cancillería en la materia”, explicó Gahona a Aquí Valparaíso.

Durante la entrega de la misiva, el canciller habría dicho que “Chile sigue en la postulación”, aseguró el senador De Urresti. Asimismo, Gahona agregó que el ministro “nos reiteró el compromiso del Gobierno con la candidatura y que ya están desplegando los esfuerzos necesarios para conseguir el apoyo de varios países y competir de igual a igual con Bélgica y China”.

Cancillería mantiene su posición respecto a la candidatura al BBNJ

Si bien “la Cancillería mantiene su posición respecto a la candidatura al BBNJ”, señalaron escuetamente desde el ministerio a Aquí Valparaíso, en la Región de Valparaíso persisten dudas respecto de la postura del actual Gobierno sobre su apoyo a dicho proceso.

El gobernador Mundaca dijo que “todavía no tenemos una definición, por parte de la política exterior chilena, en manos del Presidente Kast, y este lunes nos vamos a reunir con el ministro de Relaciones Exteriores a objeto de que el Gobierno nos informe respecto de cuál va a ser su conducta respecto del BBNJ: si va a seguir empujando esta iniciativa, que es tremendamente importante para Chile y que tiene que ver con nuestro compromiso con el océano, con el medioambiente y con la seguridad alimentaria de la nación”.

Por su parte, De Urresti, consultado respecto a los esfuerzos desplegados por el actual Gobierno para que Valparaíso se quede con la sede, señaló: “Creo que puede hacer mucho más, pero quiero ser justo en señalar que en el último encuentro con el ministro, manifestó una buena voluntad (…). Uno siempre quisiera mucho más. Aquí se tiene que involucrar la Cancillería directamente, el propio canciller, el Estado de Chile, porque es una apuesta estratégica, que viene hace largo tiempo, no solo por el Gobierno anterior, sino desde hace varias administraciones”.

No ha habido resistencia de parte del Gobierno en apoyar la candidatura de Valparaíso, aclaró el socialista: “Había en principio un desconocimiento, pero hoy día hay una valoración de eso. Lo que esperamos es que se traduzca en impulso político, que es lo que internacionalmente se requiere para tener este tipo de sedes”.

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Enap desvincula a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua tras detectar “inconsistencias” en reportes sobre recuperación de azufre a la SMA

El 8 de junio, la Enap informó que despidió a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua (Concón) tras detectar “inconsistencias en la información reportada” a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de sus obligaciones con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví. Los datos refieren a la tasa de recuperación de dióxido de azufre (SO2) en la refinación del petróleo crudo, los que habrían sido manipulados entre 2020 y 2026. Por la “entrega de antecedentes presuntamente falsos”, la SMA abrió una investigación.

Por qué es importante. Aunque las estaciones de monitoreo no detectaron en dicho período una superación de la norma que regula el SO2, sí existe un riesgo de que lo no recuperado se haya traducido en emisiones de gases. Según el Ministerio del Medio Ambiente, la exposición a dióxido de azufre en el aire produce una variedad de efectos agudos y crónicos sobre la salud de la población, particularmente sobre las personas portadoras de asma.

La estatal detectó dichas “inconsistencias”, o eventual manipulación de datos, en enero pasado, e instruyó una investigación que sigue en curso. A partir de ello, “resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental”, lo que derivó en el despido de los trabajadores, algunos de los cuales ejercían cargos directivos, pudo confirmar Aquí Valparaíso.

Arista penal. El 29 de abril, el directorio de la Enap ingresó una denuncia en la fiscalía regional de Valparaíso “contra quienes resulten responsables”. En ella dio cuenta de una serie de hechos que podrían constituir delito, como entregar información falsa a la autoridad, o aquel previsto en el artículo 306 de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales (2023), que refiere a incumplir “las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental”.

Los despidos en la Refinería Aconcagua no han sido los únicos registrados en la Enap, en el último tiempo. Según dio cuenta Aquí Magallanes, y después de una serie de incidentes laborales, la estatal desvinculó el pasado 29 de mayo a cinco profesionales que ocupaban cargos directivos vinculados a la operación de la planta Posesión.

Un mensaje de la PUCV

PUCV se posiciona cuarta a nivel nacional tras adjudicarse nueve proyectos FONDEF I+D 2026

Con nueve proyectos seleccionados en el concurso FONDEF I+D 2026, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) consolida su liderazgo en investigación científica, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional. Las iniciativas adjudicadas impulsarán el desarrollo de investigación aplicada en áreas estratégicas como educación, minería, industria agroalimentaria, vivienda, ingeniería eléctrica, medioambiente y sustentabilidad, óptica adaptativa, Inteligencia Artificial y realidad virtual.

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Poduje enfrenta querella, requerimiento de inhabilidad y diez recursos de protección en Viña del Mar

Sigue escalando el conflicto judicial entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura, luego que el secretario de Estado informara la demolición de 170 de las 350 viviendas que ambas empresas reconstruyeron, o habían iniciado obras, después del megaincendio de 2024 en el sector de El Olivar en Viña del Mar, al no ajustarse a la normativa. A la fecha –informó la constructora a Aquí Valparaíso–, el Gobierno solo ha desarmado cuatro casas, pues no tendría las facultades legales para demoler.

Lo último. El jueves la empresa San Sebastián pidió a la Contraloría que declare la inhabilidad de Poduje “en todo proceso relativo a la constructora, por carecer de objetividad e imparcialidad, e infringir los principios de juridicidad, objetividad y probidad establecidos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado”, explicó el abogado Jaime Barrientos. Lo anterior, porque antes de asumir como ministro, “en su calidad de director y socio de Atisba, elaboró diversos informes técnicos y de avance respecto al proceso de reconstrucción de Viña del Mar. En dichos informes privados, sostuvo y difundió públicamente cuestionamientos al proceso”.

