¿Retoques institucionales? Las cirugías “estéticas” a cónyuge de general Araya en Dipreca

La presidenta de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, Janet Morales Jara, visitó –a principios de enero de este año– a los funcionarios heridos tras el desalojo de la toma de San Antonio, que se encontraban internados en el hospital institucional ubicado en avenida Antonio Varas, en la comuna de Providencia.

La imagen apareció en el Instagram del Hospital de Carabineros. Se trata de una escena habitual para la esposa del actual General Director –Marcelo Araya Zapata– , quien asumió su rol en la Corporación al igual que otras “primeras damas” que la antecedieron, buscando profundizar los lazos de la gran “familia institucional”, como se llaman internamente entre los uniformados.

Aquella vez, Janet Morales posó junto a los enfermos al lado de sus camas, en el mismo recinto hospitalario donde ella había estado internada apenas dos meses antes. El 27 de noviembre de 2025 fue operada a fin de tratar una cicatriz derivada de una abdominoplastía, facturada a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) con aporte de un seguro complementario institucional.

Ambas operaciones se realizaron en el mismo recinto con una diferencia de cuatro meses. La abdominoplastía fue el 15 de julio del año pasado, tras un diagnóstico de ptosis abdominal, que involucra el tejido adiposo de los músculos abdominales, provocados generalmente por embarazos, la edad o pérdidas de peso masivas.

Este tipo de operaciones, si bien se realizan en el Hospital de Carabineros, se orientan principalmente a funcionarias o funcionarios que han bajado de peso y a las cuales el “abdomen de delantal” les provoca serias dificultades con el chaleco antibalas. De ahí la extrañeza –dicen– de que el servicio también se extendiera a cargas familiares.

El dilema, según plantean al interior del recinto, es que algunas de estas intervenciones pasan como cirugías reconstructivas, cuando en verdad se trataría de operaciones estéticas.

La normativa que regula el sector de salud en la institución data del año 1989 –a través del Decreto 509 firmado por Augusto Pinochet– y permite el uso de la medicina curativa para Dipreca.

La medicina curativa busca actuar sobre patologías específicas, con el objetivo de controlarlas, pero hay un límite difuso entre las cirugías estéticas y reconstructivas. Se trata de un problema que ha generado controversia al interior de la institución, debido a que su diagnóstico puede ser alterado con el objeto de privilegiar a “la oficialidad y sus familiares”, como aseguran fuentes policiales. Esta situación ha sido advertida desde al año 2014, cuando denunciaron por primera vez discriminación a favor de “los funcionarios con mayor grado institucional” por saltarse la lista de espera.

Hace pocas semanas una de estas fuentes acudió al casino de oficiales a una comida y recuerda haber visto a varias esposas de oficiales “recauchadas”. “Son las señoras de los jefes, eso se nota, el problema es que hay casos de funcionarias que necesitan operaciones y tienen que esperar mucho tiempo para hacérselas”, asegura, agregando que la función de los cirujanos plásticos que prestan servicios en el hospital es efectuar “cirugías de reconstrucción, como alguna herida, un proyectil, un cuchillazo, pero de ahí a realizar cirugías de embellecimiento, se supone que eso no se debería hacer”.

Las operaciones mencionadas, sin embargo, no han sido las únicas a las que la esposa del General Director de Carabineros se ha sometido en el hospital institucional. Antes de que se realizara la abdominoplastía y la cirugía para ocultar la cicatriz en su abdomen, ya se había realizado una rinoplastía y una operación a los párpados superiores, conocida médicamente como bleflaroplastía.

En total, según información a la que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, Janet Morales se realizó cuatro cirugías estéticas en menos de tres años en el Hospital de Carabineros.

Auditorías médicas

En efecto, el 28 de marzo de 2023 la actual presidenta de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, se sometió a una bleflaropastía de párpado superior en el Hospital General Humberto Arriagada, conocido como el Hospital de Carabineros. La intervención contemplaba la “resección de bolsas adiposas” y fue realizada por el médico Paulo Castillo, el mismo de las operaciones ya mencionadas.

Esta intervención es considerada cirugía reconstructiva cuando busca recuperar la visión lateral producto de un párpado caído –en el caso de adultos mayores– y es de carácter estético cuando se busca el retiro de grasa y piel sobrante en los ojos, para disminuir la percepción de cansancio en la mirada o de vejez. Esta última, según cuentan fuentes al interior del recinto, habría sido la razón de la intervención de Janet Morales.

Casi dos años después de ello, el 24 de marzo de 2025 la esposa del General Director Marcelo Araya se sometió a una cirugía de rinoplastía y septoplastía, una intervención de “corrección nasal parcial” con rebaje de hueso y “resección de alares -orificios– redundantes y asimétricos”. La intervención fue realizada seis meses después de que su marido asumiera el más alto cargo en Carabineros.

Si bien el hospital institucional, según reporta su web institucional, realiza cinco mil 500 cirugías anuales, la lista de espera de intervenciones es tanto o más extensa que en los hospitales públicos.

Fuentes consultadas al respecto por El Mostrador, que piden resguardo de su identidad, aseguran que en el caso de las rinoplastías las horas de atención tienen un desfase de cuatro o cinco meses desde su primera solicitud. En la actualidad, las consultas a un otorrinolaringólogo se están agendando a contar de noviembre de este año.

Las últimas operaciones a las que se sometió Janet Morales, aseguran las mismas fuentes, fueron calificadas como cirugías reconstructivas. “En el caso de la rinoplastía, donde se arreglan la nariz, los cirujanos pueden decir que tenía un problema de respiración y que había que corregirlo. Entonces, desde un punto de vista de auditoría médica, el caso puede pasar perfectamente como una operación funcional, lo mismo que en el caso de los párpados”, explican.

El punto es que ninguna de estas operaciones habría tenido por finalidad la corrección de una lesión o la reconstrucción de un tejido que pudiese derivar en un problema de salud invalidante. Esta situación, además, impediría a otros funcionarios operarse de manera más expedita, “saltándose la fila” –alegan–, en una clara demostración de privilegios.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con Carabineros buscando aclarar varias inquietudes relacionadas a este reportaje, pero desde la institución nos respondieron que no era posible acceder a nuestro requerimiento, “producto de que la información solicitada corresponde a datos de carácter personal y/o sensibles, protegidos por las Leyes Nº19.628 y Nº20.584”.