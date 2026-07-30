Diputados exigen investigación externa por cirugías a esposa de Gral. Director de Carabineros

Parlamentarios de oposición exigieron una investigación independiente y sanciones ante las eventuales irregularidades denunciadas en las cirugías practicadas a Janet Morales, esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya. El diputado Bernardo Salinas (Ind) fue más allá y pidió la renuncia del jefe policial.

Salinas y el diputado Patricio Pinilla (DC) integran la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, mientras que el diputado Héctor Barría (DC) se sumó a los cuestionamientos. Pinilla y Barría pertenecen a la Democracia Cristiana, y Salinas es independiente de la bancada del Partido Comunista.

Las reacciones surgieron tras el reportaje de El Mostrador, que reveló que Morales se sometió a cuatro intervenciones en menos de tres años en el Hospital de Carabineros: una blefaroplastía, una rinoplastía con septoplastía, una abdominoplastía y una operación posterior para corregir una cicatriz. Funcionarios cuestionaron que procedimientos con fines estéticos fueran calificados como reconstructivos o funcionales para obtener cobertura de Dipreca y de un seguro complementario institucional.

Dudas sobre una investigación interna

El diputado Pinilla sostuvo que “lo mínimo que podría hacer el Ministerio de Seguridad es instruir un sumario” y advirtió que la estructura jerárquica de Carabineros podría dificultar que médicos o funcionarios se opongan a decisiones relacionadas con la máxima autoridad institucional.

A su juicio, las intervenciones dudosas deberían ser evaluadas por un organismo externo. “La única forma de poder transparentar esta situación” es que una entidad independiente determine si las cirugías son efectivamente reconstructivas y no estéticas, afirmó. También llamó a revisar los procedimientos y aplicar las máximas sanciones administrativas si se acreditan irregularidades.

Por su parte, el diputado Barría planteó una preocupación similar. “Esto debe ser investigado a profundidad, pero por personas o una institución totalmente imparcial”, señaló. El diputado sostuvo que funcionarios sometidos al mando del general director difícilmente podrían realizar una indagatoria con plena independencia y cuestionó que Dipreca mantenga problemas de atención en regiones mientras eventualmente habría otorgado un servicio irregular a la esposa de Araya.

Salinas pide la renuncia de Araya

El diputado Bernardo Salinas calificó el caso como “gravísimo” y acusó un “uso y abuso de la institucionalidad para beneficios personales”. Según afirmó, los recursos médicos deberían priorizar a funcionarios que necesitan cirugías reconstructivas debido a lesiones sufridas en actos de servicio.

Salinas sostuvo que el caso daña la credibilidad institucional y emplazó directamente al jefe policial: “El director general de Carabineros tiene que dar un paso al lado, tiene que renunciar porque es la esposa”. Agregó que la controversia vuelve a exponer a la institución y contrapuso estos hechos con el trabajo de carabineros desplegados en emergencias y operativos en terreno.

El Gobierno confirmó que existe una investigación para establecer si hubo irregularidades. “Existe una investigación, habrá que ver qué ocurre ahí”, señaló el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien evitó entregar detalles debido al carácter reservado de los antecedentes médicos.