Querella. El lunes pasado el tribunal de garantía de Viña del Mar acogió a trámite una querella presentada por Social Arquitectura en contra de Poduje; el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz. En ella, la abogada Erika Maira señala, a grandes rasgos, que los aludidos habrían impulsado una estrategia para sacar a la empresa y a la constructora San Sebastián de la reconstrucción de El Olivar. Por ello les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso tramita, además, diez recursos de protección, a propósito de las demoliciones en El Olivar. Dos fueron presentados por San Sebastián, uno por Social Arquitectura y otros siete por las familias afectadas por esta medida.

El primero de los recursos de San Sebastián alega que Poduje anunció la demolición de las viviendas cuando los contratos seguían vigentes, sin resolución ni decreto, lo que vulnera su derecho de propiedad y el debido proceso. Asimismo, sostiene que los informes técnicos encargados por el Minvu recomendaban reforzar las estructuras y no demolerlas. El segundo está dirigido en contra del seremi, por actuar de forma ilegal y arbitraria –dice el documento–, al suspender indefinidamente a la empresa del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales sin respetar el procedimiento establecido por ley.

El recurso de Social Arquitectura alega que el ministro actuó de forma ilegal y arbitraria al ordenar la paralización indefinida de 12 viviendas en reconstrucción y anunciar su demolición, pese a que los contratos contemplaban procedimientos específicos de fiscalización y corrección de observaciones a cargo del Serviu. La empresa sostiene que la intervención de Poduje “sobrepasa sus atribuciones”, y que ignoró informes técnicos que recomendaban corregir y reforzar las obras en lugar de demolerlas.

Constructora prepara demanda. Finalmente, en las próximas semanas San Sebastián presentará una demanda civil en contra del Serviu de Valparaíso, en la que solicitará la disolución del contrato y la indemnización correspondiente, avaluada en aproximadamente $ 10 mil millones, estimó Barrientos.

La respuesta del ministro. Consultado por Aquí Valparaíso, el ministro Poduje descartó tener una “disputa judicial” con ambas empresas: “Como ministerio, nos querellamos contra ambas por graves delitos que obligaron a demoler viviendas mal construidas. Ademas, estamos investigando vínculos de exfuncionarios del Serviu con esta empresa, incluyendo al (ex) director regional. Y porque se les entregó un comodato de un terreno fiscal para acopiar materiales –usado como cancha por la comunidad–, siendo que las empresas deben arrendar estos terrenos y el costo no es bajo”.

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Carabineros invierte $ 482 millones para recuperar una joya patrimonial de Valparaíso

Carabineros de Chile licitó a la empresa Acza y Construcción SpA la restauración de uno de sus edificios institucionales en Valparaíso: el Palacio Polanco, casona construida en 1898 por encargo del empresario Benigno Polanco Hueres, durante el apogeo comercial del que fuera el principal puerto del Pacífico. Ubicada en Avenida Brasil con Las Heras, es una de las últimas mansiones aristocráticas de la época que sigue en pie en el barrio El Almendral. El resto fue devastado por el sismo y tsunami de 1906.

La obra, avaluada en $ 482 millones, se inició en abril pasado y se espera que concluya en febrero, de cara al centenario de la institución. De esta manera, el edificio sería reinaugurado luego de permanecer 17 años cerrado, producto de los daños que le provocó el terremoto del 27-F.

El objetivo es que el Palacio Polanco vuelva a funcionar como casino institucional y espacio de encuentro para funcionarios y sus familias, además de servir de alojamiento para oficiales solteros de la Prefectura de Valparaíso.

El proyecto de restauración contempla reparar el techo –tipo mansarda– y su cubierta central, instalación de tabiques (paredes) en cielos y pisos, reponer ventanas, reparar los ornamentos de la fachada, mejorar el torreón –ubicado en la esquina de Avenida Brasil con Las Heras–, la limpieza del sistema de recolección de aguas lluvias y el recambio de las instalaciones eléctricas.

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PCdV estrena primer ciclo de conciertos con destacados cantautores nacionales

El próximo mes, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) realizará por primera vez el ciclo musical “Postales, sesiones de invierno”, que reunirá a tres destacados exponentes de la canción de autor chilena: Tata Barahona, Nano Stern y Vicente Cifuentes, quienes se presentarán los sábados 11, 18 y 25 de julio, respectivamente, en el teatro del recinto.

La actividad “pone en el centro la obra de estos tres músicos a través de espectáculos diseñados especialmente para cada presentación, tanto en su propuesta técnica como en la experiencia del público. De esta manera, el ciclo busca generar encuentros únicos entre artistas y audiencias, además de abrir el espacio a nuevos públicos”, aseguraron desde la institución.

Asimismo, la propuesta busca fortalecer la programación artística propia del espacio y aportar a la dinámica cultural de la ciudad, en sintonía con su condición de Ciudad Creativa UNESCO. Al mismo tiempo, representa una apuesta por desarrollar producciones originales que permitan proyectar y consolidar el trabajo realizado durante sus 14 años de trayectoria.

Para Andrés Soffia, director ejecutivo del PCdV, este primer ciclo “es muy importante para el Parque no solo por su contribución a la promoción de tres grandes artistas en la escena artística nacional, sino porque posicionamos, por primera vez, nuestra capacidad para crear eventos propios, respondiendo a los compromisos que tenemos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, activando las capacidades y el talento en la creación de instancias nuevas que vengan a fortalecer la identidad cultural con nuestra región”.

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